Inszenierte Weltbühne: Putin sicherte sich mit vorgeschriebenen 87 % der Stimmen die fünfte Amtszeit als Präsident

Teile die Wahrheit!

Am Montag, dem 18. März, sicherte sich der russische Präsident Wladimir Putin seine fünfte Amtszeit als russischer Präsident, indem er mit vorgeschriebenen 87 % der Stimmen davonkam. Von Joachim Bartoll

Putin feierte seinen Sieg, indem er sagte, er sei ein Beweis für das „Vertrauen“ des russischen Volkes in ihn – was natürlich völliger Blödsinn ist.

Dies ist einfach wieder einmal ein 100-prozentiger Beweis dafür, dass die Welt eine Bühne ist, dass alles, was sie tun, von Zahlen bestimmt wird und dass die Stimmen der Menschen niemals gezählt werden.

Die Eliten und die Jesuiten hatten die Entscheidung bereits getroffen. (Trumps Gerichtstermin, der „Cannonball“-Tag der Jesuiten – er deutet ein Comeback im Weißen Haus im Jahr 2024 an)

Bei der Abstimmung für die Marionette in der Rolle des russischen Präsidenten erhielt Putin also 87 % der Stimmen, ohne dass es „eine wirkliche Opposition“ gab.

Abstimmung = 87

Russland = 87

Keine echte Opposition = 87

Nach Angaben der russischen Wahlkommission erhielt Putin 76 Millionen Stimmen, um zum fünften Mal „russischer Präsident“ zu werden.

Russischer Präsident = 76

Der 18. März, der Tag, an dem Putin seine fünfte sechsjährige Amtszeit gewann , war genau 163 Tage nach seinem Geburtstag am 7. Oktober. 163 ist die 38. Primzahl.

Auch dies war der Tag der Wahl, an dem Putin seine fünfte Amtszeit sicherte.

300x250

Wahl = 38

5. Amtszeit = 38

Und in seiner fünften und sechsjährigen Amtszeit, wie im Jahr 56 , dreht sich alles um die Marionette und den Freimaurer Wladimir, der auf der Weltbühne bleibt, regiert vom Jesuitenorden, auch bekannt als Gesellschaft Jesu.

Dies wurde natürlich an einem Tag mit 56 -Terminen-Numerologie sichergestellt.

300x250 boxone

18.03.2024 = 3 + 1+8 + (20) + (24) = 56

Wladimir = 56

Weltbühne = 56

Der Kreml = 56

Freimaurer = 56

Freimaurerritual = 56

Gesellschaft Jesu = 56 (auch bekannt als Jesuitenorden)

Nach dem inszenierten Sieg ging Putin auf den Tod seines Gegners Alexej Nawalny ein, des Aktivisten, der am 16. Februar 2024 im Gefängnis starb.

Interessanterweise endete die Wahl mit Putin als Sieger am 18. März, genau vier Wochen und drei Tage nach Nawalnys Wahl Tod, wie „ 43 “.

Wladimir = 43

Weltbühne = 43

Freimaurer = 43

Wahl = 43

Freimaurer = 43

Tötung = 43

Putin hat an seinem 164. Lebenstag „gewonnen“, was rein zufällig die Summe seines vollständigen Namens in der wichtigsten Chiffre ist.

Wladimir Wladimirowitsch Putin = 164

Wladimir Putin = 164

In den meisten Teilen der Welt wird der 18. März als 18. März geschrieben, wie 18/3, wie in 183 .

Wladimir Putin = 183.

Wahl 2024 in Russland = 183, 183

Der 18. März lag ebenfalls 6 Monate und 20 Tage vor Putins bevorstehendem Geburtstag, wie im Jahr 62 . Putin gewann die Wahlen in Russland „2024“ mit „76 Millionen Stimmen“.

Russische Wahl 2024 = 62

76 Millionen Stimmen = 62

Und wiederum gewann Putin durch die Manipulation dieser gefälschten Wahlen seine „fünfte Amtszeit“.

Fünfte Amtszeit = 48

Russland = 48

Freimaurer = 48

Die Freimaurer = 48

Oder genauer gesagt, seine „5. sechsjährige Amtszeit“.

5. 6-jährige Amtszeit = 144, 63, 137

Jesuitenorden = 144, 63, 137

Oder, wenn Sie so wollen, als „fünfte sechsjährige Amtszeit“ geschrieben.

Fünfte sechsjährige Amtszeit = 91, 98, 100

Die Gesellschaft Jesu = 91, 98, 100 (auch bekannt als „Der Jesuitenorden“)

Und als Anmerkung: Putin erhält angeblich 87 % der Stimmen, was bei der Freimaurerei, dem Okkultismus und dem Satanismus 78 % umgekehrt ist, da sie alles umgekehrt machen.

Der 18. März war der 78. Tag des Jahres und es waren auch 78 Tage vor Alexej Nawalnys Geburtstag am 4. Juni. In der Gematria entsprechen sowohl Jesuit als auch Jesuitenorden der 78 , ebenso wie „Saturn Anbetung“, ihr umgekehrter schwarzer Sonnengott, wie in Satan, Luzifer.

Außerdem veröffentlichte Fox News um 6:53 Uhr seinen Artikel über Putins „Sieg“, wie in „653“, der 119. Primzahl, wie in „ 119 “, dem Scherzcode, der bei inszenierten Ereignissen verwendet wird. Ganz richtig.

Ja, tatsächlich, die Welt ist mit Sicherheit eine Bühne voller Puppenspieler, und der Jesuitenorden der Elite gibt wirklich gerne an, dass er alles unter Kontrolle hat, auch die sogenannten „Wahlen“.

In diesem Sinne sollten Sie nicht herumlaufen und darüber weinen, dass Putin gewonnen hat. Seien Sie nicht böse auf die Puppen.

Entlarven Sie stattdessen die Fälschung, entlarven Sie die Puppenspieler, die die Strippen ziehen.

Sich über Marionetten wie Putin, Trump oder Biden aufzuregen oder sich darüber aufzuregen, ist Zeitverschwendung.

Sie sind nur Schauspieler, die ihrem Drehbuch folgen und jederzeit durch die Eliten ersetzt werden können.

PRAVDA TV bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Besitzen die USA Laserwaffen?“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 20.03.2024