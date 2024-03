Klone, Doppelgänger, Schauspieler, die sich in aller Öffentlichkeit verstecken, holografisch oder CGI – die Illusionen sind jetzt SO REAL. Sie sind zur Normalität geworden!

Klone. Doppel. Schauspieler. Transvestiten verstecken sich vor aller Augen. Die Grenzen zwischen real und unwirklich verschwimmen. Sind unsere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens die, für die sie sich ausgeben? Tauchen Sie ein in den Kaninchenbau und entdecken Sie eine Wahrheit, die seltsamer ist als Fiktion. Von amg-news.com

In einer Zeit, in der die rasanten Fortschritte der Technologie selbst die klügsten Köpfe in Erstaunen versetzen, sieht sich die Gesellschaft mit Illusionen konfrontiert, die so meisterhaft geschaffen sind, dass sie sich nahtlos in den Teppich unseres täglichen Lebens eingewoben haben.

Jedes Bild, jedes Foto, jeder öffentliche Auftritt mag mittlerweile mehr Illusion als Realität sein. Heutzutage, so flüstern viele mit gedämpfter Stimme, sind Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens nicht mehr nur Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.

Von Tribunalen zu Klonen: Der Schleier lüftet sich

Es kursieren Geschichten, die sowohl Schrecken als auch Faszination hervorrufen und behaupten, dass mehrere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens durch Ersatzklone oder Doppelgänger ersetzt wurden. Glaubt man den Berichten, handelt es sich bei diesen Transformationen nicht nur um Showbiz-Gimmicks. Stattdessen haben sie dunklere Untertöne.

ZetaTalk und zahlreiche andere Quellen haben auf verdeckte Militärtribunale in den USA hingewiesen , die seit Anfang 2019 durch die Executive Order von Präsident Trump genehmigt wurden.

Unter dem Vorwand, sich mit Themen wie Verrat und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu befassen, haben diese Geheimgerichte möglicherweise den Weg für den Einsatz von Klonen als Platzhalter für Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens geebnet, die aufgrund von Gerichtsverfahren oder Schlimmerem unpässlich sind. (Numerologie: Bankier Jacob Rothschild im Alter von 87 Jahren verstorben)

Die alarmierenden Arten von Klonen: Illuminatis Meisterwerk

1. Echte Klone: ​​So fantastisch es auch klingen mag, bei echten Klonen handelt es sich um Menschen, die in kontrollierten Umgebungen gezüchtet werden. Ob sie in Reagenzgläsern gezüchtet werden, die als „in vitro“ bezeichnet werden, oder in eine Gebärmutter implantiert werden, diese Wesen haben eine identische genetische Zusammensetzung wie ein anderes Individuum.

2. Synthetische Menschen: Mit bloßem Auge erstaunlich real: Synthetische Menschen werden nicht geboren, sondern erschaffen. Mit Gewebe, das aus Quellen wie Rindern gewonnen wird, könnten diese Wesen genauso gut einem Science-Fiction-Roman entsprungen sein.

3. Organische Robotoiden: Organische Robotoiden gehen über die Bereiche des üblichen Klonens und synthetischer Wesen hinaus und stellen den Höhepunkt der menschlichen Nachahmung dar. Durch den Einsatz von Technologie kann die mächtige Elite nun Kopien einflussreicher Menschen anfertigen, die sie perfekt widerspiegeln.

300x250

4. Doppelgänger (Doppelgänger): Erinnern Sie sich an das uralte Sprichwort: „Es gibt sieben Menschen auf der Welt, die wie Sie aussehen“? Die Elite hat davon profitiert, indem sie Doppelgänger für bemerkenswerte Persönlichkeiten gefunden oder absichtlich geschaffen hat.

Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens oder Puppentheater?

Während wir uns nun auf der Grenze zwischen Skepsis und Glauben bewegen, erscheint die Realität des Klonens von Menschen greifbarer denn je. Es wird immer lauter, Personen des öffentlichen Lebens als Klone oder Doppelgänger zu identifizieren. Der Konsens? Diese Figuren sind lediglich Platzhalter und existieren, bis die Menschheit das volle, groteske Ausmaß der Täuschung im Spiel erkennt.

Während die Welt mit angehaltenem Atem auf die vollständige Enthüllung wartet, kann das anspruchsvolle Auge nicht umhin, Besonderheiten zu bemerken. Könnte es sich um Klone handeln? Doppel?

300x250 boxone

Schauspieler in meisterhafter Verkleidung? Transvestiten, die die Kunst perfektioniert haben, sich vor aller Öffentlichkeit zu verstecken? Oder sogar umwerfende Hologramme und CGI-Charaktere, die lautlos die Tiefe der Täuschung herausschreien?

Die Illusion erkennen: Eine neue Realität

Es ist heute wichtiger denn je, nicht nur zu sehen, sondern zu beobachten. Da sich Technologie, politische Machenschaften und verborgene Absichten überschneiden, muss der Durchschnittsbürger zum Detektiv werden und das Mosaik der Wahrheit aus Fragmenten zusammensetzen, die inmitten von Täuschung verstreut sind.

Sei es die unheimliche Symmetrie des Gesichts eines Politikers, die leicht verzerrte Stimmlage einer Berühmtheit oder die nicht ganz so subtile Veränderung im Verhalten einer Persönlichkeit des öffentlichen Lebens – die Hinweise sind da draußen und verstecken sich in aller Deutlichkeit.

Die Illusionen sind jetzt SO REAL. Sie sind zur Normalität geworden!

Die Ausgeführten: Klone/Doppelte