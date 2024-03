Lebensmittelfreiheit: Gartenmöglichkeiten für autarke Prepper

Teile die Wahrheit!

Wenn Sie bereit sind, einen Teil Ihrer kostbaren Zeit und Mühe zu investieren, können Sie jederzeit eine Ernte einfahren und sich selbst versorgen. Fangen Sie klein an und vergrößern Sie es.

Konzentrieren Sie sich auf Pflanzen, die Ihre Familie gerne isst, einschließlich Kräutern, die Ihren Gerichten Geschmack verleihen. Sie können auch Blumen anbauen, um Ihr Zuhause zu verschönern, und pflegeleichte Zimmerpflanzen.

Laut Survivopedia lässt sich Gartenarbeit an fast jeden verfügbaren Raum anpassen – egal, ob Sie ein ländliches Anwesen mit weitläufigen Grundstücken oder eine kleine Wohnung mit nur einer Fensterbank und ohne Hinterhof haben.

Vertikales Gärtnern

Sie können den begrenzten Platz wie Balkone, Terrassen oder kleine Gärten optimal nutzen, indem Sie Pflanzen – darunter Blumen, Kräuter und Gemüse – vertikal anbauen.

Mit der richtigen Einrichtung und Pflege können vertikale Gärten dazu beitragen, Sichtschutz zu schaffen, das Risiko von Krankheiten und Schädlingen zu verringern, indem sie Ihre Pflanzen vom Boden fernhalten, und Ihrem Raum einen ästhetischen Wert verleihen.

Zu den Nahrungsmitteln, die Sie in einem „Live Wall“-System erfolgreich anbauen können , gehören:

Grünes: Kohl, Grünkohl, Blattsalat, Senfgrün, Römersalat, Spinat, Mangold

Kräuter (aromatisch und therapeutisch) – Aloe Vera, Borretsch, Ringelblume, Katzenminze, Kamille, Echinacea, Gelbwurzel, Ysop, Lavendel, Patschuli, Duftgeranie, Waldmeister, Schafgarbe

Kräuter (für sonnige Wände) – Basilikum, Melisse, Borretsch, Kerbel, Schnittlauch, Koriander, Kreuzkümmel, Dill, Zitronenmelisse, Zitronengras, Majoran, Minze, Kapuzinerkresse, Oregano, Petersilie, Rosmarin, Salbei, Bohnenkraut, Stevia, Thymian und Weizengras

Gemüse – Bohnen, Karotten, Gurken, Auberginen, Knoblauch, Zwiebeln, Paprika und Tomaten (Das WEF befiehlt der Regierung, Bürger zu verhaften, die ihre eigenen Lebensmittel anbauen)

Gartenarbeit in Containern

Sie können Blumen, Früchte, Kräuter, Sukkulenten, Gemüse und mehr in Pflanzbeuteln, gefütterten Hängekörben, Töpfen (Ton, glasierte Keramik, Metall, Kunststoff oder Harz), Wannen und anderen wiederverwendeten Behältern anbauen.

Containergärten sind eine großartige Option für Menschen mit begrenztem Platz, da sie auch tragbar sind und problemlos an verschiedene Orte verschoben werden können.

Es kann auch dazu beitragen, Krankheiten und Schädlingen vorzubeugen, die möglicherweise im Boden vorhanden sind.

Erhöhte Gartenbeete

Bringen Sie Ihre Containergärtnerei auf die nächste Ebene durch Hochbeetgärtnerei . Hierbei handelt es sich um eine Form der Gartenarbeit, bei der typischerweise ein freistehender Kasten oder Rahmen ohne Deckel verwendet wird, der über dem Boden an einem sonnigen Standort mit hochwertigem Boden steht.

Traditionell sind Hochbeete unten offen, so dass die Pflanzenwurzeln oberhalb des Bodenniveaus an Bodennährstoffe gelangen können.

Gartenarbeit mit Strohballen

Verwenden Sie Heu- oder Strohballen anstelle eines Bettes aus Kompost oder Erde, um kleinere Pflanzen wie Buschbohnen, bestimmte Tomaten, Kräuter, Salat und Paprika anzubauen.

Stroh ist kostengünstig, einfach zu verarbeiten und gut für Ihren Boden. Wenn Sie es einige Wochen lang täglich gießen, wird der Ballen konditioniert.

Der Ballen erzeugt beim Zerfall Wärme und gibt langsam Nährstoffe frei, die das Keimen von Samen und das Gedeihen von Blumen, Obst und Gemüse unterstützen.

Gemeinschaftsgärten

Ein Gemeinschaftsgarten ist ein Außenbereich, der von Bewohnern einer Gemeinde und anderen interessierten Parteien zum Anbau von Obst, Gemüse und anderen Pflanzen genutzt wird, wobei alle daran beteiligt sind, einen Teil der Pflege und Pflege sowie die Belohnungen des Gartens zu teilen.

Lebensmittel-Wald-Hausgarten-System

Dieses Lebensmittelproduktionssystem basiert hauptsächlich auf mehrjährigen Pflanzen, die gut zusammenwachsen, relativ wenig Pflege erfordern und resistenter gegen extreme Wetterbedingungen und Krankheiten sind.

Es ist Teil eines Konzepts namens „Permakultur“ – ein Wachstumssystem, das einen natürlichen Wald nachahmt.

Tipps für den Urban Prepper

Idealerweise sollte ein Hausgarten geräumig sein und genügend Platz für verschiedene Pflanzen bieten. Aber auch wenn Sie in einer Wohnung ohne Hinterhof leben oder Ihr Boden steinig oder sandig ist, können Sie durch den Containergartenbau trotzdem verschiedene Pflanzen anbauen.

Selbst wenn Sie über hochwertigen Boden und einen großen Garten verfügen, können Sie sich dennoch an der Gartenarbeit in Containern versuchen. Es handelt sich um eine bequemere Form der Hausgärtnerei, die auch Schäden an Ihren Pflanzen, die durch raue Wetterbedingungen verursacht werden, minimieren kann.

Prüfen Sie vor dem Kauf eines Behälters, ob Sie zusätzliche Entwässerungslöcher anbringen können. Das Anbringen zusätzlicher Löcher von 2,5 bis 10 cm an den Seiten der Töpfe ermöglicht eine ausreichende Entwässerung, die vielen Töpfen fehlt.

Ein Behälter sollte außerdem groß genug sein, damit Sie ihn beispielsweise mit folgenden Dingen füllen können:

Geäst



Laubdecke



Kiefernzapfen



Felsen



Sand



Dieser Füllraum schafft einen Reservoirbereich, der begrenzt, wie oft Ihre Pflanzen gegossen werden müssen, ähnlich wie bei Pflanzgefäßen mit Unterbewässerung.

Verwenden Sie große Behälter

Verwenden Sie nährstoffreiche Erde und organische Flüssigdünger und pflanzen Sie Kräuter und Gemüse dann in geräumige Behälter, damit ihre Wurzeln wachsen können. Die Verwendung kleinerer Behälter begrenzt die Tiefe und Breite, in die sich Pflanzenwurzeln ausbreiten können.

Kurzlebige Pflanzen, die als Baby Leaves geerntet werden, gedeihen gut in kleineren Töpfen, Stauden und größere Pflanzen benötigen jedoch ausreichend Wurzelraum, damit sie die ganze Saison über gedeihen können.

Wenn Sie Pflanzgefäße verwenden, verkleinern Sie den nutzbaren Raum oben um mindestens 2,5 cm, um ein Überlaufen zu verhindern.

Mulchpflanzen in Containern

Mulchen eignet sich gut für den Containergartenbau, da es die Verdunstung begrenzt und eine Bodenverdichtung durch Überkopfbewässerung und Regen verhindert. Durch das Mulchen wird auch die Anzahl der Unkräuter minimiert, die in Außenbehältern in den Boden eindringen können.

Dadurch wachsen Ihre Pflanzen stärker und Unkraut lässt sich leichter entfernen, ohne die Pflanzen und den Boden zu beeinträchtigen.

Durch das Mulchen erhalten Ihre Sämlinge eine isolierende Barriere, die ein Austrocknen verhindert. Es trägt auch dazu bei, die Hitze und Kälte zu begrenzen, der Ihre Pflanzen ausgesetzt sind.

Tipps zum Gießen und Auswaschen

Wenn Sie Containergärten oder Hochbeete haben, erfordert die Bewässerung Ihrer Pflanzen viele Überlegungen. Zum einen ist das Verhältnis von Erde zu Pflanze entscheidend, da Pflanzgefäße nicht zu viel Wasser enthalten dürfen. Bei dieser Anordnung müssen Sie Ihre Pflanzen häufiger gießen, als wenn sie auf dem Boden gepflanzt würden.

Um dies zu umgehen, versuchen Sie, Behälter im Boden zu versenken. Wenn Sie dies auch nur teilweise tun, erhalten Ihre Pflanzen Zugang zu zusätzlichem Wasser und minimieren den Wasserabfluss. Es hilft auch bei der Temperaturregulierung.

Um zu verhindern, dass bei starkem Regen Nährstoffe aus den Töpfen ausgewaschen werden, verwenden Sie Plastik- oder Polyabdeckungen. Alternativ können Sie Dünger in kleinen Portionen oben auf die Pflanzgefäße geben, anstatt ihn in die Erde zu mischen.

Maximieren Sie den Wachstumsraum

Verwenden Sie einzelne Pflanzgefäße, um den engen Abstand bei intensiven Gartenanbaumethoden wie der Gartenarbeit auf Quadratmetern nachzuahmen.

Um den Umbau zu erleichtern, verwenden Sie Eimer, Tröge mit einer Bodentiefe von etwa 15 cm und Behälter mit ähnlichen Formen. Sie können auch Aufbewahrungsbehälter und gefütterte oder Kunststoffschubladen sowie kleinere Behälter wie geschnittene Limonadenflaschen verwenden.

Lerne aus deinen Fehlern

Wenn Sie weiter an Ihrem Containergarten arbeiten, werden Sie irgendwann herausfinden, wie Sie den Platz- und Bodenverbrauch effektiv maximieren können. Da Sie nur über begrenzten Platz verfügen, sollten Sie realistisch einschätzen, was Sie produktiv anbauen können und wie viele Pflanzen Sie ernten müssen.

Wenn der Platz für Ihren Containergarten begrenzt ist, vermeiden Sie große, lang wachsende Pflanzen, die Sie nur ein- oder zweimal ernten können, wie z. B. Kugelkohl, Brokkoli, Mais oder große Wintermelonen.

Pflanzen Sie stattdessen gestaffelte Pflanzen mit schnelleren und besseren Gesamterträgen an , wie zum Beispiel:

Basilikum



Möhren



Kirsch- oder Traubentomaten



Grünkohl



Kopfsalat



Oregano



Petersilie



Pfeffer



Erbsen



Kartoffeln



Kleinerer Sommer- oder Eichelkürbis



Spinat



Erdbeeren



Zwischenfrüchte pflanzen

Auch Containergärten profitieren von Zwischenfrüchten. Zwischenfrüchte helfen dabei, den Krankheitszyklus zu durchbrechen und Ihren Boden zu revitalisieren.

Bauen Sie Zwischenfrüchte an, mit denen Sie kochen können oder die als Mulch für Ihre Pflanzgefäße dienen.

Züchten Sie Begleitpflanzen

Bestimmte Pflanzenpaarungen , wie das Zwischenpflanzen von Zwiebeln und Salat, können manchmal in kleinen Behältern funktionieren.

Echinacea, blühende Küchenkräuter, blühende Wildpflanzen und Kapuzinerkresse sind ebenfalls gute Begleitpflanzen. Sie unterstützen Bestäuber vor, während und nach blühenden Golfen.

Begleitpflanzen dienen als Tarnung und können lästige Insekten und Pflanzenschädlinge abwehren. Essbare Begleitpflanzen sind auch eine großartige Quelle für Gewürze oder Heilpflanzen .

Cluster-Container

Die Gruppierung von Pflanzgefäßen trägt dazu bei, im Sommer den kahlen Boden zu beschatten. Dadurch werden auch Wärme- und Wasserverluste reduziert und Sie ersparen sich den Aufwand einer zusätzlichen Bewässerung. Darüber hinaus können Cluster-Behälter bei der Temperaturregulierung helfen.

Bauen Sie Ihre eigenen Lebensmittel an!

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 26.03.2024