Medium: Die falsche Matrix, die Astral- und die Unterwelt lösen sich auf (Videos)

Die falsche Matrix, die Astral- und die Unterwelt lösen sich auf und schaffen der göttlichen Matrix Platz. Viele befinden uns aktuell in einer Art Zwischenwelt.

Medium Kerry K. bezeichnet diesen Zustand als Koma des Bewusstseins. Ein typischer Zustand in der Zwischenwelt. Kerry K. verrät in ihrem Video, was wir dagegen tun können. Von Frank Schwede.

Es gibt die falsche Matrix und es gibt die wahre Matrix, die auch als göttliche Matrix bezeichnet wird. Die falsche Matrix ist nach Worten von Medium Kerry K. der Grund, weshalb wir auf die Erde gekommen sind, – um sie zum Einsturz zu bringen. Kerry K.:

„Wir bringen sie in uns zum Einsturz. Wir bringen sie nicht mit Hammer und Meißel zum Einsturz, sondern mit unserem inneren Licht – und ganz wichtig, mit der Verbindung zu unserer Verkörperung dieses inneren Lichts.“

Das Medium sagt, dass wenn wir das Licht nicht verkörpern, wir uns in einem Zustand des Vergessens befinden. In einer Nichtlebendigkeit.

Dann halten wir uns in der Zwischenwelt auf, wo wir weder tot noch lebendig sind. Kerry K bezeichnet diesen Ort als Limbo. Ein Ort, an dem sich gerade viele Menschen aufhalten.

Die falsche Matrix hatte laut dem Medium alles, für eine anscheinend perfekte Welt. Sie war der Versuch einer Kopie der göttlichen Matrix.

Die göttliche Matrix beschreibt K. als ein mehrdimensionales Gebilde, die falsche Matrix 2 ist mehrdimensional, einschließlich einer falschen 4D-Version. Kerry K.:

„Um das falsche 4D zu verstehen, muss man auch das wahre 4D verstehen können, das Teil der göttlichen organischen Schöpfungsvorlage ist. In anderen Worten gesprochen ist es Gottes natürliche Schöpfung.“

Dass der Mensch in Wahrheit ein multidimensionales Wesen ist und sich in allen Bereichen der wahren Matrix aufhalten kann, wissen nur sehr wenige. Genau diesen Prozess versuchte die falsche Matrix zu kopieren und herbeizuführen. (Die falsche Matrix: Die 4D Welt zwischen den Welten und der Kollaps der Astralwelt (Video))

Allerdings ist sie damit in vielerlei Hinsicht gescheitert. Das wahre, das echte 4D ist ein sehr wichtiger Ort, weil dieser Ort eine Welt zwischen den Welten ist.(Was uns im März erwartet: Emanuell Charis blickt in die Sterne)

Er befindet sich zwischen 3D, ein Ort, der sehr physisch ist und 5D – eine ebenfalls sehr physische Welt. Kerry K. bezeichnet den aktuellen Prozess als Vorbereitungsphase:

„4D ist ein Ort der Vorbereitung auf das, was uns in 5D erwartet. Es ist somit ein Übungsraum. Wenn Du jemals einen Traum hattest in der Nacht, dann warst Du in 4D. Du kennst 4D. Warum? Weil es irgendwie seltsam ist, es ist zeitlos und man sieht Dinge in 4D, die man nirgends sonst sehen kann.

Und es ergibt auch nicht immer Sinn. Es ist irgendwie unlogisch, weil sowohl Zeit als auch Orte nicht zusammenpassen, so, wie in 3D oder 5D.“

Ein Spielplatz zur Vorbereitung auf das große Spiel

Kerry K. bezeichnet diesen wichtigen Ort als ätherischen Spielplatz, wo jeder lernen kann, wer er ist, wer er außerhalb der Grenzen von Zeit ist. An diesem Ort gibt es keine Reise-, keine Zeitverzögerung, weil nämlich das Bewusstsein uns an diesen Ort gebracht hat. Das ist 4D.

Kerry K.:

„Im 4D-Bewusstsein gibt es kein Raum-Zeit-Gefüge wie in 3D und 5D. Zeit und Raum führen uns sowohl in 3D als auch in 5D zu unserem Ziel. Der Unterschied in 5D ist, dass wir die Möglichkeit haben, beides zu nutzen: das Bewusstsein, das wir in 4D entwickeln und die lineare Struktur von Zeit und Raum.“

Der Unterschied der göttlichen Matrix besteht darin, dass Zeit und Raum uns weder definieren und einschränken, noch unterliegen wir der Zeit. In der falschen Matrix hat Zeit hingegen eine ganz andere Bedeutung.

Die falsche Matrix ist dabei zu kollabieren. Ein sehr langwieriger und vor allem komplizierter Prozess. Die Matrix kollabiert nämlich von unten nach oben, weil sie eine verkehrte umgedrehte Realität ist.

Alles in der falschen Matrix ist auf den Kopf gestellt. Die Zerstörung der alten falschen Matrix ist laut Kerry K. das, worum es eigentlich beim Aufstieg geht:

„Aufstieg bedeutet nicht nur euren persönlichen Aufstieg, sondern es geht auch um die falsche Matrix. Die Fesseln dieser falschen Matrix, die euch eins banden.

Sie hat nicht länger Macht über euch – wir haben uns entschieden, am Zusammenbruch der falschen Matrix mitzuwirken. Und denkt immer daran, das ist kein gewöhnlicher Aufstieg.“

Eigentlich ist der Aufstieg ein zyklischer Prozess, den wir schon viele Male durchlaufen haben. Aber der Zusammenbruch der falschen Matrix war bisher nicht Bestandteil.

Wichtig ist nach Worten des Mediums zu verstehen, dass dies ein Prozess ist, der gerade im gesamten Universum stattfinden. Es ist also ein sehr großer Zusammenbruch.

Die Astralwelt ist eine falsche 4D-Version, die auf vielfältige Weise in unser Reich eindringen kann – beispielsweise dann, wenn wir versuchen Kontakt mit einem Erzengel aufzunehmen.

Dann kann es passieren, dass dunkle Wesen aus der Astralwelt die Rolle des Erzengels übernehmen und uns täuschen. In einem früheren Video über Astral- und Unterwelten bezeichnete das Medium diesen Ort als Hölle. Wörtlich sagte Kerry K.

„Es ist ein höllischer Raum. Ein Ort voller Dämonen, Wesenheiten und Dunkelheit – also ein sehr unappetitlicher Ort. Im Wesentlichen ist das Astralreich der Korridor, den die Dämonen und Wesenheiten benutzen, um Zugang zur Menschheit in der physischen Dimension zu erhalten.

Er wird aber auch von höheren Wesen benutzt – also ist es ein sehr belebter Korridor. Und es ist der einzige Zugangsort zum physischen Bereich.“

Das Medium bezeichnet dieser seltsam dunkle und bedrohliche Ort als Nebel, der uns umhüllt, ohne dass wir davon wissen. Kerry K.:

„Diese Welt dringt herein und ist wie ein Nebel, der euch einzuhüllen beginnt, Ihr atmet den Nebel ein und was ihr da einatmet, ist dieses Bewusstsein.

Dieser Nebel, der diese komische zeitlose Zwischenwelt ist, diese energetische Suppe, ist jetzt hier, hier bei uns. Es ist ein Nebel, den ihr einatmet. Und damit atmet ihr diese Zwischenwelt ein.“

Flucht aus der Hölle

Viele Menschen befinden sich aktuell im Halbschlaf, sind blind für das, was im Außen passiert. Sie sind wie Zombies, hilflos und kraftlos. Sie wollen nichts tun, weil es mit viel Mühe verbunden ist. Viele sind schon erschöpft, bevor sie morgens aus dem Bett steigen, weiß Kerry K. und betont noch einmal:

„In dieser Zwischenwelt zu leben, ist die Hölle. Und das meine ich wörtlich. Diese Zwischenwelt ist Hölle. Sie ist dieser Limbo, dieses untere Reich. Es ist die Astral- oder Unterwelt, die sich als das göttliche 4D ausgibt. Darum fühlen sich viele Menschen auch so angezogen von dieser Astralwelt.“

Es ist also nichts anderes als ein Spiel der Täuschung, das seit vielen Jahrtausenden läuft und die Menschen in den Bann zieht, um sie zu infizieren. Wenn das passiert ist, gibt es nach Worten des Mediums nur zwei Möglichkeiten:

„Entweder du wirst davon übernommen, weil du deine Präsenz, deine Kraft nicht aufgebaut hast, oder du alchemierst es, weil du deine Kraft, dein Licht und deine Präsenz aufgebaut hast.“

Weil sich aktuell nur sehr wenige Menschen in der Kraft befinden, bezeichnet Kerry K. den gegenwärtigen Zustand der Welt als Koma des Bewusstseins.

Viele Menschen glauben zwar, dass sie bewusst sind, doch in Wahrheit sind sie es nicht, weil die Zwischenwelt träge macht. Kerry K. weiß:

„Wir alle haben lange Zeit in dieser Zwischenwelt gelebt und haben diesen Zustand als normal empfunden, weil wir darauf konditioniert waren. Doch dieser Zustand ist jetzt vorbei.“

Um aus diesem Konditionierungsprogramm auszusteigen ist es wichtig, dass jeder die vielen Schichten der astralen Suppe, die ihn umgibt absorbiert und in ein neues Licht und in Leben transformiert.

Und zwar durch die Fähigkeit alchemistischer Veränderung. Kerry K.:

„Was würde sich in dir regen, um dich aus diesem Schlafzustand herauszuholen? Und wenn du dich da selbst herausholst aus diesem Wachkoma, wirst du zu einer Welle, die sich im Kollektiv ausbreitet und andere aufzuwecken beginnt.

Seit also nicht jene Lichtarbeiter, die in diese Falle tappen, um sich zurückzuziehen und zu sagen, die Menschen sind selber schuld, dass sie nicht erwachen, sie sollten endlich bewusster werden. Deshalb wirst du zum Vorbild werden müssen.“

Der Großteil der Menschheit kann also den Weckruf nicht hören, weil sich dieser Teil der Menschheit in der Zwischenwelt befindet, auch wenn sie es nicht weiß, weil es der Ort ist, wo sie hineingeboren wurden. Kerry K.

„Du und ich, wir wurden in die falsche Matrix hineingeboren. Und weil wir da hineingeboren wurden, sind wir diesen Schlafzustand gewohnt. Zumindest sind wir noch an einen Teil gewöhnt.

Nun bekommen wir die ganze Mahlzeit auf einmal serviert, um weiter zu gehen. Ich habe es als Nebel beschrieben, als energetische Suppe, die atmest du ein, die alchemierst du durch deinen Körper und so stürzt du die falsche Matrix.“

Wir vollziehen mit jedem Atemzug Alchemie – mit jedem bewussten Atemzug, mit jedem bewussten Augenblick den wir leben, werden wir zu einer nicht berechenbaren Welle, die lautlos in diese energetische Suppe hinein schwingt.

Anstatt die Menschen in diesem Zustand zu verurteilen, ist es nach Worten des Mediums wichtig, dass jeder für sich seinen Teil zur Auflösung der falschen Matrix beiträgt, um Teil der Veränderung zu sein.

Kerry K.:

„Wenn du den Aufstieg als deine Reise siehst und du aufhörst, auf andere zu warten, dass sie sich dir anschließen und du dir vorstellst, dass der Aufstieg nur einen einzigen Beteiligten hat, und diese Person bis du, dann wirst du dir dich irgendwann fragen, oh, vielleicht warten die ja auch mich. Und das ist letztendlich die Wahrheit.“

Abschließend rät Kerry K, die Zwischenwelt nicht zu hassen, weil sie schließlich der Baustoff für die Veränderung ist, um die Realität neu gestalten zu können, stattdessen ist es jetzt wichtig, dass wir uns die Kraft zurückzuholen, in den Körper zurückzukehren und in der Mitte zu bleiben.

Für diesen Job sind wir letztendlich auf die Erde gekommen.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 11.03.2024