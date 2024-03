Neuanfänge: Ein einfaches Ritual für die Frühlings-Tagundnachtgleiche

Teile die Wahrheit!

Die Frühlings-Tagundnachtgleiche, auch Frühlings-Tagundnachtgleiche genannt, ist ein astronomisches Ereignis, das den Beginn des Frühlings auf der Nordhalbkugel markiert.

Es tritt auf, wenn die Sonne über den Äquator wandert, was zu nahezu gleichen Mengen an Tageslicht und Dunkelheit führt. In diesem Jahr fällt die Frühlings-Tagundnachtgleiche auf den 20. März.

Die Frühlings-Tagundnachtgleiche wird seit Jahrhunderten von Kulturen auf der ganzen Welt gefeiert. In der Antike war es eine Zeit, die Erneuerung des Lebens und die Rückkehr der Sonne nach einem langen, dunklen Winter zu feiern. (Das verspricht das chinesische Horoskop im Februar)

Auch heute noch ist es eine Zeit der Erneuerung und Wiedergeburt sowie eine Zeit, über Gleichgewicht und Harmonie in unserem Leben nachzudenken. Eines der wichtigsten Themen der Frühlings-Tagundnachtgleiche ist das Gleichgewicht.

Wenn die Sonne den Äquator überquert, bringt sie gleiche Mengen an Licht und Dunkelheit mit sich und symbolisiert das Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkelheit, Yin und Yang und anderen gegensätzlichen Kräften.

Dies erinnert uns daran, dass das Gleichgewicht in unserem Leben von entscheidender Bedeutung ist und dass wir danach streben sollten, das Gleichgewicht in allen Aspekten unseres Seins aufrechtzuerhalten. Ein weiteres Thema der Frühlings-Tagundnachtgleiche ist die Erneuerung.

So wie die Erde aus ihrem Winterschlaf erwacht und neues Leben zu erblühen beginnt, können auch wir diese Zeit nutzen, um uns zu erneuern. Das kann bedeuten, neue Projekte zu starten, neue Ziele zu setzen oder sich einfach Zeit zu nehmen, über unser Leben nachzudenken und positive Veränderungen herbeizuführen. (Was uns im März erwartet: Emanuell Charis blickt in die Sterne)

Das Feiern der Frühlings-Tagundnachtgleiche kann je nach kulturellem oder spirituellem Hintergrund viele Formen annehmen. Manche Menschen entscheiden sich möglicherweise dafür, an traditionellen Ritualen teilzunehmen, z. B. Kerzen anzuzünden, Kräuter zu verbrennen oder Samen zu pflanzen.

Andere verbringen vielleicht einfach Zeit in der Natur, genießen die Schönheit des Frühlings und spüren eine Verbindung zur Erde.

Unabhängig davon, wie Sie die Frühlings-Tagundnachtgleiche feiern, ist es eine Zeit der Erneuerung, des Gleichgewichts und der Harmonie in Ihrem Leben.

Nehmen Sie sich etwas Zeit, um über das vergangene Jahr nachzudenken und überlegen Sie, welche Veränderungen Sie in den kommenden Monaten vornehmen möchten.

Ob es darum geht, ein neues Hobby zu beginnen, Ihre Gesundheit zu verbessern oder Ihre spirituelle Praxis zu vertiefen, die Frühlings-Tagundnachtgleiche ist eine kraftvolle Zeit, um Absichten zu fassen und Maßnahmen zu ergreifen.

Hier ist eine Frühlings-Tagundnachtgleiche, die Sie durchführen können, um die Ankunft des Frühlings zu feiern und positive Absichten für die kommenden Monate zu setzen.

Materialien:

Eine Kerze (vorzugsweise grün, gelb oder weiß)

Eine kleine Schüssel mit Wasser. Ein Zweig frisches Grün (z. B. ein Knospenzweig, ein Zweig Petersilie oder Löwenzahn).

Ein Stück Papier und Stift

Anleitung: Suchen Sie sich einen ruhigen Ort, an dem Sie nicht gestört werden. Stellen Sie Ihre Materialien auf einem Tisch oder Altar auf. Zünde die Kerze an und atme ein paar Mal tief durch, um dich zu zentrieren.

Nehmen Sie den grünen Zweig und halten Sie ihn in Ihren Händen. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich vor, wie die Energie des Frühlings durch Sie fließt und Sie mit Vitalität und Neuanfang erfüllt.

Tauchen Sie den Zweig in die Schüssel mit Wasser und streuen Sie ein paar Tropfen auf die Kerzenflamme. Sprechen Sie dabei ein Gebet oder eine Absicht für die kommende Jahreszeit.

Meine Absicht ist: „Möge dieser Frühling mir neues Wachstum und Möglichkeiten zum Glück bringen.“

Nehmen Sie das Blatt Papier und schreiben Sie Ihre Absichten für die kommenden Monate auf. Seien Sie so konkret wie möglich und konzentrieren Sie sich auf positive Ziele und nicht auf negative Gewohnheiten, die Sie aufgeben möchten.

Wenn Sie fertig sind, falten Sie das Papier und halten Sie es in Ihren Händen. Sagen Sie ein kurzes Gebet oder eine Affirmation, zum Beispiel:

„Ich begrüße die Energie des Frühlings und freue mich über Neuanfänge. Mögen meine Absichten mit Anmut und Leichtigkeit verwirklicht werden.“

Legen Sie das gefaltete Papier unter die Kerze und lassen Sie es von der Flamme brennen. Stellen Sie sich beim Brennen vor, wie sich Ihre Absichten in Ihrem Leben manifestieren.

Atmen Sie noch ein paar Mal tief durch und drücken Sie Ihre Dankbarkeit für die Segnungen in Ihrem Leben aus. Wenn Sie sich bereit fühlen, löschen Sie die Kerze und schließen Sie das Ritual ab.

Dieses einfache Ritual kann auf vielfältige Weise an Ihre persönlichen Überzeugungen und Vorlieben angepasst werden.

Wichtig ist, dass man sich die Zeit nimmt, die Energie der Frühlings-Tagundnachtgleiche zu würdigen und positive Absichten für die kommende Jahreszeit zu fassen.

Frohe Frühlings-Tagundnachtgleiche!

