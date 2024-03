Numerologie: Tag von Skull & Bones: Inszenierter Angriff in Moskau und Krebsdiagnose bei Kate Middleton (Video)

Teile die Wahrheit!

Am 22. März 2024, wie in 3/22, oder Order 322, wie in Skull and Bones, ist die Freimaurerei nicht unbemerkt vorübergegangen. Und vergessen wir nicht, dass die Yale University, der Hauptsitz von Skull and Bones, dieses Jahr ihr 322-jähriges Bestehen feiert. Von Joachim Bartoll

Da die Welt von den Elitefamilien durch ihren Jesuitenorden der Katholischen Kirche regiert wird, sind die Freimaurerorden diejenigen, die die ganze Arbeit erledigen, da ihre Mitglieder Schlüsselpositionen in allen Regierungsinstitutionen einnehmen, einschließlich des Militärs und der Polizei , das Gesundheitssystem und auch jedes einzelne große Unternehmen auf der Erde.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass jede einzelne gefälschte und hergestellte große Schlagzeile vom 22. März zu Ehren des Ordens 322, Skull and Bones, auch bekannt als die Bruderschaft des Todes, kodiert wurde.

Am 22. März sahen wir, wie die 322-jährigen Yale Bulldogs die erste Runde des NCAA-Turniers mit 78-76 gegen die Auburn Tigers gewannen. Natürlich ist Genesis 3:22, wie es von der Skull and Bones-Freimaurerei verwendet wird, der 78. Vers der Genesis in der Bibel, und sie gewannen erneut mit 78 Punkten.

So ein Zufall! Natürlich bekamen die armen Verlierer nur 76 Punkte, die umgekehrte Reduktionssumme (wichtigste Chiffre) von „Skull and Bones“.

Nun ja, wie Sie wissen, werden alle Profisportarten durch Zahlen manipuliert.

Es ist kein Sport, es ist Unterhaltung. (Inszenierte Weltbühne: Putin sicherte sich mit vorgeschriebenen 87 % der Stimmen die fünfte Amtszeit als Präsident)

Es ist eine Fälschung.

Denken Sie daran, alle diese Geheimbünde verehren Saturn, die schwarze Sonne, das umgekehrte Licht, wie bei Luzifer.

Yale gewann mit 78 Punkten

Genesis 3:22, wie in „Befehl 322“, ist der 78. Vers der Genesis.

Kapitel 1 hat 31 Verse, Kapitel 2 hat 25 Verse und 3:22 ist Vers 22 von Kapitel 3.

31+25+22 = 78

Saturnanbetung = 78

Auburn verlor gegen Yale, Vertreter von Skull and Bones, mit 76 Punkten.

Schädel und Knochen = 76, 76

Dann gab es noch mehr Krebspropaganda (Konditionierung und Normalisierung) mit der erfundenen Geschichte von Kate Middleton, einem weiteren Mitglied der britischen Königsfamilie, bei dem angeblich Krebs diagnostiziert wurde.

Dies ist natürlich darauf zurückzuführen, dass bei König Charles III. Krebs diagnostiziert wurde , was am 5. Februar eine Neuigkeit war.

Der 22. März, der Tag dieser Ankündigung, dass Kate angeblich an Krebs erkrankt sei, fiel 47 Tage nach der Nachricht, dass bei König Charles Krebs diagnostiziert wurde.

Wie Sie wissen, ist 47 die Zahl der Freimaurerei, die das 47. Problem von Euklid würdigt, und es ist auch eine Zahl, die mit der Autorität, dem Vatikan und der Regierung verbunden ist.

Noch wichtiger ist jedoch, dass diese Nachricht über die britische Königsfamilie 322 Tage nach der Krönung von König Karl III. am 6. Mai 2023 kam! 322 Tage wie in 3/22 und Order 322, Skull and Bones. Wie hoch sind die Chancen?

Natürlich war der 22. März auch ein perfekter Tag für eine erfundene und vorgefertigte Geschichte über die britische Königsfamilie, da das Jahr genau 2 Monate und 22 Tage alt war, wie im Jahr 222 , der Zahl der britischen Königsfamilie.

Britische Königsfamilie = 222

Und als Wortspiel gab es den 22. März mit der vollständigen 69 -Tage-Numerologie, wie im Zeichen des Krebses. Wie schlau.

22.03.2024 = 3 + 22 + 20 + 24 = 69

Und warum Kate? Nun, Kate Middleton wurde am 9. Januar geboren und der 22. März fiel 74 Tage nach ihrem Geburtstag, am 74. Tag ihres Alters. Auch hier reduzierte Kate Middleton den Wert in der wichtigsten Ziffer wieder auf 74 .

Kate Middleton = 74

Heiliges Römisches Reich = 74 (die katholische Kirche und der Jesuitenorden, siehe weiter unten)

London = 74

Außerdem passt ihr Nachname perfekt zu einem freimaurerischen Ritual.

Middleton = 96, 147, 42, 48, 48, 91, 134, 35, 128, 411, 462, 882, 576, 91

Freimaurer = 96, 147, 42, 48, 48, 91, 134, 35, 128, 411 , 462, 882, 576, 91

Und ihr letzter öffentlicher Auftritt war am 25. Dezember 2023, also 88 Tage nach dem 22. März und dieser Geschichte.

Britische Monarchie = 88

Freimaurerritual = 88

London = 88

Also 88 Tage nach ihrem letzten Auftritt und 74 Tage nach ihrem Geburtstag. Denken Sie daran, dass das Heilige Römische Reich nie unterging, es verschmolz mit der katholischen Kirche und dem Jesuitenorden, mit den Freimaurern als ihren weltweiten Bühnenvertretern.

Heiliges Römisches Reich = 88, 74

Die größte Geschichte des 22. März dürfte jedoch die inszenierte und vorgetäuschte Schießerei in Russland gewesen sein, bei der mehr als 137 Menschen getötet und 152 verletzt wurden. Natürlich wurde dies als „Terroranschlag“ bezeichnet und die Illusionsoperation der CIA namens „ISIS“ hat angeblich die Verantwortung dafür übernommen.

Das Videomaterial ist urkomisch, es ist so stark gefälscht, dass nicht einmal ein Kind es für echt halten würde.