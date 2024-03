Putin: „Sie haben Jahrhunderte damit verbracht, ihre Bäuche mit Menschenfleisch und ihre Taschen mit Geld zu füllen“ (Video)

Viele westliche politische Führer leiden unter einer Art Wahnsinn, der nicht behandelt werden kann, so der russische Präsident Wladimir Putin, der enthüllte, dass die globale Elite Lastern wie Pädophilie und Kannibalismus nachgeht.

Seit Jahren kursieren Gerüchte über die verdorbenen Begierden von Eliten wie Klaus Schwab, den Obamas und den Clintons, und Putin, frisch von einem Erdrutschsieg bei den russischen Wahlen, hat diesen Moment gewählt, um die wahre Natur der nicht gewählten Kabale aufzudecken, welche die Macht im Westen an sich gerissen hat.

Putin hielt zuvor eine Rede an die Nation und verschwendete keine Zeit damit, das Müllcontainerfeuer der Heuchelei der globalen Elite anzuheizen.

Während Putin gerade eine nationale Wahl mit einem Erdrutschsieg von 87 Prozent der Stimmen gewonnen hat, verunglimpft die globale Elite weiterhin seine überaus beliebte Präsidentschaft und beschuldigt ihn, ein Diktator zu sein.

Doch inzwischen haben wir im Westen nicht gewählte Bürokraten, die das Sagen haben, darunter der Deep-State-Gang Barack Obama, der gerade einen außerplanmäßigen Besuch abstattete, um den britischen Premierminister Rishi Sunak in der Downing Street zu treffen, um die neuesten globalistischen Anweisungen zu überbringen.

Wie Putin betont , sind die USA unter den Demokraten keine Demokratie mehr.

Putin behauptete, die derzeitige US-Regierung nutze alle ihre Ressourcen, einschließlich der Bewaffnung des Justizministeriums und der Justiz, um einen politischen Rivalen bei den diesjährigen Präsidentschaftswahlen anzugreifen.

Trump sieht sich einer beispiellosen Litanei von Zivil- und Strafverfahren gegenüber, obwohl er der mutmaßliche Kandidat der Republikaner für die Abstimmung im November ist, da die Elite alles daran setzt, seinen Marsch zur Präsidentschaft zum Scheitern zu bringen.

Aber Putin war noch nicht damit fertig, das Herz der Dunkelheit der globalistischen Kabale zu zerlegen. (Opfer sagt über Pädophilienkult aus: „Michelle Obama hat mich vergewaltigt, als sie ein Mann war“ (Video))

Laut Putin „füllt sich die Elite ihre Bäuche mit Menschenfleisch und ihre Taschen mit Geld“ und vergleicht die Verderbtheit mit einem „Vampirball“ , bevor sie vorhersagt, dass „das Ende dieser Ära“ nahe sei, weil die Menschen auf der Welt langsam aber sicher, sich der Wahrheit bewusst sind und sie lehnen die globalistische Agenda ab.

„Der Punkt ist, dass diese sogenannte ‚goldene Milliarde‘ seit Jahrhunderten, 500 Jahren, praktisch andere Völker parasitiert. Sie haben die unglücklichen Völker Afrikas auseinandergerissen, sie haben Lateinamerika ausgebeutet, sie haben die Länder Asiens ausgebeutet, und das hat natürlich niemand vergessen.

Ich habe das Gefühl, dass es nicht einmal an der Führung dieser Länder liegt … aber die einfachen Bürger dieser Länder spüren in ihrem Herzen, was passiert.

Sie verbinden unseren Kampf um unsere Unabhängigkeit und wahre Souveränität mit ihrem Streben nach eigener Souveränität und unabhängiger Entwicklung.

Dies wird jedoch durch die Tatsache verschärft, dass in den westlichen Eliten ein sehr starker Wunsch besteht, die derzeitige ungerechte Situation in internationalen Angelegenheiten einzufrieren.

Sie haben Jahrhunderte damit verbracht, ihre Bäuche mit Menschenfleisch und ihre Taschen mit Geld zu füllen. Aber sie müssen erkennen, dass der Vampirball zu Ende geht.“

Putin ist ein Mann, der seine Worte sehr sorgfältig wählt. Wenn der russische Präsident sagt, dass die globale Elite Monster sind, die Kinder jagen und ihre Bäuche mit ihrem Fleisch füllen, dann meint er jedes Wort ernst.

Laut Putin führt die globalistische Kabale einen Krieg gegen Kinder, der die Normalisierung der Pädophilie mit sowohl subtilen als auch offenen Mitteln einschließt.

„Sehen Sie, was sie mit ihren eigenen Völkern anrichten – die Zerstörung der familiären, kulturellen und nationalen Identität“, sagte Putin. „Perversion, Kinderverspottung und Pädophilie werden zur Norm erklärt. Die Norm ihres Lebens.“

Als Putin sagte, dass Millionen Menschen im Westen verstehen, dass die Elite den Mainstream in eine echte spirituelle Katastrophe führt, sprach er zu uns. Wir haben die Krankheit im Herzen der globalistischen Agenda der Elite schon lange verstanden.

Aber viele Menschen sind immer noch nicht aufgewacht. Wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können, um die wahre Natur der Eliten bekannt zu machen und so viele Menschen wie möglich aufzurütteln.

Die Covid-Pandemie war überhaupt keine Pandemie, sondern eine globale strategische Operation zur Kontrolle der Menschheit, die jahrzehntelang geplant wurde.

Aber Sie müssen sich nicht auf mein Wort verlassen.

Das kommt direkt aus Moskau und ist das Ergebnis einer Untersuchung des russischen Militärgeheimdienstes, deren Aufgabe es war, die wahren Ursprünge der Pandemie aufzudecken und herauszufinden, wer dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig ist.

Laut einem hochrangigen russischen General ist „dieses Coronavirus und die sogenannte Pandemie überhaupt keine Pandemie.“ Es handelt sich um eine globale strategische Operation zur Kontrolle der Menschheit. Die Zionisten und Finanzmächte dieser Welt wollen die Bevölkerung reduzieren! Sie wollen etwa 100 Millionen eigene und etwa eine Milliarde, die ihnen dienen.“

Die Covid-Pandemie war lediglich die jüngste in einer langen Reihe globalistischer Betrügereien, die darauf abzielten, die Menschen durch Angst und Schrecken zur Unterwerfung zu zwingen und ihnen nach und nach ihre Freiheiten zu entziehen.

Kurz nachdem diese Nachricht bekannt wurde, erklärte Putin, dass Klaus Schwab und hochrangige WEF-Leutnants legitime militärische Ziele seien, weil sie schamlos versucht hätten, in einem globalistischen Staatsstreich die Macht zu ergreifen.

Putin ist so davon überzeugt, dass Covid-19 eine Biowaffe gegen die Menschlichkeit ist, dass er in mühsamer Kleinarbeit einen 2.000 Seiten umfassenden Bericht erstellt hat, in dem er forensisch die Verbrechen des US-Deep State und seiner globalistischen Kumpanen detailliert beschreibt und ihnen vorwirft, überall am Tatort ihre Fingerabdrücke hinterlassen zu haben.

Laut Putin sind Big Pharma und US-amerikanische Deep-State-Akteure schuldig, die Covid-19-Pandemie „inszeniert“ zu haben, um die Weltherrschaft zu übernehmen, und der 2.000-seitige Bericht listet Hillary Clinton, Barack Obama, Joe Biden und George Soros als Mitverschwörer auf in der Verschwörung gegen die Menschlichkeit.

„Russland will Gerechtigkeit für die Entstehung und Freisetzung von SARS-CoV-2, während der Westen die Ursprünge vertuscht und Wissenschaftler und Journalisten zensiert“, sagte die russische Botschaft in den Vereinigten Staaten am Donnerstag.

Russland hat nun die Beweise schwarz auf weiß dargelegt und den Vereinten Nationen Berichte im Umfang von über 2.000 Seiten vorgelegt, die belegen, dass die globalistische Elite und der Tiefe Staat der USA, die mit Big Pharma unter einer Decke stecken, für die Entstehung der Pandemie verantwortlich sind.

Offensichtlich haben sich die Mainstream-Medien alle Mühe gegeben, diese Nachricht unter den Teppich zu kehren.

Die globale Elite trotzt Putin, weil er sich ihrer sozialen Agenda widersetzt und sich gleichzeitig weigert, ihre wirtschaftszerstörerische Politik zu übernehmen.

Zwischen 1999 und 2014 wuchs das BIP Russlands um das Zehnfache und sein Weltrang stieg vom 22. auf den 8. Platz. Russlands Schuldenquote sank von 100 % im Jahr 1999 auf 17 % im Jahr 2016.

Die Devisenreserven wuchsen von praktisch Null auf die sechstgrößten der Welt. Die Goldreserven wuchsen ebenfalls zu den sechstgrößten der Welt.

Mit anderen Worten: Putin hat Russland wieder groß gemacht. Deshalb liegt seine Zustimmungsrate immer noch bei deutlich über 80 %.

Aber er ist noch nicht fertig. Putin hat schon lange versprochen, die Neue Weltordnung zu zerstören, und er weiß, dass er dafür der Schlange den Kopf abschlagen muss.

Putin versteht, dass die Globalisten nicht zufrieden sein werden, bis alles, was sie lieben und feiern, zerstört wurde.

Ihre Traditionen, Kultur, Familienwerte und Religionen stehen auf dem Spiel. Sie werden nicht aufhören, bis sie dich, deinen Geist und deine Geschichte zerstören.

Leider verliefen die letzten zwei Jahre für Schwab und seinen Plan, die Souveränität jedes Landes auf der Erde abzuschaffen, und seine dystopische Vision von Mikrochips, Freiluftgefängnissen und extremer Entvölkerung nicht nach Plan.

Tatsächlich waren sie eine Katastrophe für die Globalisten.

Die Menschen auf der Welt werden sich langsam aber sicher der Wahrheit über seine bösen Pläne bewusst , und Schwab und seine Kumpane haben jetzt Angst davor, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt.

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 23.03.2024