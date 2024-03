Tom Hanks‘ Stern auf dem Hollywood Walk of Fame wurde von Anti-Pädophilen-Aktivisten beschmiert

Teile die Wahrheit!

Pädophilenjäger, die sich der Aufdeckung von Kinderräubern aus allen Gesellschaftsschichten verschrieben haben, haben Tom Hanks Stern auf dem Hollywood Walk of Fame entstellt, um auf glaubwürdige Anschuldigungen gegen die Ikone der Unterhaltungsindustrie aufmerksam zu machen.

Der Walk of Fame-Stern von Tom Hanks wird täglich von Zehntausenden Menschen besucht, von denen viele nichts von den hartnäckigen und detaillierten Vorwürfen ehemaliger Kinderstars und Brancheninsider gegen ihn wissen.

Die Nachricht kam, als Hollywood-Stars wie Tom Hanks und Oprah Winfrey Kommentare auf Social-Media-Apps wie Instagram deaktivierten, als Tausende von Menschen ihre Seiten überschwemmten und ihre Verhaftung wegen Vorwürfen wegen Kindesmissbrauchs forderten.

Die Aktivitäten in Hanks‘ Social-Media-Feeds folgen auf brisante Anschuldigungen gegen Hollywood-Könige wie Hanks, Oprah Winfrey und Steven Spielberg, wobei viele Menschen, darunter ehemalige Kinderstars und Whistleblower aus der Branche, ihnen vorwerfen, räuberische Pädophile zu sein.

Laut den Kommentatoren ist Hanks ein produktiver Kinderschänder, der sich seit Jahrzehnten „im Verborgenen versteckt“ und sich als gewöhnlicher Kerl präsentiert, während er seinen verdorbenen Lebensstil durch die Verwendung von Zeichen und Symbolen zur Schau stellt.

Zahlreiche Hollywood-Insider haben öffentlich zugegeben, dass sexueller Kindesmissbrauch in der Unterhaltungsindustrie weit verbreitet ist. (MKUltra ist real: Opfer sagt, die pädophile Hollywood-Elite habe sie als Kind während satanischer Rituale vergewaltigt)

Viele Prominente, darunter Anne Heche , Chris Cornell , Avicii und Kirstie Alley , die alle geschworen hatten, das verkommene Hollywood-System aufzudecken, wurden unter verdächtigen Umständen tot aufgefunden, bevor sie ihre Arbeit beenden konnten.

Isaac Kappy, ein Hollywood-Insider, der unter anderem für seine Auftritte in „ Thor “ (2011), „ Fanboys “ (2009) und „Terminator: Die Erlösung“ (2009) bekannt ist, nutzte YouTube , um über die Hollywood-Krankheit zu sprechen, indem er verschiedene Stars der A-Liste beim Namen nannte und beschämte .

Kappy beschreibt Pädophilie als „ die Hollywood-Krankheit “ und sagt: „ Auf der obersten Ebene sind diese Leute einfach nur krank und verrückt.“ Das ist das Traurige daran. Viele Menschen werden darin hineingeboren “, sagte er und beschrieb eine weit verbreitete Hollywood-Kultur des Missbrauchs von Kindern.

Kappy erwähnte hochkarätige Namen wie Tom Hanks, Michael Jackson und Steven Spielberg und behauptete, sie alle würden künftigen Generationen als berüchtigte Täter in Erinnerung bleiben, die auf Augenhöhe mit Jimmy Savile, dem berüchtigten Elite-Kinderschänder der britischen Elite, standen.

Isaac Kappy starb im Mai 2019, nachdem in den Mainstream-Medien berichtet wurde, er habe Selbstmord begangen, indem er in Arizona von einer Brücke gesprungen sei.

Vor seinem Tod wurde auf seinem Konto eine Instagram-Nachricht mit der Überschrift „ Hüte dich vor dem Mann, der nichts zu verlieren hat, denn er hat nichts zu schützen “ gepostet.

Die Ansprüche gegen Tom Hanks kamen, nachdem Sarah Ruth Ashcraft bekannt gegeben hatte, dass sie im Alter von 13 Jahren von ihrem Vater zum Sex verkauft und von Hollywoodstar Tom Hanks vergewaltigt wurde.

Vor vier Jahren beschuldigte Sarah Ruth Ashcraft Schauspieler Tom Hanks, dass sie im Alter von 13 Jahren von ihm gekauft und sexuell missbraucht wurde.

Allerdings konnte die junge Frau bis heute keine Beweise gegen Hanks vorlegen. Inzwischen zählt Ashcraft auf Twitter über 96.000 Follower und auch die Massenmedien haben schon darüber berichtet. Bisher hat Tom Hanks keine Verleumdungsklage gegen Ashcraft eingereicht. Ist doch was dran?

Sexualstraftäter sind Geächtete. Besonders hart trifft es die, die sich an Kindern vergangen haben – sie haben kaum eine Chance auf Rehabilitation. Vor allem dann nicht, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen. Das sind in der Regel Politiker und Künstler.

Manchmal reicht nur ein Verdacht und die Karriere ist für immer im Eimer – umso schlimmer ist es, wenn es falsche Anschuldigungen sind, an denen nichts dran ist.

In der Regel ist es schwer, seine Unschuld zu beweisen. Und selbst wenn es den Betroffen gelingt, bleibt am Ende doch immer etwas hängen. Ein Restverdacht.

Sarah Ruth Ashcraft beschuldigt US Schauspieler Tom Hanks der Vergewaltigung und des Missbrauchs. Als das geschah, sagt sie, sei sie 13 gewesen – also noch ein Kind.

Wörtlich schrieb Ashcraft auf Twitter:

„Das bin ich mit 13, im Alter, in welchem Tom Hanks mich von meinem Vater für Sex als dissoziierte Mindcontrol-Puppe gekauft hat. Ich frage mich, wie viel er bezahlt hat? Ich frage mich, wie viel $$$ mein Vater dafür erhielt, dass er mein Gemüt brach und meinen Kinderkörper verkaufte. Werden wir das jemals erfahren?“

Die Anschuldigungen sind verstörend, sie klingen spezifisch, aber unvollständig, weil sie damals traumatisiert gewesen sei. Vor allem aber sind die Anschuldigungen bis heute eins, sie sind unbewiesen, was aber nicht heißen muss, dass die Tat nie stattgefunden hat.

