TV in Russland: Politwissenschaftler spricht von Angriff auf deutsche Städte „Hamburg oder München“? (Video)

Im russischen Staatsfernsehen kam es Anfang März wieder einmal zu kuriosen Szenen: Fernsehmoderator Wladimir Solowjow witzelte mit seinen Talk-Show-Gästen über potenzielle Raketenangriffe auf französische Großstädte.

„Paris oder Marseille, ich kann mich nicht entscheiden“, sagte er. Zunächst wolle man Bukarest angreifen, dann Paris, Marseille und Lyon. Das sei eine schöne Stadt, in der es sogar ein Feuerfestival gebe.

Propagandisten witzeln über Angriff auf Garmisch-Partenkirchen

Auch nach Deutschland könne man Raketen schicken, führte Solowjow die irrwitzige Diskussion mit dem Politikwissenschaftler Andrej Sidorow fort. Etwa nach Hamburg, schlug dieser lachend vor. „Ja, Hamburg“, stimmte der Moderator zu.

Oder auch Garmisch-Partenkirchen. Allerdings seien die Raketen teurer als die kleine Stadt wert ist, weshalb Solowjow stattdessen München ins Gespräch brachte.

Solowjow: „Vielleicht sollten wir eine Abstimmung abhalten“

Er endete die Debatte mit einem ironischen Vorschlag: „Vielleicht sollten wir eine Abstimmung abhalten, welche Städte sie (die Deutschen) nicht zu verlieren fürchten. Damit sie verstehen, wo die Idioten, die dieses Land regieren, sie hinführen werden.“ (Medwedew: Deutschland bereitet sich auf Krieg gegen Russland vor (Video))

Im russ. Staatsfernsehen wird vor Millionenpublikum debattiert, ob man Garmisch oder München angreifen soll. Ein Rätsel, warum es den Frieden in Europa sichern soll, wenn man den Ukrainern nicht genügend Waffen gibt & sich die Front nach Westen verschiebt.pic.twitter.com/4fuBawwTDQ — Annette Werberger (@AWerberger) March 7, 2024

Die CIA PsyOP „Anonymous“ (mehr dazu im Buch der „Hollywood-Code 2“ und die Webseite amg-news.com schüren ebenfalls die Panik- und Kriegstrommel in einem Video:

300x250

In einer Welt, die am Rande der Unsicherheit und des Konflikts steht, dringt eine Stimme durch die Kakophonie des geopolitischen Diskurses: Colonel Douglas Macgregor. Von amg-news.com

Seine jüngsten Warnungen, die er mit einer Dringlichkeit vorbrachte, die in den Korridoren der Macht nachhallt, erfordern Aufmerksamkeit. Während die Spannungen eskalieren und das Gespenst eines globalen Konflikts bedrohlich droht, hallt Macgregors klare Botschaft nach. Machen Sie sich bereit, denn seine letzte Warnung könnte die einzige sein, die wir erhalten.

Während die Sonne über der Stabilität untergeht, die wir einst für selbstverständlich hielten, breiten sich Schatten der Unsicherheit über die geopolitische Landschaft aus.

300x250 boxone

Inmitten dieses aufziehenden Sturms steht Colonel Douglas Macgregor, eine Persönlichkeit, in deren Worten Erfahrung und Weitsicht stecken. In einem kürzlich vor wenigen Stunden geführten Interview äußerte Macgregor eine deutliche Warnung, die mit erschreckender Klarheit nachhallt: „ Der Dritte Weltkrieg wird viel schlimmer sein, als wir denken, Putin ist bereit.“

Es ist eine Proklamation, die selbst die Selbstgefälligsten unter uns aus ihrer durch Apathie verursachten Benommenheit aufrütteln sollte. Zu lange hat das Gespenst eines globalen Konflikts am Rande unseres Bewusstseins gelebt und es als Relikt einer vergangenen Ära abgetan.

Aber täuschen Sie sich nicht: Die Trommeln des Krieges schlagen mit einer Intensität, die seit Generationen nicht mehr zu spüren war, und Wladimir Putin, der rätselhafte Führer Russlands, steht kurz davor, Chaos über eine unvorbereitete Welt zu entfesseln.

Während ich mich hinsetze, um diese Worte niederzuschreiben, bin ich mir der Verantwortung, die auf meinen Schultern lastet, deutlich bewusst. Die Aufgabe besteht nicht nur darin, Informationen zu übermitteln, sondern in möglichst dringenden Tönen Alarm zu schlagen. Denn wenn es jemals eine Zeit gab, die Fesseln der Gleichgültigkeit abzuwerfen und die Realität unserer prekären Situation anzunehmen, dann jetzt.

Colonel Douglas Macgregor ist mit seiner jahrzehntelangen militärischen Erfahrung und seinem unerschütterlichen Einsatz für die Wahrheit kein Mann, der zu Übertreibungen oder Sensationsgier neigt.

Wenn er spricht, geschieht dies mit einer Ernsthaftigkeit, die aus Wissen aus erster Hand und einem tiefen Verständnis der Kräfte entsteht, die unsere Welt formen. Wenn er also eine Warnung dieser Größenordnung ausspricht, wäre es töricht, sie als bloße Vermutung abzutun.

Aber was genau sieht Macgregor am Horizont? Welche dunklen Wolken ziehen am geopolitischen Horizont zusammen und werfen einen Schatten auf die Zukunft der Nationen? Um die Tiefe seiner Warnung zu verstehen, müssen wir zunächst in das komplexe Netz aus Allianzen, Rivalitäten und Machtdynamiken eintauchen, das unsere Welt definiert.

Im Zentrum von Macgregors Sorgen steht die rätselhafte Figur Wladimir Putin, dessen Machenschaften die geopolitische Landschaft auf subtile und tiefgreifende Weise verändert haben. Von der Annexion der Krim bis zum anhaltenden Konflikt in der Ukraine hat Putin seine Bereitschaft gezeigt, internationale Normen zu missachten und Russlands Dominanz auf der Weltbühne zu behaupten.

Aber es sind nicht nur Putins Handlungen, die Anlass zur Sorge geben; Es ist die Denkweise, die ihnen zugrunde liegt. Wie Macgregor selbst in seinem jüngsten Interview feststellte, betrachtet Putin die Welt durch die Linse eines Nullsummenspiels, bei dem jeder Gewinn für Russland auf Kosten seiner Gegner gehen muss. In einer solchen Weltanschauung tritt Diplomatie gegenüber purer Macht in den Hintergrund und die Gefahr eines Konflikts wird immer wahrscheinlicher.

Tatsächlich sind die Anzeichen eines drohenden Konflikts überall um uns herum, für diejenigen, die das nötige Auge haben, um sie zu sehen. Von den anhaltenden Spannungen in Osteuropa bis hin zum Säbelrasseln im Südchinesischen Meer ist die Bühne für einen Flächenbrand bereitet, der die Welt in Flammen aufgehen lassen könnte. Und im Zentrum des Ganzen steht Putin, eine Figur, deren Ambitionen keine Grenzen kennen und deren Rücksichtslosigkeit keine Grenzen kennt.

Aber täuschen Sie sich nicht, die Schuld für diese prekäre Situation liegt nicht allein bei Putin und seinen Kumpanen. Nein, die Verantwortung liegt bei uns allen, die wir uns in falscher Sicherheit wiegen ließen und die Augen vor den aufziehenden Gewitterwolken am Horizont verschlossen haben. Wir sind selbstgefällig geworden und zufrieden damit, unser Leben in glückseliger Unwissenheit über die Gefahren zu leben, die direkt hinter dem Horizont lauern.

Aber jetzt, da der Sturm stärker wird und die ersten Regentropfen zu fallen beginnen, können wir uns den Luxus der Gleichgültigkeit nicht länger leisten. Die Zeit zum Handeln ist gekommen, denn wenn wir die Warnungen von Leuten wie Colonel Douglas Macgregor nicht beherzigen, könnten wir von der Flut der Geschichte mitgerissen werden.

Was können wir also angesichts solch gewaltiger Chancen tun? Wie können wir uns auf den unvermeidlichen Sturm vorbereiten, der am Horizont aufzieht? Die Antworten sind nicht einfach und auch nicht ohne Opfer. Aber eines ist klar: Wir müssen damit beginnen, Macgregors Warnung ernst zu nehmen und den Ernst der Lage, in der wir uns befinden, erkennen.

Von dort aus müssen wir unermüdlich daran arbeiten, unsere Verteidigung im In- und Ausland zu stärken. Wir müssen in unsere militärischen Fähigkeiten investieren und sicherstellen, dass wir die Kraft und Entschlossenheit haben, Aggressionen abzuschrecken und unsere Interessen zu verteidigen.

Wir müssen Allianzen mit gleichgesinnten Nationen schmieden und im Angesicht von Widrigkeiten Seite an Seite stehen. Und was vielleicht am wichtigsten ist: Wir dürfen niemals die Werte aus den Augen verlieren, die uns als Nation ausmachen: Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.

Am Ende hängt die Zukunft unserer Welt in der Schwebe und schwankt am Rande eines Abgrunds, aus dem es möglicherweise kein Zurück mehr gibt. Aber es ist noch nicht zu spät, den Kurs zu ändern und den Weg zu Frieden und Wohlstand für künftige Generationen einzuschlagen. Die Entscheidung liegt bei uns, aber wir müssen sie bald treffen, bevor es zu spät ist.

Beherzigen wir also die Warnungen von Colonel Douglas Macgregor, bereiten wir uns auf die vor uns liegenden Prüfungen vor und vergessen wir niemals den Preis der Selbstgefälligkeit angesichts der Tyrannei.

Denn wenn wir das nicht tun, könnten wir einer Zukunft voller Dunkelheit und Verzweiflung ausgesetzt sein, in der die einzige Gewissheit das Chaos des Krieges ist.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/news.de/amg-news.com am 08.03.2024