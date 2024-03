Vor der Pandemie von 2020 starben Dutzende führender Mikrobiologen unter mysteriösen Umständen (Video)

Teile die Wahrheit!

In den Jahren vor der Corona-Pandemie starben seit 2001 mehrere führende Mikrobiologen unter mysteriösen Umständen.

Einer von ihnen führte biologische Forschungen durch, die teilweise vom US-Verteidigungsministerium und dem NIH finanziert wurden.

Er war ein Experte auf dem Gebiet der Immunantwort auf Infektionen und hatte in jüngster Zeit mehrere Viren untersucht, darunter HIV, Ebola, Herpes und Influenza.

Mysteriöse Todesfälle von Wissenschaftlern, die mit der Regierung zusammenarbeiteten. Elizabeth Lane hat einen der seltsamsten Todesfälle von Wissenschaftlern untersucht. Sie nimmt an meinem Podcast teil, um zu erzählen, was sie von seinen engen Mitarbeitern gelernt hat.

Professor Wileys Leiche wurde einen Monat nach seinem Verschwinden aus dem Mississippi geborgen.

Auch andere führende Biologen kamen unter verdächtigen Umständen ums Leben. Betroffen waren Wissenschaftler, die sich auf Infektionskrankheiten wie Milzbrand und Aids sowie auf DNA-Sequenzierung spezialisiert hatten.

Als die Zahl der Todesfälle zunahm, wurden Verbindungen zur Waffenforschung hergestellt. So starben zwischen 2001 und 2005 bis zu 40 prominente Mikrobiologen. Einige von ihnen wurden im Kofferraum eines Autos gefunden, andere waren mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt. Später stellte sich heraus, dass ihre Bremsleitungen durchtrennt waren. (Wissenschaftler entdecken „Alien-DNA“, die im Blut geimpfter Menschen versteckt ist (Video))

Alle diese Mikrobiologen arbeiteten für die Regierung oder staatliche Auftragnehmer an Projekten im Zusammenhang mit Bioterrorismus oder Grippepandemien.(Mehrere „Verschwörungstheorien“ über Covid-Impfstoffe, die sich als Verschwörungsfakten herausstellten)

Laut Dr. David Martin wurden die Pläne für Corona bereits vor 56 Jahren geschmiedet.

Im Video unten spricht die Journalistin Ivory Hecker mit ihrer Kollegin Elizabeth Lane über die mysteriösen Todesfälle.

theglobeandmail.com

Der Tod von Wissenschaftlern steht unter der Lupe

Es ist eine Geschichte, die sich nur der beste Verschwörungstheoretiker ausdenken kann.

Elf Mikrobiologen sind innerhalb von nur fünf Monaten auf mysteriöse Weise gestorben. Einige von ihnen sind weltweit führend bei der Entwicklung waffenfähiger biologischer Seuchen.

Andere sind die besten darin, herauszufinden, wie man verhindern kann, dass Millionen Menschen aufgrund biologischer Waffen sterben. Wieder andere sind Experten für die Theorie des Bioterrorismus.

Fügen Sie noch ein paar russische Überläufer, ein paar nervöse US-Biotech-Unternehmen, ein oder zwei verrückte Attentäter, ein bisschen Elvis, ein paar Satanisten, einen subtilen Anflug von Spionage und einen großen Schuss Fantasie hinzu, und die Handlung ist vollständig, denn es einnert ein wenig an James Bond.

Die ersten drei starben innerhalb von etwas mehr als einer Woche im November. Benito Que, 52, war Experte für Infektionskrankheiten und Zellbiologie an der Miami Medical School. Die Polizei vermutete ursprünglich, dass er am 12. November bei einem Autodiebstahl auf dem Parkplatz der medizinischen Fakultät geschlagen worden war. Seltsamerweise zeigte sein Körper jedoch keine Anzeichen von Schlägen. Dann begannen die Ärzte, einen Schlaganfall zu vermuten.

Nur vier Tage nachdem Dr. Que bewusstlos geworden war, verschwand auf mysteriöse Weise Don Wiley, 57, einer der führenden Mikrobiologen in den Vereinigten Staaten. Dr. Wiley vom Howard Hughes Medical Institute der Harvard University war Experte für die Reaktion des Immunsystems auf Virusangriffe wie die klassischen Weltuntergangsplagen HIV, Ebola und Influenza.

Er hatte gerade Tickets gekauft, um seinen Sohn am nächsten Tag nach Graceland zu bringen. Die Polizei fand seinen Mietwagen auf einer Brücke außerhalb von Memphis, Tennessee. Seine Leiche wurde später im Mississippi gefunden. Forensische Experten sagten, er habe möglicherweise einen Schwindelanfall gehabt und sei von der Brücke gefallen.

Nur fünf Tage später starb der 64-jährige Weltklasse-Mikrobiologe und prominente russische Überläufer Valdimir Pasechnik. Der Pathologe, der die Autopsie durchführte und zufällig auch mit dem britischen Spionagedienst in Verbindung stand, kam zu dem Schluss, dass er an einem Schlaganfall gestorben war.

Dr. Pasechnik, der 1989 in das Vereinigte Königreich übersiedelte, spielte eine große Rolle in der russischen Biokriegsführung und half dabei, herauszufinden, wie man Marschflugkörper so modifizieren kann, dass sie die Agenten der biologischen Massenvernichtung abfeuern.

Die nächsten beiden Todesfälle ereigneten sich im Dezember im Abstand von vier Tagen. Robert Schwartz, 57, wurde in seinem Bauernhaus in Leesberg, Virginia, mit etwas erstochen und aufgeschlitzt, von dem die Polizei annimmt, dass es sich um ein Schwert handelte. Seine Tochter, die sich als heidnische Hohepriesterin ausweist, und mehrere ihrer heidnischen Mitbrüder wurden angeklagt.

Dr. Schwartz war ein Experte für DNA-Sequenzierung und pathogene Mikroorganismen, der am Center for Innovative Technology in Herndon, Virginia, arbeitete.

Vier Tage später starb Nguyen Van Set, 44, bei der Arbeit in Geelong, Australien, bei einem Laborunfall. Er betrat ein luftverschlossenes Lagerlabor und starb an den Folgen der Stickstoffeinwirkung. Andere Wissenschaftler der Abteilung für Tierkrankheiten der Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization waren gerade durch die Entdeckung eines virulenten Mauspockenstamms berühmt geworden, der so verändert werden konnte, dass er Menschen befällt.

Dann wurde im Februar der russische Mikrobiologe Victor Korshunov, 56, ein Experte für Darmbakterien von Kindern auf der ganzen Welt, in der Nähe seines Hauses in Moskau auf den Kopf geschlagen. Fünf Tage später wurde der britische Mikrobiologe Ian Langford, 40, tot in seinem Haus in der Nähe von Norwich, England, aufgefunden, nackt von der Hüfte abwärts und eingeklemmt unter einem Stuhl. Er war ein Experte für Umweltrisiken und Krankheiten.

Zwei Wochen später starben in San Francisco zwei prominente Mikrobiologen. Tanya Holzmayer, 46, eine Russin, die 1989 in die USA zog, konzentrierte sich auf den Teil der menschlichen Molekularstruktur, der durch Medikamente am besten beeinflusst werden kann.

Sie wurde von ihrem Mikrobiologenkollegen Guyang (Matthew) Huang, 38, getötet, der sieben Schüsse auf sie abgab, als sie die Tür zu einer Pizzalieferung öffnete. Dann erschoss er sich.

Die letzten beiden Todesfälle ereigneten sich einen Tag nach dem anderen im März. David Wynn-Williams, 55, ein angesehener Astrobiologe beim British Antarctic Survey, der die Gewohnheiten von Mikroben untersuchte, die im Weltraum überleben könnten, starb bei einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall in der Nähe seines Hauses in Cambridge, England. Beim Joggen wurde er von einem Auto angefahren.

Am folgenden Tag starb Steven Mostow, 63, bekannt als Dr. Flu wegen seiner Fachkenntnisse in der Behandlung von Grippe und ein bekannter Experte für Bioterrorismus, als das Flugzeug, das er steuerte, in der Nähe von Denver abstürzte.

Was bedeutet das alles?

„Statistisch gesehen, wie hoch sind die Chancen?“ fragte sich ein bekannter nordamerikanischer Mikrobiologe gestern Abend bei einem internationalen Treffen von Spezialisten für Infektionskrankheiten in Chicago.

Janet Shoemaker, Direktorin für öffentliche und wissenschaftliche Angelegenheiten der American Society for Microbiology in Washington, D.C., wies gestern darauf hin, dass es in den USA etwa 20.000 akademische Forscher auf dem Gebiet der Mikrobiologie gibt. Allerdings verfügen nicht alle von ihnen über das hohe Kaliber der kürzlich Verstorbenen .

Sie hatte einen erschreckenden, letzten Gedanken. Wenn Mikrobiologen in einem Labor sterben, gibt es eine Möglichkeit, die Todesfälle zu notieren und zu addieren.

Wenn sie bei seltsamen Unfällen außerhalb des Labors sterben, behält niemand den Überblick.

…

