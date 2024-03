Waldbrände und Energiewaffen in Texas – Exklusiver Bericht! (Videos)

Einige sagen, dass Energiewaffen eingesetzt werden, um das größte Feuer in der Geschichte von Texas zu entfachen. Und wir wissen, dass diese Waffen existieren.

Claire Sadler von Forces News berichtet:

Diese neu veröffentlichten Aufnahmen zeigen das Laserwaffensystem „Dragon-Fire in Aktion“. Schon in fünf Jahren könnte es in den Händen des Militärs sein. Es zerstört Ziele mit einem intensiven Lichtstrahl und hat eine hohe Zielgenauigkeit. Es ist in der Lage, etwas von der Größe einer 1-Pfund-Münze aus einem Kilometer Entfernung zu treffen.

Die Brände, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, einschließlich der Brände in Texas, unterscheiden sich sehr von denen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Sie verschonen oft selektiv die Bäume, während sie die Infrastruktur zu einer pulverförmigen Aschefläche verbrennen.

Ich habe einige außergewöhnliche Schäden in unserem Bundesstaat gesehen und beobachtet. Sie können durch Wirbelstürme oder Tornados verursacht worden sein, und wenn man sich die Folgen dieser Schäden ansieht, ist häufig noch ein gewisser Anschein einer Struktur vorhanden. Wenn man sich die Schäden anschaut, die hier entstanden sind. Dinge verschwinden einfach, sie sind einfach weg, völlig weg. Es liegt nur noch Asche auf dem Boden.

– Texas Gouverneur Greg Abbott

Nach den Bränden auf Maui glaubten viele Menschen, dass ein blaues Dach diese gerichteten Energiewaffen ablenken und das Haus vor der Zerstörung bewahren könnte. Und Joe Biden hat dies kürzlich zweimal angedeutet.

Wenn man über diese Gebiete fliegt, die bis auf die Grundmauern niedergebrannt sind, sieht man in einem Nebel von 20 Häusern, die völlig zerstört sind, ein Haus, das noch steht, weil sie das richtige Dach darauf hatten. Und überhaupt…

– Präsident Joe Biden

Und übrigens, haben Sie bemerkt, wenn Sie mit dem Hubschrauber darüber fliegen, dass die Häuser mit den guten Dächern nicht verbrannt sind!

– Unbekannt

Mit den richtigen Materialien.

300x250

– Unbekannt

Yeah! Also muss ich das ändern. Wie auch immer…

– Präsident Joe Biden

300x250 boxone

Joe Biden ist eindeutig keine verlässliche Quelle für genaue Informationen, aber warum sollte ein Dach ein Haus vor dem Abbrennen bewahren? (Enthüllt: DUMBs und die verborgene Untergrundregierung – Projekt Mk Rand und die schreckliche Realität (Video))

Und obwohl es viele Indizien gibt, die darauf hindeuten, dass die jüngsten Brände mit Hilfe von Energiewaffen gelegt wurden, sind Brandstifter verhaftet worden, die sie auf die altmodische Art und Weise gelegt haben. Und es gibt ein klares Motiv.

Die Vereinten Nationen, die die Politik der offenen Grenzen in Amerika und einigen anderen Ländern orchestrieren, haben offen Pläne angekündigt, das Land von Menschen zu säubern und sie in „Smart Cities“ unterzubringen. Angefangen mit der Agenda 21, einer Karte, die Gebiete zeigt, die für Menschen tabu sind, und die mit den Bränden in Kalifornien 2018 übereinstimmt.

Vor neun Jahren wurde die Planung für den Bau von „Smart Cities“ auf Maui bekannt gegeben. Doch das begehrteste Grundstück gehörte Ureinwohnern, deren Familien schon seit Generationen dort lebten, bevor Hawaii von den USA annektiert wurde.

Im August 2023 wurde Maui von höchst verdächtigen Bränden verwüstet. Die Straßen wurden gesperrt, um die Bewohner an der Flucht zu hindern. Und die US-Regierung gab den Überlebenden lediglich siebenhundert Dollar pro Haushalt.

Im April 2023 fand in Viña Del Mar, Chile, eine Konferenz statt, um die Stadtverwaltung bei der Vermittlung von Wissen über die Theorie und die Lösungen von „Smart Cities“ zu unterstützen. Ein Jahr später wurde Viña Del Mar von Bränden heimgesucht. Man machte den Klimawandel dafür verantwortlich, aber die örtlichen Behörden behaupteten Brandstiftung.

Im Jahr 2022 wurde berichtet, dass Amarillo, Texas, im Rahmen der „Vision 2045“ der Vereinten Nationen die Nummer eins „unter dem Radar“ für den texanischen Wohnungsmarkt ist. Am 26. Februar dieses Jahres brachen in eben diesem Gebiet die größten Brände in der Geschichte von Texas aus.

Die „Vision 2045“ ist die neueste Version des Plans der Vereinten Nationen, die Kontrolle über 90% des Landes an sich zu reißen und die Menschen auf „15-Minuten-Städte“ zu beschränken.

Wir würden gerne glauben, dass der Wandel auf überschaubare Weise vonstatten geht. Das ist aber nicht der Fall. Er vollzieht sich in einem punktuellen Gleichgewicht, in dem es Phasen der Stabilität und dann Phasen massiver radikaler, störender und umwälzender Veränderungen gibt.

Und genau in dieser Phase befinden wir uns jetzt. Dies ist das entscheidende Jahrzehnt in der Geschichte der Menschheit. Wir, die wir jetzt hier sind, haben eine Verantwortung, die keine zukünftigen Generationen haben werden.

– Vision 2045

Waldbrände als Waffe: US-Militär entlarvt

Ist der militärisch-industrielle Komplex verrückt genug, die letzten verbliebenen Wälder der Erde zu verbrennen, um die Ziele der globalen Kontrolleure zu erreichen?

Die kurze Antwort lautet: Ja. Ein zuvor geheimes Dokument des US-Militärs mit dem Titel „Waldbrand als militärische Waffe“ ist eine wirklich schockierende Enthüllung der geplanten Zerstörung der verbrannten Erde.

Der US Forest Service beteiligte sich tatsächlich an der Forschung und Planung, die in dieses militärische Lehrhandbuch zur Durchführung orchestrierter Waldbrandkatastrophen einfloss .

Welche Rolle haben Klimainterventionsmaßnahmen bei der Vorbereitung der Wälder auf die extreme und beispiellose Verbrennung auf der ganzen Welt gespielt?

Der kurze Videobericht unten zeigt den schockierenden Umfang der Forschung, die das US-Militär und der US-Forstdienst in die Vorbereitung von Wäldern für die extreme Verbrennung gesteckt haben.

Auszug aus dem Buch „DUMBs“:

3.6 Besitzen die USA Laserwaffen?

Die Integration verschiedener Lasertechnologiebezogener Waffensysteme in das Arsenal des US-Militärs, gepaart mit ihrem Potenzial zur Bekämpfung gegenwärtiger und kommender Bedrohungen, vergrößert die Vorteile, die diese hochmoderne Militärtechnologie bietet, und zeigt so ihr immenses Potenzial bei der Gestaltung der Zukunft der Kriegsführung.

In den Annalen der Militärtechnologie haben nur wenige Fortschritte so viel Faszination hervorgerufen wie Laserwaffen. Diese hochmodernen Systeme stellen einen Paradigmenwechsel in der Kriegsführung dar und bieten Präzision und Geschwindigkeit, die einst der Science-Fiction vorbehalten waren.

Im Vordergrund dieser Diskussion steht eine entscheidende Frage: Verfügen die Vereinigten Staaten derzeit über einsatzbereite Laserwaffen in ihrem militärischen Arsenal? Mit ihren weitreichenden Auswirkungen auf die nationale Sicherheit bildet diese Frage den Kern unserer Untersuchung.

Um den aktuellen Stand der Laserwaffen in den Vereinigten Staaten vollständig zu erfassen, ist es wichtig, sich mit dem historischen Hintergrund zu befassen, der uns dorthin geführt hat, wo wir heute sind. Jahrzehnte hartnäckiger Forschung, Experimente und technologischer Innovation haben den Weg für diese beeindruckenden Strahlen gerichteter Energie geebnet.

Dieser Weg von einem theoretischen Konzept zu einem konkreten militärischen Vermögenswert unterstreicht den Einfallsreichtum von Wissenschaftlern und Ingenieuren. Es unterstreicht auch die strategische Weitsicht der Militärplaner, die die potenziell transformative Wirkung der Nutzung von Licht als Waffe erkannten.

Auf dieser Reise werden wir offizielle Erklärungen, etablierte Systeme und kontinuierliche Forschungsbemühungen untersuchen, um einen umfassenden Einblick in das Engagement der Vereinigten Staaten mit Laserwaffen zu bieten.

Hier befassen wir uns mit dem historischen Aspekt der Entwicklung von Laserwaffensystemen durch das US-Militär und beleuchtet den aktuellen Stand der Laserwaffen innerhalb des US-Militärs. Es bietet wertvolle Einblicke in eingesetzte Systeme, laufende Forschungsinitiativen und vieles mehr.

Historischer Hintergrund: Die grundlegenden 1960er Jahre

Im Jahr 1961 verkündete die Hughes Aircraft Company, ein US-Militärunternehmen, eine beispiellose Leistung der Malibu Research Laboratories. Ted Maiman, eine Koryphäe in ihren Reihen, konstruierte ein neuartiges Instrument, das eine stimulierte Emission optischer Strahlung erzeugen kann. Diese historische Erfindung trug den Namen „Laser“, umgangssprachlich auch „optischer Maser“ genannt.

Dieses Wendeereignis leitete eine neue Ära wissenschaftlicher Forschung und beispiellosen technologischen Fortschritts ein. Militärische Interessen erkannten schnell das enorme Potenzial und stellten sich rasch hinter neue Forschungsinitiativen. Diese Bemühungen zielten darauf ab, das Spektrum der Laserfähigkeiten zu erweitern und ihre Anwendungen zu erweitern.

Im Jahr 1962 kündigte das US-Verteidigungsministerium (DoD) eine jährliche Investition von etwa 5 Millionen US-Dollar in die Laserforschung und Entwicklung an. Diese Finanzierung war für die Erforschung des Potenzials von Laserstrahlen, insbesondere ihrer Kohärenz, Intensität und Richtung, für Anwendungen wie Erkennung, Entfernungsmessung, Zielen und Bewaffnung vorgesehen.

Innerhalb des Verteidigungsministeriums (DoD) entwickelte sich die Lasertechnologie zu einem zentralen Schwerpunktgebiet, was zu umfangreichen Forschungsanstrengungen auf institutioneller Ebene führte. Dazu gehörten Initiativen, die im Rahmen von Verträgen und in internen Labors durchgeführt wurden, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung der Entwicklung von Waffensystemen für den kommerziellen Einsatz lag. …

Beide Titel u. A. bei Amazon verfügbar: DUMBs und DUMBs 2

Videos:

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 19.03.2024