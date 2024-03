Was wird verheimlicht? Objekt vor der Sonne gefilmt (Video)

Teile die Wahrheit!

Am 12. März hat sich vor den in Richtung Sonne gerichteten Kameras des NASA-Satelliten SOHO ein großes Objekt geschoben. Die Sonne war für gut eine Stunde komplett verdeckt.

Das hat für Aufregung unter Astrophysikern gesorgt. Die Frage war: Was ist das für ein Objekt? Auch Biophysiker Dieter Broers beschäftigt sich in gleich zwei Sondersendungen mit dem Thema und versucht Licht ins Dunkle zu bringen. Von Frank Schwede

Die Kameras des Solar and Heliospheric Observatory liefern eindrucksvolle Aufnahmen von der Sonne. Manchmal auch Bilder, auf denen etwas zu sehen, was da eigentlich nicht hingehört. Das passierte in der Vergangenheit häufig.

Am 12. März und auch in den darauffolgenden Tagen schob sich ein riesiges Objekt vor die Linse der SOHO-Kameras, sodass diese für gut eine Stunde nur komplett schwarze Bilder liefern konnten.

Das sorgte für helle Aufregung unter Astrophysikern. Auch Biophysiker Dieter Broers hat sich mit dem Thema beschäftigt und versuchte in einer Sondersendung und einer darauf folgenden zweiten als Nachtrag Klarheit zu schaffen.

In seinem Nachtrag kommt Broers schließlich zu dem Schluss, dass es sich bei dem großen Objekt mit großer Wahrscheinlichkeit um die Erde gehandelt hat. Etwas Ähnliches passierte schon einmal 2016 mit dem Mond.

Für Dieter Broers in seiner Funktion als Biophysiker ist aber weniger das Objekt von Bedeutung als das, was es auslöst. In diesem Fall war es ein drastischer Abfall der elektromagnetischen Strahlung von der Sonne. Broers:

„Der Prozess hat sich nicht nur einmal wiederholt, sondern gleich an mehreren Tagen in Folge, was ich die Jahre zuvor nicht beobachten konnte. Ich vermute, dass dadurch ein Art Reset in uns allen hervorgerufen wird, um dass wir wieder in einen bestimmten Rhythmus gebracht werden.

Das zeigt, dass es ein kosmisch orchestrierter Prozess ist, der sich dadurch auszeichnet, dass die Protonen und Elektronen dahin kommen, wo sie hin sollen.

Objekte vor der Sonne sind seit ein paar Jahren keine Seltenheit. Am 2. Mai 2022 übertrug SOHO einen schwarzen Würfel, der sich offenbar von der Sonne gelöst hat Kurz darauf wurde die Übertragung unterbrochen.

UFO-Experte Scott C. Waring glaubte an ein Raumschiff und zeigte auf seinem YouTube-Kanal genau diese Szene, ein quadratisches Objekt, das direkt aus der Sonne zu kommen scheint. (Alle bereiten sich vor! Warum wird die Nationalgarde während der großen amerikanischen Sonnenfinsternis am 8. April eingesetzt?)

300x250

Merkwürdig ist, dass nach dem das Objekt von der Linse der Kamera eingefangen wurde, die sonst ständig aktive Übertragung des SOHO-Videostreams abrupt unterbrochen wurde.

Die NASA sprach von einem Wartungs-Termin, Waring witterte einen Vertuschungsversuch. Später erklärte die NASA, dass das quadratische Objekt durch einen ausgefallenen Teil der Aufnahmetechnik entstanden sei.

Der Livestream wurde wieder aufgenommen, nachdem der Fehler behoben war. Warings Theorie, dass es sich bei dem Objekt um ein Raumschiff handeln könnte, hielt man bei der NASA für blanken Unsinn.

300x250 boxone

Merkwürdige Anomalien

Im aktuellen Fall zeigt Broers zwei Grafiken vom 18. März. 2024, die beweisen sollen, dass die elektromagnetischen Frequenzen drastisch abfallen, als sich das Objekt vor die Sonne schob. Dazu erklärt Broers:

„Wir sehen hier eine Stunde Ausfall, die elektromagnetischen Spektren von der Sonne gehen drastisch auf null, um später radikal wieder nach oben zu gehen, als das Objekt weg wieder weg war.

Auf den beiden Karten kann man ganz deutlich sehen, dass es in diesen Zeiträumen extreme Elektronen- und Potronenfluxe gab. Dass heißt, Ladungsträger, die mit mehreren 10.000 Kilometern pro Stunde von der Sonne kommend die Erde erreicht haben.“

Nicht nur Dieter Broers ist davon überzeugt, dass wir aktuell sprichwörtlich an der Nase herumgeführt werden, sondern auch sein US amerikanischer Kollege James Kaufmann, der in einer Livesendung am 17. März 2024 für rund zehn Minuten Daten von den Anomalien der Sonne gezeigt hat, die offenbar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren, denn die Sendung wurde plötzlich unterbrochen und tauchte später nicht wieder auf.

Kaufmann glaubt, dass die Bilder von der NASA ausgetauscht und verändert wurden, weil es sich nachweislich um große Sonnenstürme gehandelt hat, wie auf den entsprechenden Grafiken und Aufnahmen deutlich zu erkennen ist. Broers:

„Kaufmann sprach in diesem vorliegenden Fall sogar von einer Mikro-Nova. Also ganz merkwürdige Dinge, die da gerade passieren. Dass die Aufnahme vom Netz genommen wurde zeigt aber, dass da möglicherweise etwas vor der Öffentlichkeit verborgen werden soll.“

Tatsache ist nämlich, dass auf den NASA-Grafiken nur kleine X-Class-Flairs angezeigt werden, die ganz und gar nicht in Kohärenz gehen mit der Wirkung der Protonen und Neutronen, die nach Worten von Broers in einer unfassbaren Intensität aufgetreten sind.

Führt uns die NASA an der Nase herum?

In diesem Zusammenhang erinnert der Biophysiker daran, dass die NASA schon einmal versucht hat, der Öffentlichkeit einen großen Sonnensturm vorzuenthalten, als für 2012 ein starker koronarer Massenauswurf vorhergesagt wurde, vor dem sich viele Experten gefürchtet hatten, – doch über nichts dergleichen wurde danach berichtet.

Broers:

„Das spannende ist, dass erst zwei Jahre später die Presseagenturen von der NASA beauftragt wurden, bekannt zu geben, was wirklich im Juli 2012 passiert ist, nämlich der größte Flare, der überhaupt jemals gemessen wurde. Offenbar noch stärker als das Carrington-Ereignis.

Dass uns das verheimlicht wurde, dafür mag es verschiedene Theorien geben. Möglicherweise wollte man eine Panik verhindern. Fakt ist aber, dass man uns damals schon mal nachweislich etwas vorenthalten hat.“

Täuschung hin oder her – für den Biophysiker steht aktuell mehr die Frage im Vordergrund, wie die hereinströmenden elektromagnetischen Frequenzen von der Sonne, die 150 MHz und die Schumann-Frequenz, auf unsere Psyche und auf unseren Körper wirken.

Broers erklärt:

„Wir konnte in klinischen Studien durch Gehirnstrommessung nachweisen, dass diese Frequenzen eine Bewusstseinserweiterung in uns hervorrufen. Bei den Probanden wurde das Unterbewusstsein geöffnet und sie konnten all die Dinge sehen, die sie sich anschauen sollten. Und sie kamen auch bei ansonsten völlig gesunden Menschen hoch.“

Das Fazit von Dieter Broers lautet: Was da gerade zu uns kommt, sind große Informationspakete, die uns in Form von Elektronen und Protonen von der Sonne zur Verfügung gestellt werden.

Um aber diese Pakete öffnen zu können, ist es, so Dieter Broers, wichtig:

„Dass wir in einen entspannten Zustand gehen und in einer Haltung der inneren Freude und Bereitschaft, um den kommenden Evolutionsschritt gehen zu können.

Darum letztlich geht es in diesem Prozess.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Besitzen die USA Laserwaffen?“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Videos:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 24.03.2024