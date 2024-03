Wird durch gezielte politische Spaltung ein Bürgerkrieg heraufbeschworen?

Teile die Wahrheit!

Schon vor mehr als vierzig Jahren war Kriegsbeobachtern klar, dass der 3. Weltkrieg kein konventioneller Krieg mehr sein wird. Seit Corona ist klar, dass er längst Realität ist und wir uns im Krieg mit einem unsichtbaren Feind befinden. Wird durch bewusste Spaltung ein Bürgerkrieg heraufbeschworen, der Tausenden Menschen das Leben kosten wird? Ein Essay von Frank Schwede

Die Zeichen stehen auf Sturm. Ein Sturm, der sich bald zu einem ausgewachsenen Orkan entwickeln könnte, auch wenn in den Massenmedien davon kaum etwas zu spüren ist, obwohl der Feind längst schon an die Tür geklopft hat.

Damit ist nicht Russlands Präsident Wladimir Putin gemeint, auch wenn er der absolute Liebling der Massenmedien in Sachen Krieg ist, sondern ein Phantom, das sich geschickt im Hintergrund hält, so wie die gesichtslose Graue Eminenz Ernst Stavro Blofeld in diversen Bondklassikern.

Der Grund, dass der Krieg noch nicht in den Köpfen aller Menschen angekommen ist, ist allein den Massenmedien zu verdanken, die ihre Konsumenten in einer Filterblase halten, wo Krieg nur in der Ukraine und in Gaza Thema ist.

Niemanden soll also erfahren, dass der Krieg längst in jeder Wohnzimmerstube angekommen ist. Dass diese Information bis heute geheim gehalten wird, sollte aber niemanden sonderlich wundern, denn die Massenmedien haben eine 360 Grad-Wende (O-Ton Baerbock) vollzogen.

Die Gründe dafür liegen klar auf der Hand: 90 Prozent der wichtigsten Medien werden von den weltweit größten Investoren, BlackRock, Vanguard und State Street, kontrolliert, die im Besitz einer kleinen und geheimen Gruppe mit sehr viel Geld sind.

Es wird geschätzt, dass BlackRock und Vanguard bis 2028 rund 20 Billionen Dollar besitzen werden. Das ist etwa ein Fünftel des weltweiten Bruttoinlandprodukts (BIP). Das wird zur Folge haben, dass sich die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse auf dem gesamten Erdball bis spätestens 2030 komplett verändert haben.

Um dieses Ziel zu erreichen, muss das alte System, in dem wir uns gegenwärtig noch befinden, komplett dem Erdboden gleichgemacht werden. Wir befinden uns zwar noch nicht in der finalen Phase, dennoch werden jetzt die entscheidenden Weichen für unsere Zukunft gestellt.

Ein Prozess der mit sehr viel Tamtam, Getöse, Chaos und vor allem Zerstörung begleitet ist, mit dem Ziel, dass niemand erkennen soll, was ihn am Zielbahnhof erwartet.

Das, wovon wir hier sprechen, ist ein kontrollierter Abriss der alten Weltordnung. Dazu gehören unter anderem der Zusammenbruch der Landwirtschaft, die Zerstörung der Industrie, die Verringerung des Konsums und die Schaffung von Armut und Hunger.

Zerstörung in Zeitlupentempo

Ein schleichender Prozess. Er geschieht quasi in Zeitlupentempo, dass das wahre Ausmaß der Zerstörung nicht auf Anhieb sichtbar ist. Die Bevölkerung wird also wie ein Frosch im Kochtopf gegart.

Die Menschen verlieren Stück für Stück immer mehr ihr gewohntes Leben. Sie verarmen langsam und das aufgrund bewusster Marktmanipulation. Michel Chossudovsky, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Ottawa, erklärt dazu:

„Das Ausmaß und die Komplexität der globalen Wirtschafts- und Sozialkrise 2020-2024 übertrifft bei weitem alle früheren „Depressionen“, einschließlich der Rezession 2007-2009, die als schwerster wirtschaftlicher Zusammenbruch seit der Großen Depression von 1929 eingestuft wird.“

Während Politiker weltweit für das Grobe zuständige sind, verstecken sich die Architekten der neuen Weltordnung hinter Investmentfonds, Private Equity und Stiftungen. Sie kontrollieren die Medien, zentrale Bereiche der Wirtschaft, Militäreinsätze und nicht zuletzt die Politik sämtlicher westlicher Länder.

Kapital und Macht ist nach Worten des britischen Geldexperten und Autors Peter Koenig mit traditionellen Mitteln nichts entgegenzusetzen. Koenig sagt:

„Sie haben auch die „regelbasierte Ordnung“ erfunden – sie setzen jedes internationale Gesetz nach ihrem Willen außer Kraft. Sie kennen keine Grenzen, keine Ethik, und halten sich an keinem menschlichen oder menschenrechtlichen Standard. Sie sind die Mächtigen.“

Das heißt, sie können jedes Land der Welt, jede Institution und jedes Unternehmen beeinflussen, aufgrund der Tatsache, dass sie die größten Anteilseigner der Industrie-, Militär-, Dienstleistungs- und Infrastrukturmaschinerie sind, die den Motor weltweit in Bewegung hält.

In nahezu ganz Europa sind Landwirte mit ihren Traktoren auf der Straße unterwegs – dabei geht es nicht, wie von den Massenmedien gerne behauptet wird, um die Subvention von Agrardiesel. Nein, es geht hier schon um das nackte Überleben. Um die Existenz, denn der Landwirtschaft droht zum „Schutz“ des Klimas das komplette Aus.

Selbst der Eigenanbau von Obst und Gemüse im eigenen Garten wird in nicht ferner Zukunft unter Strafe stehen, weil die Hochfinanz die gesamte Menschheit als Geiseln hält, um ihren Willen durchzusetzen.

Sie sind mächtig genug, um die Marionettenregierungen in Europa und den Vereinigten Staaten ihre Spielregeln zu diktieren. Macht und Gier kennen keine Grenzen mehr.

Mit Corona in den hybriden Krieg

Mit Corona hat das Ausmaß der Barbarei ein neues Niveau erreicht, der die gesamte menschliche Zivilisation zum Opfer gefallen ist. Alt und Jung, arm und reich. Und fast so sieht es so aus, dass aus der Tyrannei keinen Ausweg mehr gibt – denn sie werden weiter machen.

Die meisten westlichen Länder verfolgen im Wesentlichen die totalitäre Agenda der UNO aus CO²-Lüge, globaler und regionaler Umverteilung, Sozialismus, Enteignung, Migration, Gender-Mainstreaming, Gleichmacherei und vielem mehr.

Und hier schließt sich der Kreis. BlackRock ist mit Abstand der größte Einflussnehmer, also auch der Befehlshaber des gesamten UN-Systems – und nicht zu vergessen der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Daraus lässt sich ableiten, dass BlackRock das Leben der Weltbevölkerung, zumindest das der westlichen Länder, kontrolliert. Wobei der Verlust von Menschenleben keine Rolle spielt, wie Corona gezeigt hat.

Das Gute ist, dass immer mehr Menschen zu erkennen scheinen, dass irgendetwas nicht stimmt. Auch wenn viele die Zusammenhänge noch nicht ganz kapiert haben, ist es zumindest wichtig zu erkennen, dass immer Menschen erkennen, dass sie auf den Abgrund zusteuern.

Die weltweiten Proteste sind ein sicherer Beleg dafür, dass sich etwas sehr wichtiges tut in unserer Gesellschaft. Das treibt immer mehr Politikern den Angstschweiß auf die Stirn, weil sie nichts mehr fürchten, als eine intakte solidarische Gesellschaft, die zusammenhält und sich gegen die Angriffe zur Wehr setzt.

Daraus resultiert in Europa, allen vor an in Deutschland und den USA, die Rechts-Links-Spaltung. Hass und Hetze sollen von den wahren geistigen Brandstifter ablenken – , so wie angeblich Nero Harfe spielte, als er Rom in Brand setzte.

Und damit sind wir auch schon beim Stichwort: Alles Alte in Brand setzen, um es gegen die autoritäre und totalitäre UN-Agenda „One-World“ zu ersetzen, in der alles und jedes kontrolliert, umverteilt und durchgemischt werden soll und in der niemand mehr leben können soll, wie es ihm Spaß macht – auch nicht der Bauer von nebenan.

Vor allem der CO²-Mythos, der zur Kontrolle und Besteuerung führen soll, ist ein cleverer Kunstgriff der Finanzmonster, weil sie wissen, dass sie die Menschheit über Angst am besten zu kontrollieren ist.

Ihre Agenda wurde bereits 1972 in Grenzen des Wachstums und dem Folgebericht The First Global Revolution aus dem Jahr 1991 klar und deutlich dargelegt.

Dort heißt es, dass die Zerstörung des gegenwärtigen Systems ein zwingendes Muss ist, um die erwünschten grundlegenden Veränderungen zugunsten der Elite auf den Weg bringen zu können.

Den Angreifer nicht erkennen

Zerstörung ist gleichzusetzen mit Krieg. Auch wenn an vielen Orten der Welt militärische Operationen laufen, ob in der Ukraine oder in Gaza, haben wir es global betrachtet mit einem psychologischen und wirtschaftlichen Krieg zu tun, der sich deutlich von einem konventionell geführten Krieg unterscheidet.

Das heißt, die Bevölkerung wird aus verschiedenen Richtungen angegriffen, ohne zu wissen, dass es sich um einen gezielten kriegerischen Akt handelt, geschweige zu erkennen, wer der Angreifer ist – weil: der beste Krieg derjenige ist, der gar nicht bemerkt wird, sodass man sich nicht wehren kann.

Die vorgetäuschte Covid-Pandemie war die erste gezielt eingesetzte Waffe. Sie war sozusagen der Erstschlag. Einsperren, Panikmache, Bestrafung von Kritikern und erfundene Covid-Tote waren ein effektives Mittel, um die Menschen einerseits zu manipulieren, andererseits um die Gesellschaft für einen langfristig geplanten hybriden Krieg kriegstauglich zu machen, der in die völlige Vernichtung der Gesellschaft führen soll.

Hauptziele in einem hybriden Krieg sind die Fortpflanzung, Finanzen, Währung, Volkswirtschaft, Energieversorgung, Verkehr, Bildung, Grenzen und Gesundheit – auf psychologischer Ebene folgen Identität, Nationalbewusstsein, Familie und vieles mehr.

Deutschland und auch die USA sind geradezu ein Musterbeispiel dafür, wie ein Land durch hybride Kriegsführung völlig zerstört werden kann.

Während der Wiederaufbau eines Landes nach einem konventionellen Krieg ein riesiges Konjunkturprogramm in Gang setzt, ist das nach einem hybriden Krieg kaum mehr möglich, weil wichtige grundlegende Gesellschaftsstrukturen wie Identität, Intelligenz, Bildung und Mentalität verloren gegangen sind.

Es besteht also kein Zweifel mehr, dass Kampagnen wie „Kampf gegen rechts“ allein der Spaltung der Gesellschaft dienen, um einerseits Zwietracht zu sähen, andererseits um die Menschen immer weiter zu radikalisieren, weshalb Sprüche wie „Nazis keulen“ von der Justiz nicht als Aufruf zur Straftat gewertet werden, sondern lediglich als Satire.

Das oberste Ziel ist, dass Klima soweit zu vergiften, dass sie sich die Gesellschaft radikalisiert. Im oberbayerischen Markt Schwaben haben die Proteste der Bürger gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft dazu geführt, dass der parteilose Oberbürgermeister Michael Stolze zum 31. Mai 2024 seinen Rücktritt angekündigt hat.

Das Dorf ist gespalten und mit tiefen Gräben durchzogen, berichten lokale Medien und bemängeln, dass Respekt und Anstand verlorengegangen sei. Dass die Ampel-Regierung durch Hass, Hetze und Spaltung gegen Andersdenkenden die geistigen Brandstifter der verlorengegangenen Debattenkultur sind, wird mit keiner Silbe erwähnt.

Politische Spaltung ist gewollt

Die Regierung fördert durch gezielte politische Spaltung eine Parallelgesellschaft, um diese nach Belieben immer dann aufeinanderhetzen zu können, wenn sie ihre ideologische Politik mit unpopulären Maßnahmen durchsetzen will, die einerseits der Zerstörung der Gesellschaft, andererseits dem Abbau der Wirtschaft des Landes dienen sowie der Vernichtung des alten Systems.

Auch in den USA zeigt sich ein ähnliches Bild. Viele Beobachter sprechen bereits von intensiven Vorbereitungen eines offenbar ebenfalls von der Regierung geplanten Bürgerkriegs, indem man als Flüchtlinge getarnte zivile Söldner über die texanische Grenze ins Land schleust, die die Lage im Land eskalieren lassen sollen.

Der Autor und Verleger Jan van Helsing schreibt in seinen Büchern über Geheimgesellschaften, dass der Führer des „bayerischen Illuminatenordens“ Guiseppe Mazzini und der „Souveräne Großmeister des Alten und Akzeptierten Schottischen Ritus der Freimaurer“ Albert Pike bereits im Jahr 1871 einen Plan hatten, wie sie über drei Weltkriege die Welt in ihre Gewalt bringen können – allerdings hat sich das heute als eine Falschinformation herausgestellt. (Nein! Drei Weltkriege, 1871 von Hochgrad-Freimaurer Albert Pike vorhergesagt)

Der 3. Weltkrieg sollte sich laut dem Plan aus Meinungsverschiedenheiten ergeben, die man zwischen den Zionisten und den Arabern hervorrufen würde. Geplant war die weltweite Ausdehnung des Konflikts. Teil des 3. Weltkriegs soll auch sein, Nihilisten und Atheisten aufeinander loszulassen, um einen sozialen Umsturz durch noch nie dagewesen Brutalität zu erreichen.

Aus diesem Plan geht deutlich hervor, dass der 3. Weltkrieg kein konventionell geführte Krieg ist, sondern ein hybrider, der mit der vorgetäuschten Covid-Pandemie gestartet wurde.

Kriegsbeobachter haben schon vor mehr als vierzig Jahren die Vermutung geäußert, dass der 2. Weltkrieg der letzte konventionelle Krieg war und die Atombombe nur ein riesengroßer Bluff, der der Angsteinflößung dient.

Heute sehen wir, dass sie möglicherweise Recht hatten mit ihrer Vermutung, was aber nicht automatisch heißt, dass es keine Todesopfer zu beklagen geben wird. Auch dafür haben die cleveren Finanzmonster gesorgt, indem sie durch das sähen von Hass und Hetze dafür sorgen, dass die Menschen aufeinander losgehen und sich gegenseitig den Schädel einschlagen.

Wie wir sehen, kann ein wirksamer Krieg getrost auf Bomben verzichten, um stattdessen zentrale soziologische, wirtschaftliche und wissenschaftliche Strukturen anzugreifen, in Richtung Verblödung, die dazu führt, dass sich die Menschheit im Straßenkampf selbst ausrottet.

