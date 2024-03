Wissenschaftler entdecken „Alien-DNA“, die im Blut geimpfter Menschen versteckt ist (Video)

Teile die Wahrheit!

Wissenschaftler einer Elite-Forschungseinheit in Spanien haben eine Reihe verblüffender Entdeckungen in Bezug auf den Pfizer-Covid-mRNA-Impfstoff gemacht, darunter die beunruhigende Tatsache, dass neue Lebensformen, einschließlich Köpfe und Beine, entstehen, wenn sie 48 Stunden lang in einem Reptilienbrutschrank bei Körpertemperatur platziert werden und in der mRNA-Lösung schlüpfen.

Das mag oberflächlich betrachtet wie schlechte Science-Fiction klingen, aber wenn man etwas tiefer geht und etwas über die Patente auf den menschlichen Körper erfährt, die Bill Gates und die globale Elite kurz vor der Pandemie angemeldet haben, dann sieht es plötzlich aus, was wie schlechte Science-Fiction klingt, wie ein lebender Albtraum für die Geimpften.

Ungeachtet dessen, was die Mainstream-Medien versuchen, uns zu überzeugen, versucht das Weltwirtschaftsforum nicht, die Welt für die Menschheit in Ordnung zu bringen.

Sie versuchen, die Dinge für eine winzige Minderheit der Weltbevölkerung zu regeln. Und um das zu erreichen, versuchen sie, dich zu brechen. Vielleicht möchten Sie anfangen, genauer aufzupassen.

Ricardo Delgado vom Projekt La Quinta in Spanien ist eines der seltenen Beispiele eines Wissenschaftlers, der seine Seele nicht an den allmächtigen Dollar verkauft hat und sich nicht der globalistischen Elite verpflichtet fühlt.

Er und sein Team hatten zuvor wichtige Durchbrüche bei der Erforschung der experimentellen mRNA-Impfstoffe erzielt und Graphen und Nanotechnologie im mRNA-Produkt entdeckt. (Mehrere „Verschwörungstheorien“ über Covid-Impfstoffe, die sich als Verschwörungsfakten herausstellten)

Aber die Ergebnisse ihres neuesten Experiments sind möglicherweise die bisher beunruhigendste Entdeckung. Nachdem man zwei Tropfen des Pfizer-Covid-Impfstoffs 48 Stunden lang unter UV-Licht bei 37 Grad Celsius oder 98,6 Grad Fahrenheit in einen Reptilienbrutkasten gegeben hatte, begann etwas sehr Seltsames zu geschehen.

Wie Delgado erklärt: „Formationen wirkten offenbar, als ob etwas geschlüpft wäre.“ (siehe unteres Video auf Odysee)

Bei der Analyse der Ergebnisse unter dem Mikroskop im Maßstab von 30 Mikrometern konnten die Forscher erkennen, dass „Köpfe und Beine“ aus scheinbar Bruteiern hervorgingen.

Delgado und sein Team haben geschworen, die Untersuchungen fortzusetzen, und fordern andere auf, das Experiment zu wiederholen, denn eines ist sicher. Uns wurde nicht die Wahrheit über diese Impfstoffe gesagt.

Zuerst wurde uns gesagt, dass sie sicher und wirksam seien. Mainstream-Medien und globale Eliten versuchen derzeit verzweifelt, die Öffentlichkeit glauben zu lassen, sie hätten diese Dinge nie gesagt. Aber jeder, der aufgepasst hat, hat von Anfang an genau gewusst, was passieren wird.

Robert F. Kennedy Jr. wusste genau, was passieren würde, denn die globale Elite bereitete sich seit Jahren auf die Plandemie vor und hinterließ überall am Tatort ihre Fingerabdrücke.

Der menschliche Körper ist ein pulsierendes, vibrierendes Tor aus Röhren und Tunneln, gefüllt mit Elektrolyten und alle in der Lage, Informationen zu übertragen, das Lebenselixier des Internets und des 21. Jahrhunderts.

Jetzt hat sich herausgestellt, dass Microsoft von Bill Gates „exklusive Rechte“ an dieser Fähigkeit des Körpers, als Computernetzwerk zu fungieren, eingeräumt wurden.

Wem das zu sehr nach Science-Fiction klingt, der kann sich gerne selbst davon überzeugen. Microsoft erhielt das US-Patent 6.754.472 mit dem Titel „ Methode und Vorrichtung zur Übertragung von Energie und Daten mithilfe des menschlichen Körpers“.

Wir könnten über eine sich selbst erfüllende Prophezeiung und das Malzeichen des Tieres sprechen.

Gates besitzt auch ein weiteres Patent, das ihm vor der Pandemie erteilt wurde und das praktischerweise die Nummern 666 trägt.

Das Microsoft-Patent 060606 war im Wesentlichen eine Vorbereitung für einen Computer, der im menschlichen Genom arbeitet.

Der Plan von Bill Gates für eine körpergebundene digitale Währung sieht vor, den menschlichen Körper zum Schürfen von Kryptowährungen zu nutzen, wenn der Mensch Werbung ansieht oder kleine erniedrigende Aufgaben ausführt, und wenn die Aufgabe als empfangen registriert wurde, erhält der Benutzer eine Kryptowährungs- oder CBDC-Zahlung.

Auch wenn sich das wieder nach schlechter Science-Fiction anhört, ist es doch nichts weiter als die Umsetzung von Klaus Schwabs 4. Industriellen Revolution.

Was bedeutet, dass wir uns fragen müssen: Hat das menschliche Genom geimpfter Personen bereits seine computerisierte außerirdische Lebensform erhalten?

Sind die Geimpften bereits wandelnde, sprechende menschliche Cyborgs, die eine noch unbekannte Funktion für die globale Elite erfüllen – bevor sie umkippen und an Turbokrebs sterben, wie der britische Abgeordnete Andrew Bridgen seine Wähler warnte, wie ihm ein hochrangiges Mitglied der Elite der Globalisierung sagte?

Dennoch stehen immer noch Millionen Menschen auf der ganzen Welt Schlange, um sich impfen zu lassen, obwohl alle Beweise dafür vorliegen, dass dies das Schädlichste ist, was sie ihrem Körper überhaupt antun können.

Beobachten Sie, wie Menschen gehorsam in der Schlange stehen, um eine weitere Auffrischungsimpfung zu bekommen, während eine Person, der die Injektion verabreicht wurde, von einem Krankenwagen abtransportiert wird.

Manche Menschen bleiben unfähig, selbstständig zu denken.

…

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 15.03.2024