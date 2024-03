Worldcoin: digitale Weltwährung gekoppelt mit Grundeinkommen und einer World-ID

Teile die Wahrheit!

Während die deutsche Mainstream-Journaille hauptsächlich über die tollen und philantropischen Visionen berichtet, findet man in ausländischen Medien mehr Wahrheitshäppchen. Von Daniel Prinz

Sam Altman ist CEO von OpenAI. Er war mit derjenige, der dabei half, ChatGPT auf die Welt loszulassen, was wiederum ein KI-Wettrennen zwischen Microsoft, Google und anderen etablierten Firmen sowie Startups auslöste. Wo die Entwicklung in naher Zukunft hingehen soll, erfährt man vom nächsten Giga-Projekt von Altman:

Worldcoin (ein biometrisches Kryptowährungsprojekt) – noch in der Anfangsphase, aber ein sehr ehrgeiziges und ziemlich fragwürdiges Projekt. Wenn die künstliche Intelligenz uns die Arbeitsplätze wegnimmt und die Regierungen beschließen, dass ein universelles Grundeinkommen notwendig ist, möchte Worldcoin der Verteilungsmechanismus für diese Zahlungen sein.

Wenn alles nach Plan läuft, wird Worldcoin größer sein als Bitcoin und von Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt genehmigt werden. Auf seiner Webseite schreibt das Projekt:

„Worldcoin will einen universellen Zugang zur globalen Wirtschaft schaffen, unabhängig von Land und Herkunft. Es soll das größte menschliche Identitäts- und Finanznetzwerk der Welt werden, das jedem Menschen Eigentum gibt.“

Man achte auf den Ausdruck „menschliches Identitäts- und Finanznetzwerk“. Das schauen wir uns gleich noch genauer an… (Sie entwickeln unglaublich bizarre neue Technologien für die dystopische Welt der Zukunft)

Kombination mit World-ID – der Welt-ID für jeden Erdenbürger

Bis dahin ist es vielleicht noch ein gewisser Weg, aber in der Zwischenzeit könnte das Startup mit der sogenannten World ID („Welt-ID“) einen schnelleren Weg zur Monetarisierung gefunden haben.

World ID ist eine Art Abzeichen, das man erhält, nachdem man von Worldcoin verifiziert wurde – und eine praktische Möglichkeit, um zu beweisen, dass man ein Mensch und z.B. kein KI-Bot ist, wenn man sich bei Online-Plattformen anmeldet.

Die Idee ist, dass die eigene World ID die eigenen Benutzernamen und Passwörter ergänzen oder komplett ersetzen würde.

Aber das ist noch nicht alles, wie wir uns schon denken können.

Verifikation per Iris-Scan

Das Worldcoin-Team entschied, dass der einzige Weg, um wirklich zu beweisen, dass ein Mensch ein Mensch ist, ein Iris-Scan ist. Das führte zu einem kleinen kugelförmigen Gerät, in das man hineinschaut und das einen biometrischen Scan-Code in einen „Nachweis der Persönlichkeit“ umwandelt.

Wenn man nun gescannt, verifiziert und bei Worldcoin angemeldet ist, erhält man 25 proprietäre Krypto-Token, auch „Worldcoins“ genannt. Rund vier Millionen Menschen haben bereits teilgenommen, obwohl das Unternehmen natürlich darauf abzielt, dass sich im Laufe der Zeit Hunderte Millionen Menschen anschließen – am besten die ganze Weltbevölkerung.

Wer will da nicht gern Teil dieser „Welt“ sein? In Deutschland wurden schon die ersten Iris-Paare gescannt, in Berlin und im fränkischen Erlangen. Im technikverseuchten Japan sowie in Singapur zum Beispiel standen die Menschen stundenlang für die Registrierung an, schreibt die Berliner Zeitung. Natürlich ist das Begrüßungsgeld die motivierende

Kraft dabei.

Iris-Scans als Mittel zum Aufspüren von Personen nicht-menschlichen Ursprungs?

An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Einschub zum Thema „Iris-Scan“ machen. Der Worldcoin soll im besten Fall von sämtlichen Erdenbewohnern angenommen werden.

Das würde bedeuten, dass die Iris von ca. acht Milliarden Menschen gescannt wird und in einer riesigen Datenbank gespeichert werden müsste. Mich erinnert dies stark an das Science-Fiction-Drama »I Origins – Im Auge des Ursprungs« aus dem Jahr 2014.

In diesem Spielfilm werden von der Bevölkerung direkt nach der Geburt Iris-Scans vorgenommen. Die Ärztin stellt bei der Geburt eines Jungen fest, dass die Iris exakt dasselbe Muster aufweist wie das eines Verstorbenen.

Der Vater des Jungen, ein Molekularbiologe, stellt weitere Forschungen an und findet heraus, dass das Iris-Paar eines kleinen Mädchens in Indien dem Iris-Paar seiner vor sieben Jahren ums Leben gekommenen Lebensgefährtin gleicht.

Als er in Indien das kleine Mädchen auffinden und Zeit mir ihr verbringen kann, weiß er, dass dieses Mädchen die Wiedergeburt seiner verstorbenen großen Liebe ist.

Für mich fühlt sich die Geschichte in dem Film absolut stimmig und wahr an. Mit einem Iris-Scan könnte man demnach u.a. auch Wiedergeburten von bekannten Persönlichkeiten oder gar Personen nicht-menschlichen Ursprungs identifizieren, die evtl. Verbündete oder Gefahren für die Neue Weltordnung darstellen könnten.

Gut möglich, dass man dadurch auch Menschen mit besonderen Fähigkeiten und soziopsychologischen Merkmalen ausfindig machen kann. Da stecken sicher mehrere Beweggründe dahinter.

Es geht hierbei somit offensichtlich um viel mehr als bloß den Ersatz eines Reisepasses als Identifikation. Und das Worldcoin-Projekt hat schon zugegeben, dass es bei dem Iris-Scan darum geht zu beweisen, ob man Mensch ist oder nicht.

Fazit

Es ist alles vorbereitet: der globale Finanzcrash zeichnet sich mehr und mehr ab und wird in Etappen zur Kernschmelze des gegenwärtigen Finanzsystems führen. In den Startlöchern warten bereits die digitalen Zentralbankwährungen (CBDC’s).

Das „Worldcoin“-Projekt wird vermutlich die Pole-Position einnehmen, ein „hipper“ Name für eine digitale Währung, damit diese auf breite Akzeptanz in der Bevölkerung stößt. Anfangs noch „freiwillig“, wird man ohne die World-ID womöglich das Internet sowie viele andere Dinge bald nicht mehr nutzen können.

Das Ganze würde dann natürlich mit einem „universalen Grundeinkommen“ gekoppelt werden, denn die zukünftigen – offiziell zugelassenen – Fortschritte der KI werden sehr viele Jobs überflüssig machen, machen wir uns da nichts vor.

Gekoppelt noch mit einem digitalen Impfzertifikat der WHO wäre die digitale Tyrannei dann nahezu perfekt. Wir brauchen deshalb eine Aufklärung über diese Machenschaften auf breiter Front.

Welche Pläne verfolgen die Illuminaten als Nächstes im Bereich der Digitalisierung und Versklavung der Weltbevölkerung? Welche Gefahren drohen uns sonst noch mit der Ausweitung der künstlichen Intelligenz in allen Lebensbereichen? Welche Heilmittel gibt es bei COVID-Impfschäden und „Shedding“?

In meinem neu erschienenen Buch „Wenn das die Illuminaten wüssten… der Endkampf hat begonnen!“ erfahren Sie die neuesten Informationen von Insidern und Whistleblowern zu diesen Fragen und vielen anderen Themen.

Quellen: PublicDomain/Daniel Prinz am 06.03.2024