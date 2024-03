Wurde der Einsturz der Baltimore-Brücke durch Bill Gates „Quantum Break“ vorhergesagt? (Videos)

Der Einsturz der Brücke in Baltimore, Maryland, nachdem das Dali-Containerschiff gegen sie gekracht war, erwies sich für Verschwörungstheoretiker als außergewöhnliches Ereignis, das voller Ehrfurcht darüber diskutierte, und die Diskussion geht noch immer weiter.

Bisher wurde eine phänomenale Numerologie gefunden, aber es wurde auch etwas anderes entdeckt.(Jesuiten- und Freimaurerritual: Die kontrollierte Abriss-Psy-Op der Baltimore Key Bridge (Videos))

Ein Auszug:

Was die Numerologie und Gematria betrifft, so geschah dies am 26.03.24, wie in (3×2) 6 (2+4,) wie im Jahr 666 . Und „Brücke“ ist in allen wichtigen Reduktions-Chiffren gleich „ 36 “, und die 36. Dreieckszahl ist „ 666 “.

26.03.24 = (3×2) 6 (2+4) = 666

Brücke = 36, 36, 36, 36

Die Brücke in Maryland stürzte angeblich genau um 1:28 Uhr ein, wie in 128 , die Summe aus „Brückeneinsturz“ und „Maryland“. Wie hoch sind die Chancen?

Natürlich komplett nach Drehbuch erstellt.

Brückeneinsturz = 128

Maryland = 128

Vergessen wir auch nicht den inszenierten Einsturz der Pittsburgh Bridge am 28. Januar, etwa am 28.01. oder 128. im Jahr 2022. Immer die Zahlen.

300x250

Und erinnern Sie sich an Obamas schrecklichen Film „ Leave the World Behind “, in dem ein riesiges Schiff auf die Küste trifft?

…

Das Bild am Unfallort erinnert an Aufnahmen aus Hollywood-Katastrophenfilmen.

300x250 boxone

Ein riesiger Teil der Brücke stürzte auf den Bug eines 300 Meter langen Schiffes von der Größe eines anständigen Wolkenkratzers und einer Verdrängung von 95.000 Tonnen und riss die Beplankung beider Seiten auseinander.

Der zerstörte 2,5 Kilometer lange Brückenabschnitt blockierte tatsächlich die Wasserstraße. Ein Haufen verdrehter Metallkonstruktionen ragt aus dem Wasser.

Die Bedeutung des Vorfalls wird dadurch deutlich, dass sich US-Präsident Joe Biden persönlich zu dem Vorfall äußerte und versicherte, dass die Brücke auf Kosten der Bundesregierung in kürzester Zeit wiederhergestellt werde. (Trumps Gerichtstermin, der „Cannonball“-Tag der Jesuiten – er deutet ein Comeback im Weißen Haus im Jahr 2024 an)

Die Medien gehen davon aus, dass dies viele Monate dauern wird. Biden sagte, dass es sich bei der Katastrophe um einen Unfall und nicht um einen Terroranschlag oder einen vorsätzlichen Sabotageakt gehandelt habe. Ähnliche Aussagen gab es bereits zuvor vom FBI.

Quantum Break Xbox One

Am 5. April 2016 veröffentlichte Xbox One mit Unterstützung von Bill Gates den Third-Person-Shooter „Quantum Break“. Das Spiel beginnt damit, dass ein Trockenfrachtschiff gegen eine riesige Brücke stößt:

Danach beginnt die Hauptfigur des Spiels durch die Trümmer zu wandern und versucht, alle zu retten:

Allerdings ist die Rettung ertrinkender Menschen nicht die Haupthandlung des Spiels. Das Spiel heißt Quantum Break, also „Quantum Rift“ und handelt von einer chronischen Katastrophe – dem Auftauchen eines bestimmten Risses, aus dem sich ein Ereignis namens „Ende der Zeit“ herausschleichen wird, wenn die Zeit für immer im gesamten Universum aufhört zu fließen und zum Stillstand kommt.

Obwohl die Idee nicht ganz frisch ist, glänzt die Handlung nicht mit großer Komplexität, und die Hauptabnehmer des Spiels sind Typen, die tagsüber Basketball spielen, Rap-Musik hören und wenig Verständnis für theoretische Physik haben, das heißt sie sind bereit, jeden pseudowissenschaftlichen Unsinn zu kaufen – die Macher des Shooters sind auf erwachsene Weise an das Thema herangegangen.

Zunächst stellten sie ein Team von Autoren ein, die an „Matrix“, „Terminator“, „Zurück in die Zukunft“ und anderen Zeitschleifenfilmen gearbeitet hatten.

Zweitens war der Hauptautor kein Drehbuchautor, sondern ein bedeutender Akademiker des CERN, der in seiner Freizeit in die USA kam und den Autoren alles erklärte.

Und das sind nur einige der auf Wikipedia aufgeführten Nuancen.

Spieler schreiben auch, dass der Riss irgendwo im Jahr 2021 entstand, als Bill Gates sich vom Gaming abwandte und begann, an Impfstoffen zu arbeiten, sodass das „Ende der Zeit“ irgendwo in unsere Tage fällt.

Die Brücke dort ist nicht Francis Scott Key, sondern eine Art metaphorische Brücke, die viele große Brücken in sich aufgenommen hat, sodass das Spiel ein weiteres Beispiel für die Vorhersage der nahen Zukunft ist.

Und das ist das Minimum.

Der Einsturz der Francis-Scott-Key-Brücke sei ein „absolut brillanter strategischer Angriff“ gewesen, sagen mehrere Geheimdienstquellen

Mehrere Geheimdienstquellen sagen: Der Einsturz der Baltimore-Brücke war ein „absolut brillanter strategischer Angriff“ auf die kritische Infrastruktur der USA – höchstwahrscheinlich einCyber-Angriff ​​– und unsere Geheimdienste wissen das.

Die Investigativjournalistin Lara Logan schrieb auf X, dass die Francis Scott Key Bridge, auch bekannt als Key Bridge, die zweitgrößte strategische Straße des Landes für den Transport gefährlicher Güter sei, da sie strategisch für diesen Zweck konzipiert worden sei.

Es wird gesagt, dass der Wiederaufbau der Brücke nach entsprechenden Standards vier bis fünf Jahre dauern wird, was bedeutet, dass diese strategische Verkehrsader für den Transport von Dingen wie bleifreiem Kraftstoff, Diesel, Propangas, Stickstoff und leicht entzündlichen Materialien und Chemikalien nicht mehr zugänglich sein wird, für die Übergroße der Ladungen, die nicht durch die Straßentunnel in der Gegend passt.

„[D]ie Lieferkette ist jetzt lahmgelegt“, schrieb Logan.

Multiple intel sources: Baltimore bridge collapse was an “absolutely brilliant strategic attack” on US critical infrastructure – most likely cyber – & our intel agencies know it. In information warfare terms, they just divided the US along the Mason Dixon line exactly like the…

Die beiden kritischsten Komponenten der Key Bridge sind die tragenden Pylone, die sich an jedem ihrer ufernahen Enden befinden. Dies sind die größten, dicksten und tiefsten Stellen der Brücke, die sie an Ort und Stelle verankern – und ihre Zerstörung bedeutet, dass die Integrität der Brücke verloren geht.

Da einer der tragenden Pylone vom Containerschiff getroffen wurde und eine halbe Meile der Brücke mit einstürzte, ist es mehr als wahrscheinlich, dass die gesamte Brücke komplett neu gebaut werden muss. Dies ist eine große Leistung, die einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

Logan sagt, dass die strukturelle Zerstörung der Brücke „wahrscheinlich absolut“ sei und dass der Angriff, wie sie es nennt, „vollkommen gezielt“ gewesen sei.

„Sie haben herausgefunden, wie sie uns zu Fall bringen können“, schreibt sie weiter in Anführungszeichen. „Solange man sich von den Zähnen des US-Militärs fernhält, kann man die USA in Stücke reißen.“

„Wir sind arrogant und ignorant – eine tödliche Kombination. Obama sagte, sie würden Amerika grundlegend verändern, und das taten sie. Wir befinden uns gerade in einer Achterbahnfahrt im freien Fall – ohne Bremsen – wir nehmen nur Fahrt auf.“

Die beschleunigten Aufnahmen des Vorfalls, die Sie sich unten ansehen können, zeigen nahezu zweifelsfrei, dass es sich nicht um einen Unfall handelte und dass das Containerschiff auf einen der Hauptpfeiler der Brücke treffen sollte.

This is a sped up video of the cargo ship that crashed into Scott Key Bridge in Baltimore, Maryland today.

Was this an attack on American infrastructure?

The US Government says there’s no evidence of an attack.

This angle really tells you everything you need to know.

What… pic.twitter.com/6Gntt9pzE3

— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) March 26, 2024