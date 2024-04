Aufgedeckt: Projekt Blue Beam: Wie täuscht man die ganze Erde? (Video)

Teile die Wahrheit!

Das Projekt Blue Beam, eine geheime Operation der dunklen Mächte im Pentagon und der NASA, zielt darauf ab, die Massen durch ein Netz aus Täuschung und technologischer Tyrannei zu manipulieren und zu unterwerfen.

Im Informationszeitalter, in dem Wahrheit und Täuschung ineinandergreifen, lauert unter der Oberfläche eine finstere Absicht – ein Plan, der so heimtückisch ist, dass man ihn kaum glauben kann. Von amg-news.com

„Projekt Blue Beam“ , ein Begriff, der in den dunkelsten Ecken der Verschwörungskreise geflüstert wird, ist nicht nur ein Produkt paranoider Fantasie, sondern eine erschreckende Realität, die von denen inszeniert wird, die uns alle kontrollieren wollen.

In diesem Artikel erkläre ich das Projekt Blue Beam: wo es begann, was es ist und wo wir jetzt damit stehen. Viele Theoretiker nennen es die „falsche Alien-Invasion“, die von den Eliten geplant wird, um eine endgültige Eine-Welt-Regierung zu schaffen.

In diesem Artikel werde ich den Ursprung der Theorie und unseren heutigen Stand dazu erläutern. Vieles davon scheint verrückt, manches nicht so verrückt. Erlauben Sie mir bitte, es zu erklären.

Alles in diesem Artikel ist so objektiv wie möglich und ich habe mein Bestes getan, um Spekulationen zu vermeiden und so nah wie möglich an der Wahrheit zu bleiben.

Bitte seien Sie sich darüber im Klaren, dass es mir nicht darum geht, diese Theorie als 100 % wahr darzustellen, sondern vielmehr den Menschen genau zu erklären, was sie ist, warum die Theorie Gewicht hat und warum die Dinge, die gerade passieren, die Theorie zu stützen scheinen.

Heutzutage wird die Theorie tendenziell als eine Theorie der Elite angesehen, die plant, durch die Bemühungen einer vorgetäuschten außerirdischen Invasion eine Eine-Welt-Regierung zu schaffen.

Man geht davon aus, dass die Fake-Alien-Invasion die Regierungen der Welten im Kampf gegen einen gemeinsamen Feind (die Außerirdischen) zusammenbringt, was schließlich mit der Niederlage des Feindes und der Vereinigung der Eine-Welt-Regierung enden wird. Aber die ursprüngliche Theorie ist viel komplizierter und ausgefeilter als das … deshalb werde ich alles im Detail erklären.

Das Projekt Blue Beam ist eine Verschwörungstheorie, die in den 80er und 90er Jahren die Theorie aufstellte, dass die NASA (oder eine andere verdeckte regierungsnahe Behörde) die Einführung einer New-Age-Religion mit dem Antichristen als Anführer plante – und eine neue Religion gründen wollte Weltordnung durch eine technologisch simulierte Wiederkunft unter Verwendung von Hologrammen.

Die Anschuldigungen wurden erstmals 1994 vom Journalisten Serge Monast theoretisiert und später in seinem Buch veröffentlicht (das heute kaum noch erhältlich ist).

300x250

Das Buch hieß Project Blue Beam (PBB) und Befürworter der Theorie behaupten, dass Monast und ein weiterer namentlich nicht genannter Journalist, die beide 1996 an Herzinfarkten starben, tatsächlich ermordet wurden und dass die kanadische Regierung Monasts Tochter entführt habe, um dies zu verhindern ihn von der Untersuchung des Projekts Blue Beam. (Kanadischer Autor macht Projekt Blue Beam und Neue Weltordnung öffentlich und stirbt kurz darauf! )

In den frühen 1990er Jahren sprach Monast mit dem französischen Fernsehmoderator Richard Glenn von Ésotérisme Expérimental und er erklärte seine Theorie, Project Blue Beam:

Es erklärt, wie die damaligen Ereignisse, insbesondere die Produktion von Filmen (Space Odyssey, Star Wars, Star Trek usw.), genutzt wurden, um die Menschen psychologisch auf den dramatischen Abschluss der Verschwörung vorzubereiten. Eine vorgetäuschte Alien-Invasion.

Ursprünglich beruhte es auf Ängsten vor angeblich fortschrittlicher Technologie, die die meisten Menschen damals, darunter auch der Autor, nicht verstanden. Obwohl wir es jetzt, 30 Jahre später, im Jahr 2023 , voll und ganz verstehen können. 300x250 boxone

Der Tod des Theoretikers an einem vermeintlichen Herzinfarkt im mittleren Alter (obwohl er vollkommen gesund war) verhinderte seine mögliche Ausbreitung frühzeitig und führte zu einem Mangel an Quellenmaterial auf Englisch (da der Autor Franzose war und das Internet nicht verfügbar war, konnten die Leute nicht übersetzen und)… bis jetzt.

Wenn wir uns heute eingehender mit der Theorie befassen, stellen wir fest, dass vieles von dem, was er gesagt hat, durchaus Sinn zu ergeben scheint, während einiges davon absurd erscheint. Erlauben Sie mir, näher darauf einzugehen:

Verbreitung:

Die Theorie erfreute sich in den 90er-Jahren großer Beliebtheit. In den 2000er-Jahren widmeten sich viele Webseiten dem Thema und es gab unzählige YouTube-Videos, in denen es erklärt wurde (die heute, wenig überraschend, größtenteils von Google und YouTube zensiert wurden).

Monast hielt Mitte der 1990er Jahre einen Vortrag über die Theorie (ein Transkript eines solchen Vortrags ist bei ausreichender Recherche verfügbar), bevor er sein Buch schrieb und veröffentlichte, das von seinem jetzigen Verlag nicht neu aufgelegt wurde und extrem schwer zu finden ist.

Allerdings erschien Ende 1994 in seiner französischsprachigen Zeitschrift RINF (Réseau international de nouvelles par fax) eine dreiseitige Zusammenfassung der Theorie, die offenbar von Monast selbst verfasst wurde. Die wenigen Seiten und Videos scheinen alle darauf zurückzuführen zu sein vier Dokumente:

Eine Abschrift des Vortrags von Monast aus dem Jahr 1994, übersetzt ins Englische.

Eine GeoCities-Seite von David Openheimer, die offenbar die Theorien des Originalbuchs weiter ausführt.

Eine 2005 zusammengestellte Seite auf education-yourself.org, die offenbar eine Übersetzung des Buches aus dem Französischen enthält.

Monasts Seite in der französischen Wikipedia. (Der französische Wikipedia-Artikel stammt größtenteils aus zwei Büchern über Verschwörungstheorien und Extremismus von Pierre-André Taguieff, einem etablierten akademischen Experten für rassistische und extremistische Gruppen.)

Aus diesen wenigen Texten sind zahlreiche Ablegertheorien in Text- und Videoform in mehreren Sprachen hervorgegangen, auf die sich die Menschen bis heute beziehen. Aber hier werde ich mein Bestes geben, so weit wie möglich bei der Wahrheit zu bleiben. Wie bei vielen dieser Dinge ist eine Theorie, bevor sie passiert ist, nur eine Theorie.

Vor dem 11. September 2001 gab es Theorien über ein großes terroristisches Ereignis, das den Tod Tausender Menschen in oder um NYC nach sich ziehen würde. Dieser Beitrag wird in ähnlicher Weise darauf eingehen, dass es sich vorerst lediglich um eine Theorie handelt, bis zukünftige Ereignisse dies letztendlich beweisen können.

Aber unabhängig davon, ob es wahr ist oder nicht, ist der folgende Text äußerst seltsam und lässt jeden, der bei Bewusstsein ist, erschaudern:

„Beyond a Pale Horse“, William Coopers Buch aus dem Jahr 1991, wurde kürzlich als Prophezeiung bezüglich des Projekts Blue Beam angesehen, das in Zukunft als Hinweis auf den PBB-Aufbau verwendet werden soll:

Es ist wahr, dass die Auserwählten ohne die Bevölkerung oder das Bombenproblem einen anderen Vorwand benutzen würden, um die Neue Weltordnung herbeizuführen. Sie haben Pläne, Dinge wie Erdbeben, Krieg, den Messias , eine außerirdische Landung und einen wirtschaftlichen Zusammenbruch herbeizuführen . Sie könnten all diese Dinge in die Wege leiten, nur um verdammt sicherzugehen, dass es tatsächlich funktioniert.

Sie werden alles Notwendige tun, um erfolgreich zu sein. Die Illuminati haben alle Grundlagen abgedeckt und Sie müssen auf der Hut sein, um die kommenden Jahre zu überstehen. Können Sie sich vorstellen, was passieren wird, wenn Los Angeles von einem Erdbeben der Stärke 9,0 heimgesucht wird und New York City zerstört wird, durch eine von Terroristen gelegte Atombombe [9/11] .

Im Nahen Osten bricht der Dritte Weltkrieg aus [Westliche Invasion], die Banken und die Aktienmärkte brechen zusammen, Außerirdische landen auf dem Rasen des Weißen Hauses [PBB] , Lebensmittel verschwinden von den Märkten [COVID] , einige Menschen verschwinden [starb plötzlich] , der Messias präsentiert sich der Welt [PBB] , und das alles in sehr kurzer Zeit? Kannst Du Dir vorstellen? Die Weltmachtstruktur kann und wird bei Bedarf dafür sorgen, dass einige oder alle dieser Dinge geschehen, um die Neue Weltordnung herbeizuführen.

Die Theorie

Der angebliche Zweck des Projekts Blue Beam besteht darin, eine globale New-Age-Religion hervorzubringen, die als eine Grundvoraussetzung für die Verwirklichung der NWO-Diktatur angesehen wird.

Monasts Theorie schlägt vor, fortschrittliche Technologie einzusetzen, um Menschen dazu zu bringen, an die New-Age-Religion zu glauben.

Wie ich bereits erwähnt habe, scheint vieles davon unmöglich, aber jetzt – nicht so unmöglich.

Das Projekt besteht aus vier Schritten:

Schritt eins

Schritt eins erfordert die Aufschlüsselung des gesamten archäologischen Wissens. Dies wird offenbar durch die Vortäuschung von Erdbeben an bestimmten Orten rund um den Planeten erreicht. Diese Erdbeben werden schließlich neue Informationen liefern, die uns dazu bringen werden, unsere aktuellen Glaubenssysteme in Bezug auf Religion in Frage zu stellen.

Wie die meisten von Ihnen, die dies lesen, wissen, gab es in letzter Zeit mehrere Erdbeben, die offenbar alle viel häufiger als gewöhnlich auftraten. Wenn PBB Recht hat, werden wir bald eine Art Enthüllung über neue Informationen über die religiöse Doktrin hören. Oder vielleicht wird es unterdrückt …

Schritt zwei

Hier wird es etwas verrückt.

Luftraumhologramme werden als subtile UFOs beginnen, den Menschen aber schließlich als ihr Gott erscheinen.

Dabei handelt es sich um eine groß angelegte Hologrammshow, bei der dreidimensionale holografische Laserprojektionen über den ganzen Planeten ausgestrahlt werden – und hier setzt Blue Beam erst richtig an.

Die Projektionen werden die Form der vorherrschenden Gottheit annehmen und in allen Sprachen sprechen. (Jesus in den USA, Allah im Nahen Osten usw.) Am Ende dieser Show werden alle Götter zu einem Gott verschmelzen, dem Antichristen. Dies wird der Beginn der New-Age-Religion sein.

Ja, ich weiß, es kommt mir verrückt vor – bleib bei mir. Wenn Sie glauben, dass es möglich ist – lesen Sie weiter. Wenn nicht, lesen Sie trotzdem weiter, Sie werden etwas lernen …

Die Vorstellung, dass Götter in den Himmel projiziert werden, wurde bereits 1991 von der Verschwörungstheoretikerin Betty J. Mills und dem US-General (CIA-Agent) Edward Landsdale vorgeschlagen, die tatsächlich einen Plan vorschlugen, eine Wiederkunft Christi über Kuba vorzutäuschen … um sie loszuwerden Castro.

Betrachten Sie die scheinbaren Tests im Laufe der Jahre, Das chinesische Hologramm einer fliegenden Stadt 10.09.15. Die grünen Strahlen in Milton Keynes , Großbritannien 25.11.20 Das Queens-Hologramm 05.06.22.

Dies alles scheint wie mögliche inszenierte Ereignisse zu sein, um die öffentliche Reaktion im Vorfeld der PBB zu testen. Wenn man genau hinschaut, gibt es noch viel mehr – so oder so ist es offensichtlich. Wir haben jetzt die Technologie, um überzeugende Hologramme in den Himmel zu projizieren, und sie projizieren überzeugende Hologramme in den Himmel. Wenn das jemals jemand vorschlagen würde PBB findet statt, jetzt wäre definitiv der richtige Zeitpunkt dafür.

Luftraumhologramme sind definitiv nicht mehr unergründlich.

Schritt drei

Schritt drei ist „Telepathische elektronische Zwei-Wege-Kommunikation“. Dabei geht es darum, den Menschen den Eindruck zu vermitteln, dass ihr Gott durch Telepathie zu ihnen spreche, die mithilfe von Radiowellen individuell in den Kopf jedes Menschen projiziert werden.

Bei all den heutigen technologischen Fortschritten in Bezug auf Elon Musks Gehirnchip „Neuralink“ erscheint dies definitiv nachvollziehbarer. In den kommenden Jahren wird Neuralink implementiert, und dies wird die „telepathische elektronische Zwei-Wege-Kommunikation“ viel einfacher machen – genau die gleiche Kommunikation, von der Monast in den 90er Jahren sprach, die aber niemand verstand …

Aber jetzt ja – es ist auf jeden Fall verständlich.

Schritt vier

Schritt vier besteht aus drei Teilen:

Die Menschheit glauben machen, dass in jeder größeren Stadt eine außerirdische Invasion bevorsteht (die offenbar bereits begonnen hat) Die Christen denken lassen, dass die Entrückung bald stattfinden wird (die auch begonnen zu haben scheint) Eine Mischung aus elektronischen und übernatürlichen Kräften, die es den übernatürlichen Kräften ermöglicht, durch Glasfaser-, Koaxial-, Strom- und Telefonleitungen zu dringen und in alle elektronischen Geräte und Geräte einzudringen, die bis zum Jahr 2023 alle über einen speziellen Mikrochip (5G) verfügen werden.

Dann wird das Chaos ausbrechen und die Menschen werden endlich bereit, vielleicht sogar verzweifelt sein, die Neue Weltordnung zu akzeptieren.

Unterstützer des Projekts Blue Beam glauben, dass bereits psychologische Vorbereitungen getroffen wurden. Wie bereits in diesem Beitrag erwähnt, behauptete Monast, dass die Filme „ 2001: Odyssee im Weltraum“, „ Star Wars“ und die „ Star Trek“ -Serie alle eine Invasion aus dem Weltraum beinhalten. (mehr dazu in den Büchern „Hollywood-Code 1“ und „Hollywood-Code 2“)

Dies endet letztendlich mit dem Zusammenschluss von Ländern, um den gemeinsamen Feind zu bekämpfen (die vorgetäuschte Alien-Invasion), auch bekannt als PBB.

Diese Theorie kann auch durch die vielen neueren Filme und Serien weiter gestützt werden, die sich mit der Einmischung und Invasion von Außerirdischen befassen, insbesondere in den letzten Jahren zwischen 10 und 23.

Die Prophezeiung

Joel Engels Buch „ Gene Roddenberry: The Myth and the Man Behind Star Trek“ erklärt einen ungemachten Star Trek-Film , der das Projekt Blue Beam zu prophezeien scheint …

„Im Mai 1975 nahm Gene Roddenberry ein Angebot von Paramount an, Star Trek zu einem Spielfilm zu entwickeln, und zog zurück in sein altes Büro auf dem Paramount-Grundstück. Seine vorgeschlagene Geschichte erzählte von einer fliegenden Untertasse, die über der Erde schwebte und darauf programmiert war, Menschen herabzuschicken, die wie Propheten aussahen, darunter Jesus Christus.“

Es stellt sich also heraus, dass die Grundlage der Verschwörungstheorie in dem UNMADE-Drehbuch des Star Trek -Films Mitte der 70er Jahre von Roddenberry lag, das für die 1991 ausgestrahlte Star Trek: The Next Generation- Folge „Devil’s Due“ recycelt wurde, in der die falschen Propheten auftraten war aus der Handlung gestrichen worden.

Darüber hinaus arbeitete Gene Roddenberry, ob Sie es glauben oder nicht, für den US-Militärgeheimdienst.

Es gibt keine Beweise für vorsätzlichen Betrug seitens Monast. Woher wusste er also genau, was das Drehbuch prophezeite? Die tatsächliche Quelle war so offensichtlich ähnlich, dass sogar andere Verschwörungstheoretiker es bemerkten.

Sie gingen davon aus, dass es offensichtlich war, dass Monast Informationen von der CIA erhalten hatte, was zu seiner offensichtlichen Ermordung in den 90er Jahren führte … Dieser Teil der Geschichte ist sehr seltsam und niemand hat bisher eine glaubwürdige Theorie darüber aufgestellt, warum dies geschah. oder wie es passiert ist.

Wie ist das also passiert? Zufall? Oder tun die Illuminaten das, worin sie so gut sind? Ereignisse vorhersagen, bevor sie überhaupt eintreten? Ich denke, wir alle wissen, vielleicht viel zu gut, wie das schon einmal passiert ist …

Ich werde nun die aktuellen Ereignisse auf der Welt aufschlüsseln, die sicherlich zur Unterstützung der Monast-Theorie aus den 90er-Jahren herangezogen werden könnten, und nicht nur die folgenden Ereignisse in den 00er- und 10er-Jahren erläutern, sondern auch die Ereignisse der 20er-Jahre und, was am wichtigsten ist, 2023…

Die jüngsten Ereignisse

00er und 10er:

Mehrere UFO-Sichtungen durch die breite Öffentlichkeit, die nicht von MSM abgedeckt werden.

2021 & 2022:

Eine stetige Veröffentlichung von Informationen aus mehreren MSM-Quellen weltweit zu UFOs, die von MSM abgedeckt werden.

Die Medien fangen an, uns nach und nach mit weiteren Informationen zu versorgen und akzeptieren die Tatsache, dass es Außerirdische geben könnte und dass Roswell und Area 54 real waren.

Joe Rogan und Netflix usw. propagieren das Narrativ von „Tic Tac“-UFOs – und dass es definitiv UFOs in unserem Luftraum gibt – und werden sogar von Obama unterstützt.

28. Januar 2023 (Veranstaltung Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3)

Ein von China betriebener großer weißer „Überwachungsballon“ in großer Höhe wurde auf Hawaii im nordamerikanischen Luftraum (Ereignis Nr. 1), einschließlich Alaska (Ereignis Nr. 2), Westkanada (Ereignis Nr. 3) und den angrenzenden Vereinigten Staaten, gesehen schien eine riesige Wand aus grünen Lasern vom Himmel zu schießen.

4. Februar 2023:

Der chinesische „Überwachungsballon“ wird schließlich im US-Luftraum abgeschossen (siehe Ereignis Nr. 1)

10. Februar 2023:

Die USA schießen ein „unidentifiziertes Objekt“ über Alaska ab (siehe Ereignis Nr. 2). (Beschrieben als zylindrisch und grau im Aussehen.)

11. Februar 2023:

NORAD schießt ein zweites „unidentifiziertes Objekt“ über Kanada ab (siehe Ereignis Nr. 3). (Als fliegend beschrieben, aber in der Form eines Autos.)

12. Februar 2023:

Die USA schießen ein drittes „unidentifiziertes Objekt“ über dem Lake Heron ab.

3 UFOs in 3 Tagen abgeschossen…..

Steht der Beginn von PBB vor der Tür?

Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand ist PBB also nicht bewiesen, hat sich aber auf jeden Fall bestätigt. Es gibt mehrere Ereignisse, die in der PBB-Dokumentation nicht nur vorhergesagt wurden, sondern die dies auch definitiv zu belegen und zu untermauern scheinen. Sind das nur Zufälle? Oder steckt etwas Tieferes dahinter?

Persönlich glaube ich, dass an der Theorie etwas Wahres dran ist, aber die Idee, dass Propheten in den Himmel projiziert werden, erscheint mir abwegig. Ist die Wahrheit subtiler?

Werden wir Hologramme erleben, bei denen sich später herausstellt, dass es sich lediglich um UFOs handelt? Gefolgt von Außerirdischen, die behaupten, Messias zu sein? Was ist Ihrer Meinung nach möglicherweise los?

Ich glaube, hinter PBB steckt mehr als nur eine verrückte Theorie, die ein Franzose in den 90er-Jahren aufgestellt hat – ich bin ganz sicher davon überzeugt, dass mehr dahinter steckt. Aber die jüngsten Ereignisse deuten definitiv darauf hin, dass etwas im Gange ist. Genau was? Nur die Zeit kann es verraten.

…

Video:

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 17.04.2024