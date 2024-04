Chemtrails sind Realität geworden, da die Medien Geoengineering als Lösung für den Klimawandel verkaufen (Video)

Geoengineering galt einst in allen Medien als „Verschwörungstheorie“, heute wird es als Lösung für den Klimawandel gepriesen . Jahrelang wurden die Medien genutzt, um die Öffentlichkeit über diese Realität aufzuklären und dieses Massenexperiment am Himmel zu vertuschen.

Diese Geoengineering-Experimente werden ohne Zustimmung des Menschen durchgeführt und wirken sich negativ auf die Umwelt, das Wetter und die menschliche Gesundheit aus.

Die Unternehmensmedien sind darauf programmiert, die Öffentlichkeit über Geoengineering und Chemtrails zu täuschen und zu täuschen

Eine der wichtigsten Entwicklungen in letzter Zeit in diesem Kampf um die Zukunft der Menschheit ist ein neues Gesetz in Tennessee, das Geoengineering im gesamten Bundesstaat blockiert .

Wenn bekannt wird, dass Menschen sich vor diesen Chemtrails schützen, könnten die gesamten USA zu einer Flugverbotszone für Wettermodifikationen und das absichtliche Versprühen und Abladen von Giftstoffen und Chemikalien auf Menschen, Städte und Land werden.

Die mexikanische Regierung wurde auf diese Pläne aufmerksam und verbot die groß angelegten Experimente sofort.

Der umstrittene Klimalösungsvorschlag, bei dem Aerosolpartikel in die obere Atmosphäre freigesetzt werden, um die Sonnenwärme zu reflektieren, darf im Land nicht mehr durchgeführt werden, gab das mexikanische Ministerium für Umwelt und natürliche Ressourcen (Semarnat) letzte Woche bekannt .

Jetzt, da sich die Öffentlichkeit zunehmend der Existenz dieser unethischen Experimente bewusst wird, werden die Konzernmedien dazu genutzt, diese Geoengineering-Pläne zu propagieren, als seien sie etwas Neues, das den Planeten vor der globalen Erwärmung retten wird. (US-Bundesstaat möchte Verbot von „Chemtrails“ während das WEF mittels Weltraumblase die Sonne verdunkeln will)

In Mexiko sollen sowohl große als auch in der Entwicklung befindliche Projekte im Bereich Solartechnik durch eine Koordination zwischen dem mexikanischen Umweltministerium und dem Nationalen Rat für Wissenschaft und Technologie des Landes gestoppt werden, hieß es in der Pressemitteilung. Ziel der neuen Richtlinie ist es, „Gemeinschaften und Umwelt zu schützen“.

Gizmodo berichtet: Das landesweite Verbot folgt auf die Behauptung des Klimatechnologie-Startups Make Sunsets , es habe mit Schwefeldioxidpartikeln gefüllte Wetterballons von einem nicht näher bezeichneten Ort im mexikanischen Bundesstaat Baja California Sur aus losgelassen – ohne jegliche Erlaubnis, Dialog oder Genehmigung einer mexikanischen Aufsichtsbehörde oder Behörde.

Der Mitbegründer des Startups, Luke Iseman (ehemals bei Y Combinator und zahlreichen anderen Startups , die offenbar ins Stocken geraten oder aufgegeben wurden ), sagte in einem Interview mit MIT Technology Review im Dezember, dass er dort im April 2022 zwei Testballonstarts durchgeführt habe.

Doch seitdem widerspricht Iseman seinen eigenen Behauptungen. In einem Folgebericht des Wall Street Journal , der am Donnerstag veröffentlicht wurde, änderte Iseman seine Geschichte in „einen einzelnen Wetterballon“. Und in einem Mittwochs-Blogpost von Make Sunsets äußerte das Unternehmen die Möglichkeit, dass es überhaupt nie Schwefelballons freigesetzt hat.

„Make Sunsets wird alle Informationen über seine bisherigen Aktivitäten in Mexiko (sofern vorhanden) an … zuständige Behörden weitergeben“, schrieb das Startup. „Make Sunsets wird seinen Betrieb in Mexiko einstellen (falls vorhanden)“, heißt es in dem Beitrag weiter.

Unabhängig davon, ob Iseman und Make Sunsets tatsächlich das getan haben, was sie behaupteten, stieß der angebliche Trick bei Wissenschaftlern und Politikexperten gleichermaßen auf breite Kritik und Besorgnis. Obwohl solares Geoengineering ein recht einfaches Konzept ist, ist die sichere Umsetzung des theoretischen Heilmittels gegen den Klimawandel ein komplexes Thema

In einem neuen Bericht aus San Francisco, Kalifornien, heißt es, dass die USA ihren „ersten Outdoor-Test zur Begrenzung der globalen Erwärmung“ durchführen. Das Projekt basiert auf einem umstrittenen Forschungsgebiet, das als Modifikation der Sonnenstrahlung bekannt ist .

Bei diesen von der Bill and Melinda Gates Foundation finanzierten Projekten müssen Aerosole in die Stratosphäre geschossen werden, wo die Partikel angeblich das Sonnenlicht von der Erde weg reflektieren.

Doch wie wirken sich diese mikroskopisch kleinen Salzpartikel auf das Ökosystem aus?

Chemtrail-Experiment wurde in der Bucht von San Francisco gestartet und soll zwei Monate dauern

Ende März 2024 startete ein ausgemusterter Flugzeugträger, ausgestattet mit den Aerosol-Injektionen, aus der Bucht von San Francisco. Das Flugzeug ist mit speziell entwickelten Sprühgeräten ausgestattet, die Billionen von Meersalzpartikeln in den Himmel schießen können.

Das Experiment zielt angeblich darauf ab, die Dichte und Kapazität der Meereswolken zu erhöhen, um die Sonneneinstrahlung in der Region zu reduzieren.

Die Operation erhöht die Wolkendecke über der Region, blockiert künstlich die Sonne und macht die Bevölkerung anfällig für unbekannte experimentelle Partikel, die unweigerlich über das Land regnen werden.

Dies alles ist Teil eines unethischen Projekts, das von Forschern der University of Washington geleitet wird. Das Projekt heißt CAARE, was für The Coastal Atmospheric Aerosol Research and Engagement steht.

Die Experimente sollen bis April und Mai laufen. Das betroffene Gebiet umfasst den Himmel rund um das USS Hornet Sea, Air and Space Museum in Alameda, Kalifornien.

Schneekanone am Flugzeugträger

Dazu wurde ein Gerät genutzt, an dem Forscher der Universität Washington jahrelang getüftelt haben. Es sieht in etwa aus wie eine Schneekanone. Für den ersten Test, der jetzt durchgeführt wurde, war das Gerät auf dem Landedeck des Flugzeugträgers USS Hornet (CV-12) aufgestellt. Der ist ausgemustert und dient in der San Francisco Bay als Museumsschiff.

Die Maschine wird mit Salz befüllt. Über einen Tank wird Frischwasser zugeführt. Zukünftig soll gleich Meerwasser genutzt werden. Für diesen Machbarkeitsversuch wurden die Komponenten getrennt zugeführt, weil Meerwasser korrosiv ist und die Maschine beschädigen könnte.

Partikel müssen die richtige Größe haben

Durch Luftdruck wird das Gemisch zu einem Sprühnebel. Das Ziel des Tests war festzustellen, ob diese Salz-Aerosole die richtige Größe haben und ob sie konstant diese Größe beibehalten. Sind sie nämlich zu klein, haben sie keine Auswirkung. Sind sie zu groß, könnten sie sogar einen negativen Effekt haben. Optimal seien Submicron-Partikel, die in etwa 1/700stel der Dicke eines menschlichen Haars haben.

Bisher wurde das Kreieren solcher Partikel mit der Maschine nur im Labor ausprobiert. Im Freien herrschen aber andere Bedingungen, wie Wind und wechselnde Luftfeuchtigkeit. Wenn es nach den Forschenden geht, werden diese Tests ein paar Monate lang regelmäßig durchgeführt und die Ergebnisse laufend analysiert.

Große autarke Wolken-Maschinen im Meer

In der Vision der Forschenden könnten künftig solche Maschinen im Meer an ausgewählten Punkten verankert werden. Sie sollen selbstständig das Meerwasser einsaugen, bei Bedarf den Salzgehalt verdichten oder reduzieren und die Aerosole in die Höhe schießen. In Verbindung mit Solarzellen oder der Stromgewinnung durch Gezeiten und Wellen, könnten die Maschinen autark arbeiten.

Bis es soweit ist, dass diese Technologie eingesetzt werden kann, um tatsächlich die Oberflächentemperatur der Erde zu reduzieren, werden mindestens 10 Jahre vergehen, glauben die Forschenden. Selbst wenn sich in den kommenden Tests herausstellen sollte, dass diese Methode nicht funktioniert, würde man wertvolle Forschungsergebnisse dazu erhalten, wie Luftverschmutzung und Aerosole mit Wolken interagieren.

Die Geheimhaltung dieser Projekte beginnt sich aufzulösen, da kriminelle Verschwörungen immer transparenter werden. Künftig werden diese Verschwörungen der Öffentlichkeit unter dem Deckmantel von Wohlwollen und wissenschaftlichen Errungenschaften verkauft.

„Da dieses Experiment bis zum Beginn des Tests geheim gehalten wurde, sind wir gespannt, wie das öffentliche Engagement geplant wird und wer daran beteiligt sein wird“, sagte Shuchi Talati, Geschäftsführer der Alliance for Just Deliberation on Solar Geoengineering, einer gemeinnützigen Organisation Ziel ist es, Entwicklungsländer in Entscheidungen über Geoengineering einzubeziehen.

„Obwohl es allen aktuellen regulatorischen Anforderungen entspricht, besteht eindeutig die Notwendigkeit, noch einmal zu prüfen, wie ein starker regulatorischer Rahmen in einer Welt aussehen muss, in der Experimente zur Veränderung der Sonnenstrahlung durchgeführt werden“, fügte sie hinzu.

Ein ähnliches Projekt der Harvard University versuchte, den Himmel über Schweden als Testgelände für reflektierende Aerosole zu nutzen. Das Projekt wurde gestoppt, nachdem indigene Gruppen Widerstand leisteten.

Durch das Ausblenden der Sonne können die Wetterverhältnisse für Millionen von Menschen auf unbekannte Weise verändert werden. Künstliche Wolkenbildung kann Auswirkungen auf die ganze Welt haben.

Der vom Menschen verursachte Klimawandel ist nicht das drängendste Problem. Von Globalisten finanzierte Geoengineering-Programme und groß angelegte Eingriffe in den Himmel könnten unser Wetter und Klima erheblich beeinflussen und neben vielen anderen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit unvorhergesehene Probleme für Landwirte, Fischereien und Ökosysteme verursachen.

…

Video:

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 17.04.2024