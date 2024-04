Deutschland ruinieren: Wenn das Klimaschutzgesetz nicht beschlossen wird, dann drohen Fahrverbote

Teile die Wahrheit!

Verkehrs-Lockdown total: FDP-Verkehrsminister Volker Wissing droht der Ampel: Wenn das Klimaschutzgesetz nicht beschlossen wird, drohen in Deutschland bundesweit Fahrverbote auf allen Straßen an allen Wochenenden.

Diese Ampelregierung lässt keine Gelegenheit aus, dieses Land final an die Wand zu fahren.

Im monatelangen Streit über das neue Klimaschutzgesetz droht der Verkehrsminister dieser links-grünen Chaotenregierung, der fakeliberale Volker Wissing, nun mit Fahrverboten am Wochenende.

“Dass die Novelle nach wie vor nicht in Kraft ist, führt zu erheblichen rechtlichen und tatsächlichen Unsicherheiten, die weder dem Klima noch dem Ansehen der Bundesregierung dienen”, schreibt der FDPler an die Fraktionschefs der Ampelkoalition in einem Brief.

Die Drohung Wissings, die zeigt, dass dieses Regierung wirklich nichts auslässt, um diesem Land und seinen Bürger zu schaden: Sollte das neue Gesetz nicht vor Mitte Juli in Kraft treten, müsse er dem aktuellen Klimagesetz zufolge auch mit Fahrverboten reagieren. Nur so könnten die Emissionen seines Sektors gesetzeskonform reduziert werden.

Um diese Sektorziele im Rahmen der geisteskranken Klimarettung für den Verkehr allein im Jahr 2024 zu erreichen, müssten laut Berechnungen 2024 des Umweltbundesamts (UBA) rund 22 Mio. Tonnen CO₂-Äquivalente ad hoc zusätzlich eingespart werden. (Insolvenzwelle rollt durch Deutschland: 20 Prozent mehr Firmenpleiten als im Vorjahr – Alarmstufe Rot im Wohnungsbau)

Dies entspräche der Summe der Verkehrsleistung von über 15 Prozent aller in Deutschland zugelassenen Pkw und über 10 Prozent der Lkw-Fahrleistung.

“Eine entsprechende Reduzierung der Verkehrsleistung wäre nur durch restriktive und der Bevölkerung kaum vermittelbare Maßnahmen wie flächendeckende und unbefristete Fahrverbote an Samstagen und Sonntagen möglich.” Über den Brief hatte zunächst die “Bild” berichtet.

Fahrverbote an Wochenenden hätten dramatische Folgen für Deutschland. Denn darunter würden nicht nur Bürger leiden, auch Lieferketten könnten nachhaltig gestört werden, da eine kurzfristige Verlagerung des Transports von der Straße auf die Schiene schlicht nicht möglich ist.

Weiterhin würde die Maßnahme zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Tourismus führen. Tagestouristen könnten an Wochenenden „unser Land nicht mehr mit dem Auto erreichen, wodurch erhebliche wirtschaftliche Schäden entstünden“, trommelt Wissing.

Und weiter: „Es wäre den Menschen kaum zu vermitteln, dass sie ihr Auto nur noch an fünf Wochentagen nutzen dürfen, obwohl wir die Klimaschutzziele in der Gesamtbetrachtung erreichen.“

Die Akzeptanz für einen engagierten Klimaschutz könnte so erheblich beeinträchtigt werden”, so die offensichtlich große Sorge des FDPler.

Dass die Ampelpolitik, die seine Partei erst möglich macht, längst schon ins Totalitäre abgerutscht ist, dass diese links-grünen Irren dieses Land ruinieren, das scheint Mr. Wissing nicht zu scheren. Hauptsache die Klimarettung wird vom Bürger nicht als das erkannt, was es ist: ein linke Ideologie zur rigorosen Umverteilung und Gängelung.

Neue KFZ-Kennzeichnung wird Pflicht für alle

Bereits in naher Zukunft greifen nun erneut im Automobilsektor neue „Grüne“ Gesetze. Diese sollen freilich sowohl dem Klima als auch den Autofahrern zugutekommen, in diesem Fall konkret dank einer neuen Pkw-Kennzeichnung.

Vorbereitungen für Hersteller wie Händler

Die neu eingeführten Energiewende-Maßnahmen trafen zweifellos die Autofahrer mit am schwersten. Sei es durch steigende Betriebskosten oder räumliche Einschränkungen, wie auch inside-digital berichtet hatte.

Jedoch hat nun das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) eine weitere Regelung eingeführt, die sich maßgeblich auf Hersteller und Händler, aber auch auf Endverbraucher auswirken wird.

Speziellen Pkw-Kennzeichnung

Bereits ab dem 1. Mai 2024 sollen Hersteller und Händler alle Neufahrzeuge mit einer speziellen Pkw-Kennzeichnung versehen müssen. Ein entsprechendes Label soll Informationen wie die Energieverbrauchs- und Emissionswerte zusammenfassen und Autokäufern zugänglich machen.

Dazu gehören etwa Angaben zu vier unterschiedlichen Fahrtmodi „Innenstadt“, „Stadtrand“, „Landstraße“, „Autobahn“. Aber auch Informationen zu den „möglichen“ CO₂-Kosten der kommenden zehn Jahre. Letzteres soll angeblich einen großen Einfluss auf die Betriebskosten von Verbrenner-Fahrzeugen haben.

Das Label informiert somit über die jährlichen Energiekosten bei einer angenommenen Laufleistung von 15.000 Kilometern pro Jahr sowie die aktuelle Kfz-Steuer.

Das „gläserne KFZ“

„Die verbesserte Kennzeichnung von neuen Pkws bringt mehr Transparenz beim Autokauf“, erklärte dazu kein „Geringerer“ als Robert Habeck (Grüne), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, so die „Einschätzung“ der Grünen.

Unklar ist momentan nur, ob ein interdisziplinärer Vergleich ebenfalls unkompliziert möglich sein wird. Denn für jede Antriebsart, auch Elektroautos und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge, ist ein eigenes Label geplant. Letztere bekommen eine doppelte Klassenkennzeichnung.

Technisch sollen die neuen Pkw-Labels auf Werten basieren, die durch das angeblich „realitätsnähere“ Messverfahren (WLTP) ermittelt werden. Ferner soll sich die Einteilung in CO₂-Emissionsklassen an absoluten CO₂-Emissionen orientieren.

Händler und Hersteller müssen die neuen Hinweise bis spätestens zum 1. Mai einerseits direkt am Fahrzeug anbringen und andererseits in Online-Fahrzeug-Konfiguratoren anzeigen.

Zudem müssen sie die Informationen auch am Verkaufsstandort aushängen. Online werden indes digitale Leitfäden mit Angaben zu allen in Deutschland angebotenen Pkw-Modellen zugänglich gemacht. Sogar die Print- und Digitalwerbung muss künftig einige dieser Details enthalten.

Quellen: PublicDomain/journalistenwatch.com/unser-mitteleuropa.com am 12.04.2024