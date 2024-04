Dringende Engelsbotschaft: DAS kommt jetzt auf uns zu (Video)

Teile die Wahrheit!

Bis 2032 wird sich unser Leben grundlegend verändert haben. Das behauptet die US amerikanische Heilerin und mediale Autorin Diana Cooper aus Greenwich im Bundesstaat Connecticut in einem tiefgründigen Gespräch mit Regenbogenkreisgründer Matthias Langwasser. Unter anderem verrät die Autorin, wie uns Engel in schwierigen Situationen helfen, wenn wir sie um Hilfe bitten. Von Frank Schwede

Die spirituelle Heilerin und Autorin Diana Cooper aus Greenwich im US Bundesstaat Connecticut ist davon überzeugt, dass eine wunderbare Zukunft vor uns liegt. Das schreibt sie in ihrem Buch Die Goldene Zukunft in der 5. Dimension. In einem Gespräch mit Regenbogenkreisgründer Matthias Langwasser sagt Cooper:

„Es liegt eine ganz besondere, lichtvolle Zeit vor uns, von der wir nicht einmal zu träumen wagen.“

Diese Botschaft hat die 83-jährige von Engeln und weisen Wesen aus der geistigen Welt übermittelt bekommen. Diana Cooper sagt, dass wir uns mitten in einer Transformation befinden, die in ein neues Zeitalter führt – in die „Goldene Zukunft“, wie sie es nennt.

Diana Coopers Mission ist es, Menschen für den persönlichen und planetaren Aufstieg mit Engeln, Drachen, Einhörnern und Atlantis zu verbinden. Sie hat 30 Bücher geschrieben, die in 28 Sprachen übersetzt wurden, und dazu viele Kartendecks produziert.

Den spirituellen Weg fand Diana Cooper erst im Alter von 42 Jahren. Sie war am absoluten Tiefpunkt ihres Lebens angelangt. Am Ende des Tunnels schien es kein Licht zu geben, also bat sie in Ihrer Verzweiflung die Engel um Hilfe. Mit kraftvoller Stimme rief Diana Cooper:

„Wenn da draußen etwas ist, zeigt euch mir – ihr habt eine Stunde. Sofort stand ein wunderschöner, zwei Meter großer goldener Engel vor mir und zog mich aus meinem physischen Körper.

Wir sind zusammen geflogen und er hat mir viele Dinge gezeigt. Schließlich flogen wir über eine Halle voller Menschen mit Regenbogenaura und er sagte mir, dass ich auf der Plattform war, um ein spiritueller Lehrer zu werden. Als er mich zurückbrachte, war genau eine Stunde vergangen. So habe ich meinen Schutzengel kennengelernt.“

Nach dieser außergewöhnlichen Reise entschied sich Diana Cooper für eine Ausbildung zur Hypnotherapeutin. Sie war sich zwar der der Engel bewusst, hat sich aber nicht weiter mit ihnen beschäftigt. Erst zehn Jahre später, Diana Cooper lag in der Badewanne, bat sie ihren Schutzengel erneut um Hilfe. Cooper:

„Drei Engel kamen herein und sie sagten: Wir möchten, dass du mit den Leuten über Engel sprichst. Ich sagte, auf keinen Fall, niemals, das werde ich nicht tun, weil ich fürchtete, die Leute würden mich für verrückt halten.

Dann sagten sie etwas, das ich seither nicht vergessen habe: Wer macht deine Arbeit – ist es dein Ego oder dein Höheres Selbst? Ich sagte: natürlich, und ich sprang aus der Badewanne. Sie gaben mir Informationen über das Engelsreich und daraus wurde schließlich das Buch New Light on Angels.“ (Neues Zeitalter: Die Erde ist längst befreit (Video))

300x250

Im Dienste der Engel

Seit diesem Tag arbeitet Diana Cooper mit dem Engelsreich zusammen. Dazu musste sie ihr altes Leben loslassen und die Richtung ihres Denkens und Seins ändern, um den neuen Aufgaben nachkommen zu können. Das war kein leichter Weg.

Diana Coopers engste Verbündete sind Engel Metatron und ihr Lehrer Kumicar, der nicht aus diesem Universum stammt. Die Autorin sagt, dass er fantastisch sei, vor allem sein Topas-Strahl, eine ganz bestimmte Frequenz, wie Diana Cooper verrät.

Ihr neustes Buch hat Diana Cooper gemeinsam mit Kumicar fertigstellt, das unter dem Titel The Golden Future erschienen ist.

300x250 boxone

2012 ging nach Aussage von Diana Cooper eine 260.000 jährige Ära zu Ende, das Zeitalter von Atlantis. Danach ist die Erde gemeinsam mit ihren Bewohnern in eine neue Ära eingetreten sind, um in einem Zeitfenster von nur zwanzig Jahren aufzusteigen. Keine leichte Aufgabe, wie Diana Cooper feststellen muss:

„Es hat noch nie sechs Milliarden Menschen hier auf unserem Planeten gegeben. Viele der Menschen versuchen gerade ihr Karma zu vervollständigen. Und es gibt Milliarden von Seelen, die kommen, um zu helfen bei diesem Sprung in die höhere Dimension. Es ist also eine große Chance für den Aufstieg für alle auf dem Planeten. Aus diesem Grund ist die Zeitspanne so wichtig.“

Diana Cooper klärt auf, dass die Menschheit während dieser Phase beginnt, das Neue kommen zu sehen. Zunächst aber gilt es, sich von den alten Paradigmen loszulösen. Cooper:

„Es ist ein bisschen so, als würden wir eine neue Küche installieren. Es herrscht ein riesen Chaos. Alles, was hinter den alten Schränken gefallen ist, kommt jetzt wieder zum Vorschein.

Es kommt allerlei Unrat an die Oberfläche. Alle Arten von Enthüllungen. Und das ist das, was jetzt gerade passiert. Und wir sind dabei, Zeuge des Neuen zu werden. Im Moment sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, warum habe ich mich entschieden, hier zu sein?“

Auch Diana Cooper weiß, dass, wenn man sich in der schwierigsten Phase seines Lebens befindet, eine Vision einer Goldenen Zukunft braucht, um weiterzumachen. Das war für die Autorin der Grund, das Buch über die Goldene Zukunft zu schreiben.

Wir bekommen viel Unterstützung aus der Geistigen Welt

Diana Cooper verrät, dass es künftig zwei Welten auf der Erde geben wird: eine niedrig schwingende für diejenigen, die weiter in Dramen und Leid leben wollen, und eine hochschwingende fünfdimensionale Welt mit einer Goldenen Zukunft.

Matthias Langwasser will von der Autorin wissen, weshalb gerade so viele Menschen die Erde verlassen. Cooper sagt, dass es zwei Gründe dafür gibt. Zum einen sind diejenigen, die jetzt gehen, nicht mehr dazu bereit, weiter an Experimenten teilzunehmen, zudem spüren sie, dass sie von der anderen Seite besser helfen können. Die Autorin macht darauf aufmerksam:

„Es gibt viele mächtige Wesen, die der Erde momentan helfen. Es ist kaum zu glauben, wie viel Hilfe wir im Augenblick bekommen und was hier vor sich geht. Doch wir müssen die Engel um Hilfe bitten. Je mehr wir fragen, desto mehr werden sie uns geben.“

Cooper bestätigt, was auch andere Botschafter der Geistigen Welt berichtet haben, dass die Tore zu den Astralbereichen, durch die viel Dunkle Energie auf die Erde hereingekommen ist, geschlossen und versiegelt wurden und keine Dunkle Energie mehr von draußen hereinkommt. Cooper:

„Wir haben aktuell immer noch mit dem zu tun, was bereits im Inneren ist. Wenn die Astralbereiche gereinigt sind, wird auch all die negative Energie um die Erde herum bereinigt sein. Das geschieht jetzt im Augenblick.“

Diana Cooper sagt, dass die Zukunft anders sein wird, als wir uns das im Augenblick vorstellen können. Die Autorin nennt ein Beispiel:

„Viele Kinder weigern sich zur Schule zu gehen, weil das System von Politikern geschaffen wurde. Das ist nichts, was Kinder brauchen. Die Kinder brauchen Frieden und Ruhe. Sie haben außergewöhnliche Gaben. Wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, dass sie sich entwickeln können, um dem Planeten zu helfen.“

Diana Cooper bezeichnet die „neuen Kinder“ als neurodiverse Menschen, weil ihre neuronalen Bahnen im Gehirn für das neue Zeitalter neu konfiguriert werden. Ein Prozess, den die gesamte Menschheit gerade durchläuft. Cooper:

„Wir bewegen uns auf eine Zeit zu, in der wir kristallinen Körper und Gehirne haben werden, Ein kristalliner Körper hat die Eigenschaften eines Kristalls. Ein kristallines Gehirn hat die Eigenschaften eines Computers. Damit sind wir künftig dazu in der Lage, telepathisch zu kommunizieren. Wir können mit unserem kristallenen Gehirn sogar eine Verbindung zu anderen Planeten herstellen.“

Die Autorin erklärt, dass die typischen zwei Gehirnhälften künftig der Vergangenheit angehören werden. Bisher war es so, dass die linke Gehirnhälfte Konflikte mit sich brachte, während die rechte Hälfte für Freude und Glückseligkeit zuständig war. Cooper:

„Unser erster Schritt ist ein Ausgleich zu schaffen zwischen der linken und der rechten Gehirnhälfte. Fast alle sind noch immer auf die linke Gehirnhälfte ausgerichtet.

Das müssen wir ausgleichen. Und so bald wir das tun, indem wir uns ausruhen und entspannen und uns mit kreativen Dingen beschäftigen, bringen wir uns ins Gleichgewicht. Wir erkennen die Trennung und beginnen, das Gute im Menschen zu sehen. Wenn das kristalline Gehirn die Funktion übernimmt, dann ist das wie ein Computer.“

Ab 2032 wird es kein Geld mehr geben

Diana Cooper wirft einen weiteren Blick in die Zukunft und verrät, dass das Bankensystem mit samt dem derzeitigem Wirtschaftssystem nach 2032 entfernt sein wird, weil es mit dem Aufstieg des Bewusstseins der Menschheit kein Geld mehr geben wird. Cooper:

„Es wird nur noch einen Austausch, ein Teilen und Verschenken von Dingen geben, weil die Menschen wissen, dass alles, was sie verschenken werden, ihre Bedürfnisse befriedigt.

Dieses Bewusstsein des Überflusses ist bereits im Kommen. Wir werden mit unseren Gedanken nur noch manifestieren. Das ist ein Zeichen, dass wir uns in der 5. Dimension befinden.“

Es wird in Zukunft reichlich reine Nahrungsmittel und reines Wasser geben. Cooper erhielt von den Engeln die Botschaft, dass reines Wasser und auch reine Luft unsere Zukunft sein wird.

Dennoch herrscht an vielen Orten auf der Erde noch immer Krieg und Chaos. Viele Menschen gehen gerade durch eine schwere Zeit, sie erleben unschöne Dinge wie Jobverlust oder Scheidung.

Dass die Engel in so einer Situation oft nicht eingreifen, liegt nach Worten der Autorin daran, dass viele Seelen vor ihrer Inkarnation die Entscheidung getroffen, bestimmte negative Dinge zu erleben.

Dazu gehören auch Kriege und bestimmte Arten von Erkrankungen. Wenn eine Person vor ihrer Geburt entschieden hat, diese negativen Dinge zu erfahren, können die Engel nicht helfend eingreifen. Cooper:

„Ich hatte großes Glück. Ich hatte zweimal Krebs, und ich wusste jedes Mal, dass es eine Initiation war. Ich wusste, dass meine Seele es so gewollt hatte. Dass jetzt sehr viele Menschen an Krebs erkranken, ist eine andere Art Energie zu klären und zu bereinigen auf dem Planeten.

Es ist eine Art Dienstleistung an die Menschheit. Sie haben eine riesige Menge auf sich genommen von der negativen Energie des Planeten. Sie gehen damit rüber und bereinigen sie für den Planeten. Das ist eine enorme Serviceleistung.“

Die Veränderungen, die wir in diesem Zwanzigjahreszyklus erleben werden, sind für viele Menschen nicht leicht zu verarbeiten. Viele haben entschieden, vorzeitig zu gehen, andere bleiben.

Die gesamten alten Paradigmen, die unser bisheriges Lebens bestimmt haben, werden bis 2032 komplett von der Weltbühne verschwunden sein. Nichts wird mehr davon übrig sein, betont Diana Cooper:

„Wir müssen es überleben. Es ist wie mit einer alten Küche, die zerstört wird. Das müssen wir durchleben, mit der Vision, wo wir hinwollen mit dem ganzen Planeten, damit jeder dazu in der Lage ist, in das Neue einzuziehen.

Es ist nicht einfach, und es ist ein großes Stück Arbeit und so wichtig für den Fortschritt unserer Seele, jetzt hier sein zu dürfen, während dieser Zeit das Neue zu erbauen und zu sehen, dass das Kommende so viel besser ist.“

Unsere Zukunft wird besser als in Atlantis

Atlantis war nach Worten der Autorin eine fünfdimensionale Ära, erbaut auf einem dreidimensionalen Planeten. Unsere Zukunft wird anders sein als in Atlantis. Diana Cooper erklärt, warum das so ist:

„Wir bewegen uns in eine fünfdimensionale Ära, auf einem fünfdimensionalen Planeten. Wir werden weit über alles hinausgehen, was sie in Atlantis erreicht haben. Die Technologie wird außergewöhnlich sein. Wir werden nicht die KI haben, wie sie im Moment ist, mit der man nie jemanden erreichen kann, keine Person, kein Unternehmen, nur eine mechanische Stimme… Das ist das dreidimensionale Zeug!“

Wenn diese Ära abgeschlossen ist, werden wir, so Diana Cooper, Roboter haben, die im Dienste der Menschen arbeiten, – auf eine Art und Weise, wie es jetzt noch nicht der Fall ist.

Die alten Systeme werden gehen müssen, weil sie nach Aussage von Matthias Langwasser auf falsche Informationen basieren. Das heißt, alles Dreidimensionale muss weg.

Dinge, von denen die Welt momentan überschwemmt wird, sind laut Diana Cooper Dinge des alten Paradigmas. Und so hilft es uns nach Worten der Autorin jetzt zu sehen, wie schrecklich all diese Dinge waren und dass wir nun auf eine Zukunft zusteuern, die so viel wärmer und herzlicher ist.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 16.04.2024