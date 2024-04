90 Sekunden vor dem Atomkrieg

Teile die Wahrheit!

Die berühmte Weltuntergangsuhr ist eine symbolische Uhr der Zeitschrift „Bulletin of the Atomic Scientists“, also einer Zeitschrift der Vereinigung von Atomwissenschaftlern, die sich, aus berechtigten Gründen, Sorgen um die Zukunft unseres Planeten machen. Der Atomtod droht. Die Weltuntergangsuhr wurde 1947 auf sieben Minuten vor zwölf eingestellt. Von Hans-Jürgen Geese

Mit jeder ernsthaften Krise im Welttheater nähert sich der Minutenzeiger, nähert sich der Sekundenzeiger immer weiter der verhängnisvollen Explosion um Mitternacht, die den Himmel zerreißen und unseren Tod herbeiführen wird.

Im Jahre 2024 verbleiben uns nur noch 90 Sekunden. Nie zuvor waren wir, laut der Zeitschrift der Atomwissenschaftler, näher an dem Ausbruch eines Atomkrieges als in unseren Tagen. Warum? (Irans Angriff auf Israel: Made in USA? Eskalationszyklus der in einem Atomkrieg enden könnte)

Die Vernunft hat abgedankt

Die Situation im Jahre 2024 erinnert gespenstisch an die Situation im Jahre 1914, als der Erste Weltkrieg ausbrach. Den wollte auch niemand. Nicht mit dem Verstand. Aber dann, eigentlich, wollten sie ihn doch fast alle. Gefühlsmäßig. Die aufgehetzten Völker Europas lechzten nach Ruhm und Ehre und Rache. Diesen Widerspruch zwischen Grips und Gefühlsduselei erleben wir auch heute. Daher:

Obwohl niemand gewinnen kann, obwohl alle Seiten verlieren werden, haben die Ukraine und Israel ein Interesse daran, ihren Konflikt zu eskalieren, um im Fall der Ukraine die NATO und im Fall von Israel die Amerikaner in ihren jeweiligen Krieg hineinzuziehen. Denn auf sich allein gestellt werden sie verlieren. Das darf nicht sein. Daher belügen sie die Welt. Daher belügen sie auch sich selbst.

Neben der Situation auf dem Schlachtfeld geht es um persönliche Interessen. Selenskyj muss, nach dem Massenmord in Moskau, um sein Leben bangen. Russland hat ihm, nach zwei Jahren Konflikt, jetzt den Krieg erklärt.

Netanjahu wäre wahrscheinlich, ohne die Vorfälle am 7. Oktober, inzwischen vor Gericht gelandet. Aus diversen Gründen. Er hätte also durchaus auch bereits im Gefängnis sein können. Der 7. Oktober rettete ihn. Der Mann hat daher ein Interesse daran, den Krieg solange wie möglich weiterzuführen. Wenn er es zum Kriegshelden bringt, könnte er vielleicht mit einem blauen Auge davon kommen.

Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Wenn er überhaupt je sein Ziel erreichen wird. Denn es sieht momentan nicht gut aus für Israel und für Netanjahu. Trotz der massiven Lieferungen an Waffen und Munition und Geld aus Amerika. (Endzeit-News ➤ Russland warnt Bevölkerung: Steht Irans Krieg mit Israel kurz bevor? (Video))

Der Krieg in Israel hat zudem eine eschatologische, eine religiöse Dimension angenommen. Die religiösen Extremisten in Israel (und in den U.S.A.!) interpretieren die aktuellen Ereignisse mit der Lehre von den letzten Kriegen, den letzten Tagen, die in der Bibel prophezeit werden: Der entscheidende Krieg und dann der Anbruch einer neuen Welt.

Der Messias der Juden werde endlich erscheinen. Die Bibel prophezeit es: Armageddon. Endlich Armageddon. Diese paar Millionen Juden haben es jetzt tatsachlich in der Hand, den Weltuntergang herbeizuzwingen, denn die Amerikaner fressen ihnen aus der Hand, schicken gigantische Mengen an Kriegsmaterial, obwohl Amerika überhaupt kein Interesse haben kann an einer Ausweitung des Konfliktes im Nahen Osten. Nein, es existiert keinerlei logische Verbindung zwischen den Interessen Israels und der U.S. A.

Frage: Was hat Netanjahu in der Hand, damit die U.S.A., entgegen ihren eigenen Interessen, entgegen ihrem eigenen Willen, trotzdem Israel bedingungslos unterstützen? Das ist doch völlig verrückt. Und geschieht dennoch. Nur etwa 35 % der Amerikaner sind für die Lieferung von Waffen und Munition an Israel. 35 % sind keine Mehrheit.

Das Dilemma mit der Demokratie

Laut all der wunderbaren Theorien, die die Segnungen der Demokratie preisen, müssten jetzt in Israel Neuwahlen stattfinden. Aber das wäre ein müßiges Unterfangen. Denn alle verfügbaren Alternativen sind keine wirklichen Alternativen zu Netanjahu. Die gesamte Regierung und die Opposition sind auf diesen Krieg eingeschworen.

Ähnlich sieht die Situation in den U.S.A. aus. Sowohl Joe Biden als auch Donald Trump stehen zu 100 % hinter Israel. Trump mag eventuell eine Ausweitung des Krieges verhindern. Aber er würde höchstwahrscheinlich Israel dennoch das Recht einräumen, diesen Vernichtungskrieg weiter zu führen. Egal was die Mehrheit der Amerikaner denkt. Es ist erstaunlich, dass während der vielen Interviews, die Trump jetzt gibt, kaum jemand auf dieses Thema zu sprechen kommt.

In der Ukraine hat die Demokratie schon lange abgedankt. Die anstehende Wahl wurde kurzerhand abgesagt. Opposition ist verboten. Die Medien sind gleichgeschaltet. Trotzdem unterstützt der Westen weiterhin diese „Demokratie.“ Der Westen muss das tun. Denn der Heldenkampf der Demokraten in der Ukraine ist schließlich das Märchen, das all die Milliarden rechtfertigt, die der Westen in dieses Unterfangen investiert hat.

Die Vereinbarung: Der Westen liefert das Geld. Der Westen liefert die Waffen und die Munition. Die Ukrainer liefern die Leichen. Das ist das Geschäftsmodell. Und als Belohnung für den Westen soll irgendwie Russland dem Westen in den Schoss fallen. Und alle werden glücklich sein. Außer den hunderttausenden von Toten und Verletzten. Aber wer kümmert sich schon um die? Man könnte daher sagen, dass für Demokratie kein Preis zu hoch sei.

Und wie steht es aktuell um die Demokratie in Deutschland, das auf jeden Fall in einen Krieg hineingezogen würde. Nun, falls Sie es noch nicht festgestellt haben: Sollte demnächst Deutschland tatsächlich in diesen Krieg hineingezogen werden, aus welchen Gründen auch immer, dann wird Ihnen Ihre schöne Demokratie nicht aus der Patsche helfen.

Selbst wenn eine Wahl erlaubt wäre. Denn die Zeit der Alternativen ist vorbei. Wie man so sagt: „Das ist gehupft wie gesprungen.“ Sollte die deutsche Regierung morgen entscheiden, gegen Russland Krieg zu führen, was wollen Sie dann tun, um das zu verhindern? Nichts! Außer dass Sie sich weiterhin belügen und zum Trost das Hohelied der Demokratie geigen. Viel Spaß.

Die Regierungen im „Reich des Bösen“

Sie mögen Russland und China nicht als Demokratien ansehen. Aber wer schert sich heute schon noch darum, da sich alle Demokratien irgendwie als Fata Morgana erwiesen haben? Der riesige Vorteil, den Russland heutzutage hat, liegt darin, dass an der Spitze des Landes ein exzellenter Landesvater steht. Und welches Land kann das schon von sich behaupten? Ähnliches mag für China gelten.

Und jetzt nennen Sie mir doch bitte nur ein einziges Land im Westen, wo diese Behauptung Berechtigung findet. Nur ein einziges Land. Na? Ich kenne kein einziges Land. Da sind überall, überall drittklassige Clowns an der Spitze, die gewählt wurden, um das Volk zu belügen und zu belustigen.

Der Unterschied: Wenn Putin sagt, da muss eine Brücke gebaut werden, dann wird da eine Brücke gebaut. Wenn er sagt, da müssen zehntausend Wohnungen in einer Stadt gebaut werden, dann werden da zehntausend Wohnungen gebaut. Richtige Probleme werden tatsächlich gelöst. „Slava Russia“. Russland die Ehre.

Wenn ich jung wäre, würde ich die Regierung in Russland fragen, ob ich in ihrem Land leben darf. Obwohl es in Russland keine Demokratie geben mag. Mit Demokratie kann man sich heute ohnehin nichts mehr kaufen. Nur noch sterben. Demokratie reimt sich auf „bankrott“, wirtschaftlich und menschlich, wie Sie demnächst feststellen werden, falls Sie es bisher noch nicht bemerkt haben sollten. Ich würde versuchen, eine Kolonie der Deutschen in Russland aufzubauen.

Wie einst zur Zeit von Katharina der Großen. Aber dieses Mal vor allem, um die deutsche Sprache und die deutsche Kultur zu retten. Und um einen Beitrag der Entwicklung Russlands zu leisten. Allerdings in der Hoffnung, eines Tages wieder nach Deutschland zurückzukehren. Ich denke, Putin würde dem Plan zustimmen.

Die Absurdität unserer Zeit: Da es in Russland und China und im Iran keine „Demokratie“ gibt, hat die Menschheit in dieser Krisensituation noch eine Überlebenschance. Denn dort regieren Männer mit Verstand und Bedachtsamkeit.

Hören Sie mal in Israel hinein. Die überwiegende Mehrheit schreit nach dem Blut der Palästinenser. Wie ihre Regierung. Sie meinen ich übertreibe? Leider nicht. Youtube gibt Ihnen die Möglichkeit, das selbst zu erleben. Die Juden in Israel, in ihrer Mehrheit, sind vollkommen durchgeknallt, um es harmlos auszudrücken.

Israel hat Atomwaffen

Israel fühlt sich sicher. Denn Israel hat Atomwaffen. Keines der Länder, das Israel bedroht, verfügt über Atomwaffen. Frage: Wird Israel diese Atomwaffen einsetzen? Antwort: Ohne Zweifel. Ein Land, ein Volk, das ohne Unterschiede zehntausende von Menschen liquidiert, darunter Frauen, Kinder, Krankenschwestern, Ärzte, wird auch beim Einsatz von Atomwaffen keine Skrupel zeigen. Israel ist völlig auf sich selbst und seinen religiösen Wahnsinn konzentriert. Die Atombomben wird denen keiner ausreden.

Daher: Wenn es demnächst zu einem Atomkrieg kommen sollte, dann wird der Auslöser höchstwahrscheinlich Israel sein. Denn Israel provoziert und provoziert und provoziert den Krieg gegen den Iran. Daher der Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Damaskus. Die wollen, auf Teufel komm raus, den Iran aus der Reserve locken. Sollte der Iran seine Raketen gen Israel schicken, wird Israel sofort mit Atomwaffen antworten. Der Iran weiß das. Aber was soll der Iran tun? Das Land muss sich schützen. Ab einem bestimmten Punkt kann sich daher der Iran nicht mehr zurückhalten.

Die U.S.A. haben Atomwaffen

In der Ukraine, dem anderen potentiellen Schauplatz für den Ausbruch des dritten Weltkrieges, ist die Situation mittlerweile für die NATO völlig aussichtslos. Obwohl die Medien im Westen nichts dergleichen berichten. Denn die offizielle Geschichte sieht vor, dass die Ukraine gewinnen und Russland verlieren wird. Was aber schier unmöglich scheint. Was also tun?

Der Grund warum Putin kürzlich den Westen noch einmal vor dem Einsatz von Atomwaffen gewarnt hat ist, dass er die Situation des Westens versteht. Auch die psychologische Situation des Westens.

Die NATO hat noch nie verloren. Die NATO darf nicht verlieren. Vor allem nicht gegen Russland. Es wäre das Ende der NATO. Meinen Sie, die Natofritzen werden das akzeptieren? Also muss die NATO Atomwaffen einsetzen. Es geht nur noch darum, die Situation so zu manipulieren, dass die NATO, aus einer Verteidigungssituation heraus, sozusagen gezwungen würde, taktische Atomwaffen einzusetzen. Was würde Russland tun?

Russland würde tun, was sich die Amerikaner wünschen. Russland würde die NATO Länder in Westeuropa mit Atombomben ausradieren. Denn die Atombomben kämen aus dem Westen Europas. Aus der BRD. Die Flughäfen in der Ukraine sind alle zerstört. Damit wäre Amerika einen Querulanten und Konkurrenten los.

Anschließend Pause. Putin würde die Amerikaner fragen, ob sie Lust haben, weiterzumachen. Russland hat das beste Luftverteidigungssystem auf Erden. Russland würde einen Grossteil der amerikanischen Bomber und Raketen abfangen. Andererseits hat Amerika kein Luftabwehrsystem das der Rede wert ist.

Das Ergebnis: Amerika wäre total zerstört. Russland wäre in großen Teilen zerstört. Aber genug Russen könnten in dem Riesenreich überleben. Und die Überlebenden in anderen Teilen der Welt, auch die überlebenden Chinesen, wenn es denn wirklich Überlebende geben sollte, wären die „lachenden Dritten“.

Wahrscheinlich würde Amerika daher klein beigeben, seine Wunden lecken und sich total neu organisieren müssen. Denn augenscheinlich läge der Größenwahn gedemütigt am Boden. Der Frieden des Friedhofs könnte endlich einziehen.

Die Logik des Atomkrieges

Was ich Ihnen gerade vorführte hat mit einer gewissen Logik im Ablauf eines Atomkrieges zu tun. Eine gewisse Logik im Wahnsinn. Wie gesagt, Sie können sich heute nicht mehr auf den gesunden Menschenverstand, auf die Stimme der Vernunft oder die Mahnung der Logik verlassen. Sonst hätte die NATO sich in der Ukraine schon längst zu Verhandlungen bereit erklärt.

Und Israel hätte nach dem 7. Oktober 2023 seine Wunden geleckt und wäre in sich gegangen, um die Ursachen für diesen Überfall zu finden. Aber darum ging es nie. Und ehrlich gesagt, ohne eine Eskalation des Krieges scheint es keine Lösung in diesem Konflikt zu geben. Wie soll Israel je aus diesem Schlamassel wieder herauskommen und leben?

In beiden Fällen war Krieg gewünscht. In beiden Fällen ist man bereit, die Eskalation immer weiter nach oben zu treiben, bis so viele andere Länder wie möglich in den Konflikt hineingezogen werden und es zum ganz großen Knall kommt. Russland und China werden niemals zulassen, dass die U.S.A. oder die NATO den Iran besiegen werden. China wird niemals zulassen, dass die NATO Russland besiegt. Russland wird niemals zulassen, dass Amerika China besiegt. Es ist wirklich nicht kompliziert.

Europa hat sich aufgelöst

Das alles ist so offensichtlich, dass man sich nur noch fragt, warum die Europäer weitgehend lediglich dumm zuschauen und das mit sich machen lassen? Warum unterstützen sie Israel, trotz all der Massaker? Warum unterstützen sie das marode, durch und durch korrupte, total verkommene System in der Ukraine?

Der moralische Kompass des Westens ist nicht mehr vorhanden. Die moralischen Werte, auf die Europa einst so stolz war, sind alle ohne Widerstand geopfert worden, um Loyalität mit Verbrechern zu bekunden.

Doch selbst wenn man die Moral außer Acht ließe, selbst dann könnte man doch wohl erwarten, dass die Europäer, aus ihrem Selbsterhaltungstrieb heraus, sich von diesen Wahnsinnigen lossagen und Frieden suchen mit allen (mit allen!) Ländern. Aber diese Hirngewaschenen können eher dem Untergang entgegensehen als sich zum Kompromiss bereit zu finden. Ich sehe da wenig Hoffnung. Daher:

Europa in tausend Jahren

Wie wird Europa in tausend Jahren aussehen? Nun, ich gehe davon aus, dass in den weiten Steppen und Wäldern Russlands und in anderen entlegenen Gegenden auf Erden ein paar Menschen überleben werden. Vereinzelt. Sie werden erleben, wie die Natur sich wieder zurückholt, was der Mensch ihr gestohlen hat. Langsam überwuchert dann die Natur die Spuren der Menschen.

Es wird viele Jahre dauern, bis wieder völlig gesunde Menschen auf Erden sich fortpflanzen, die langfristig überleben werden. Und es könnte durchaus sein, dass eines Tages, wie dereinst, sich Menschen aus Afrika auf den Weg machen nach Europa. Und dann beginnt der ganze Zyklus wieder von vorn.

Im Jahre 1978, fünf Jahre vor seinem Tod, brachte Arthur Koestler sein Buch „Der Mensch, Irrläufer der Evolution“ heraus. Man kann dem Mann nur schwer widersprechen. Wir haben uns, vor allem über die letzten 120 Jahre, wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Erstaunlicherweise fallen in diesen Zeitraum die meisten der revolutionären technischen Erfindungen, die uns doch Fortschritt bescheren sollten. Fortschritt bei der Kunst des Tötens kam dabei vor allem heraus. Da können Sie mal sehen.

Es schien mir immer sehr verdächtig, dass die davon faselten, zum Mond oder zum Mars fliegen zu wollen. Das wollen die doch nur machen, um vor sich selbst zu fliehen. Denn was gibt es dämlicheres, als die Erde in Schutt und Asche zu verwandeln und sich dann anzumaßen, andere Welten mit seiner Anwesenheit zu beglücken? Wahrlich, wahrlich: Mit „Irrläufer der Evolution“ hat der Arthur Koestler die Situation sehr höflich ausgedrückt.

Ja, wir haben es in der Tat weit gebracht nach zweihunderttausend Jahren: Zum Selbstmord. Dabei hätten wir doch heldenhaft an Covid oder an einem anderen Virus zugrunde gehen können. Dann hätten wir lediglich mit dem Schicksal hadern müssen. Schuldlos. Aber nein, es müssen unbedingt Atombomben sein. Denn wir sind die Herrscher dieser Welt. Auch verantwortlich für Selbstmord.

Was werden die wohl in tausend Jahren über uns denken? Wie viele Wissenschaftler werden sich eines Tages über uns den Kopf zerbrechen? Die werden nie darauf kommen, dass wir schlicht und einfach zu dämlich waren, um zu leben. Dabei wurden wir doch geboren, um zu leben. Ja, so simpel ist die Schöpfung: Geboren, um zu leben. Um zu leben.

..

Quellen: PublicDomain/anderweltonline.com am 16.04.2024