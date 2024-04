Edgar Cayce prophezeite das 2024 ein „entscheidendes Jahr“ des „Erwachens und der Transformation“ sein wird

Teile die Wahrheit!

Amerikas weltberühmter „schlafender Prophet“ Edgar Cayce hatte einige kühne Vorhersagen für 2024 und sagte voraus, dass dies ein „Jahr der Transformation“ im „Kampf zwischen globalen Tyrannen und Menschen der Liebe und Freiheit“ sein würde.

Cayce, der nahezu stumme Mystiker aus Kentucky, hielt mehr als 14.000 dokumentierte Lesungen vor einer Vielzahl von Menschen, darunter Prominente wie Harry Houdini, Thomas Edison, Woodrow Wilson und Marilyn Monroe.

Er sagte auch Ereignisse voraus, von der Wiederentdeckung von Atlantis, dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs bis hin zur Covid-Pandemie und dem Aufstieg Putins.

Seine vielfältigen und unheimlich genauen Vorhersagen faszinieren viele seit Jahrzehnten.

Edgar Cayce hat im Laufe seines Lebens viele Vorhersagen gemacht und einige davon haben sich bereits bewahrheitet. In den 1930er Jahren sagte Cayce die Möglichkeit eines Zweiten Weltkriegs in Europa voraus. Er warnte, dass es in den Jahren 1936-1939 beginnen würde. Der Zweite Weltkrieg begann im September 1939, genau wie Cayce vorhergesagt hatte.

Cayce sagte auch den Börsencrash von 1929 und die Weltwirtschaftskrise voraus . 1925 warnte er vor „jahrelangen wirtschaftlichen Unruhen im Land“. Der Börsenabsturz im Jahr 1929 führte zum Ausbruch der Weltwirtschaftskrise. (Biblische Prophezeiung? Roter Rost auf dem Mond, rote Färsen in Israel und ein rotes Pferd, das sich zum Reiten vorbereitet)

Laut Cayce markiert das Jahr 2024 einen entscheidenden Moment in der Geschichte der Menschheit, in dem ein kollektives Erwachen stattfinden wird, das unser Verständnis der Realität und unseren Platz darin verändern wird.

Cayces Vision legt nahe, dass dieses Erwachen zu einer aufgeklärteren Lebensweise führen wird, in der Mitgefühl, Verständnis und die Suche nach tieferem Wissen im Mittelpunkt unserer Existenz stehen.

Hier ist eine Zusammenfassung dessen, was das Jahr 2024 laut dem schlafenden Propheten bringen wird:

Ein globales Erwachen

Cayce prophezeite, dass die Kräfte des Lichts im Jahr 2024 endlich die Dunkelheit überwinden werden, die die Menschheit seit Jahrzehnten verfolgt. Eine Epoche des kollektiven Verständnisses unserer Realität und unseres Platzes darin wird entstehen.

300x250

Ein aufgeklärter Ansatz mit Liebe und Mitgefühl wird die Doktrin der „globalistischen Tyrannen“ ersetzen.

Überreste antiker Zivilisationen werden ans Licht gebracht und unser Verständnis der menschlichen Geschichte auf der Erde verändern.

Cayce warnte auch vor KI und ihren schändlichen Einsatzmöglichkeiten, die von Machthabern beabsichtigt werden.

300x250 boxone

Authentische umweltfreundliche Lebensweisen im Einklang mit der Natur werden entstehen und die globalistische Agenda mit CO2-Steuern, Elektrofahrzeugen und globalen 15-Minuten-Städten ersetzen, die von denjenigen vorangetrieben werden, die die Kontrolle über die Weltbevölkerung übernehmen wollen.

Die globalen Klimaverwerfungen werden weitergehen , allerdings nicht so, wie es die Globalisten behaupten.

Cayce sagte voraus, dass es möglicherweise bis 2025 zu Verschiebungen im Atlantischen Ozean kommen wird und das Klima in Europa in eine weitere Eiszeit übergehen wird.

Beachten Sie, dass die Verschiebung des Atlantiks NICHT von Menschen verursacht wurde, wie die Studie behauptet, die sie angekündigt hat.

Spirituelle und medizinische Fortschritte werden so erfolgen, „dass beides miteinander verflochten ist“. Beachten Sie, dass Gates‘ weltweite Impfstoff-„Fortschritte“ eine Methode der Kontrolle und nicht der Heilung sind.

Es wird einen globalen Führungswechsel geben, bei dem die alte Garde vom Volk entmachtet wird und neue Führer auf der Grundlage traditioneller Werte, einschließlich Spiritualität und Einheit, entstehen werden – und die „kompromittierten“ Globalisten wie Biden, Trudeau und Macron, die sich derzeit formieren, werden durch globale Ereignisse verdrängt.

Es wird auch Entdeckungen neuer Energiequellen geben oder das Wiederauftauchen von Energiequellen, die von den Machthabern lange Zeit unterdrückt wurden.

Cayce sagte voraus, dass das Jahr 2024 eine neue Ära der Aufklärung und des Friedens einläuten würde.

Den Menschen wird nachgesagt, dass sie spirituell bewusster werden und übersinnliche Fähigkeiten wie Hellsehen und Weitsicht entwickeln .

Cayce glaubte, dass neues spirituelles Wissen und neue Weisheit verbreitet würden und die Menschen ein tieferes Verständnis für die Geheimnisse des Lebens erlangen würden .

Konzepte wie Reinkarnation , Telepathie und Seelenevolution sollten sich in der gesamten Gesellschaft durchsetzen.

Eine seiner interessantesten Vorhersagen für das Jahr 2024 war die Möglichkeit einer außerirdischen Invasion . Laut Cayce sollten bereits im nächsten Jahr Außerirdische aus dem Aldebaran-Sonnensystem im Sternbild Stier auf der Erde eintreffen.

Er warnte davor, dass diese Außerirdischen eine Bedrohung darstellen könnten, wenn das kollektive Bewusstsein der Menschheit kein höheres spirituelles Niveau erreicht .

Einige glauben, dass diese Wesen seit Jahrhunderten heimlich mit der Erde interagieren und sich nun auf globaler Ebene manifestieren wollen, sei es zum Guten oder zum Schaden.

Wer ist Edgar Cayce?

Edgar Cayce wurde am 18. März 1877 auf einer Farm im südlichen Christian County, Kentucky, als Sohn von Leslie und Carrie Cayce geboren.

Als Kind zeigte er ungewöhnliche Fähigkeiten, wie das Sehen von Geistern und die Fähigkeit, auf einem Buch zu schlafen, um sich an dessen gesamten Inhalt zu erinnern.

Edgar Cayce mit seiner Mutter und seinem Vater Leslie und Carrie Cayce.

Diese Fähigkeiten entwickelten sich schließlich zu seiner weltberühmten Gabe der unheimlich genauen Hellsichtigkeit.

Cayce entdeckte, dass er sich in Trance versetzen und ein universelles Wissen oder Bewusstsein nutzen konnte, das es ihm ermöglichte, komplizierte Krankheiten zu diagnostizieren und Behandlungen anzubieten, Spezifikationen für fortschrittliche Technologie bereitzustellen und sogar die Aufzeichnungen der Seele eines Menschen über zahlreiche Inkarnationen hinweg zu studieren.

Zu seinen Lebzeiten hielt er mehr als 14.000 dokumentierte Lesungen.

Die darin enthaltenen Erkenntnisse und Fachkenntnisse bieten Menschen auf der ganzen Welt weiterhin Orientierung und Hilfe.

Er erhielt Spitznamen wie „schlafender Prophet“ und „Vater der ganzheitlichen Gesundheit“ und seine Arbeit wird weithin als Einfluss auf die New-Age-Bewegung der 1970er und 1980er Jahre angesehen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 03.04.2024