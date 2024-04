Entdeckung einer uralten Geheimwaffe: Was haben die Russen, der Papst und der Patriarch Kirill mit der Bundeslade Gabriel zu tun?

Teile die Wahrheit!

Was ist die Bundeslade Gabriel?

Nicht zu verwechseln mit der Bundeslade, die die beiden Steinplatten der Zehn Gebote beherbergt, ist die Bundeslade Gabriel , die in der christlichen Bibel nicht erwähnt wird, ein mysteriöses Gerät, eine Geheimwaffe, mit der viele Menschen gerade erst beginnen etwas darüber erfahren.

Seine Legende wurde durch das Chaos, das es im Laufe der Jahrhunderte angerichtet hat, sowie durch sein Potenzial, auf die Welt losgelassen zu werden, fortgeschrieben. Von amg-news.com

Diese Legende soll Verbindungen sowohl zum christlichen als auch zum islamischen Glauben haben, da Erzengel Gabriel beiden heilig ist – er sagte die Geburt Jesu voraus und diktierte dem Propheten Mohammed den gesamten Koran.

Als die römisch-katholischen Kreuzfahrer 1204 Konstantinopel plünderten, gelang es der Ostorthodoxen Kirche, den Inhalt eines Manuskripts mit dem Titel „Gabriels Anweisungen an Mohammed“ aus der Hagia Sophia-Kathedrale zu entwenden.

Das Dokument beschreibt detailliert die Botschaft, die der Erzengel Mohammed in einer Höhle in der Nähe der heiligen Stadt Mekka in Saudi-Arabien übermittelte. Es erzählt von einer Kiste – einer Arche –, die eine „enorme Macht“ birgt und nur Gott gehört.

Es war verboten, diese Bundeslade bis zum „Tag der Auferstehung“ zu benutzen , und bis dahin war sie in einem Altar im „Ort der Anbetung der Engel vor der Erschaffung des Menschen“ begraben.

Was haben die Russen, der Papst und der Patriarch Kyrill mit der Arche Gabriel zu tun?

Wilde Gerüchte, dass unter der Masjid al-Haram-Moschee – der heiligsten Stätte im Islam – ein sagenumwobenes Gerät oder eine Waffe namens „Bundeslade Gabriel“ gefunden wurde, kursieren in den dunkleren Ecken des Internets.

Die Legende besagt, dass der Erzengel Gabriel – der der Jungfrau Maria sagte, sie würde Jesus zur Welt bringen und dem Propheten Mohammed den Koran diktierte – dem Begründer des muslimischen Glaubens auch eine Arche oder Kiste mit „gewaltiger Macht“ anvertraute.

Muhammed wurde angewiesen, die Bundeslade in einem Schrein an einem „Ort der Anbetung“ zu vergraben – damit sie herausgeholt werden konnte, wenn das Ende der Welt näher rückte.

Paranoide Überlebenskünstler glauben, Saudi-Arabien habe die Bundeslade bei einem großen Bauprojekt an der Großen Moschee entdeckt – und den Russen übergeben.

Sie behaupten, das russische Militär würde die Arche in die Antarktis bringen – möglicherweise zu einer ehemaligen UFO-Basis der Nazis.

Ein Blogger, die sich Sorcha Faal nennt, behauptet, die Hüterin der beiden Heiligen Moscheen in Mekka habe den Patriarchen Kirill von Moskau – das Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen Kirche – kontaktiert, um ihn zu warnen, dass Bauarbeiter die mysteriöse Kiste gefunden hätten, als sie an einer umfassenden Sanierung der Großen Moschee arbeiteten.

Als das 15-köpfige Grabteam versuchte, die Kiste zu entfernen, wurde ein gewaltiger Energiestoß freigesetzt, der das Team sofort tötete und einen riesigen Baukran umstürzte, wie der Verwalter offenbar enthüllte.

Ein Kran – im Besitz der Baufirma von Osama bin Ladens Familie – stürzte an diesem Tag während einer umfassenden Renovierung auf die Große Moschee und tötete 111 Gläubige .

Offizielle Berichte berichteten jedoch, dass starker Wind den Kran umstürzte.

Ein zweiter Versuch, die Budeslade am 24. September zu entfernen, verursachte eine massive „Plasmaemission“ , die mehr als 4.000 Todesfälle zur Folge hatte – behauptet Sorcha Faal.

An diesem Tag kamen in Mekka tatsächlich mehr als 2.000 Menschen ums Leben – für die Todesfälle wurde jedoch ein Ansturm während der Hadsch-Pilgerfahrt verantwortlich gemacht.

Die Zahl der Todesopfer wurde ursprünglich von den saudischen Behörden deutlich heruntergespielt.

Berichten zufolge kontaktierte der Verwalter den Patriarchen wegen eines alten islamischen Manuskripts mit dem Titel „Gabriels Anweisungen an Mohammed“, das von der russisch-orthodoxen Kirche vor römisch-katholischen Kreuzfahrern gerettet wurde .

Das Dokument – ​​für das es keine weiteren Beweise gibt – erzählt offenbar, wie der Erzengel Mohammed die Bundeslade anvertraute und ihm sagte, er solle sie an dem „Ort der Anbetung, den die Engel vor der Erschaffung des Menschen nutzten“, begraben, bis sie in den Tagen von Mohammed freigelegt würde: „Yawm al-Qīyāmah“ – was „der Tag der Auferstehung“ bedeutet .

Faal behauptet, einen Bericht des russischen Militärs gesehen zu haben, in dem all dies detailliert beschrieben wird.

Als der russische Präsident Wladimir Putin die Nachricht hörte, schickte er Berichten zufolge das Marineforschungsschiff Admiral Wladimiski los, um die Bundeslade in der saudischen Hafenstadt Jeddah – dem Tor nach Mekka – abzuholen und in die Antarktis zu bringen.

Zwei russische Kampfsatelliten wurden gestartet, um die Admiral Vladimisky und ihre wertvolle Fracht zu schützen, und eine Flotte russischer Kriegsschiffe, ein Bergungsschlepper und ein Öltanker, die im Indischen Ozean Manöver durchführen, wurden angewiesen, sich mit ihr zu treffen.

Seltsamerweise ist einiges davon WAHR.

Der Admiral Vladimisky hat Anfang des Monats Jeddah im Rahmen einer „militärisch-religiösen“ Mission angelaufen.

Der Grund für den Besuch in Jeddah wurde nicht offiziell erklärt – russische Medien bezeichneten ihn etwas geheimnisvoll als „Geschäftsbesuch“.

Der Sprecher der russischen Marine, Igor Dygalo, sagte:

„Die Schiffsbesatzung hatte Gelegenheit, sich auszuruhen.

Die Nahrungsmittel- und Wasservorräte wurden auf das erforderliche Maß aufgefüllt.“

Aber seltsamerweise enthält seine Ladung Kapseln mit russischer Erde, die in Gebieten „militärischen Ruhms“ und an Grabstätten russischer Seeleute platziert werden sollen.

Der Besuch ist äußerst ungewöhnlich, da die internationalen Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Russland sehr schlecht sind.

Die beiden stehen auf entgegengesetzten Seiten des syrischen Bürgerkriegs – den viele Experten als Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und anderen arabischen Golfstaaten auf der einen Seite und Iran und seinem Verbündeten Russland auf der anderen betrachten.

Ökonomen behaupten, dass Saudi-Arabien durch die Steigerung der Produktion die weltweiten Ölpreise senkt und dadurch die russische Wirtschaft dezimiert.

Kurz vor dem Besuch von Admiral Wladimiski startete Russland auch zwei neue Militärsatelliten und vier russische Kriegsschiffe führten eine Übung mit der indischen Marine in der Nähe durch – aber der Zeitpunkt ist wahrscheinlich ein völliger Zufall.

Sorcha Faal – deren unbegründete Bundeslade-Behauptungen sich im Internet verbreitet haben – gibt keinen Grund an, warum Saudi-Arabien Russland die „Waffe“ geben würde, die über den Islam und die gemeinsame Feindschaft der russisch-orthodoxen Kirche mit der katholischen Kirche hinausgeht.

Sie erklärt auch nicht, warum Russland die Waffe in die Antarktis bringen würde – sie liefert nicht nur Verbindungen zu Verschwörungstheorien über eine „Nazi-UFO-Basis“ am Südpol.

Es wird angenommen, dass Faal ein Pseudonym von David Booth ist, der die Website „What Does It Mean“ betreibt, auf der die Behauptungen erstmals auftauchten.

Es scheint unwahrscheinlich, dass Booth – zu dessen anderen Überzeugungen eine Prophezeiung gehört, dass ein mysteriöser verborgener Planet namens Nibiru im März 2016 auf die Erde prallen wird – jemals geheime russische Militärberichte zu Gesicht bekommen würde.

Offensichtliche Lücken in den offiziellen Berichten über die Krankatastrophe in der Großen Moschee, die Hajj-Ansturm-Tragödie und die Mission von Admiral Wladimiski haben jedoch Raum für die Entwicklung von Verschwörungstheorien gelassen.

Mehr über die Geheimnisse und Verschwörungen rund um die Antarktis erfahren Sie im Buch: „Antarktis – Hinter der Eiswand“.

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 29.04.2024