Forscher untersuchen Covid-Impfstoffe und sind schockiert: 50 Elemente, darunter Arsen und Uran

Teile die Wahrheit!

Die Forscherin Lorena Diblasi und die Professorin Marcela Sangorrín von der Universidad Nacional de Comahue in Neuquén, Argentinien, untersuchten 2022 eine Reihe von Corona-Impfstoffen unter dem Fluoreszenzmikroskop.

Alles musste im Geheimen geschehen, denn der Inhalt der Flaschen durfte nicht untersucht werden.

In einem Impfstoff aus der Charge FN1672 von Pfizer, der einen Menschen schwer geschädigt hatte, wurde ein Fremdkörper entdeckt, der nicht in einen Impfstoff gehört. Allein aus diesem Grund müssten diese “Impfstoffe” vom Markt genommen werden, so Diblasi.

In einem Impfstoff von Pfizer haben sie etwas gefunden, bei dem es sich zweifellos um Grafenoxid handelt. In einem anderen Impfstoff fanden sie ein Partikel, das wie ein Band aussah.

Diese Fremdpartikel waren auch bei AstraZeneca zu finden. In diesem Impfstoff fanden sie Partikel, die ebenfalls Grafenoxid ähnelten und Kohlenstoff und Sauerstoff, aber auch viel Kupfer enthielten.

In einem Pfizer-Impfstoff der Charge FK8892 fanden sie einen Partikel, der zu 50 Prozent aus Eisen bestand und zudem Chrom, Kupfer und Mangan enthielt. Ein weiteres Partikel bestand aus Silizium, Cäsium, Titan, Fluor und Brom. (Plasmidgate: Ein Skandal, der die Notwendigkeit eines sofortigen Impfstopp aufzeigt)

Die Beweise wurden dem argentinischen Gesundheitsministerium, der Justiz und den Aufsichtsbehörden übergeben, aber niemand unternahm etwas. Eine Untersuchung wurde nicht eingeleitet.

Diblasi wies darauf hin, dass die Corona-Impfstoffe nicht in den Labors der Impfstoffhersteller entwickelt wurden, sondern von der Darpa, der Forschungsabteilung des US-Verteidigungsministeriums.

Viele Menschen starben oder erkrankten an den Folgen der ihnen injizierten Substanzen. Die ganze Weltbevölkerung wurde vergiftet. Das sind laut Diblasi die geimpften Menschen.

„Was wir gefunden haben, ist unglaublich. Mehr als 50 (!) chemische Elemente in den Impfstoffen, darunter Lithium, Beryllium, Bor, Magnesium, Aluminium, Kalium, Kalzium, Vanadium, Chrom, Eisen, Kobalt, aber auch Arsen, Gallium, Selen und sogar Cer, Europium, Dysprosium, Hafnium und Uran“.

Kalzium könnte erklären, warum Gehirnscans in bestimmten Bereichen Verkalkungen zeigen.

300x250

Die argentinischen Forscher recherchierten in der Literatur und fanden heraus, dass Dysprosium und Europium in Kombination mit Grafenoxid verwendet werden, um Quantenpunkte, winzige Halbleiterpartikel, für die Neuromodulation herzustellen. “Das geschieht ganz bewusst. Und deshalb werden überall Antennen angebracht”, so Diblasi.

Der Inhalt der AstraZeneca-Flasche erstaunt sie immer noch: Hafnium, Rhenium, Iridium, Thallium, Quecksilber, Blei und Wismut.

„Das muss aufhören. Wir müssen uns zusammentun und sagen: Genug ist genug”.

300x250 boxone

Werden Ihre Lebensmittel heimlich VERGIFTET? – RNA-Impfstoffe für Schweine

RNA-Impfstoffe sind jetzt für Schweine zugelassen und auf dem Markt.

Waren Sie immer skeptisch gegenüber der neuen mRNA-Technologie und lehnten die Covid-Injektionen ab?

Erst kürzlich wurde in Dänemark bekannt, dass chronischer Nesselausschlag eine mögliche Nebenwirkung der Moderna-Spritze ist. Das war sicher nicht sicher.

Aber wenn Sie dachten, dass die Covid-Spritzen das Ende dieser Art von Gentherapie bedeuten, haben Sie sich getäuscht.

Könnte Ihr leckerer Räucherspeck mit einem neuen RNA-Impfstoff geimpft worden sein?

Ja, ein neuer Impfstoff namens Sequivity des Pharmariesen Merck Animal Health wurde 2022 vom USDA zugelassen und ist jetzt auf dem Markt, das heißt, er wird wahrscheinlich schon eingesetzt. Er wird zum Beispiel gegen die Schweinegrippe eingesetzt.

Dieser Impfstoff unterscheidet sich etwas von den mRNA-Impfstoffen, die für Covid verwendet werden, ist ihnen aber sehr ähnlich. Statt der mRNA-Technologie, bei der giftige Lipid-Nanopartikel verwendet werden, um die mRNA in menschliche Zellen einzuschleusen, wird selbstverstärkende RNA verwendet.

Dabei wird ein RNA-Stück verwendet, das für einen Teil des Schweinegrippevirus kodiert. Diese RNA wird dann in ein deaktiviertes (aber lebendes) Virus eingebaut, das als Transportmechanismus in die Zellen des Schweins dient.

Sobald diese RNA in die Zellen des Schweins gelangt ist, veranlasst sie das Schwein, Teile des Schweinegrippevirus zu produzieren, die dann vom Immunsystem erkannt werden.

Mit anderen Worten, es funktioniert fast identisch wie die Covid mRNA-Impfstoffe, aber es wird ein Virus verwendet, um den RNA-Code in die Zellen zu transportieren, und nicht die Lipid-Nanopartikel, die bei den Covid mRNA-Impfstoffen verwendet werden.

Das klingt sehr beunruhigend. Am liebsten würde ich kein Fleisch von einem Schwein essen, das diesen Impfstoff erhalten hat.

Aber das ist nicht die einzige Sorge. Wussten Sie, dass man in Norwegen damit begonnen hat, TOXISCHE Chemikalien an Kühe zu verfüttern, um deren Fürze zu reduzieren und den Klimawandel zu stoppen?

Das habe ich nicht erfunden.

Es gibt viele Fragen, die beantwortet werden müssen. Natürlich sagen uns die Experten, dass dieser RNA-Impfstoff für Schweine genauso sicher ist wie die Covid-Impfstoffe!

Die gute Nachricht ist, dass sie nicht die Lipid-Nanopartikel verwenden, die in den mRNA-Impfstoffen von Covid eingesetzt werden. Sie sind der Grund dafür, dass sich die Covid-Impfstoffe so leicht im ganzen Körper verteilen.

Das lässt mich hoffen, dass Schweine, denen der RNA-Impfstoff injiziert wurde, Menschen, die das Fleisch essen, nicht “impfen” können. Ohne die Lipid-Nanopartikel hat es die RNA viel schwerer, sich im Körper zu verteilen.

Aber ich bleibe skeptisch. Was sind die Unbekannten? Besteht die Gefahr, dass sich die RNA in die DNA des Schweins einbaut?

Uns fehlen Langzeitstudien über mögliche Nebenwirkungen des Verzehrs dieser Art von Fleisch. Vielleicht wäre es eine gute Idee, die Kennzeichnung von Fleisch, das mit diesen Produkten geimpft wurde, vorzuschreiben, damit der Verbraucher selbst entscheiden kann, was er essen möchte. (Virologe: die bevorstehende Covid-Krise unter den Geimpften wird Chaos und den Zusammenbruch der Gesellschaft verursachen)

Uns wurde gesagt, die Covid mRNA-Impfstoffe seien “sicher und wirksam”. Das hat sich als Lüge erwiesen.

Jetzt sagen uns die Experten wieder, dass die RNA-Impfstoffe für Schweine sicher sind. Wird sich das eines Tages auch als Lüge herausstellen?

Wollen Sie Fleisch essen, das mit RNA geimpft wurde?

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/laquintacolumna.info am 16.04.2024