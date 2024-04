Gesundheit: Hyaluron für schöne Haut, gesunde Gelenke und glänzendes Haar

Teile die Wahrheit!

Hyaluronsäure kommt in der Haut, Gelenken und Augen vor. Ihre bedeutende Rolle bei der Aufrechterhaltung von Feuchtigkeit, Gelenkbeweglichkeit und Gewebereparatur ist dabei unbestreitbar.

Dass Hyaluron-Nahrungsergänzungsmittel (NEM) mit entsprechenden gesundheitsbezogenen Versprechen werben, liegt nahe. Doch was steckt dahinter? Wir fassen zusammen, was die Kapseln im Körper bewirken können, wie sie anzuwenden sind und welche Nebenwirkungen auftreten können.

Hyaluron als Nahrungsergänzungsmittel – was enthält es?

Hyaluron-Nahrungsergänzungsmittel bestehen in der Regel aus Hyaluronsäure, einem Mehrfachzucker (Polysaccharid), das chemisch als Natriumhyaluronat bekannt ist. Traditionell wurde dieses aus tierischem Gewebe, wie Hahnenkämmen oder Rinderaugen, gewonnen. Heutzutage gibt es aber auch Alternativen aus dem Labor, die aus pflanzlichen Rohstoffen gewonnen oder durch Fermentation von Bakterien hergestellt werden.

Die entsprechenden Produkte in Kapsel-, Tabletten- oder Pulverform für die orale Einnahme sowie Cremes zur äußeren Anwendung sind frei verkäuflich, im Gegensatz zu medizinischen Arzneimitteln, die bspw. direkt ins Gelenk injiziert werden.

Natürlicherweise kommt Hyaluronsäure aber auch im Körper vor, wo sie durch spezifische Proteine in der Zellmembran (Außenhülle) gebildet wird. Der Großteil befindet sich dabei in unserer Haut, den Faszien sowie im Glaskörper des Auges und in der Gelenkflüssigkeit im Gelenkknorpel. Hier dient sie der Befeuchtung bzw. Schmierung und leistet entsprechenden Schutz.

Die Produktion nimmt dabei aber mit dem Alter ab und kann zusätzlich durch UV-Strahlung, Rauchen und/oder Luftverschmutzung reduziert werden. Eine geringere Produktion wird wiederum mit Faltenbildung und Gelenkbeschwerden assoziiert.1

Wie funktionieren Hyaluron-Supplement im Körper?

Bei den NEM wird vermutet, dass es die körpereigenen Reserven ergänzt und somit potenziell entsprechende Aspekte der Gesundheit verbessert. Im Körper liegt die Hauptfunktion von Hyaluronsäure darin, Wasser bis zu eintausendfach zu binden. Diese Fähigkeit erhält sie durch die einzigartige räumliche Struktur, die ihr der Länge des Moleküls zu verdanken ist.

Die 250 bis 5000 Disaccharid-Einheiten können nämlich stark verwickelte Netzwerke bilden, die zur Elastizität des Bindegewebes beitragen und durch die entsprechende Viskosität die Gelenke vor Abreibung schützen.

Neben diesen bekannten Funktionen von Hyaluronsäure existieren weitere Aufgaben im Körper, wie z. B. bei der Wundheilung, als UV-Schutz in der Haut und als Radikalfänger. Die Wirkungsweisen in diesem Bereich sind aber bislang noch nicht vollständig geklärt.2

Zugeschriebene Wirkungen von Hyaluron als Nahrungsergänzungsmittel

Verbesserung der Haut durch Reduktion von Falten

Die Verpackungen von Nahrungsergänzungsmitteln mit Hyaluronsäure sind häufig mit Frauengesichtern mit sehr glatter Haut bebildert, die signalisieren, dass diese Produkte für eine „schönere“ Haut sorgen könnten. Jedoch ist Werbung diesbezüglich unzulässig, da die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) die Studienlage zu Hyaluronsäure und Haut nämlich als nicht bewiesen beurteilt.3

Auch Stiftung Warentest fällte 2022 das Urteil „teuer und überflüssig“. Sie konnte für Nahrungsergänzungsmittel in Form von Trinknahrung, die bis zu 120 Euro pro Monat kosteten, keinerlei aussagekräftige Belege dafür finden, dass sie die Haut von innen pflegen und dadurch Altersprozesse aufhalten oder sichtbar rückgängig machen könnten.4

Es gibt aber auch klinische Studien, die für die Effekte der oral eingenommenen Hyaluronsäure sprechen. 2017 konnte beispielsweise gezeigt werden, dass Hyaluron die Faltentiefe signifikant verbesserte, diese aber natürlich nicht verschwinden ließ. Zusätzlich wurde der altersbedingte Abbau von Hyaluronsäure ausgeglichen, was zur erhöhten Hautfeuchtigkeit führte. Es erfolgte eine Einnahme von 120 Milligramm Hyaluronsäure pro Tag oder ein Placebo. 5,6

Es gibt jedoch auch hier Studien, die eine schmerzlindernde und verbesserte Gelenkfunktion nahelegen, wie beispielsweise eine Verbesserung von Knieschmerzen nach einer Einnahme von Hyaluron zusammen mit Glucosaminen über acht Wochen im Vergleich zu einem Placebo.9 Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass die Hyaluronsäure-Speicher über die Einnahme aufgefüllt werden, wie eine klinische Studie aus dem Jahr 2015 mit 576 Patienten über einen Zeitraum von drei Monaten nahelegte.10

Sodbrennen und Reflux reduzieren und Symptomatik verbessern

Gemeinsam mit Chondroitinsulfat wirkte sich oral eingenommenes Hyaluron positiv auf Husten und Heiserkeit bei 51 Menschen zwischen 25 und 75 Jahren mit Reflux aus.11 Über die alleinige Anwendung gibt es aber keine aussagekräftigen Daten.

Für wen kann Hyaluron als Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sein?

Hyaluron-Nahrungsergänzungsmittel könnten potenziell Menschen mit bestimmten Gesundheitszuständen wie Gelenkbeschwerden unterstützen. Dies kann gerade im fortgeschrittenen Alter der Fall sein, wo sich ebenfalls Alterserscheinungen der Haut bemerkbar machen, da die Spannkraft nachlässt.

Hier kann es sich also umso mehr lohnen, Hyaluron anzuwenden, gerade da die körpereigene Produktion abnimmt und somit Speicher extern gefüllt werden können. Die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln sollte aber immer in Absprache mit einem Arzt erfolgen.

Training und Hyaluron-Supplementierung – worauf man achten sollte

In einigen Sportarten oder Trainingsformen könnte eine zusätzliche Unterstützung denkbar sein, gerade um der Abnutzung von Gelenken bei hoher Belastung entgegenzuwirken (siehe 2. Gelenke).

Es sollten in jedem Fall individuelle Bedürfnisse und Ziele berücksichtigt werden, weshalb eine Beratung sinnvoll sein kann. Sportler sollten zudem Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung und ein angemessenes Training betrachten.

Wann man bzw. wer Hyaluron-Nahrungsergänzungsmittel nicht einnehmen sollte

Da es nicht genug Daten für die Einnahme von Hyaluron während der Schwangerschaft gibt, wird hier generell von einer Anwendung abgeraten. Dasselbe gilt für Stillende, da unklar ist, ob Hyaluron in die Muttermilch übergehen und somit den Säugling erreichen kann. Auch für Kleinkinder ist die Datenlage unzureichend.

Des Weiteren wird davon abgeraten, tierische Hyaluron-Produkte einzunehmen, wenn eine bekannte Allergie gegen Geflügel oder Eier besteht.

Schließlich sollte auch bei einer vorliegenden oder vergangenen Krebserkrankung vorsichtshalber auf Hyaluron verzichtet werden, da es experimentelle Studien gibt (also nicht am Menschen getestet), die auf eine erhöhte Metastasenbildung hindeuten.15

Mögliche Risiken, Nebenwirkungen und Wechselwirkungen mit Medikamenten

Hyaluron-NEM gelten im Allgemeinen als sicher, da Hyaluronsäure unserem Körper nicht fremd ist, sind negative Reaktionen eher nicht zu erwarten. Bei übermäßiger Einnahme kann es zu Magen-Darm-Beschwerden kommen und/oder (pseudo-)allergische Reaktionen bei tierischen Produkten.

In einigen Erfahrungsberichten wird eine Gewichtszunahme durch Wassereinlagerung beschrieben, wissenschaftlich belegt ist das aber nicht. Auch bei Medikamenten gibt es keine bekannten Wechselwirkungen. Trotzdem sollte vor Beginn einer Einnahme immer mit einem Arzt oder Experten gesprochen werden.

Empfohlene Dosis

Die empfohlene Dosierung von Hyaluron als Nahrungsergänzungsmittel kann je nach Produkt variieren. Es ist wichtig, die auf dem Etikett angegebenen Anweisungen zu befolgen, wobei ein Richtwert von etwa 120 mg pro Tag gilt, wie den oben genannten Studien zu entnehmen ist. Daten gibt es für bis zu 200 mg täglich über eine Einnahme von 12 Monaten.

Wo sich die Wissenschaft uneinig ist, ist welche Molekülgröße am besten geeignet ist. Man unterscheidet nämlich zwischen hochmolekulare (>1500 Kilo Dalton) und niedermolekulare Hyaluronsäure (<50 Kilo Dalton).

Meist wird der niedermolekulare Bereich ab 800 kDa empfohlen, da kleinere Moleküle besser aufgenommen werden können. Es wird aber diskutiert, ob die Eigenschaften der Wasser-Bindung durch die kleine Größe abnimmt.

Hyaluron über die Ernährung aufnehmen

Bisher ist noch nicht ausreichend geklärt, ob und wie Hyaluronsäure im menschlichen Stoffwechsel aufgenommen wird. Hinzukommt, dass aufgrund der körpereigenen Produktion, Hyaluronsäure nicht als lebenswichtiger Nährstoff angesehen wird.

Schließlich ist zusätzlich unklar, wie lange die mit der Nahrung aufgenommene Hyaluronsäure im Körper verbleibt, weshalb es keine genauen Angaben hierfür gibt.

Diese Lebensmittel sind reich an Hyaluron

Eine Studie ergab, dass Hyaluron-haltige Lebensmittel unter anderem Fische, wie Makrele und Goldbrasse, das Knorpelgewebe von Rind, Schwein und Huhn sowie daraus hergestellte Knochenbrühen, umfassen.

Hyaluronsäure soll nicht nur in tierischen, sondern auch in pflanzlichen Lebensmitteln vorkommen: Kartoffeln, Süßkartoffeln, grünes Blattgemüse und Bananen, Mandeln, Cashewkerne oder sojabasierte Lebensmittel wie Tofu. Wie viel genau drin ist, ist jedoch umstritten.16

Fazit

Hyaluron als Nahrungsergänzungsmittel bietet Vorteile im Bereich Erscheinungsbild der Haut und Gelenkgesundheit. Für Augen, Haare und Wundheilung eigenen sich aber andere Applikationsformen. Die wissenschaftliche Forschung beinhaltet jedoch Lücken, bspw. in der Dosierung und Verabreichungsform.

Es wird deshalb empfohlen, vor der Einnahme ärztlichen Rat einzuholen, wobei eine ausgewogene Ernährung und angemessene Trainingsmethoden immer der erste Schritt in Richtung Gesundheit und Leistungsfähigkeit sein sollten.

Quellen

Quellen: PublicDomain/fitbook.de am 13.04.2024