Grüner Himmel über Dubai: Die Chemtrail-Industrie für menschengemachten Wetter- und Klimawandel (Video)

Chemtrails sind eine Verschwörungstheorie, solange bis sie wahr werden. Wettermanipulationen sind jedem Weinbauern bekannt, der sich vor großen Hagelkörnern schützen will. Aber tatsächlich wird Wetterbeeinflussung mittlerweile im industriellen Stil betrieben.

Regierungs- und Konzernmedien schreiben lieber über den angeblich durch „menschengemachtes“ CO2 verursachten Klimawandel, aber nicht über die Industrie, die das Wetter gezielt verändert.

Bevor wir uns mit dem Geflecht an Interessen und Unternehmungen befassen, ein kurzer Exkurs zum Begriff Chemtrail, der versucht wurde lächerlich zu machen. Er meint Spuren in der Atmosphäre durch Chemikalien oder als Folge chemischer Reaktionen. In einem Flugzeugtriebwerk findet die chemische Reaktion von Kohlenwasserstoffen (Kerosin, Flugbenzin) mit Sauerstoff statt, die CO2 und H2O erzeugen. Der Wasserdampf wird als Kondensstreifen sichtbar.

Aber es gibt genügend Flugzeuge, die aus Tanks Chemikalien in die Atmosphäre sprühen, um Regen, Hagel oder andere atmosphärische Wetterreaktionen zu erzeugen, die in der Folge über Rückkopplungsmechanismen das Klima beeinflussen können.

Cloud Seeding, Wolkenimpfung, hat dank der heftigen Regenfälle in Dubai dieser Tage Einzug in die Mainstream Medien gehalten, sogar der ORF berichtet was nicht mehr zu leugnen ist: „Wie die Nachrichtenagentur AP am Mittwoch berichtete, hätten Meteorologen der Meteorologiebehörde (NCM) des Landes gegenüber emiratischen Medien sechs oder sieben Flüge zum Wolkenimpfen („Cloud-Seeding“) bestätigt.“

Im vergangenen März erhielt die Saudi Arabian Oil Co. – das drittwertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt – ein US-Patent für die Erzeugung von Regen „zur Unterstützung der Überflutung abgelegener Ölfelder“.

Bohrer brauchen Wasser, um Bohrlöcher zu testen und die Ölproduktion zu steigern. Bei dem von Saudi Aramco patentierten Verfahren werden in die Wolken Silberjodid oder andere Stoffen gesät und die Niederschläge dann in Reservoirs gesammelt, die zur Steigerung der Ölproduktion genutzt werden können. (Wolkenimpfung: Dubai versinkt in ungewöhnlichen Wassermassen (Videos))

Es ist unklar, ob der Ölriese das Verfahren bereits eingesetzt hat, möglicherweise hat das die Regenfälle in Dubai verursacht.(Chemtrails sind Realität geworden, da die Medien Geoengineering als Lösung für den Klimawandel verkaufen (Video))

The Journal of Weather Modification (Bild oben), herausgegeben von der Weather Modification Association (WMA) hat es bereits auf 55 Hefte gebracht. Die WMA listet Unternehmen als Mitglieder auf, hauptsächlich in den USA, aber auch in anderen Regionen der Welt.

In der Industry News Sektion sind Artikel über Projekte zu Wetterveränderung aufgelistet, wie zum Beispiel „Idaho experiments with new way to boost snowfall in warming world“ (Idaho experimentiert mit einer neuen Methode zur Steigerung des Schneefalls in einer sich erwärmenden Welt).

Auch aus Abu Dhabi (United Areab emirates – UAE) gibt es Neuigkeiten: „UAEREP initiates kick off meeting for 5th cycle awarded project for real-time cloud seedability tracking“ (UAEREP initiiert Kick-Off-Meeting für den 5. Zyklus des ausgezeichneten Projekts zur Echtzeitverfolgung von Cloud Seedability). Ein weiteres von den VAE finanziertes Projekt experimentiert mit der Nanotechnologie, indem es Wolken mit speziellen nanotechnologischen Partikeln besät.

Das WMA-Mitgliedsunternehmen 3D s.a. bezeichnet sich selbst als „eines der innovativsten Unternehmen der Welt im Bereich des Schutzes vor widrigen Wetterphänomenen. Sie ist Mitglied der Weather Modification Association und führt seit 1981 derartige Programme durch„. Mit Flugzeugen, Radar und qualifizierten Personal sorgt man für Regen oder Schnee je nach Kundenwunsch. Das Unternehmen ist in Thessaloniki, Griechenland, beheimatet.

Mehr als ein Dutzend Unternehmen, Forschungseinrichtungen oder Einzelpersonen haben seit 2018 mindestens 19 Technologien oder Methoden für das Cloud Seeding patentiert, wie eine Überprüfung internationaler Patente durch E&E News ergab. Das von Martin erfundene und jetzt getestete „elektrostatische Luftsystem zur Wettermodifikation“ ist in dieser Liste enthalten.

Zwei weitere Patente für Regenmacher haben in den USA der Flugzeughersteller Boeing und in der EU für die WeatherTec AG in Zug, Schweiz erhalten.

Sky Turns GREEN In DUBAI! Actual footage from the storm in #Dubai today. pic.twitter.com/x8kQe85Lto — Mister J. – مسٹر جے (@Angryman_J) April 16, 2024

Militärische Nutzung von Wetter- und Klima-Manipulation

Militärische Nutzung darf da natürlich nicht fehlen. EE News zeigt ein Bild mit Untertitel: „Ein malaysisches Militärflugzeug führt 2019 eine Wolkenimpfung durch, um den Dunst von Plantagenbränden zu beseitigen, indem es Wasser und Salz in den Himmel schießt.“

In der Ukraine waren einige Zeit Wolken und Regen im Frontgebiet zu beobachten, als Bewegung behindernder Schlamm vorteilhaft war. Heuer blieb diese Schlammsaison jedoch weitgehend aus und Trockenheit ermöglicht zügigen, wenn auch noch immer langsamen Vormarsch.

Im vorigen Sommer veröffentlichte der geopolitische Analyst und frühere Ökonom bei der Weltbank und der WHO eine Analyse unter dem Titel „The Criminal Insanity of Climate Change: Direct Energy Weapons (DEW) Create Forest and Bush Fires, Destroying Entire Cities and Igniting Boats in the Sea.“ (Der kriminelle Irrsinn des Klimawandels: Direkte Energiewaffen (DEW) verursachen Wald- und Buschbrände, zerstören ganze Städte und zünden Boote im Meer an.) Er schreibt unter anderem:



Seit 2020, mit dem Inkrafttreten der berüchtigten UN-Agenda 2030, erreichen die Nachrichten und Fake News über die Hitze, den durch den Menschen verursachten CO2-bedingten „Klimawandel“ neue Höhen. Um dem noch mehr Nachdruck zu verleihen, werden Waldbrände nicht nur von bezahlten Brandstiftern gelegt, sondern auch mit militärischen Energiewaffen (Directed Energy Weapons, DEW) und anderen Mitteln der Umweltmodifikation (ENMOD).

Das nennt man Geo-Engineering – und was wir heute, in den letzten drei Jahren und sogar schon viel früher erleben, ist ein regelrechter Krieg mit hochentwickelter waffenfähiger, lasergesteuerter elektromagnetischer Energie.

Unter gerichteten Energiewaffen versteht man elektromagnetische Systeme, die in der Lage sind, chemische oder elektrische Energie in Strahlungsenergie umzuwandeln , die dann durch Laserstrahlen mit Lichtgeschwindigkeit auf bestimmte Ziele abgefeuert wird. DEWs können Kräfte erzeugen, die von abschreckend über schädlich bis hin zu zerstörerisch reichen.

Parallel zu diesen schrecklichen Hitzewellen treten weltweit Taifune, Wirbelstürme und tsunami-ähnliche Überschwemmungen auf, insbesondere, aber nicht ausschließlich, auf der Nordhalbkugel. Die meisten von ihnen sind auch das Ergebnis von Geoengineering. Skandinavien wurde von sintflutartigen Regenfällen heimgesucht, die in ganz Norwegen und Dänemark Überschwemmungen verursachten.

Extreme Überschwemmungen gab es auch in Japan und im Nordosten Chinas. In Peking wurden fast zeitgleich Rekordhitzewellen registriert, dicht gefolgt von extremen, durch Taifune verursachten sintflutartigen Regenfällen und daraus resultierenden Überschwemmungen. Natürlich? Aber sicher.

Nur so ein Gedanke: Die selbst ernannten Herren des Universums denken linear. Dafür wurde ihr Verstand geschult. Was wäre, wenn diese Wetter- und Klimaveränderungen, die sie jetzt an bestimmten – immer vielfältigeren – Zielen vornehmen, ihre eigene Dynamik entwickeln, da sie nicht linear, sondern, ja, dynamisch sind – und langfristige Auswirkungen haben, die sich von denen unterscheiden, die der Globalistenkult beabsichtigt? – Ich sage es nur.

Zurück zu DEWs und anderen ENMOD-Technologien. Diese Wissenschaft wurde seit den 1940er Jahren entwickelt und hat sich in den letzten 80 Jahren zu einer hochentwickelten Technologie entwickelt, die in der Lage ist, unaussprechlichen Schaden anzurichten, die Infrastruktur, Häuser, Wälder – und das Leben aller empfindungsfähigen Wesen, einschließlich Tieren und Menschen – zu zerstören.

Diese Technologien sind sehr vielfältig und reichen von DEW über das High-Frequency Active Auroral Research Program (HAARP), ein Programm der US-Luftwaffe, bis hin zu Waffen mit skalaren elektromagnetischen Wellen, die DEW ähneln – und mehr.

Es gibt eine umfangreiche Literatur zu diesem Thema, aber praktisch keine Medienberichterstattung.

Hier das HAARP Antennenfeld in Gakona, Alaska.

Hier ein Screenshot von der Seite der University of Alaska Faibanks:

Es ist erwähnenswert, dass das HAARP-Programm bereits 1996 in einem CBC-Programm bestätigt wurde.

Video HAARP CBC. Wetterkontrolle

US-Luftweaffe über „Besitz“ des Wetters in 2025

Anfang November 2023 sorgte eine HAARP Experiment für Nordlichter, die bis in unsere Breiten, etwa bis zum 45sten Breitegrad sichtbar waren. Die verwendeten Frequenzen entsprachen denen der Plutonium Zerfallsreihe bis hin zu Hafnium.

F. William Engdahl, strategischer Risikoberater, Dozent und ist Bestsellerautor über Öl und Geopolitik schreibt in einem Essay, dass extreme Wetterereignisse durchaus vom Menschen verursacht sein könnten. Es könnte an der vorsätzlichen und böswilligen Manipulation unserer wichtigsten Wettermuster liegen.

Engdahl berichtet über militärische Ansätze der Wetterbeeinflussung:

„Im Juni 1996 veröffentlichte die US Air Force einen Bericht mit dem provokanten Titel „Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025“. In dem Bericht wurden die Möglichkeiten der künstlichen Beeinflussung des Wetters (Geo-Engineering) aufgezeigt, um u.a. Niederschläge oder Stürme zu verstärken, Niederschläge zu verhindern (Dürren auszulösen) oder die Wolkenbedeckung eines Feindes zu beseitigen.

Der Bericht wurde erstellt, „um die Konzepte, Fähigkeiten und Technologien zu untersuchen, die die Vereinigten Staaten benötigen, um auch in Zukunft die dominierende Luft- und Raumfahrtmacht zu bleiben.“ In dem Bericht heißt es einleitend: „Wettermodifikation kann in zwei Hauptkategorien unterteilt werden: Unterdrückung und Intensivierung von Wettermustern. In extremen Fällen kann dies bedeuten

die Schaffung völlig neuer Wettermuster, die Abschwächung oder Kontrolle schwerer Stürme oder sogar die Veränderung des globalen Klimas in einem weitreichenden und/oder lang anhaltenden Ausmaß.“ (Hervorhebung hinzugefügt).

In dem Dokument der Luftwaffe, das merkwürdigerweise erst 2021 von der Website gelöscht wurde, heißt es weiter: „… die enormen militärischen Fähigkeiten, die sich aus diesem Bereich ergeben könnten, ignorieren wir auf eigene Gefahr… eine angemessene Anwendung der Wettermodifikation kann eine nie zuvor vorgestellte Dominanz im Kampfgebiet ermöglichen…

Die Technologie ist da und wartet darauf, dass wir sie nutzen.“ Bis 2025, so der Bericht, „können wir das Wetter beherrschen“. In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass bereits in der Eisenhower-Ära „1957 das Beratende Komitee des Präsidenten für Wetterkontrolle das militärische Potenzial der Wettermodifikation ausdrücklich anerkannte und in seinem Bericht davor warnte, dass sie zu einer wichtigeren Waffe als die Atombombe werden könnte.“ Das war vor fast sieben Jahrzehnten.“

Die militärische Anwendung von Wetterbeeinflussung um dem Feind zu schaden ist nichts Neues. Engdahl schildert wie während des Vietnamkriegs der damalige Außenminister Henry Kissinger und die CIA ein streng geheimes Geo-Engineering Projekt mit dem Codenamen Operation PopEye genehmigten. Es wurde von Thailand aus über Kambodscha, Laos und Vietnam durchgeführt wurde. Mit Hilfe von WC-130-Militärflugzeugen und RF-4-Jets sprühten die US-Streitkräfte Silber- und Bleijodid in die saisonalen Monsun-Sturmwolken, um die nordvietnamesischen Versorgungsstraßen in unpassierbare Schlammlöcher zu verwandeln. Die Aufgabe bestand darin, genügend ganzjährigen Regen zu erzeugen, um die Ho-Chi-Minh-Pfade zu blockieren.

Aber offenbar geht man über diese simplen Anfänge nun immer weiter hinaus, Engdahl schreibt:

„Seit den 1970er Jahren ist die Arbeit am künstlichen Geo-Engineering immer ausgefeilter und auch viel geheimer geworden. Die traditionelle Methode des „Regenmachens“, d. h. des „Cloud Seeding“ durch Flugzeuge, die in der Regel Silberjodidpartikel auf Wolken mit Wassertröpfchen streuen, um Niederschlag zu erzeugen, wird seit den 1940er Jahren angewandt. Seit den 1990er Jahren, etwa zu der Zeit, als die US Air Force das Buch Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025″ veröffentlichte, wurden neue Methoden mit weitaus größerer Reichweite und Wirkung entwickelt, und zwar weit vor 2025.

In diesem Bericht der US Air Force von 1996 heißt es: „…die Modifizierung der Ionosphäre ist ein Bereich mit vielen potenziellen Anwendungen, und es gibt wahrscheinlich auch Nebenanwendungen, die noch nicht absehbar sind.“

Natürlich sind nicht alle glücklich über das was die USA so treiben. Ein Ionosphären-Forschungsprojekt der US Air Force und des Office of Naval Research, HAARP – High Frequency Active Auroral Research Program – in Gakona, Alaska, forderte Widerstand heraus. Im Januar 1999 bezeichnete überraschend sogar die Europäische Union das Projekt als „weltweit besorgniserregend“ und verabschiedete eine Resolution, in der mehr Informationen über die Gesundheits- und Umweltrisiken gefordert wurden. Washington ignorierte diese Forderung. Die meisten HAARP-Forschungsdaten wurden aus Gründen der „nationalen Sicherheit“ geheim gehalten, was zu weit verbreiteten Spekulationen über unheilvolle Aktivitäten führte.

Eine gute Informationsquelle über Projekte, die Geld verdienen sollen, sind üblicherweise die Patentämter. Engdahl hat auch dazu ein Beispiel:

„Im Jahr 1985 meldete ein brillanter Physiker, Dr. Bernard J. Eastlund, während seiner Arbeit für die ARCO Oil Company mit einem Zuschuss der DARPA des Pentagons ein Patent (US #4,686,605) für eine „Methode und Vorrichtung zur Veränderung einer Region in der Erdatmosphäre, Ionosphäre und Magnetosphäre“ an.

In der Patentbeschreibung wurde behauptet, dass ein gezieltes Einstrahlen von starken Radiowellen in die Ionosphäre eine Erwärmung und ein „Anheben“ der Ionosphäre der Erde bewirken könnte. Damit ließe sich das Wetter steuern, indem man Jetstreams verändert, Tornados auslöst oder Regenfälle auslöst oder unterbindet. ARCO trat an das US-Militär heran und verkaufte ihm die Patentrechte seines damaligen Mitarbeiters Eastlund.

Das US-Militär hat die Patentrechte dann Berichten zufolge an das führende Militärunternehmen Raytheon weitergegeben. Raytheon ist Berichten zufolge auch am Bau aller großen Ionosphärenheizungs-Radaranlagen weltweit beteiligt. Zufall? Ein HAARP-Sprecher bestritt, dass das Patent von Eastlund für HAARP verwendet wurde. Er erwähnte jedoch keine der anderen Anlagen.

HAARP ist ein hochleistungsfähiges, phasengesteuertes Array von Radarantennen, das auf die Ionosphäre gerichtet ist. Es wird manchmal auch als Ionenheizung bezeichnet.

Bei der Ionosphäre handelt es sich um eine hoch gelegene Schicht in der Atmosphäre, in der sich energiereiche Teilchen befinden. Wenn Strahlung in die Ionosphäre projiziert wird, können riesige Energiemengen erzeugt und zur Vernichtung einer bestimmten Region verwendet werden. Auf der inzwischen gelöschten HAARP-Website hieß es anfangs, HAARP sei „ein wissenschaftliches Unterfangen, das darauf abzielt, die Eigenschaften und das Verhalten der Ionosphäre zu untersuchen… sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke“.

HAARP in Gakona wurde 2013 offiziell vom US-Militär stillgelegt. Im Jahr 2015 übertrug es den Betrieb von HAARP offiziell an seinen zivilen Partner, die University of Alaska in Fairbanks.

Die Schließung diente als Vorwand, um die Live-Übertragung der HAARP-Signale auf einer öffentlichen Website einzustellen, die eindeutige Beweise für Verbindungen zwischen HAARP-Aktivitäten und großen Wetterkatastrophen wie dem Hurrikan Katrina oder dem Erdbeben in Chengdu 2008 geliefert hatte. Der Betrieb der Anlage wurde 2015 an die Universität von Alaska übertragen.“

Der größte US-Rüstungskonzern Raytheon, der die Eastlund-Patente von ARCO erhalten hat, ist Berichten zufolge an vielen solcher Anlagen weltweit beteiligt. Das frühere Vorstandsmitglied Lloyd J Austin III. ist der derzeitige US-Verteidigungsminister.

Quellen: PublicDomain/tkp.at am 19.04.2024