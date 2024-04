Horrorberichte nach COVID-Impfungen: Medizinische Fachkraft beschreibt erschütternde Todesfälle und Krankheitsbilder (Videos)

Teile die Wahrheit!

“Ich wusste nicht, dass es für einen Menschen möglich ist, so schrecklich, so schnell zu sterben, bevor sie die mRNA-Injektionen eingeführt haben… Die Patienten würden tagelang krampfen, und kein Medikament konnte es stoppen, und schließlich… mussten sie erlöst werden”.

Eine Krankenhausärztin, die in diesem Interview nur “Zoe” genannt wird, beschreibt für Children’s Health Defense die Schrecken, die sie nach der Einführung der COVID-Injektionen erlebte. Zu den unvorstellbaren und tödlichen Krankheiten gehörten Enzephalitis, Wundbrand an der Wirbelsäule, Blutgerinnsel, Schlaganfälle und multiples Organversagen.

“Ich wusste nicht, dass es für einen Menschen möglich ist, so schrecklich, so schnell zu sterben, bevor die mRNA-Injektionen eingeführt wurden… Es war verrückt, so etwas hatte ich noch nie gesehen. Das Schlimmste von allem, sie nannten es Sepsis, aber es war wie ein sofortiges Multiorganversagen. Innerhalb von Stunden starben die Patienten an Leber-, Lungen- und Nierenversagen [alles auf einmal]”, erzählt Zoe CHD.

Sie fügt hinzu, dass “einige der Aufzeichnungen … [von] Rettungskräften, die sie [die Injektionsopfer] gefunden haben, es ist, als ob ihr Körper alles abstößt, und [in] einigen dieser Fälle war ihre Familie 30 Minuten vorher da, und dann sind sie innerhalb einer Stunde tot”.

Zoe bemerkt, dass “Patienten mit Anfällen kamen, wie ich sie noch nie zuvor gesehen hatte” und das Krankenhauspersonal “einige von ihnen nicht kontrollieren konnte”. Die Kodiererin fügt hinzu: “Die Patienten hatten tagelang Krämpfe, die durch kein Medikament gestoppt werden konnten, und schließlich… mussten sie erlöst werden”.

“Sie nannten es Enzephalitis oder Enzephalopathie, und später nannte es sogar die Kodierungsorganisation COVID-19-assoziierte Enzephalitis”, sagt Zoe. (Brisante Enthüllungen über das „vergiftete Impfspender-Blut“)

“Die Blutgerinnsel waren verrückt”, bemerkt die Kodiererin. “Ich habe noch nie solche Blutgerinnsel gesehen – selbst die interventionellen Radiologen, die mit… Endoskopen hereingegangen sind, wo sie Herzinterventionen durchführen und Stents [ein Stent ist normalerweise ein Röhrchen aus einer Metalllegierung oder einem Polymer] in die Halsschlagader (wenn man einen Schlaganfall zum Gehirn hat) einsetzen können, normalerweise ist es selten, dass mehr als ein Stent eingesetzt wird, und sie dokumentierten… mehrere Stellen gleichzeitig. Sie hatten Herzinfarkte, bei denen sie riesige Mengen an Stents benötigten, die sie vorher nie gebraucht hatten”.(Forscher untersuchen Covid-Impfstoffe und sind schockiert: 50 Elemente, darunter Arsen und Uran)

Zoe fährt fort: “Es gab Menschen, die in ihren Zwanzigern waren und vollkommen gesund waren, die Marathons liefen und plötzlich ein Bein amputiert werden musste, weil sie ein massives Blutgerinnsel von der Hüfte bis zum Bein hatten, das nicht mehr gerettet werden konnte.

“Es gab einige Fälle von nächtlicher Wirbelsäulengangrän, die ich noch nie gesehen hatte”, fügt die Kodiererin hinzu. “Und man kann die Wirbelsäule nicht amputieren, wenn sie von Wundbrand befallen ist.

Normalerweise schneidet man das absterbende Gewebe heraus, um weitere Infektionen zu verhindern, und sie wussten nicht, was sie tun sollten. Das Einzige, was sie tun konnten, war… diesen Teil der Wirbelsäule praktisch mit einem Implantat zu ersetzen, das war das Beste, was sie tun konnten…. Es war wirklich intensiv”.

Über die Reaktionen der Ärzte auf diese schrecklichen Ereignisse sagt Zoe: “[Sie] waren verwirrt, sie konnten die Punkte nicht miteinander verbinden”. Sie fügt jedoch hinzu: “Das Wissen um die möglichen Symptome eines Impfschadens, wir hatten 100% von dem, was ich gerade beschrieben habe”. Trotz dieses Wissens “würden die Ärzte [den Patienten] das nie sagen.

Sie würden einfach sagen: ‘Das ist ein Schlaganfall. Es ist ein Herzinfarkt. Es ist ein Blutgerinnsel.’ Und dann würden sie das nie in Zusammenhang setzen.

Schockierende Aussage: Spike-Protein im Fokus – Milliarden Menschen bedroht

“Ich wusste von dem Gift des Impfstoffs… am Tag, an dem die Mandate herauskamen… wusste ich, dass es eine Agenda war, zu töten… Ich bin überzeugt, dass das Spike-Protein das aufwendigste und am besten konstruierte Gift ist, das der Mensch jemals hergestellt hat. Und es ist dazu bestimmt, Milliarden zu töten…”

Der Naturwissenschaftler und Allgemeinmediziner Dr. Shankara Chetty erklärt Shannon Joy, warum er glaubt, dass die COVID-Injektionen Teil einer Agenda sind, um Milliarden von Menschen zu töten.

“Das Einbringen des Spike-Proteins in den Impfstoff ließ mich erkennen, dass der Impfstoff giftig sein wird, also rechtfertigt all das Geld der Welt das nicht,” sagt Chetty der Moderatorin Shannon Joy.

Er merkt an, dass “Ich weiß, dass der Impfstoff giftig ist… [und] dieses Gift in meiner Hand wird niemandem schaden… aber der Tag, an dem ich, wissend, dass es sich um ein Gift handelt, gezwungen werde, es zu nehmen, nennt man es Vergiftung und es ist ein krimineller Akt.”

In Kenntnis der Toxizität des Spike-Proteins sagt Chetty, dass er “zurücklehnte und darauf wartete zu sehen, wer gezwungen werden würde, den Impfstoff zu nehmen, und am Tag, an dem die Mandate herauskamen… [wusste er], dass es eine Agenda war, zu töten.”

“Wenn Sie die Agenda nicht verstehen, scheint alles sinnlos zu sein”, sagt Chetty, “aber wenn Sie verstehen, was sie erreichen wollen, dann ergibt alles perfekten Sinn.”

“Ich bin überzeugt, dass das Spike-Protein das aufwendigste und am besten konstruierte Gift ist, das der Mensch jemals hergestellt hat”, fährt Chetty fort. “Und es ist dazu bestimmt, Milliarden zu töten, ohne dass jemand erkennt, dass er vergiftet wurde, aufgrund des Zeitrahmens, in dem es töten wird.”

Der Arzt fügt hinzu, dass “aufgrund der verschiedenen Pathologien und Arten, wie es töten wird, es Ihre bereits bestehenden Bedingungen verschlimmern wird, sodass, wenn Sie sterben, die Leute sagen werden, ‘Sie hatten das [Leiden] schon’.”

Immer mehr unerwünschte Nebenprodukte der mRNA-Impfung werden bekannt

Plasmid-DNA, modRNA Bruchstücke, doppelsträngige RNA

Autor: Prof. Dr. rer.nat. Klaus Steger; veröffentlicht auf mwgfd.de am 13.4.2024

Die Diskussion um unerwünschte Nebenprodukte nahm an Fahrt auf, nachdem das Labor von Kevin McKernan im April 2023 massive DNA-Verunreinigungen in den RNA-basierten Injektionen von Pfizer und Moderna nachgewiesen hatte [1].

Anschließend wurde von den Systemmedien der Eindruck vermittelt, dass die RNA-Technologie grundsätzlich sicher sei, sofern die Hersteller das Problem von DNA-Kontaminationen gelöst bekämen.

Um die Menschen mit wissenschaftlichen und medizinischen Fakten – und nicht aus politisch geprägter Sicht [siehe geleakte RKI-Files, 2,3] – zu informieren, dass diese neue Technologie aufgrund einer ganzen Reihe von Risikofaktoren trotzdem nicht sicher ist, hat MWGFD bereits zwei Beiträge zur speziellen Problematik von DNA-Kontaminationen [4] sowie zur generellen Problematik der RNA-Technologie [5] veröffentlicht.

Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die bislang in den RNA-basierten Covid-19 Injektionen von BioNTech/Pfizer und Moderna nachgewiesenen unerwünschten Nebenprodukte und deren mögliche Gefahrenpotentiale. Es wird darauf hingewiesen, dass selbst bei einer vollständigen Beseitigung dieser unerwünschten Nebenprodukte – was bei der geplanten Massenproduktion kaum zu realisieren ist – die Kernprobleme der RNA-Technologie unverändert bestehen bleiben.

Die EMA wusste bei der Zulassung von den Problemen, sah aber keinerlei Handlungsbedarf

In Tabelle S 4-1 des geleakten Rapporteur’s Rolling Review Assessment Report EMEA/H/C/005735/RR [6] vom November 2020 sind folgende drei Probleme gelistet: (1) verbleibendes DNA-Template, (2) nur ³ 50% RNA-Integrität, (3) doppelsträngige RNA.

Unter »Prozess-bedingte Unreinheiten« wird »verbleibendes DNA-Template« genannt. Hierbei hält die EMA Verunreinigungen von ≤ 330 ng DNA pro mg RNA, entsprechend 0,33%, für akzeptabel, erwähnt aber nicht, auf welcher wissenschaftlichen Grundlage diese Einschätzung beruht.

Der genannte Grenzwert scheint sich auf einen WHO Meeting Report aus dem Jahr 2007 zu beziehen [7]. RNA-basierte »Impfstoffe« sind in diesem Dokument jedoch gar nicht erwähnt. Und selbst wenn dem so wäre, dann wäre dieser Wert höchst fraglich, da es sich im Fall der Covid-19 »Impfstoffe« nicht um nackte, sondern um in Lipid Nanopartikel (LNPs) verpackte DNA handelt, die dadurch von unserem Immunsystem völlig unbemerkt in unsere Zellen eingeschleust werden kann.

Trotzdem steht in den von der EMA genehmigten Produktmerkmalen für den Covid-19 »Impfstoff« Comirnaty von BioNTech auf Seite 16 zu lesen [8]:

»Es wurden weder Studien zur Genotoxizität, noch zur Karzinogenität durchgeführt.«

Als Begründung wird angegeben:

»Die Bestandteile des Impfstoffs (Lipide und mRNA) haben voraussichtlich kein genotoxisches Potenzial.«

Da die EMA selbst einen Grenzwert für DNA-Kontaminationen angegeben hat, ist die Aussage, dass der Impfstoff lediglich Lipide und mRNA enthält, nachweislich falsch, denn es ist auch Fremd-DNA vorhanden.

Gleichermaßen unfassbar ist die Tatsache, dass die EMA bei dieser völlig neuen Formulierung eines »Impfstoffs« die Einhaltung des von ihr gesetzten Grenzwertes nicht selbst nachprüft, sondern sich lediglich auf die Angaben der Hersteller verlässt.

Dabei ist völlig offen, aufgrund welcher Erkenntnisse dieser Grenzwert gesetzt wurde. Die von Kevin McKernan und Kollegen gemessenen DNA-Konzentrationen wiesen starke Schwankungen zwischen verschiedenen Chargen auf und erreichten Höchstwerte von bis zu ca. 30% der enthaltenen Nukleinsäuren, d.h. 1/3 DNA und 2/3 RNA.

Die Verwendung der Bezeichnung »DNA-Verunreinigung« ist in diesen Fällen nicht mehr zutreffend, da die DNA den zweithäufigsten Bestandteil darstellt.

(…)

hier weiterlesen: https://www.mwgfd.org

…

Quellen: PublicDomain/publish.twitter.com am 28.04.2024