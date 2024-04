Ist die Vogelgrippe 100-mal schlimmer als COVID? Fakt oder Fiktion?

Teile die Wahrheit!

Wie am Schnürchen schlagen das medizinische Establishment und die Mainstream-Medien zu Beginn einer neuen Wahlsaison Alarm wegen einer weiteren potenziellen Pandemie: der Vogelgrippe.

Sie ziehen nicht nur Vergleiche mit COVID-19, sondern behaupten sogar, dass die Vogelgrippe das Potenzial hat, 100 MAL TÖDLICHER zu sein!

The Gateway Pundit berichtet:

Angesichts der wachsenden Besorgnis warnen Experten, dass sich am Horizont möglicherweise eine Vogelgrippe-Pandemie abzeichnet, die katastrophale Ausmaße annehmen könnte, die „100-mal schlimmer als Covid-19“ sein könnten.

Der Alarm wurde ausgelöst, nachdem berichtet wurde, dass das Virus bei mehreren Arten, darunter Kühen, Katzen und Menschen, gefunden wurde, was möglicherweise die Mutation des Virus beschleunigen könnte, sodass es unter Menschen übertragbarer wird.

Im März 2024 wurden aufgrund von Krankheitssymptomen mehrere Tiere in Texas und Kansas auf Influenza getestet. Zu diesen Tieren gehörten Wildvögel, Katzen und Milchkühe. Einige dieser Tests ergaben ein positives Ergebnis für die Vogelgrippe A (H5N1), was den ersten Nachweis des Virus bei Rindern in den Vereinigten Staaten darstellt.

Die Besorgnis über die Ausbreitung der Vogelgrippe auf Menschen nahm zu, als das CDC zugab, dass das Virus mutiert war, wodurch sich das Virus leichter verbreiten konnte.

Während im medizinischen Establishment zunehmende Besorgnis herrscht, fragen sich viele, wie real die Bedrohung durch die Ausbreitung der Vogelgrippe tatsächlich ist – und einige fragen sich offen, ob es sich bei dieser potenziellen Pandemie um nichts weiter als eine zeitlich günstig abgestimmte psychologische Operation handelt oder nicht das Ziel ist, Unterstützung für den Pandemievertrag der WHO und andere umstrittene Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zu gewinnen. (Das WEF befiehlt das Kriegsrecht auszurufen, da eine „drohende Vogelgrippe-Pandemie“ über den Globus hereinbrechen wird)

Laut Dr. Kelly Victory, Leiterin der Notfall- und Katastrophenmedizin des TWC Chief Medical Board:

Die Vogelgrippe ist eine rote Fahne, die alle 12 bis 18 Monate an der Fahnenstange hochgezogen wird. Derzeit scheint dies wie bei früheren jüngsten „Ausbrüchen“ zu sein, von denen vor allem Geflügelarbeiter betroffen sind, und es gibt kaum Hinweise darauf, dass es zu einer nennenswerten Übertragung von Mensch zu Mensch kommt.

Dennoch ist dies eine gute Erinnerung daran, dass wir in Notzeiten immer vorbereitet sein und Eigenständigkeit fördern müssen. Wir haben allen Grund zu der Annahme, dass beispielsweise Ivermectin, Hydroxychlorquin, Azithromycin, Budesonid usw. ein breites Spektrum viraler und bakterieller Erkrankungen abdecken, da sie sicherlich nicht „Covid-spezifisch“ sind.

Wenn man diese Medikamente zur Hand hat, können sich die Menschen von BigPharma befreien, das ihnen glauben machen möchte, dass jeder neue Krankheitserreger oder saisonale Ausbruch eine neue/neuartige Behandlung erfordert, und von dem Chaos und der Unsicherheit, die häufig mit Ängsten im Bereich der öffentlichen Gesundheit einhergehen.

EU-Beamte warnen vor den Gefahren der Vogelgrippe und beklagen den „Mangel an Immunabwehr“ dagegen

Beamte der Europäischen Union haben vor den möglichen Auswirkungen der Vogelgrippe , allgemein bekannt als Vogelgrippe, auf den Menschen gewarnt , da sich die Krankheit weiterhin unter Wildvögeln auf dem Kontinent ausbreitet.

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) veröffentlichte diese Warnung am 3. April und verwies auf Beobachtungen zoonotischer Übertragungen zwischen Vögeln und Säugetieren.

Solche Übertragungen wurden in Pelztierfarmen beobachtet, wo Ausbrüche gemeldet wurden. Obwohl es selten vorkommt, dass infizierte Vögel das Virus auf Menschen übertragen, warnte die EFSA, dass neue Stämme in Zukunft ein Risiko darstellen könnten.

Diese Viren entwickeln sich weltweit ständig weiter und mit der Migration von Wildvögeln könnten neue Stämme entstehen, die potenzielle Mutationen für die Anpassung an Säugetiere tragen.

Sollten Vogelgrippeviren vom Typ A (H5N1) die Fähigkeit erlangen, sich effizient unter Menschen auszubreiten, könnte dies aufgrund der fehlenden Immunabwehr gegen H5-Viren beim Menschen zu einer großflächigen Übertragung führen.

Um dem Risiko einer Vogelgrippe-Pandemie vorzubeugen, empfahl die EFSA mehrere Schlüsselmaßnahmen . Dazu gehören die Verbesserung der Überwachung von Menschen und Tieren, die Gewährleistung des Zugangs zu Schnelldiagnosen, die Förderung der Zusammenarbeit zwischen dem Tier- und Humanbereich und die Umsetzung vorbeugender Maßnahmen wie Impfungen.

Der Schwerpunkt liegt auf der effektiven Kommunikation mit verschiedenen Interessengruppen, der Stärkung der Veterinärinfrastruktur, der Durchsetzung von Biosicherheitsmaßnahmen in landwirtschaftlichen Betrieben und der Minimierung des Kontakts von Wildtieren mit Haustieren.

Die Agentur betonte außerdem die Bedeutung einer sorgfältigen Planung in der Geflügel- und Pelztierhaltung, insbesondere in Gebieten mit großen Wasservogelpopulationen.

Das Risiko einer Vogelgrippe-Infektion beim Menschen bleibt gering

Laut Erica Susky, einer in Toronto ansässigen medizinischen Mikrobiologin mit Zertifizierung für Infektionskontrolle, ist das Risiko einer Übertragung der Vogelgrippe von Mensch zu Mensch im Allgemeinen gering.

Fälle beim Menschen treten typischerweise bei Personen auf, die direkten Kontakt mit Vögeln haben, beispielsweise während der Schlachtung oder Zubereitung. Obwohl die Vogelgrippe beim Menschen eine hohe Sterblichkeitsrate aufweist, kommt sie selten vor.

Susky betonte die Hauptsorge hinsichtlich der Mutations- und Anpassungsfähigkeit des Influenzavirus. Mit zunehmendem Kontakt zwischen Vogelpopulationen und Menschen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein neuartiger Stamm an die Ausbreitung beim Menschen anpasst.

Die industrielle Landwirtschaft und städtische Gebiete sind potenzielle Brennpunkte für die Ausbreitung von Influenzaviren zwischen Menschen und Vogelpopulationen.

Um die Ausbreitung der Vogelgrippe und anderer Infektionskrankheiten einzudämmen, empfahl Susky die Anwendung angemessener Techniken zur Infektionsprävention, einschließlich regelmäßiger Händehygiene und der jährlichen Grippeimpfung. Es wird außerdem empfohlen, den Kontakt mit Vögeln und Wildtieren nach Möglichkeit zu vermeiden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Risiko einer Vogelgrippe-Pandemie zwar nach wie vor relativ gering ist, aber kontinuierliche Wachsamkeit und proaktive Maßnahmen unerlässlich sind, um künftige Ausbrüche zu verhindern und die öffentliche Gesundheit zu schützen.

Unterdessen gaben die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) am 1. April bekannt, dass eine Person in Texas positiv auf die Vogelgrippe H5N1 getestet wurde. Die Person war in Texas mit Milchvieh in Berührung gekommen und vermutlich mit HPAI A(H5N1)-Viren infiziert.

Während bei dem Patienten Augenrötungen als einziges Symptom auftraten und er sich erholt, versicherte das CDC, dass die allgemeine Risikobewertung für die menschliche Gesundheit in Bezug auf die H5N1-Vogelgrippe in den USA nach wie vor niedrig sei.

Allerdings besteht bei Personen, die engen oder längeren Kontakt mit infizierten Vögeln oder Tieren haben, ein höheres Infektionsrisiko. Das CDC überwacht genau Arbeiter, die möglicherweise mit infizierten Vögeln oder Tieren in Kontakt gekommen sind, und testet diejenigen, die Symptome entwickeln.

Die Symptome beim Menschen können von milden Symptomen wie Augeninfektionen oder Symptomen der oberen Atemwege bis hin zu schweren Erkrankungen wie einer Lungenentzündung reichen.

Laut Experten ist die Vogelgrippe immer noch „einige Mutationen“ davon entfernt, viele Menschen zu infizieren

Laut Experten zitiert Verywell Health Thomas Russo in einem Artikel, in dem es heißt, dass die Vogelgrippe laut Experten noch mehrere Mutationen davon entfernt sei, viele Menschen zu infizieren.

„Weltweit gab es eine Reihe von Fällen von Vogelgrippe beim Menschen, aber nur wenige Fälle hier in den USA“, sagte Russo. „Personen, die an der Vogelgrippe erkrankt sind, hatten engen und längeren Kontakt mit infizierten Tieren.“

Wir wissen, was die Globalisten im Jahr 2020 getan haben, und wir wissen, dass sie alles tun werden, um ihre Macht zu behalten, was 2024 zu einem potenziell sehr gefährlichen Jahr für die Menschen macht.

Quellen: PublicDomain/buffalo.edu/naturalnews.com am 11.04.2024