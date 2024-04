IWF bereitet Finanzrevolution vor: Verabschieden Sie sich vom Dollar

Teile die Wahrheit!

Das Bretton-Woods-Abkommen von 1944 legte den Rahmen für den Aufstieg des US-Dollars und seinen Status als globale Reservewährung fest, was für die USA offensichtliche Vorteile hat, aber auch zahlreiche Kosten mit sich bringt, so Brandon Smith, der schreibt:

„Stellen Sie sich den Weltreservestatus als einen „Deal mit dem Teufel“ vor. Du bekommst den Ruhm, du bekommst das Vermögen, du bekommst Trophäentermine und ein süßes Auto – für eine Weile. Dann kommt eines Tages der Teufel, um einzusammeln, und wenn er es tut, wird er Dir alles nehmen, einschließlich deiner Seele. ”

„Leider vermute ich, dass die Abholzeit für die USA bald kommt .“

Der Status einer globalen Reservewährung ermöglicht einen erstaunlichen geldpolitischen Spielraum. Das Finanzministerium ist sich darüber im Klaren, dass im Ausland eine ständige Nachfrage nach Dollar besteht, um den Import und Export von Waren zu erleichtern. Das Petrodollar- Monopol machte den US-Dollar jahrzehntelang unverzichtbar für den weltweiten Ölhandel.

Dies bedeutet, dass die Zentralbank der USA in weit höherem Maße als jede andere Zentralbank der Welt in der Lage war, Fiat-Währungen aus dem Nichts zu schaffen in der Lage war, Fiat-Währungen aus dem Nichts zu schaffen und gleichzeitig die unmittelbaren Auswirkungen einer Hyperinflation zu vermeiden.

Ein Großteil dieses Bargelds sowie der auf Dollar lautenden Schulden landet in den Kassen ausländischer Zentralbanken, internationaler Banken und Investmentfirmen. Manchmal wird es als Absicherung gehalten oder gekauft und verkauft, um die Wechselkurse lokaler Währungen anzupassen. Bis zu 60 % aller US-Währungen (und 25 % der US-Staatsschulden ) befinden sich im Besitz außerhalb der USA

Globale Reservewährung ermöglichte es der US-Regierung und der Fed, nach dem Kreditcrash 2008 Dutzende Billionen Dollar an neuer Währung zu schaffen und dabei die Inflation mehr oder weniger unter Kontrolle zu halten.

Das Problem besteht darin, dass dieses System, Dollars im Ausland zu stauen, nur eine begrenzte Zeit anhält und schließlich die Auswirkungen der Überdruckung spürbar werden. (Banken schließen Hunderte von Filialen und entlassen Tausende, während sie sich auf einen finanziellen Zusammenbruch vorbereiten!)

Das Bretton-Woods-Abkommen von 1944 legte den Rahmen für den Aufstieg des US-Dollars fest. Während die Vorteile offensichtlich sind, insbesondere für die USA, sind damit zahlreiche Kosten verbunden.

Es könnte die Form eines brandneuen Bretton-Woods-ähnlichen Systems annehmen, das den Dollar als globale Reservewährung abschafft und ihn durch ein neues digitales Korbsystem ersetzt. (So ​​etwas wie die Sonderziehungsrechte (SZR) des Internationalen Währungsfonds (IWF).

Globale Banken geben im Wesentlichen zu dass sie eine vollständige Überarbeitung der auf Dollar basierenden Finanzwelt und die Schaffung eines auf digitale Zentralbankwährungen (CBDC) ausgerichteten Systems planen, das auf „einheitlichen Hauptbüchern“ basiert.

In jüngster Zeit wurden drei Entwicklungen nacheinander bekannt gegeben, die darauf hindeuten, dass die Ablösung des Dollars unmittelbar bevorsteht.

Und mit „unmittelbar bevorstehend“ meine ich, bevor dieses Jahrzehnt vorbei ist.

Das XC-Rahmenwerk des IWF: Eine zentralisierte Richtlinie für CBDCs

Die XC-Plattform des IWF wurde im November 2022 als theoretisches Modell veröffentlicht und entspricht eng dem seit langem diskutierten Konzept eines globalen SZR, nur würde sie in diesem Fall alle CBDCs zusammen mit den „alten Währungen“ (Dollar und Euro) unter einem Dach bündeln und so weiter).

XC wird als politische Struktur vermarktet, um grenzüberschreitende Zahlungen in CBDCs für Regierungen und Zentralbanken „einfacher“ zu machen.

Natürlich wird der IWF damit zum Mittelsmann, der den Fluss digitaler Transaktionen kontrolliert. Der IWF schlägt vor, dass die XC-Plattform den verschiedenen beteiligten Nationen den Übergang von Altwährungen zu CBDCs erleichtern würde.

Wie der IWF in einer Diskussion über zentralisierte Hauptbücher im Jahr 2023 feststellte:

Wir könnten in einer Welt landen, in der wir bis zu einem gewissen Grad miteinander verbundene Einheiten haben, einige Einheiten und einige Länder jedoch ausgeschlossen sind.

Und als globale und multilaterale Institution streben wir gewissermaßen danach, eine grundlegende Konnektivität, ein grundlegendes Regelwerk und eine Governance bereitzustellen, die wirklich multilateral und inklusiv ist.

Ich denke also, dass das Ziel darin besteht, Innovationen anzustreben, die mit den politischen Zielen vereinbar sind und im Verhältnis zur breiten Mitgliedschaft beispielsweise des IWF inklusiv sind.

Um es zu übersetzen: Dezentrale Systeme sind schlecht.

„Inklusivität“ (Kollektivismus) ist gut.

Und der IWF möchte mit anderen globalistischen Institutionen zusammenarbeiten, um als „Vermittler“ (Kontrolleure) dieses Wirtschaftskollektivismus zu fungieren.

Universal Ledger der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ).

Nicht mehr als einen Tag, nachdem der IWF seine XC-Plattformziele bekannt gegeben hatte, kündigte die BIZ ihre Pläne für einen einzigen Datensatz für alle CBDCs namens BIZ Universal Ledger an. Die BIZ weist ausdrücklich darauf hin, dass das Projekt das Vertrauen in die digitalen Währungen der Zentralbanken stärken und gleichzeitig die Fragmentierung der aktuellen Tokenisierungsbemühungen überwinden soll.

Während sich der IWF auf die Kontrolle der internationalen Politik konzentriert, verfolgt die BIZ die technischen Aspekte der Globalisierung von CBDCs. Beide machen in ihren Weißbüchern deutlich, dass eine bargeldlose Gesellschaft tatsächlich das Endziel ist und dass digitale Transaktionen von einer zentralen Stelle überwacht werden müssen , um das Geld „sicher“ zu halten.

Wie die BIZ in ihrem ausführlichen Überblick über Unified Ledgers argumentiert:

Heute steht das Währungssystem an der Schwelle zu einem weiteren großen Sprung. Nach der Dematerialisierung und Digitalisierung ist die Schlüsselentwicklung die Tokenisierung – der Prozess der digitalen Darstellung von Ansprüchen auf einer programmierbaren Plattform. Dies kann als nächster logischer Schritt in der digitalen Aufzeichnung und Vermögensübertragung angesehen werden …

Der Entwurf sieht vor, diese Elemente in einer neuartigen Finanzmarktinfrastruktur (FMI) zusammenzuführen – einem „Unified Ledger“. Die vollen Vorteile der Tokenisierung könnten in einem einheitlichen Hauptbuch genutzt werden, da die Endgültigkeit der Abrechnung durch Zentralbankgeld entsteht, das sich am selben Ort wie andere Forderungen befindet.

Durch die Nutzung des Vertrauens in die Zentralbank birgt ein solcher gemeinsamer Veranstaltungsort großes Potenzial zur Verbesserung des Währungs- und Finanzsystems.

Die BIZ macht in ihrem Programm drei Hauptaussagen:

Erstens ist die Digitalisierung des Geldes unvermeidlich. Bargeld wird vor allem deshalb verschwinden, weil es den Geldtransfer erleichtert, und bestehende Kryptowährungen sind „ein fehlerhaftes System, das nicht die Rolle der Zukunft des Geldes übernehmen kann“.

Zweitens sind unsere bestehenden dezentralen Zahlungsmethoden inakzeptabel, weil sie „riskant“ sind. Nur Zentralbanken sind qualifiziert und „vertrauenswürdig“ genug, um den Geldwechsel zu vermitteln.

Drittens dient der Einsatz von Unified Ledgers weitgehend dazu, alle Transaktionen zu verfolgen und sogar zu untersuchen (natürlich zum Wohle der Allgemeinheit).

Das BIZ-System befasst sich weit mehr mit privaten Transaktionen als das IWF-Beispiel. Es ist die technische Grundlage für die Zentralisierung aller CBDCs, die teilweise von der BIZ und dem IWF verwaltet werden, und soll in den nächsten zwei Jahren breiter eingesetzt werden.

Es gibt bereits heute mehrere Nationen, die das BIZ-Hauptbuch testen.

Nun ist es wichtig zu verstehen, dass derjenige, der als Vermittler beim globalen Geldwechsel fungiert , alle Macht haben wird, sowohl über die Regierungen als auch über deren Bürger.

Mit anderen Worten: Wer das einheitliche Hauptbuch kontrolliert, kontrolliert auch das gesamte Geld der Welt.

Wenn jede Vermögensbewegung überwacht wird, von der Verschiebung von Milliardenbeträgen zwischen Regierungen bis hin zu Ihren Zahlungen für Lebensmittel und Benzin, dann kann jede einzelne Transaktion abgelehnt werden.

Ihr Zugang zu Nahrung und Treibstoff würde von der Laune des Beobachters abhängen. Was vielleicht nicht einmal menschlich ist …

In der Vergangenheit war eine derart detaillierte Kontrolle einzelner Transaktionen nicht möglich. Die Zahlen variieren, aber der durchschnittliche Amerikaner führt derzeit 39–70 Transaktionen pro Monat durch, 1–2 pro Tag.

Die Entwicklung von KI ermöglicht es, riesige Datenmengen in Echtzeit auszuwerten und zu analysieren und sehr detaillierte Profile von Einzelpersonen allein auf der Grundlage ihrer Käufe zu entwickeln … Und natürlich kann unsoziales Kaufverhalten in Echtzeit erkannt und verhindert werden.

Das SWIFT Cross Border Project (eine weitere Möglichkeit, ganze Nationen zu kontrollieren)

Wie wir bei dem Versuch gesehen haben, das SWIFT-Zahlungsnetzwerk als Knüppel gegen Russland zu nutzen, gibt es ein offensichtliches Motiv für Globalisten, einen Hochgeschwindigkeitsknotenpunkt für Großtransaktionen zu kontrollieren. Auch hier dreht sich alles um Zentralisierung , und wer auch immer den Hub kontrolliert, hat die Mittel, den Handel zu kontrollieren … bis zu einem gewissen Punkt.

Der Ausschluss Russlands aus SWIFT hat aber doch nicht funktioniert, oder?

Die russische Wirtschaft erlitt gerade deshalb nur minimalen Schaden, weil es andere Methoden für den Geldtransfer zwischen Nationen gibt, um den Handelsfluss aufrechtzuerhalten.

Allerdings wäre es unter einem CBDC-basierten globalen Währungsschirm für kein Land möglich, außerhalb der Grenzen zu arbeiten. Dabei geht es nicht nur darum, wie einfach es ist, eine Nation aus dem Netzwerk auszuschließen, sondern auch darum, die Möglichkeit zu haben, den Geldtransfer auf der Empfängerseite der Börse zu blockieren.

Sämtliche Gelder aus beliebigen Quellen könnten abgefangen werden, bevor sie ihren Empfänger erreichen.

Sobald Regierungen vollständig unter der Fuchtel eines zentralisierten Währungssystems, eines zentralen Hauptbuchs und eines zentralen Austauschzentrums stehen, werden sie nie mehr entkommen können .

Diese Kontrolle wird unweigerlich auf die breite Bevölkerung übergreifen.

Klingt das verrückt? Hier ist der wirklich beängstigende Teil: Die überwiegende Mehrheit der Nationen stimmt diesem Programm zu!

China ist am meisten daran interessiert, dem globalen Währungssystem beizutreten.

Russland ist immer noch Teil der BIZ, aber ihre Beteiligung an CBDCs ist noch unklar.

Der Punkt ist: Erwarten Sie nicht, dass die BRICS-Staaten der neuen Währungsordnung entgegenwirken. Das wird nicht passieren.

CBDCs beenden automatisch den Status des Dollars als globale Reservewährung

Was haben also all diese globalistischen Projekte mit CBDCs mit dem Dollar zu tun?

Das Fazit lautet: Ein einheitliches CBDC-System schließt die Notwendigkeit oder den Anwendungsfall einer globalen Reservewährung vollständig aus .

Das Unified-Ledger-Modell nimmt alle CBDCs und homogenisiert sie in einem Liquiditätspool, wobei jedes CBDC innerhalb kurzer Zeit ähnliche Eigenschaften aufweist.

Die Vorteile des Dollars verschwinden in diesem Szenario. Der Wert aller Währungen wird relativ zum Mittelsmann. Mit anderen Worten: Der IWF, die BIZ und andere damit verbundene Institutionen diktieren die Eigenschaften von CBDCs und daher gibt es keinen Unterscheidungsmerkmal eines einzelnen CBDC, der einen einzelnen CBDC wertvoller macht als die anderen.

Sicherlich könnten einige Länder ihre Währung durch überlegene Produktion oder überlegene Technologie möglicherweise bis zu einem Punkt trennen. Aber das alte Modell, ein großes Militär als Mittel zur Stützung der Währung einzusetzen, ist tot.

Alle Währungen der Welt, vom Dollar bis zum malaysischen Ringgit, würden zu nichts weiter als Einzelposten im Universal Ledger.

Letztendlich werden die Globalisten zwei vorhersehbare Argumente vorbringen:

1) Eine Weltreservewährung unter der Kontrolle einer Nation ist unfair und wir als globale Banker müssen das System „gleicher“ machen.

2) Warum gibt es überhaupt eine Reservewährung, wenn alle Transaktionen sowieso in unserem Hauptbuch verwaltet werden? Der Dollar ist für den internationalen Handel nicht besser als jedes andere CBDC, oder?

Schließlich muss der Dollar sterben, weil er ein integraler Bestandteil der „alten Welt“ des materiellen Austauschs ist. Denken Sie daran, dass der Dollar ursprünglich als „dreihunderteinundsiebzig Gran und vier Sechzehntel eines Korns reinen Silbers“ definiert wurde.

Materielle Vermögenswerte wie physische Edelmetalle haben keinen Platz in der rein digitalen Zukunft, die sich die Globalisten vorstellen,

Die Globalisten wünschen sich eine bargeldlose Gesellschaft, weil es sich um eine leicht kontrollierbare Gesellschaft handelt. Denken Sie an die Corona-Lockdowns – wenn es damals ein bargeldloses System gegeben hätte, hätten sie alles bekommen, was sie wollten. Weigern Sie sich, den experimentellen Impfstoff einzunehmen? Wir sperren einfach Ihre digitalen Konten und zwingen Sie dazu, die Vorschriften einzuhalten.

Ohne physisches Geld haben Sie keine Alternative, es sei denn, Sie planen, vollständig vom Land zu leben und Waren und Dienstleistungen zu tauschen (eine Lebensweise, an die sich die meisten Menschen in der Ersten Welt erst nach langer Zeit gewöhnen können).

Ich glaube, dass ein beträchtlicher Prozentsatz der Bevölkerung sich einer bargeldlosen Gesellschaft widersetzen würde, aber in der Zwischenzeit muss man immer noch mit der Unvermeidlichkeit eines Dollar-Crashs klarkommen.

Globalistische Organisationen drängen CBDCs, sehr schnell aktiv zu werden, und dies sowie zentralisierte Hauptbücher werden den Dollar entthronen.

Das bedeutet, dass die im Ausland gehaltenen Billionen an Greenbacks auf einmal nach Amerika zurückströmen und eine historische Inflationskatastrophe verursachen werden.

Genau die Art von Katastrophe, die die Nation davon überzeugen könnte, eine neue, digitale Währung zu akzeptieren …

So sehr unser Land in der Vergangenheit vom Status einer globalen Reservewährung profitiert hat, so sehr wird es auch leiden, wenn der Dollar stirbt.

Das ist einer der Gründe, warum es absolut wichtig ist , physische Edelmetalle zu besitzen. Unauffindbare, nicht digitale Geldformen wie Gold und Silber werden in naher Zukunft einen noch höheren Wert haben als heute.

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 15.04.2024