Joe Biden: Groteske Aussagen und wirres Verhalten: US-Präsident schürt Sorge um Gesundheit (Videos)

Es vergeht keine Woche, in der Joe Biden nicht für Schlagzeilen sorgt. Allerdings geht es dabei nicht immer um seine politische Agenda. Vielmehr ist es das orientierungslose Auftreten des Präsidenten, das nicht selten Spott und Häme nach sich zieht.

Auch in dieser Woche schürte der 81-Jährige mit seinem Verhalten die Sorge um seine Gesundheit.

Als Präsident der Vereinigten Staaten steht Joe Biden (81) unweigerlich im Fokus der Medien. Jeder seiner Schritte wird verfolgt und genau unter die Lupe genommen.

Sowohl die Medien im Allgemeinen als auch Bidens Kritiker im Speziellen sind ständig auf der Suche nach einer neuen Schlagzeile oder einem weiteren Fauxpas. Auch in dieser Woche wurden sie fündig und zogen Joe Biden durch den Kakao.

Joe Biden irrt in Michigan orientierungslos umher und sorgt für einen Eklat

So wurde Joe Biden bei einem Wahlkampf-Auftritt im US-Bundesstaat Michigan dabei erwischt, wie er (wieder einmal) völlig orientierungslos umherirrte und scheinbar nicht wusste, wohin er gehen soll oder was von ihm erwartet wird. Videos im Netz zeigten das Fiasko und sorgten für hitzige Diskussionen.

Zahlreiche Nutzer sprachen sich dafür aus, dass der 81-Jährige keinesfalls eine zweite Amtszeit in Erwägung ziehen sollte. (Bidens Rede an die Nation: „Ein bösartiger alter Mann im Koffeinrausch“)

Doch nicht nur Joe Bidens unbestreitbar schlechter gesundheitlicher Zustand, sondern auch die Tatsache, dass die beiden ebenfalls in dem Video zu sehenden Regenschirmträger schwarz waren, sorgte für einen Aufschrei. (Biden vollkommen verwirrt: Für diesen irren Auftritt hagelt es Mega-Spott (Video))

Joe Biden mit Peinlich-Auftritt bei Wahlkampf in Arizona

Auch bei einem Wahlkampfauftritt in Arizona sorgte der US-Präsident für irritierte Gesichter. In einem mexikanischen Restaurant, wo Joe Biden die hispanischen Wähler für sich gewinnen wollte, verließ der 81-Jährige urplötzlich die Bühne kurz nachdem seine Wahlkampfmanagerin Julie Chávez Rodríguez ihre Eröffnungsrede begonnen hatte. (Biden: US-Präsident völlig wirr! Diese Schock-Auftritte sorgen für Entsetzen (Videos))

Ein Baby im Publikum hatte seine Aufmerksamkeit erregt und bei Joe Biden schließlich zu der unbedachten Aussage, er habe dem Baby „nicht widerstehen“ können, geführt.

Joe Biden verwirrt Wähler mit Auftritt in Anti-Sturz-Schuhen

Von seinen fragwürdigen Aussagen sowie seinem orientierungslosen Verhalten einmal abgesehen, sorgte in dieser Woche auf Joe Bidens „Look“ für Schlagzeilen – und das nicht in guter Hinsicht.

Der US-Präsident wurde mit Gesundheits-Turnschuhen, sogenannten „Anti-Sturz-Schuhen“, an seinen Füßen gesichtet, die ihm offenbar mehr Stabilität bieten sollen.

Schließlich hatte der 81-Jährige in den vergangenen Wochen immer wieder mit diversen Stürzen und Stolperern für Aufsehen gesorgt.

Aussetzer nach Brückeneinsturz? Lügen-Vorwürfe gegen US-Präsidenten

Nach dem tragischen Brückeneinsturz in Baltimore versprach US-Präsident Joe Biden schnell Hilfe. Dabei sorgte er allerdings auch mit Aussagen für Aufruhr, er sei mit dem Zug über die ausschließlich für Autos gebaute Brücke gereist. Verbreitete Biden wirklich erneut Falschinformationen?

Mehrere Tote soll es gegeben haben, nachdem ein Container-Schiff am Dienstag eine Autobahnbrücke in Baltimore (US-Bundesstaat Maryland) rammte und diese zum Einsturz brachte. Auch US-Präsident Joe Biden hat sich bereits zu dem Unglück geäußert, versprach unter anderem finanzielle Hilfe für den Wiederaufbau.

Doch der 81-Jährige, der zuletzt immer wieder mit peinlichen Auftritten für Schlagzeilen sorgte, leistete sich dabei nach Meinung vieler Kritiker auch einen weiteren Aussetzer.

Joe Biden will mit Zug über eingestürzte Francis Scott Key Bridge in Baltimore gefahren sein laut Statement

In einem auch auf der offiziellen Website des Weißen Hauses zu findenden Statement zu der Tragödie sagt Joe Biden: „Gegen 1.30 Uhr kollidierte ein Containerschiff mit der Francis Scott Key Bridge, über die ich viele, viele Male mit dem Zug oder dem Auto aus dem Bundesstaat Delaware gereist bin.

Ich war schon oft im Hafen von Baltimore. Und die Brücke stürzte ein, wodurch mehrere Menschen und Fahrzeuge ins Wasser – in den Fluss – geschleudert wurden.“

Das Problem an diesen Aussagen: Eisenbahnschienen hat es auf der Brücke nie gegeben. Dort fanden sich allein vier Fahrstreifen für Autos, worauf den US-Präsidenten auch viele Nutzer der Social-Media-Plattform X (vormals Twitter) hinwiesen. Andere werfen ihm sogar vor, Lügen zu verbreiten.

Biden claims he took the train over Francis Scott Key bridge ‚many, many times’— There are no rail lines. 🤦🏻‍♀️ https://t.co/bUOfN2dIuX

Biden says he traveled ‚many times‘ over vehicle-only Francis Scott Key Bridge while commuting by train or carhttps://t.co/XOKhZAamNY

Biden lies about everything. Even the dumbest of things…

— Jonadab (@JeffBra96540948) March 27, 2024