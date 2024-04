Panikmache: Tuberkulosefälle nehmen zu und mehr über Bakterien und Krankheiten

Teile die Wahrheit!

Am 29. März 2024 veröffentlichte Fox News eine Panikmache über einen Entgiftungs-/Heilungszustand, der vom korrupten und betrügerischen medizinischen Establishment „Tuberkulose“ genannt wird.

Laut CDC stieg die Gesamtzahl der Fälle von „Tuberkulose“ von 8.320 im Jahr 2022 auf 9.615 im Jahr 2023, was einem Anstieg von 1.295 Fällen entspricht. Von Joachim Bartoll

Laut ihrer erfundenen Pseudowissenschaft waren außerdem schätzungsweise 85 % der im Jahr 2023 gezählten Menschen mindestens ein oder zwei Jahre zuvor „infiziert“ und hatten eine sogenannte latente Tuberkulose, wenn das Bakterium in den Körper eindringt und in der Lunge oder anderen Körperteilen „Winterschlaf“ hält.

Experten schätzen, dass bis zu 13 Millionen Amerikaner an latenter Tuberkulose leiden und nicht ansteckend sind.

Das ist natürlich völliger Blödsinn. Ab sofort sollte jeder, der zumindest ein wenig gebildet ist oder einen Sinn für Logik hat, wissen, dass es keine Ansteckung im Sinne von „Infektionskrankheiten“ gibt.

Das ist einfach nur noch mehr Konditionierung, dass „Krankheiten“ überall sind und dass wir sie jahrelang mit uns herumtragen können, ohne es zu wissen. Dass wir tickende Zeitbomben sind. Wie lächerlich!

Wenn Sie jedoch wissen, was „Krankheit“ verursachen kann und was Bakterien tatsächlich tun , wissen Sie auch, dass sie ziemlich schlau waren, als sie dieses umgekehrte Modell von Infektionen und Krankheiten erfanden.

Sehen Sie, das betrügerische medizinische Establishment behauptet, dass Bakterien oder „Viren“ einfach in einige Ihrer Körperöffnungen eindringen und in den Krieg ziehen, oder in diesem Fall, einige Bakterien dringen in Sie ein, langweilen sich und sitzen dann einfach untätig da und machen Blödsinn.

Und dann, wenn Ihr nicht vorhandenes „Immunsystem“ plötzlich einen Schlag erleidet, sehen diese heimtückischen Bakterien ihre Chance zum Angriff und Sie bekommen eine „Infektion“. (Studienlage: Die Wirkung von Kurkuma auf die Leber)

Die Halbwahrheit hier ist, dass die meisten Bakterien, die es gibt, auch in uns existieren, und „Mycobacterium tuberculosis“ ist keine Ausnahme. Genauer gesagt existieren die meisten Bakterienstämme in uns, aber Bakterien können sich bei Bedarf auch in eine andere Bakterienart „verwandeln“.

Bakterien sind einfach eine Müllmannschaft . Sie ernähren sich von Giftstoffen und abgestorbenen Zelltrümmern, also von allem, was unser Körper loswerden muss.

Verschiedene Stämme ernähren sich von unterschiedlichen Toxinen und Geweberesten. Bakterien arbeiten in perfekter Symbiose mit unserer Physiologie. Ohne sie würden wir sterben. Ohne sie würde alles Leben zugrunde gehen.

Was also passiert, wenn Sie „krank“ werden, ist normalerweise, dass Ihr Körper eine Schwelle der toxischen Ansammlung in einem Gewebe erreicht hat und nun beginnt, diese abzubauen, um sie auszuscheiden und aus Ihrem Körper zu entfernen.

Zu Beginn dieses Prozesses wird ein Teil des Gewebes abgebaut und Giftstoffe werden freigesetzt. Dadurch werden Bakterien in dieses Gewebe, in diesen Bereich des Körpers gezogen, wo sie sich vermehren, da es für sie eine Menge zu verzehren gibt, und dann tun sie, was sie wollen Tun; Sie zersetzen und verzehren die Giftstoffe und das geschädigte Gewebe.

Nun, die Scharlatane in weißen Kitteln, die sich Ärzte nennen, denen das rückständige Denken der betrügerischen Keimtheorie indoktriniert wurde, sie sehen Symptome des Heilungsprozesses, die sie als „krank sein“ bezeichnen, und sie sehen viele Bakterien, also Sie kommen zu dem lächerlichen Schluss, dass die Bakterien schuld seien.

Und das ist der hinterhältige und clevere Teil dieser Pseudowissenschaft. Wenn man dazu konditioniert wurde, auf eine bestimmte Art und Weise zu denken, erscheint alles durchaus vernünftig. Verdammt, auch ich habe mich den größten Teil meines Lebens täuschen lassen, da ich selbst in diesem Bereich gearbeitet habe.

Tuberkulose durch toxische Ansammlung

Was Tuberkulose betrifft, gibt es zwei Erklärungen, die sinnvoll und nachweislich gültig sind. Das erste ist einfach eine toxische Ansammlung in der Lunge. Was genau oder wie es passiert ist, ist individuell, da es von der Umgebung und dem Lebensstil der betreffenden Person abhängt und davon, was sie oder sie ausgesetzt war.

Das Wichtigste ist Ihr Ernährungszustand. Wenn Sie genügend bioverfügbare Nährstoffe zu sich nehmen und Ihr Körper täglich ausreichend Ruhe bekommt, können Sie in der Regel das meiste, mit dem Sie tagsüber in Kontakt kommen, entgiften.

Wenn Ihre Ernährung jedoch mangelhaft ist und/oder Sie gestresst sind und viele Mahlzeiten zu sich nehmen, ohne Ihrem Körper Ruhe zu gönnen, werden sich Giftstoffe ansammeln und früher oder später wird Ihr Körper gezwungen sein, sie alle auszuspülen, was zu erheblichen oder sogar lebensbedrohlichen Schäden führen kann.

Es würde passieren, dass Sie zu dem werden, was die Weißkittel als „krank“ bezeichnen, was in Wahrheit einfach eine heilende Reaktion ist, ein Prozess zur Wiederherstellung Ihrer Gesundheit.

Und das bringt uns zur zweiten Erklärung für Tuberkulose, nämlich zu dem, was in der Deutschen Neuen Medizin beobachtet wurde.

Tuberkulose durch Todesangstkonflikte

In der Deutschen Neuen Medizin wurde beobachtet, dass das Tuberkulosesekret proteinreich ist und bei einer langen und intensiven Heilungsphase ein Proteinmangel, wie bei einer schlechten Ernährung, tödlich sein kann.

Der Tod wird jedoch nicht durch die „Tuberkulose-Infektion“ verursacht, sondern durch Proteinmangel, wie bei schwerer Mangelernährung (aus diesem Grund wurde Tuberkulose früher auch „Konsum“ genannt).

Nun tritt dieser „Todesangst“-Konflikt in Verbindung mit der Lunge auf, wenn jemand mit einer lebensbedrohlichen Situation konfrontiert wird und den Drang verspürt, zu fliehen, aber gefangen ist oder aufgrund seiner Umstände nicht fliehen kann.

Das in der konfliktaktiven Phase einsetzende biologische Programm reguliert die Produktion neuer Lungenbläschenzellen hoch, was dem Organismus hilft, mehr Sauerstoff zu produzieren, damit er oder sie der lebensbedrohlichen Situation besser entkommen kann.

Sobald der Konflikt gelöst ist, wird das neu aufgebaute Notfallgewebe nicht mehr benötigt und abgebaut, und zwar mit Hilfe von Bakterien, in diesem Fall dem sogenannten „Mycobacterium tuberculosis“.

Dies geschah während der „Lungentuberkulose-Epidemie“ von 1918/19, nachdem Millionen Menschen die Todesangstkonflikte der vier Jahre des Ersten Weltkriegs gelöst hatten.

Das Ende des Krieges leitete eine sozusagen massenhafte Heilung ein, was zu dem führte, was als fehlerhaft wahrgenommen wurde, als zwei Pandemien (siehe auch Spanische Grippe) aufkamen.

Aufgrund der extremen Armut, die durch die Weltwirtschaftskrisen nach dem Ersten Weltkrieg verursacht wurde, erhielten Tuberkulose-Betroffene nicht die für die Heilung erforderliche proteinreiche Nahrung, sondern ausreichend tierische Lebensmittel wie Fleisch, Innereien oder Eier .

Nur wer sich eine ausreichende Ernährung leisten konnte, konnte überleben. Die Armen hatten keine Chance. Historische Berichte über Tuberkulose-Epidemien behaupten, dass die Tuberkulose verschwand, nachdem sich die sozialen und sanitären Bedingungen verbessert hatten.

In Wirklichkeit waren es die Erholung der Wirtschaft, mehr Stabilität, weniger Stress und die damit verbundene ausreichende Ernährung, die die Situation verbesserten.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Tuberkulose nicht durch Bakterien verursacht wird und keine „Krankheit“ ist. Bakterien sind das, was während der Heilungs- und Erholungsphase vorhanden ist.

Sie können das, was als „Tuberkulose“ bezeichnet wird, entweder durch eine toxische Ansammlung in der Lunge erleben, insbesondere wenn Ihre Ernährung proteinarm ist, wie z. B. bei tierischen Lebensmitteln, oder Sie können es durch die Lösung eines längst überfälligen Todes-Angst-Konflikts erleben – und noch einmal: Wenn Sie unterernährt sind, insbesondere an Proteinen, können Sie wirklich krank werden, da Ihrem Körper die Ressourcen fehlen, um das Gewebe zu heilen und wiederherzustellen.

Wenn Sie jedoch gut ernährt sind und den Konflikt lösen, werden Sie ihn möglicherweise kaum bemerken, sondern nur als leichte erkältungsähnliche Symptome auftreten.

Es sollte auch beachtet werden, dass wiederkehrende Todesangst-Konflikte, bei denen der Körper weiterhin mehr Gewebe in Ihrer Lunge aufbaut, um Ihnen bei der Flucht aus Ihrer Situation zu helfen, eine der Ursachen für das sind, was die medizinische Einrichtung heute als „ Lungenkrebs.‘

Um gesund zu bleiben, müssen Sie wie immer darauf achten, dass Sie sich so nah wie möglich an unserer natürlichen, tiergerechten Ernährung des Menschen orientieren, da der Mensch ein ausgeprägter Fleischfresser ist .

Sie müssen auch sicherstellen, dass Ihr Körper die Zeit und die Ressourcen zur Entgiftung hat . Nehmen Sie dazu am besten Ihre letzte Mahlzeit nicht näher als 4 bis 6 Stunden vor dem Zubettgehen zu sich und/oder halten Sie ein paar Mal eine geplante Fastenzeit von mindestens 48 bis 72 Stunden ein mal pro Jahr.

Und schließlich kümmern Sie sich um Ihre Psyche und arbeiten an den Traumata, die Sie möglicherweise erlebt haben.

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 03.04.2024