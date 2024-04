Israel baut einen Altar für das Opfer der roten Färse, um die biblische Endzeitprophezeiung zu erfüllen (Video)

Teile die Wahrheit!

Die Israelis haben Pläne angekündigt, diesen Monat ein Opfer der roten Färse durchzuführen, da sich in Israel vor unseren Augen bedeutende biblische Prophezeiungen erfüllen.

Für das bevorstehende Blutopferritual aus der Zeit Moses wird in der Altstadt Jerusalems ein riesiger weißer Altar gebaut.

Die von biblischer Bedeutung durchdrungenen Ereignisse erregen weltweite Aufmerksamkeit, da viele Menschen glauben, dass das Opfer der roten Färse „den Schlüssel zur Erfüllung alter biblischer Prophezeiungen“ darstellt.

Laut Yitshak Mamo, der mit CBN sprach, wurden qualifizierte Rabbiner darauf vorbereitet, das Opfer durchzuführen, und das Land auf dem Ölberg, wo das Opfer stattfinden wird, ist bereit. (Biblische Prophezeiung? Roter Rost auf dem Mond, rote Färsen in Israel und ein rotes Pferd, das sich zum Reiten vorbereitet)

Im Jahr 2022 wurden fünf perfekte rote Färsen aus dem Bundesstaat Texas nach Israel geflogen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Färsen noch nicht alt genug, um geopfert zu werden. Aber im Jahr 2024 werden sie es sein.

Das Buch Numeri in der Heiligen Bibel enthält spezifische Anweisungen für die Opferung der roten Färse und die Verwendung ihrer Asche in Reinigungsritualen. Dieses Ritual wird in der christlichen Theologie als Vorbote der Wiederkunft Jesu Christi angesehen.

Das bevorstehende Opfer der roten Färse hat bei Anhängern christlichen, jüdischen und muslimischen Glaubens auf der ganzen Welt großen Anklang gefunden und politische Spannungen im besetzten Westjordanland ausgelöst. (Edgar Cayce prophezeite das 2024 ein „entscheidendes Jahr“ des „Erwachens und der Transformation“ sein wird)

Israelis glauben, dass die Vorbereitung und Opferung einer roten Färse Voraussetzung für den Wiederaufbau des Dritten Tempels Salomos in Jerusalem sind, wo heute die Al-Aqsa-Moschee steht.

Dies wird von Muslimen weltweit, einschließlich der Palästinenser, als provokantes Symbol angesehen.

Warum? Denn der geplante Standort für diesen Tempel, der Tempelberg in der Altstadt Jerusalems, beherbergt auch die Al-Aqsa-Moschee und den Felsendom-Schrein, zwei der heiligsten Stätten des Islam.

Palästinensische Fraktionen bemerkten die Ankunft der roten Färsen. In einer kürzlich gehaltenen Rede anlässlich des 100. Völkermordtages im Gazastreifen beschuldigte ein Hamas-Sprecher die Juden, rote Färsen mitgebracht zu haben, und brachte sie damit mit dem anhaltenden Konflikt in Verbindung.

300x250

Israel verneint Berichte über Evakuation von Botschaften

Israel hat Berichte, laut denen einzelne Botschaften evakuiert wurden, verneint. Dies berichtet die «Jerusalem Post». Unklar ist derzeit, ob wirklich weltweit die höchste Alarmstufe für die Botschaften ausgerufen wurde. Zuvor berichteten internationale Beobachter und israelische Medien, dass wegen der höchsten Alarmstufe einzelne Botschaften bereits evakuiert worden seien. Der Iran und die islamischen Revolutionsgarden hatten blutige Rache angekündigt, nachdem bei einem mutmasslich israelischen Luftschlag zwei hochrangige Kommandanten getötet wurden. 300x250 boxone Der Iran sieht Israel hinter dem Angriff auf ihre Botschaft in Syrien. Nun kündigt Teheran Rache für die getöteten Kommandanten an. Droht ein unmittelbarer Vergeltungsschlag? «Das boshafte Regime wird durch unsere tapferen Männer bestraft werden. Wir werden dafür sorgen, dass sie dieses und ähnliche Verbrechen bereuen, so Gott will», sagte Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei am Dienstag laut einer Mitteilung mit Blick auf Israel. Religionsführer Chamenei ist der mächtigste Mann in der Islamischen Republik und Oberbefehlshaber der Streitkräfte.

Was ist der Dritte Tempel Salomos?

Der jüdischen Tradition zufolge baute König Salomo im Jahr 1000 v. Chr., nachdem König David Jerusalem erobert und es zu seiner Hauptstadt gemacht hatte, einen Tempel zur Anbetung Gottes.

Das Gebäude war als erster Tempel Salomos bekannt. Es wurde 586 v. Chr. von Nebukadnezar, dem König von Babylon, zerstört, als er Jerusalem eroberte.

Der Zweite Tempel Salomos wurde im Jahr 37 v. Chr. erbaut, als König Herodes den Tempelberg vergrößerte und den Tempel mit Zustimmung der Öffentlichkeit wiederaufbaute.

Während der Römerzeit, im Jahr 70 n. Chr., wurde der Zweite Tempel zusammen mit Jerusalem von Titus‘ Armee zerstört. In dieser Zeit hielt sich Jesus auch in Jerusalem auf.

Seitdem existiert der Tempel bis heute nicht mehr.

Viele orthodoxe Juden glauben, dass sie den Dritten Tempel bauen müssen, damit der Messias kommen und ihnen helfen kann, die Welt zu regieren.

Wann findet das Opfer der roten Färse statt?

All Israel News berichtete kürzlich, dass das Temple Institute tatsächlich „vor Pessach 2024 “ ein Opfer der roten Färse durchführen will :

Derzeit sind vier der Färsen noch makellos und nach Angaben der Rabbiner des Temple Institute hoffen sie, die Zeremonie vor Pessach 2024 durchführen zu können.

Im Jahr 2024 fällt Pessach auf den 22. April.

Viele Menschen in Israel glauben, dass das Opfer während der bevorstehenden Sonnenfinsternis stattfinden wird.

Wo findet es statt?

Ein Opfer einer roten Färse müsste auf dem Ölberg stattfinden, und das Land, auf dem das Opfer stattfinden würde, gehört Rabbi Yitshak Mamo …

Den Projektmitarbeitern zufolge muss die Zeremonie der roten Färse auf dem Ölberg und an einem Ort durchgeführt werden, der direkt auf die Stelle des Tempels blickt. Das vor 12 Jahren erworbene Land direkt östlich des Tempelbergs erfüllt beide Standards.

Rabbi Yitshak Mamo besitzt dieses Land auf dem Ölberg. Mamo ist bei Uvne Yerusalim, einer Gruppe, die die Geschichte Israels bewahrt und sich für die Bildung zukünftiger Generationen einsetzt.

Bezüglich der Besonderheiten des Geländes sagte er gegenüber CBN News: „Es musste sich genau an der Vorderseite des Ortes befinden, damit der Priester, der diese Zeremonie durchgeführt hat, das Heilige des Heiligen Ortes sehen kann.“

Aber die Uhr tickt.

Wenn die Färsen zu alt werden, sind sie nicht mehr qualifiziert.

Bei einem kürzlichen öffentlichen Auftritt erklärte Mamo, dass „wir kurz vor dem dritten Jahr dieser Kühe stehen“…

„Wenn irgendwelche [Mathematiker] hier sind, dann können Sie verstehen, dass wir kurz vor dem dritten Jahr dieser Kühe stehen“, verrät Mamo. „Das bedeutet, dass wir mit Gottes Hilfe die Erlaubnis von Gott und den Menschen erhalten, die Zeremonie durchzuführen. Und dann können wir rein sein.“

Ich glaube jedoch, dass das Temple Institute die Absicht hat, irgendwann im Jahr 2024 eine Opferung der roten Färse durchzuführen.

Und wenn das passiert, werden Israels Feinde durchdrehen.

Wie CBS News berichtete, hat die Hamas tatsächlich zugegeben, dass die roten Färsen einer der Gründe waren, warum sie Israel am 7. Oktober angegriffen haben …

Als Hamas-Sprecher Abu Ubaida eine Rede zum 100. Tag des Krieges in Gaza begann , entging eine verwirrende, aber aufschlussreiche Ankündigung den Schlagzeilen. Er nannte die Motive für das Massaker der militanten Palästinensergruppe am 7. Oktober in Israel und beschuldigte die Juden, „rote Kühe ins Heilige Land gebracht“ zu haben.

Bei den Kühen, von denen er sprach, handelt es sich um rote Färsen, die jetzt an einem sicheren, unbekannten Ort im von Israel besetzten Westjordanland grasen.

Einige Juden und Christen glauben, dass sie der Schlüssel zum Wiederaufbau des jüdischen Tempels sind, der einst in Jerusalem stand, und dass sie den Messias herbeirufen.

Sobald Israels Feinde erkennen, dass eine rote Färse geopfert wurde, werden sie völlig durchdrehen.

Das ist also eine wirklich große Sache.

Lasst uns weiter beobachten und beten, denn es sieht so aus, als würden die Ereignisse im Nahen Osten bald sehr, sehr interessant werden.

Bewegung der 1970er und 1980er Jahre angesehen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 05.04.2024