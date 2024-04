Politiker haben Angst, dass Geheimdienste ihnen Kinderpornos unterjubeln – Whistleblowerin soll ins Gefängnis, die Pädophilie der Familie Biden aufgedeckt hat (Video)

Und er fügte hinzu:

„Sie haben Angst vor den Behörden (…) Das ist nicht mit der Demokratie vereinbar (…) Es spielt sich vor aller Augen ab, und niemand kümmert sich darum und niemand unternimmt etwas dagegen (…) Ich denke, der Grund dafür ist, dass sie sich bedroht fühlen.

Und wenn man sich die Ausschussvorsitzenden ansieht, die diesen Mist Jahr für Jahr zulassen… Ich kenne sie. Und sie alle haben Dinge zu verbergen. Das weiß ich ganz genau.“

Abgesehen von der angeblichen Bedrohung durch heimlich platzierte Kinderpornografie behauptete Carlson, es sei „sehr üblich“, dass Gesetzgeber „ein Alkoholproblem oder ein seltsames Sexualleben“ hätten, was die Behörden leicht aufdecken könnten, wenn diese Politiker sich weigerten, ihre Aufgaben zu erfüllen. (Joe Biden: Schafft es „nicht bis November“! Zombie-Auftritte sorgen für Entsetzen (Videos))

Carlson ist nicht der erste einflussreiche Konservative in den USA, der behauptet, dass gewählte Vertreter erpresst werden. Im Dezember stellte der Republikaner Tim Burchett, Abgeordneter des Bundesstaates Tennessee, die These auf, seine Kollegen hätten einen Antrag auf Veröffentlichung der Namen der Kunden des berüchtigten Pädophilen Jeffrey Epstein abgelehnt, weil sie in Sexualverbrechen verwickelt gewesen seien.(Joe Biden: Groteske Aussagen und wirres Verhalten: US-Präsident schürt Sorge um Gesundheit (Videos))

Ungenannte Kräfte in Washington nutzten „den alten Honigtopf“, um Politiker zu erpressen und sie zu zwingen, „für verrückte Sachen zu stimmen“, sagte Burchett damals dem konservativen Podcast-Moderator Benny Johnson.

Ein Jahr zuvor war ein Nacktvideo des Abgeordneten Madison Cawthorn aufgetaucht, einen Monat nachdem er behauptet hatte, von älteren Kongressmitgliedern zu Drogenorgien eingeladen worden zu sein. Washington, so sagte er damals, sei voll von „sexueller Perversion“.

Whistleblower soll ins Gefängnis, der Pädophilie der Familie Biden aufgedeckt hat

Das Justizministerium hat am Dienstag einen New Yorker Bezirksrichter gebeten, die Frau zu verurteilen, die Joe Bidens grassierende Pädophilie aufgedeckt hat.

Biden wurde in der Vergangenheit unzählige Male von Konservativen für als „gruselig“ empfundene Äußerungen gegenüber jüngeren Menschen kritisiert, darunter eine Interaktion im Jahr 2022, als der Präsident eine „Freundschaft“ beschrieb , die er mit einem 12-jährigen Mädchen hatte … als er 30 war .

„Wir gehen einen langen Weg zurück“, sagte Biden, nachdem er bei einer Veranstaltung, bei der er sprach, auf eine Frau in der Menge zeigte. „Sie war 12 und ich 30, aber trotzdem. Diese Frau hat mir geholfen, sehr viel zu erledigen. Ohnehin.“

Wochen später war Biden wieder dabei, schlich sich von hinten an ein junges Mädchen heran, beschnüffelte sie und wiederholte seinen Lieblingsspruch.

„Nun, etwas ganz Wichtiges habe ich meinen Töchtern und Enkelinnen gesagt: Keine ernsthaften Jungs, bis man 30 ist!“ sagte Biden zu einem unbekannten jungen Mädchen bei der Veranstaltung in Irvine, Kalifornien.

„Okay, das werde ich mir merken“, sagte das sichtlich unbehagliche Mädchen, als der Präsident sich näher zu ihr beugte und die Gelegenheit nutzte, ihren Duft aufzunehmen.

Die Webseite National File hat bereits über mehrere Enthüllungen aus dem Tagebuch berichtet, darunter die Tatsache, dass die Autorin glaubt, sie sei als Kind sexuell missbraucht worden und habe „wahrscheinlich unangemessene“ Duschen mit ihrem Vater geteilt, die monatelangen Einträge, in denen der Kampf der Autorin mit dem Drogenmissbrauch detailliert beschrieben wird, sowie Einträge, die die zerfallende Ehe der Autorin mit ihren zahlreichen Affären detailliert beschreiben, die Einträge, die die Ängste der Familie vor einem möglichen Skandal aufgrund des neuen Zuhauses ihres Bruders zeigen, und diejenigen, die einen tiefen Groll gegen ihren Vater aufgrund seines Geldes, seiner Kontrolle und seiner emotionalen Manipulation zeigen.

Bidens Justizministerium will, dass die Frau, die Ashely Bidens Tagebuch erhalten hat, in dem Joe Bidens abscheuliche Belästigung seiner minderjährigen Tochter detailliert beschrieben wird, für ihr Verbrechen eine hohe Gefängnisstrafe verbüßen muss.

Nypost.com berichtet: Staatsanwälte der US-Staatsanwaltschaft für den Südbezirk von New York hatten zunächst eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten Hausarrest und anschließend drei Jahre Freilassung unter Aufsicht für Aimee Harris beantragt, die sich im August 2022 schuldig bekannte Verschwörung zum zwischenstaatlichen Transport gestohlenen Eigentums im Zusammenhang mit dem Tagebuchdiebstahl.

Harris hat eine zwölfmalige Verschiebung des Termins für ihre Urteilsverkündung beantragt, so die Staatsanwaltschaft, die argumentiert, dass ihre Ausreden ein Versuch seien, ihre Strafe „unangemessen hinauszuzögern“ und eine härtere Strafe zu rechtfertigen.

„Das Urteil der Angeklagten muss auch die Art und Weise berücksichtigen, in der sie während der Dauer dieses Gerichtsverfahrens die Rechtspflege missbraucht hat“, heißt es in der Akte des US-Anwalts Damian Williams an die Bezirksrichterin Laura Taylor Swain .

„Der Angeklagte hat wiederholt und konsequent Taktiken angewandt, um dieses Verfahren unangemessen zu verzögern, unter anderem indem er das Gericht mit falschen Informationen in die Irre geführt hat, um verspätete und unbegründete Anträge auf Vertagung zu rechtfertigen, indem er sich weigerte, auf Anweisung zu erscheinen, und indem er Gerichtsanordnungen zur Offenlegung oder Vorlage bestimmter Informationen nicht nachkam, heißt es in dem Dokument.

„Durch dieses Verhaltensmuster hat der Angeklagte eine völlige Missachtung der Anordnungen des Gerichts und der ordnungsgemäßen Durchführung dieses Gerichtsverfahrens gezeigt.“

Nach Angaben des DOJ stieß Harris im September 2020 während eines Aufenthalts in einem Haus in Delray Beach, Florida, in dem die Tochter von Präsident Biden zuvor gelebt hatte, auf das Tagebuch der ersten Tochter, Steuerunterlagen, private Familienfotos und ihr Mobiltelefon .

Das Tagebuch enthielt „höchst persönliche Einträge“, stellte das DOJ fest.

Nachdem Harris Ashley Bidens Eigentum gestohlen hatte, rekrutierte er den Mitangeklagten Robert Kurlander, um beim Verkauf zu helfen, sagte die Regierung, wohlwissend, dass es „einem unmittelbaren Familienmitglied eines damaligen ehemaligen Regierungsbeamten gehörte, der ein Kandidat für ein nationales politisches Amt war“.

Das Duo verkaufte das Tagebuch vor der Wahl 2020 für 40.000 US-Dollar an das konservative Medienunternehmen Project Veritas.

Das Medienunternehmen veröffentlichte den Inhalt des Tagebuchs nicht, angebliche Einträge tauchten jedoch später online auf.

„Eine Strafe ohne Freiheitsstrafe wäre völlig unzureichend, um die Schwere des Verhaltens der Angeklagten widerzuspiegeln, einschließlich ihrer offensichtlichen Überzeugung, dass sie über dem Gesetz steht und den Anordnungen dieses Gerichts nicht Folge leisten muss“, argumentierten die Staatsanwälte in ihrem überarbeiteten Strafantrag .

Die Mutter aus Florida , die zugab, das Tagebuch ihrer ersten Tochter Ashley Biden gestohlen und verkauft zu haben, wurde am Dienstag zu einem Monat Bundesgefängnis und drei Monaten Hausarrest verurteilt.

Aimee Harris, 41, wurde außerdem verurteilt, mehr als 20.000 US-Dollar zu zahlen und drei Jahre auf Bewährung zu verbüßen, für eine Tat, die die oberste US-Bezirksrichterin von Manhattan, Laura Taylor Swain, als „verabscheuungswürdige“ Tat bezeichnete.

…

Quellen: PublicDomain/de.rt.com am 23.04.2024