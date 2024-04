Sowohl ukrainische als auch westliche Militärexperten schlagen Alarm: Der scheinbar unbedeutende Vormarsch der russischen Truppen ist plötzlich zu einem großen Problem für Kiew geworden. Warum hat sich die Taktik des „kleinen Vormarsches“ so bewährt?

In den vergangenen 24 Stunden haben die russischen Streitkräfte ihre Offensive westlich von Awdejewka fortgesetzt. Das russische Verteidigungsministerium meldet:

„Die Einheiten des Truppenverbands Mitte haben ihre Position entlang der Frontlinie durch aktive Aktionen verbessert.“

Auf der Karte sieht das wie ein Vorstoß westlich des Dorfes Tonenkoje und eine Ausweitung der Kontrollzone in den Waldgebieten nördlich von Wodjanoje aus. Dadurch wird der Gegner gezwungen, sich weiter nach Westen über den Fluss und die Durnaja-Schlucht zurückzuziehen und eine weitere Grabenlinie zu ziehen.

In Richtung Tschassow Jar hat die russische Armee die erste Verteidigungslinie der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe des städtischen Mikrobezirks Kanal und neue Stellungen in der Nähe des Berges Baba eingenommen. Der Feind zieht sich auch in diesem Frontabschnitt zurück.

Darüber hinaus haben russische Angriffsgruppen in den vergangenen Tagen in beiden Abschnitten – in der Nähe von Tschassow Jar und westlich von Awdejewka – mehrmals kleine Waldgebiete kampflos besetzt. Dies kann entweder auf einen allgemeinen Personalmangel des Gegners oder auf einen allmählichen Rückzug der ukrainischen Streitkräfte zur nächsten Verteidigungslinie hinweisen.

Für den außenstehenden Beobachter mögen all diese Veränderungen an der Kontaktlinie unbedeutend erscheinen. In den Medien war nach der Befreiung von Awdejewka der Ausdruck „kleiner Vormarsch“ zu hören, womit unbedeutende Bewegungen an der Front gemeint waren. („Die Landkarte ändert sich“ – US-Militär schlägt wegen Lage in der Ukraine Alarm)

Die tatsächliche Bedeutung solcher „kleinen Taten“ geht jedoch weit über die Einnahme einzelner Dörfer und Waldplantagen hinaus. Nicht umsonst schlägt der pensionierte ukrainische General Sergei Kriwonos Alarm:

„Bei Tschassow Jar hat sich die schwierigste Situation [für die ukrainischen Streitkräfte] entwickelt. Es ist wahrscheinlich die gefährlichste Situation.“

Der General befürchtet demnach einen Durchbruch der russischen Streitkräfte in diesem Frontabschnitt.(Kiew wird empfohlen zu kapitulieren – „Ukraine ist Russland, das ist nicht verhandelbar“ (Video))

Darüber hinaus sagte ein Berater des DVR-Chefs, Igor Kimakowski, dass der Vormarsch der russischen Truppen Tschassow Jar seiner früheren strategischen Bedeutung beraube. Kimakowski zufolge wurde Tschassow Jar seit 2014 für die Rotation von Einheiten der ukrainischen Streitkräfte genutzt, und es wurden neue Einheiten aus anderen Teilen der Ukraine dorthin gebracht.

Man kann hinzufügen, dass dies kein Sonderfall ist, sondern ein natürliches Phänomen: Jeder Vormarsch russischer Truppen mit der Besetzung neuer Stellungen verändert die militärische Bedeutung dieser Siedlungen, die zuvor als rückwärtige Bezirke für den Gegner galten.

Tschassow Jar hat in der Tat seine Funktion als Verkehrsknotenpunkt verloren (außerdem wurde der Bahnhof schon vor langer Zeit zerstört) und ist nun eine Frontstadt, ein neues Ziel für den Vormarsch der russischen Streitkräfte. Eine andere Sache ist, dass die ukrainischen Streitkräfte lange Zeit damit verbracht haben, entlang des Kanalbetts eine Verteidigungslinie aufzubauen und dabei das Gelände geschickt zu nutzen. Es gibt exponierte Flankengräben und Betonbunker. Es ist ein schwieriges Ziel.

Westlich von Awdejewka verfügen die ukrainischen Streitkräfte jedoch noch nicht über solche Verteidigungslinien (obwohl sie seit Monaten im Bau sind). Es ist jedoch erwähnenswert, dass die russischen Streitkräfte in den letzten zwei oder drei Tagen die Stoßrichtung in diesem Gebiet etwas geändert haben.

Das Dorf Tonenkoje hat die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil die Bewegung direkt westlich von ihm durch Wälder und Felder zum Dorf Umanskoje und einer Gruppe von kleinen Teichen und Stauseen führt. Und dort bauen die ukrainischen Streitkräfte eine neue Verteidigungslinie auf.

Wenn es den russischen Streitkräften gelingt, diese Linie genau in der Mitte – in der Gegend von Umanskoje – zu durchbrechen, dann haben die ukrainischen Streitkräfte weiter westlich keine neuen technischen Verteidigungsanlagen. Und die Ereignisse der letzten Monate haben gezeigt, dass sich die Streitkräfte der Ukraine ohne vorbereitete Ingenieurbauwerke nicht verteidigen können.

Solange Awdejewka im Zentrum der Kontaktlinie in diesem Frontabschnitt stand und die ukrainischen Streitkräfte Tschassow Jar im Norden befestigten, konnte das ukrainische Kommando beruhigt auf den langen Verlauf der Front (etwa zweihundert Kilometer) blicken. Jetzt ist Awdejewka verschwunden, und Tschassow Jar ist zur vordersten Verteidigungslinie der ukrainischen Streitkräfte geworden.

Egal, wie viele Gräben man auf einem freien Feld aushebt, eine neue stabile Verteidigungslinie wird nicht entstehen. Es mag den Vormarsch der russischen Streitkräfte kurzzeitig verzögern, aber strategisch gesehen wird im Falle eines Durchbruchs der ukrainischen Verteidigung ein riesiges Loch von Marjinka im Süden bis Soledar im Norden (knapp hundert Kilometer) entstehen.

Und der britische Militärgeheimdienst (von CNN zitiert) behauptet bereits, dass die Dörfer westlich von Awdejewka „an sich nicht wichtig sind, sondern nur als Teil einer sehr brüchigen Verteidigungslinie der ukrainischen Streitkräfte“. Einige pensionierte amerikanische Oberstleutnants sagen offen, dass die Taktik der „kleinen Taten“, die von den russischen Truppen angewandt wird, für die Verteidigung der ukrainischen Streitkräfte katastrophal sein werde (es wird von einem „großen Problem“ gesprochen).

Der Zeitpunkt eines möglichen Durchbruchs dieser Verteidigungslinie der ukrainischen Streitkräfte variiert, aber im Allgemeinen sind sich die westlichen Quellen über einen Zeitrahmen von mehreren Monaten einig. Es ist jedoch zu bedenken, dass solche Expertenaussagen oft nicht mit einer realistischen Einschätzung der Lage verbunden sind, sondern mit Informationen, die dazu dienen, die Idee zu unterstützen, die Finanzmittel für Kiew zu erhöhen und mehr Waffen zu liefern.

Eine ähnliche Situation für die ukrainischen Streitkräfte wird in einer Reihe anderer Frontabschnitte diagnostiziert: in der Nähe von Kupjansk, in der Nähe von Terny und in dem Abschnitt von Marjinka in Richtung Süden nach Ugledar.

Ein anderes Beispiel ist der Wremewski-Vorsprung. In diesem Frontabschnitt bewegt sich die Front regelmäßig, auch in Abschnitten, in denen sie sich seit anderthalb Jahren nicht bewegt hat. Die ukrainischen Streitkräfte haben keine Zeit, um auf all diese Angriffe angemessen zu reagieren. Wir haben es mit einer systemischen Krise der ukrainischen Verteidigung zu tun und nicht mit einer privaten Geschichte, bei der es um die Besetzung von Waldgebieten und Dörfern geht.

All dies hat mehrere Nebeneffekte. So haben die ukrainischen Streitkräfte infolge der chaotischen Verlegung von Reserven aus anderen Frontabschnitten in einer Reihe von kritischen Bereichen eine Mischung von Einheiten aus verschiedenen Brigaden gebildet, was Schwierigkeiten bei der Kampfführung mit sich bringt.

Auf jeden Fall sind die russischen Streitkräfte nicht so sehr daran interessiert, Territorium zu besetzen, als vielmehr die Verteidigungslinien der ukrainischen Streitkräfte als Ganzes zu durchbrechen.

Selbst ein kleiner, aber schneller Vorstoß russischer Truppen ist unter den derzeitigen Bedingungen in der Lage, eine Kettenreaktion des Zusammenbruchs in den benachbarten Teilen der ukrainischen Verteidigung auszulösen.

Das Entstehen einer neuen Phase der Stellungskriegsführung (Patt) nach der Befreiung von Awdejewka hat sich somit als Illusion erwiesen. Die russischen Truppen stellen jetzt eine strategische Bedrohung für die ukrainischen Streitkräfte dar. Die Taktik des „kleinen Vormarsches“ hat sich zu einer wirksamen Technik entwickelt, die zum Zusammenbruch der gegnerischen Verteidigung auf einem breiten Frontabschnitt führen kann.

Moskau sieht Gefahr, dass die Ukraine-Krise über die geografischen Grenzen hinausgeht

Die Krise in der Ukraine könnte durch abenteuerliche Aktionen auch nur eines der NATO-Länder über ihre geografischen Grenzen hinausgehen, erklärt der stellvertretende russische Außenminister Alexander Gruschko in einem Interview mit RIA Nowosti. Die Agentur zitiert:

„Infolge abenteuerlicher Aktionen auch nur eines oder zweier NATO-Mitgliedsländer kann die Ukraine-Krise über ihre geografischen Grenzen hinausgehen und ein ganz anderes Ausmaß annehmen.“

Laut dem Diplomaten zeigen die Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron über eine mögliche Entsendung von Truppen in die Ukraine „die Bereitschaft, den Weg der Eskalation unter Bedingungen zu gehen, in denen der Westen selbst eine strategische Niederlage vor Ort erleidet“. Solche Worte seien inakzeptabel.

Zudem betont der stellvertretende Minister, dass keine Bedrohung der Sicherheit Russlands durch die NATO unbeantwortet bleiben werde.

Schoigu: Truppenentsendung in die Ukraine wird Frankreich Probleme schaffen

Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu hat seinem französischen Amtskollegen Sébastien Lecornu in einem Telefongespräch mitgeteilt, dass die Entsendung französischer Truppen in die Ukraine Frankreich in Schwierigkeiten bringen würde. Dies berichtet das russische Verteidigungsministerium. In einer Nachricht auf dem Telegram-Kanal der Behörde heißt es:

„In Bezug auf die Äußerungen aus dem Élysée-Palast über die Entsendung eines französischen Kontingents in die Ukraine hat Sergei Schoigu darauf hingewiesen, dass die Umsetzung dieser Äußerungen in der Praxis Frankreich Probleme bereiten würde.“

Am Mittwoch fand auf dringendes Ersuchen der französischen Seite ein Telefongespräch zwischen Schoigu und dem französischen Verteidigungsminister Lecornu statt.

…

Quellen: PublicDomain/de.rt.com am 04.04.2024