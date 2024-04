Salvador Dali und die Brücke – ist der Einsturz der Francis Key Bridge ein symbolisches Freimaurerritual?

Das Containerschiff „Dali“ hat am 26. März die Francis Key Bridge gerammt und zum Einsturz gebracht. Der Schaden geht in die Milliarden, sechs Menschen starben.

Nun stellt sich die Frage, wie das geschehen konnte. War es ein Versehen, Fahrlässigkeit, ein „Black Swan-Event“, wie General Mike Flynn vermutet, oder eine symbolträchtige Inszenierung der Jesuiten und Freimaurer?

Der Einsturz der Brücke weckt 9/11-Erinnerungen und hinterlässt eine weitere tiefe Narbe in einem Land, das nicht mehr zur Ruhe kommt. Von Frank Schwede

Der Unfall geschah aus heiterem Himmel. Klar ist nur, das Wetter ist nicht Schuld an dem Unglück, bei dem der in Singapur registrierte 300 Meter lange Frachter „Dali“ die Brücke im US-amerikanischen Baltimore rammte und zum Einsturz brachte.

Bei dem Unglück starben sechs Menschen. Die Bilder gingen um die Welt und wecken bei vielen Erinnerungen an den 11. September 2001.

Wenige Stunden nach dem Einsturz der Brücke wurden Videos veröffentlicht. Es lohnt sich, einen Blick drauf zu werfen und es wichtig, auf jedes kleine Detail zu achten.

Die Francis Scott Key Bridge war eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen im Großraum Baltimore. Sie war eine Verbindung zwischen der Innenstadt von Baltimore und den südlichen Anne Arundle County. Sie war benannt nach dem Autor der Nationalhymne, Francis Scott Key. (Wurde der Einsturz der Baltimore-Brücke durch Bill Gates „Quantum Break“ vorhergesagt? (Videos))

Dieser war 1814 während des amerikanisch-britischen Kriegs Zeuge der Bombardierung des nahe gelegenen Fort McHenry durch die britische Flotte. Von einem Schiff aus beobachtete Key, wie die amerikanische Flagge trotz des Dauerbeschusses unerschütterlich wehte.

Inspiriert von diesem Erlebnis schrieb Key das Gedicht „The Defence of Fort McHenry“, aus dem später die amerikanische Nationalhymne „The Star-Spangled Banner“ entstanden ist.

Täglich überquerten rund 30.000 Fahrzeuge die Brücke. Sie war eine wichtige Verkehrsverbindung für Pendler, Touristen und Anwohner. Die Brücke war vor allem für die Wirtschaft und den Tourismus in Baltimore von großer Bedeutung.

Interessant ist, dass die Brücke laut dem veröffentlichten Videomaterial zum Zeitpunkt des Einsturzes so gut wie menschenleer war. Es sind nur wenige Lastwagen zu sehen, aber kein Gegenverkehr, obwohl es ein vierspuriger Highway war. Das ist für eine vielbefahrene Autobahn selbst um 1:28 Uhr in der Früh höchst ungewöhnlich.

Warum war die Brücke leer?

In den 50 Sekunden vor und während des Aufpralls ist die Brücke sogar komplett leer, was den Verdacht nährt, dass sie kurz vor dem Aufprall des Containerschiffs in beide Richtungen gesperrt wurde. War der Einsturz der Brücke möglicherweise geplant?

Eine weitere wichtige Frage ist, wie es möglich sein kann, dass eine knapp drei Kilometer lange Brücke aufgrund einer Kollision mit einem Frachtschiff einstürzen kann.

Die Francis Key Bridge war eine der ersten Spannbetonbrücken der USA. Sie galt zudem als ein Meilenstein der amerikanischen Ingenieurskunst. Das heißt, sie wurde nicht mit der berühmten „Heißen Nadel“ gestrickt.

Ihre elegante Bogenkonstruktion und die markante Beleuchtung machten die Brücke zu einem architektonischen Blickfang, der sowohl bei Tag als auch bei Nacht bewundert wurde. So etwas stürzt nicht so einfach mir nichts dir nichts ein, wenn ein Frachter gegen einen Brückenpfeiler kracht.

Verschwörungstheoretiker fühlten sich sofort an den 11. September 2001 erinnert, als angeblich Terrorristen Flugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Center in New York steuerten, das, wie wir heute wissen, mit Sprengstoff oder einer Energiewaffe zum Einsturz gebracht wurden.

Selbst wenn einer der Türme der Wolkenkratzer von einer Boeing getroffen worden wäre, wäre es nicht zum Einsturz des Gebäudes gekommen. Genauso unwahrscheinlich ist es, dass eine Brücke einstürzt, nachdem ein Frachtschiff einen ihrer Pfeiler gerammt hat.

Der Grund ist, dass bei Brücken die Anforderungen an die statische Sicherheit noch um einiges höher sind als bei Wohngebäuden.

Auf den Filmen wirkt der Einsturz der Brücke genauso unnatürlich wie der Flug der Boeings in die Zwillingstürme. Wurde das Videomaterial mit einer KI am Computer nachbearbeitet, um möglicherweise die Sprengung des Brückenpfeilers herauszuschneiden?

Auffällig sind auch die Worte von Baltimores Bürgermeister Bradon Scott, der mit den Worten zitiert wird, dass es aussähe, wie in einem Actionfilm, womit Brandon sogar recht hat, wenn es sich tatsächlich um einen Anschlag handelt.

Ein weiteres Augenmerk gilt dem Name des Frachtschiffs, das auf „Dali“ getauft wurde, benannt nach dem berühmten Maler Salvatore Dali, der 1945 ein Gemälde mit dem Titel „Die zerstörte Brücke der Träume“ schuf.

Wurde möglicherweise der Einsturz der Brücke in Form einer versteckten Botschaft zelebriert? Und zwar das Ende des amerikanischen Traums? Durch den Einsturz der Brücke ist der Zugang zum Hafen von Baltimore bis auf weiteres versperrt. Er ist derzeit nicht erreichbar und außer Betrieb.

This painting is named, “The Broken Bridge and the Dream,” and was painted by Salvador Dali.

The ship that struck the Francis Scott Key Bridge is named Dali.#KeyBridgeNews pic.twitter.com/atCm5uFZvK

— Andrew Doyle (@doyle0213) April 4, 2024