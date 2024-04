Persönliche Daten, darunter Wohnsitze und Arbeitsplätze von VIP-Elite-Pädophilen, die Jeffrey Epsteins berüchtigte „Pädophileninsel“ besuchten, wurden durch ein massives Datenleck von Near Intelligence, einem Datenmakler mit Verbindungen zur Verteidigungsindustrie, ans Licht gebracht.

Die von Near Intelligence durchgesickerten Mobiltelefondaten enthüllen mit „hoher Präzision“ die Residenzen vieler Gäste von Epsteins Little Saint James, wo Epstein unzählige minderjährige Mädchen untergebracht, angegriffen und gehandelt hat, von denen viele nach Angaben der US-amerikanischen Jungferninseln erst 12 Jahre alt waren, laut Generalstaatsanwalt.

Zu den Gästen auf der Insel zählen bekanntermaßen eine Vielzahl bekannter Namen, darunter internationale Politiker, CEOs, Mitglieder des Königshauses und Prominente der A-Liste.

Epsteins Mitarbeiterin Ghislaine Maxwell wurde 2021 in fünf Fällen verurteilt, unter anderem wegen gewaltsamen sexuellen Kinderhandels – die Identität, an wen sie die Kinder verkaufte, bleibt jedoch ein streng gehütetes Geheimnis.

Das Datenleck von Near Intelligence enthüllt jedoch 11.279 Mobiltelefonkoordinaten, die die Flut wohlhabender und mächtiger Besucher über einen Zeitraum von drei Jahren zu Epsteins Kinderhandelszentrum auf den US-amerikanischen Jungferninseln aufdecken. (Die Bibel über Pädo-Netzwerke der Elite: „die alte Schlange, die da heißt: Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt.“)

Die Daten zeigen außerdem 166 Orte in den gesamten USA , an denen Besucher von Little St. James lebten und arbeiteten.

Der durchgesickerte Cache weist auch auf Orte in der Ukraine, auf den Kaimaninseln und in Australien hin, wo Besucher von Epsteins Insel ihre Reise zur Insel begannen.(Opfer sagt über Pädophilienkult aus: „Michelle Obama hat mich vergewaltigt, als sie ein Mann war“ (Video))

Kabelgebundene Berichte lauten: Die Koordinaten, die Near Intelligence gesammelt und online freigelegt hat, lokalisieren Standorte auf wenige Zentimeter genau.

Besucher wurden verfolgt, als sie sich beispielsweise vom Ritz-Carlton auf der benachbarten Insel St. Thomas zu einem bestimmten Dock im American Yacht Harbor bewegten – einem Yachthafen, der einst Epstein gehörte und eine „ beeindruckende Auswahl “ an Vergnügungsbooten beherbergte Megayachten.

Die Daten identifizierten ihre Bewegungen während des Transports zu Epsteins Dock auf Little St. James und enthüllten die genauen Routen zur Insel.

Die Verfolgung wurde nach ihrer Ankunft fortgesetzt. Vom Inneren von Epsteins rätselhaftem Tempel am Wasser bis hin zu den unberührten Stränden, Pools und Cabanas, die auf seinem 71 Hektar großen erstklassigen Archipelgrundstück verstreut sind, erfassen die von Near zusammengestellten Daten die Bewegungen zahlreicher Menschen, die sich bereits im Juli 2016 in Little St. James aufhielten.

Die aufgezeichnete Überwachung endet am 6. Juli 2019 – dem Tag der endgültigen Verhaftung Epsteins.

Die Koordinaten weisen auch auf verschiedene Grundstücke von Epstein außerhalb von Little St. James hin, darunter seine 8.000 Hektar große Ranch in New Mexico und ein Herrenhaus am Wasser am El Brillo Way in Palm Beach, wo Staatsanwälte in einer Anklageschrift erklärten, dass Epstein zahlreiche „ minderjährige Mädchen“ gehandelt habe, mit der Absicht, sie zu belästigen und zu missbrauchen.

Den Daten von Near Intellgence fehlen insbesondere Standorte in Europa, an denen die Bürger durch umfassende Datenschutzgesetze geschützt sind.

Die Karten von Near Intelligence von Epsteins Insel zeigen in allen Einzelheiten die Präzisionsüberwachung, die Datenmakler mithilfe lockerer Datenschutzbeschränkungen nach US-Recht erreichen können.

Das Unternehmen mit Wurzeln in Singapur und Bengaluru, Indien, bezieht seine Standortdaten von Werbebörsen – Unternehmen, die still und leise mit Milliarden von Geräten interagieren, während Benutzer im Internet surfen und sich in der Welt bewegen.

Bevor eine gezielte Werbung in einer App oder Website erscheint, senden Telefone und andere Geräte Informationen über ihre Besitzer an Echtzeit-Gebotsplattformen und Anzeigenbörsen, häufig einschließlich der Standortdaten der Benutzer.

Während Werbetreibende diese Daten nutzen können, um ihre Gebotsentscheidungen zu treffen, werden sie von Unternehmen wie Near Intelligence abgeschöpft, neu verpackt, analysiert und verkauft.

Offiziell sollen diese Daten von Unternehmen genutzt werden, um herauszufinden, wo potenzielle Kunden arbeiten und wohnen.

Doch im Oktober 2023 enthüllte das Wall Street Journal , dass Near einst über ein Labyrinth obskurer Marketingfirmen, Ausschnitte und Kanäle Daten an das US-Militär an Rüstungsunternehmen weitergegeben hatte.

Der ehemalige Polizist Mark Dougan (47) meldet sich gegenüber der «Bild» zu Wort. Dieser sei durch einen ehemaligen Kollegen an einige Videos gekommen, die die Taten Epsteins zeigen sollen. Allerdings habe er die Aufnahmen nach dem Speichern auf einem USB-Stick verschwinden lassen. Damit wollte Dougan verhindern, dass das FBI sein Haus durchsuche.

«Ich habe bloss einen kurzen Blick darauf geworfen, um klarzustellen, dass es sich um Dinge handelt, die ich nicht sehen möchte.» Der ehemalige Polizist gibt dabei jedoch keine Auskunft über die in den Videos vorkommenden Personen.

…

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 01.04.2024