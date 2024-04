Was ist die „Prophezeiung der Päpste“: 9 Dinge, die Sie über die Weissagung des heiligen Malachias wissen müssen

In den düsteren Tiefen antiker Prophezeiungen verbirgt sich eine erschreckende Vorhersage, die seit Jahrhunderten die Machtkorridore im Vatikan heimsucht. Der für seine wundersamen Taten verehrte Heilige Malachias hinterließ eine kryptische Liste zukünftiger Päpste, die in einer Prophezeiung gipfelte, die Gläubigen und Skeptikern gleichermaßen Gänsehaut bereitete. Von amg-news.com

Im Mittelpunkt dieser Vorhersage steht die bedrohliche Behauptung, dass Papst Franziskus, der 266. Papst, durchaus der Vorbote des apokalyptischen Untergangs sein könnte, was ihm den unheimlichen Beinamen „Der Papst der Apokalypse“ einbrachte. Aber ist diese Prophezeiung wirklich göttlich oder lediglich eine Intrige sterblichen Ehrgeizes?

Der anhaltende Reiz der Prophezeiung fesselt seit Äonen die menschliche Vorstellungskraft und webt einen Teppich aus Mystik und Intrigen, der über die Zeit selbst hinausgeht. In den Annalen prophetischer Überlieferungen zeugen die rätselhaften Visionen des Heiligen Malachias von der anhaltenden Faszination für die Zukunft. Der im zwölften Jahrhundert geborene irische Bischof hinterließ ein geheimnisvolles Erbe, sein Name war für immer mit dem Schicksal des Papsttums verbunden.

Seine angebliche Prophezeiung, eine Liste von 112 zukünftigen Päpsten , hat die Fantasie von Gläubigen und Skeptikern gleichermaßen angeregt und einen verlockenden Einblick in das Unbekannte geboten. Dennoch ist es seine erschreckende Aussage über den endgültigen Papst, die über Jahrhunderte hinweg heftige Debatten und Spekulationen entfacht hat.

Erforschung der Prophezeiung Malachias

Die Prophezeiung des Heiligen Malachias, die angeblich während einer mystischen Vision im Jahr 1139 verfasst wurde, ist seit langem Gegenstand intensiver Prüfung und Interpretation. In seinen kryptischen Versen findet sich eine Reihe von Papsttümern, die jeweils durch einen symbolischen Beinamen gekennzeichnet sind, der angeblich ihre Herrschaft vorhersagt.

Von Innozenz II., beschrieben als „De medietate Lunae“ oder „Vom Halbmond“, bis zum rätselhaften „Gloria Olivae“, das angeblich Benedikt XVI. bezeichnet, umfasst Malachias Prophezeiung Jahrhunderte päpstlicher Geschichte mit unheimlicher Präzision.

Doch es ist das düstere Ende der Prophezeiung, das sie ins Rampenlicht der Spekulationen gerückt hat. Laut Malachy wird der letzte Papst, „Petrus der Römer“, einer Zeit beispielloser Unruhen innerhalb der Heiligen Römischen Kirche vorstehen, die im katastrophalen Urteil über die Menschheit gipfeln wird. Es ist diese erschreckende Behauptung, die Papst Franziskus den ominösen Spitznamen „Papst der Apokalypse“ eingebracht hat . (Vatikan-Insider: Er deckte die Freimaurer-Kabale auf – vier Päpste, der Great Reset und ein Todesfall)

Trotz des glühenden Glaubens vieler ist Malachias Prophezeiung der genauen Prüfung durch Skeptiker und Gelehrte nicht entgangen. Der Zeitpunkt seiner Veröffentlichung, der dem Mönch Arnold Wion im Jahr 1595 zugeschrieben wird, lässt den Verdacht auf Fälschung und Manipulation aufkommen.(Schatten über dem Vatikan: Schwarzer Adel, weißer Papst, grauer Papst, schwarzer Papst und ihre Geheimbünde)

Kritiker weisen auf die auffallende Genauigkeit der früheren Einträge der Prophezeiung hin, gefolgt von einem auffälligen Rückgang der Präzision während der Renaissance und darüber hinaus.

Darüber hinaus deutet die vom französischen Priester Louis Moreri aufgestellte Theorie auf einen schändlicheren Ursprung der Prophezeiung hin, indem sie sie mit den politischen Machenschaften von Kardinal Girolamo Simoncelli während des päpstlichen Konklaves von 1590 in Verbindung bringt.

Laut Moreri könnte die Prophezeiung ein gezielter Trick zur Verstärkung gewesen sein Simoncellis Streben nach dem Papsttum lässt Zweifel an dessen göttlichen Ursprüngen aufkommen. Angesichts dieser Zweifel hängt die Glaubwürdigkeit von Maleachis Prophezeiung in einem Spannungsverhältnis zwischen Glauben und Skeptizismus.

Nostradamus und die Endzeit

Während Malachias Prophezeiung einen herausragenden Platz in den Annalen eschatologischer Überlieferungen einnimmt, ist sie nicht der einzige Vorbote des apokalyptischen Untergangs. Auch die Schriften des berühmten Sehers Nostradamus haben Spekulationen über die Endzeit angeheizt. Seine kryptischen Verse bieten verlockende Einblicke in eine Zukunft voller katastrophaler Umwälzungen.

In seinem Hauptwerk „Die Prophezeiungen“ spricht Nostradamus von Kriegen, Naturkatastrophen und dem Aufstieg von Tyrannen und zeichnet das Porträt einer Welt, die am Rande der Vernichtung steht.

„Decoding Nostradamus“ des Science Channel befasst sich mit den Feinheiten seiner Vorhersagen und legt die Vermutung nahe, dass der berühmte Astrologe genau das von Maleachi prophezeite Harmagedon vorhergesehen haben könnte.

Im labyrinthischen Reich der Prophezeiung steht Nostradamus als gewaltige Gestalt da, und seine Worte hallen durch die Jahrhunderte mit einer unheimlichen Voraussicht, die sich jeder rationalen Erklärung entzieht.

Implikationen für die Zukunft:

Während die Welt einer ungewissen Zukunft entgegen rast, erinnern die Prophezeiungen von Malachias und Nostradamus deutlich an den unaufhaltsamen Marsch der Menschheit in Richtung ihres Schicksals.

Ganz gleich, ob wir sie durch die Linse des Glaubens oder des Skeptizismus betrachten, zwingen uns diese alten Prognosen dazu, uns mit der Zerbrechlichkeit unserer Existenz und den tiefgreifenden Geheimnissen auseinanderzusetzen, die dahinter liegen.

Bei den Gläubigen löst die Aussicht auf Papst Franziskus als Vorbote der Apokalypse eine starke Mischung aus Angst und Ehrfurcht aus und unterstreicht die tiefe Bedeutung seines Pontifikats in den Augen der Geschichte. Doch inmitten des Lärms der Prophezeiungen und Spekulationen bleibt eine Wahrheit unveränderlich: Die Zukunft bleibt im Schatten verborgen, ihre Geheimnisse sind nur den Händen der Zeit bekannt.

In den heiligen Hallen der Prophezeiung lauert das Gespenst der Apokalypse und wirft einen langen Schatten auf das Schicksal der Menschheit. Von den kryptischen Versen des Heiligen Malachias bis zu den rätselhaften Vierzeilern von Nostradamus hallen die Echos der Zukunft mit unheimlicher Eindringlichkeit durch die Korridore der Zeit. Ob als göttliche Offenbarung oder bloße Torheit betrachtet, zwingen uns diese alten Prognosen dazu, uns den Geheimnissen zu stellen, die jenseits des Horizonts unseres Verständnisses liegen.

Während Papst Franziskus durch die turbulenten Gewässer seines Pontifikats navigiert, trägt er die Last der Prophezeiung mit sich, jede seiner Handlungen wird vor dem Hintergrund apokalyptischer Vorfreude geprüft. Am Ende wird nur die Zeit die endgültige Wahrheit hinter den Prophezeiungen von Malachias und Nostradamus offenbaren und die Menschheit mit der Ungewissheit ihres eigenen Schicksals ringen lassen.

9 Dinge, die Sie über die Prophezeiung des heiligen Malachias wissen müssen

Wer war der heilige Malachias, was ist die „Prophezeiung“ und was sollten wir davon halten?

Nach der Ankündigung des Rücktritts von Papst Benedikt XVI. im Jahr 2013 sprachen viele wieder über die „Prophezeiung der Päpste“, die dem heiligen Malachias zugeschrieben wird. Wer war er, was ist die Prophezeiung und was sollten wir davon halten?

Hier sind 9 Dinge, die Sie wissen müssen:

1. Was ist „die Prophezeiung der Päpste“?

Es handelt sich um eine angebliche private Offenbarung, die der mittelalterlichen Figur St. Malachy gegeben wurde.

Die Prophezeiung besteht aus einer Liste von 112 kurzen Sätzen – rätselhaften lateinischen Mottos, die die Päpste seit der Zeit des heiligen Malachias darstellen sollen. Klicken Sie hier, um mehr über die „Prophezeiung der Päpste“ zu erfahren.

2. Wer war der heilige Malachy?

St. Malachy war im 11. Jahrhundert Erzbischof von Armagh, Irland. Berichten zufolge besuchte er Rom, wo er eine Vision von den zukünftigen Päpsten hatte und sie niederschrieb.

3. Warum reden die Leute jetzt über die Prophezeiung?

Das vorletzte Motto in der Prophezeiung der Päpste wird mit Papst Benedikt XVI. in Verbindung gebracht. Da er sich nun am Ende seines Papsttums befindet, wären wir beim Nachnamen in der Prophezeiung der Päpste, den viele für den letzten Papst am Ende der Welt halten.

Diese Passage lautet wie folgt:

Petrus der Römer, der die Schafe in vielen Drangsalen ernähren wird; Wenn sie fertig sind, wird die Stadt der sieben Hügel zerstört, und der schreckliche Richter wird sein Volk richten. Das Ende.

4. Handelt es sich hierbei um eine genehmigte Privatoffenbarung?

Nein ist es nicht. Obwohl es in einigen katholischen Kreisen seit mehreren hundert Jahren Einfluss hat, wird es vom Lehramt nicht anerkannt.

5. Welche Beweise gibt es für seine Echtheit?

Ein wesentlicher Beweis für die Echtheit der Prophezeiung ist die Tatsache, dass sie erst 1595 veröffentlicht wurde, obwohl der heilige Malachy 1148 starb. Es gibt keine Aufzeichnungen über die Existenz der Prophezeiung in den 447 Jahren dazwischen.

Angeblich lag dies daran, dass die Prophezeiung vergessen in einem römischen Archiv lag und erst 1590 wiederentdeckt wurde.

Diese Erklärung ist prinzipiell möglich, aber die Tatsache, dass wir seine Existenz über Hunderte von Jahren hinweg erst nach dem Tod des vermeintlichen Autors nachweisen können, steht auch im Einklang mit der Behauptung, dass es sich um eine Fälschung handelte, die um 1590 verfasst und dann ins Archiv „gesalzen“ wurde. („Salting“ ist der Begriff, der für das Unterbringen falscher Aufzeichnungen in Archiven verwendet wird.) Es kann auch sein, dass es sich nie im Archiv befunden hat, sondern lediglich behauptet hat, es zu sein.

Die Tatsache, dass wir dieses Dokument in den Hunderten von Jahren zwischen seiner gemeldeten Entstehung und Wiederentdeckung nicht erwähnt haben, beweist zwar nicht, dass es falsch ist, wirft jedoch erhebliche Zweifel an seiner Echtheit auf.

6. Wie kann die Zuverlässigkeit der Prophezeiung sonst noch beurteilt werden?

Wenn es nicht möglich ist, eine externe, historische Aufzeichnung für die Prophezeiung zu erstellen, besteht der nächste logische Ansatz darin, ihren Inhalt zu untersuchen, um herauszufinden, mit welcher Theorie ihres Ursprungs sie besser übereinstimmt: Scheinen die Inhalte darauf hinzuweisen, dass sie in geschrieben wurde? 1100 oder deuten sie darauf hin, dass es um 1590 geschrieben wurde?

Viele Beobachter haben Letzteres gedacht. Ein Grund dafür ist, dass die „Mottos“ für die Zeit vor 1590 sehr leicht mit den Päpsten in Verbindung gebracht werden können, die sie angeblich repräsentieren.

Im Gegensatz dazu lassen sich die Mottos, die den Päpsten nach 1590 zugewiesen wurden, viel schwerer mit den Päpsten in Verbindung bringen, die sie angeblich repräsentieren, und oft gelingt dies nur auf künstliche Weise.

Die Mottos enthalten im Allgemeinen Hinweise auf eines von mehreren Dingen, einschließlich des Namens des Papstes (sein päpstlicher Name, sein Geburtsname oder sein Familienname), sein Herkunftsort oder ein mit ihm verbundenes heraldisches Wappen (sein päpstliches Wappen, sein Familienwappen). , oder das Wappen seines Ordens oder Herkunftsortes).

Sie beinhalten oft Wortspiele zu diesen Dingen, obwohl dies im Lateinischen offensichtlicher ist als im Englischen.

7. Welche Beispiele für Mottos lassen sich leicht mit Päpsten vor 1590 in Verbindung bringen?

Einige Beispiele sind:

Ex castro Tiberis („Aus einer Burg am Tiber“). Dies hängt mit Coelestin II. (1143-1144) zusammen, der in Citta di Castello (Stadt der Burg) am Ufer des Tiber geboren wurde.

Frigidus abbas („Kalter Abt“). Dies hängt mit Benedikt XII. (1334-1342) zusammen, der Abt eines Klosters in Fontfroide („Kalte Quelle“) gewesen war.

De parvo homine („Von einem kleinen Mann“). Dies hängt mit Pius III. (1503) zusammen, dessen Familienname Piccolomini war, der sich aus piccolo (klein) und uomo (Mann) zusammensetzt.

8. Welche Beispiele für Mottos lassen sich nur schwer mit den Päpsten nach 1590 in Verbindung bringen?

Einige Beispiele sind:

Pia civitas in bello („Fromme Stadt im Krieg“). Dies hängt mit Innozenz IV. (1591) zusammen, es gibt jedoch keine gute Möglichkeit, ihn mit diesem Motto in Verbindung zu bringen. Einige haben darauf hingewiesen, dass er vor seiner Wahl zum Papst Patriarch von Jerusalem war und Jerusalem als „fromme Stadt“ angesehen werden könnte, aber das gilt auch für Rom und viele andere. Fast jede christliche Stadt würde zählen, und Jerusalem war zu dieser Zeit keine christliche Stadt. Darüber hinaus befand sich Jerusalem nicht im Krieg, als er Patriarch war.

Aquila rapax („Raubgieriger Adler“). Dies hängt mit Pius VII. (1800-1823) zusammen, es gibt jedoch keine gute Möglichkeit, ihn mit diesem Motto in Verbindung zu bringen. Einige haben vorgeschlagen, dass sich seine Regierungszeit mit der von Napoleon überschnitt und dass Napoleon als raubgieriger Adler (d. h. als hungriger Heerführer) beschrieben werden könnte, aber das ist sehr dürftig und macht das Motto nicht zu einer Beschreibung des Papstes, sondern einer Person sonst jemand, der während seiner Herrschaft auf der Weltbühne stand.

Religio depopulata („Religion zerstört“). Dies hängt mit Benedikt XV. (1914-1922) zusammen, es gibt jedoch keine gute Möglichkeit, ihn im Besonderen mit diesem Motto in Verbindung zu bringen. Es gibt keine offensichtliche Verbindung zu seinem Namen, seiner Familie, seinem Herkunftsort oder seinem Wappen. Er hat weder die Religion noch das religiöse Leben zerstört. Keines von beiden wurde während seiner Herrschaft zerstört. Er regierte zwar im Ersten Weltkrieg, aber auch das zerstörte nichts. Er regierte auch, als der Kommunismus in Russland an die Macht kam. Das hat weder zu seiner Zeit noch in Italien die Religion zerstört.

Und wieder würden wir das Motto mit etwas anderem als dem Papst verbinden. Wenn das erlaubt wäre, wäre es möglich, jedes Motto mit etwas in Verbindung zu bringen , das irgendwo auf der Welt während der Amtszeit eines Papstes passiert ist, und die Prophezeiungen hätten keinen besonderen Wert, da sie alle auf jeden Papst anwendbar wären.

9. Sollten sich Katholiken über die Prophezeiung der Päpste Sorgen machen?

Nein. Es handelt sich nicht um eine bestätigte Erscheinung, und die Beweise deuten darauf hin, dass es sich um eine um 1590 entstandene Fälschung handelt.

Noch grundlegender deutete Jesus an, dass wir die Zeit des Endes nicht kennen würden. Im Einklang mit der Warnung unseres Herrn haben Vorhersagen über das Ende der Welt, die auf der Bibel basieren, eine düstere Erfolgsbilanz, und der Versuch, den Zeitpunkt des Endes auf der Grundlage einer nicht genehmigten privaten Offenbarung vorherzusagen, die Anzeichen einer Fälschung aufweist, ist noch dümmer.

Wir sollten Gott vertrauen, nach seinem Wort leben und die Zukunft in seine Hände legen.

Wie Jesus sagte:

Deshalb macht euch keine Sorgen um morgen, denn morgen wird es um sich selbst bangen. Die eigenen Sorgen des Tages sollen für den Tag genügen (Matthäus 6,34).

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 15.04.2024