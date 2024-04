Was wird Israel jetzt tun? „Man gewinnt keine Kriege, indem man nur die Angriffe des Feindes abfängt“

Ich sitze hier und überlege, was ich über das schreiben soll, was wir gerade gesehen haben. Genau wie der 7. Oktober hat der schockierende Angriff auf Israel, der gerade stattgefunden hat, den Lauf der Geschichte verändert. Von Michael Snyder

Dies war das erste Mal, dass der Iran Israel direkt angegriffen hat, und ich wurde mit E-Mails von Lesern überschwemmt, die sich Sorgen über den Dritten Weltkrieg machten. Was wird Israel jetzt tun, nachdem der iranische Angriff vorbei ist? Das ist die große Frage.

Wenn Israel den Iran direkt angreift, werden die Iraner unweigerlich reagieren und der Konflikt könnte außer Kontrolle geraten. Aber wenn die Israelis nicht zurückschlagen, werden sie schwach aussehen und die Iraner könnten das Gefühl haben, dass sie in Zukunft mit ähnlichen Dingen davonkommen können.

Insgesamt schickten die Iraner mehr als 300 Drohnen und Raketen auf israelisches Territorium …

Zwei israelische Beamte sagten der New York Times, dass der Iran im Rahmen des beispiellosen Angriffs auf Israel 185 Drohnen, 36 Marschflugkörper und 110 Boden-Boden-Raketen abgefeuert habe. Den Quellen zufolge „wurden die meisten Starts von iranischem Territorium aus durchgeführt, während ein kleiner Teil davon aus dem Irak und dem Jemen kam.“ Neben den USA halfen auch Großbritannien und Jordanien Israel, die Raketen abzufangen.

Die gute Nachricht ist, dass das US-Militär und die IDF 99 Prozent von ihnen abschießen konnten …

Um 7:15 Uhr IDF-Sprecher R.-Adm. Daniel Hagari sagte, dass 99 % der Luftangriffe abgeschossen wurden, was seiner Meinung nach eine strategische Errungenschaft sei.

Das waren sehr gute Nachrichten, und am Ende wurde nur sehr wenig Schaden angerichtet …

Er sagte, praktisch alle Waffen seien abgefangen worden, bevor sie israelisches Territorium erreichten, und er berichtete, dass nur eine Militärbasis durch die wenigen ballistischen Raketen, die tatsächlich im Land gelandet seien, geringfügig beschädigt worden sei. Hagari bestätigte, dass ein zehnjähriges Mädchen „durch Granatsplitter schwer verletzt“ worden sei, sagte aber: „Soweit wir wissen, gibt es keine weiteren Opfer.“

Die Iraner versuchen, diesen Angriff als Sieg darzustellen, aber die Wahrheit ist, dass es eine große Niederlage war. (Irans Angriff auf Israel: Made in USA? Eskalationszyklus der in einem Atomkrieg enden könnte)

Das gibt Israel Optionen.

Wenn innerhalb Israels enormer Schaden angerichtet worden wäre, hätte die israelische Regierung das Bedürfnis verspürt, sehr energisch zu reagieren.

Aber da der iranische Angriff so ein Misserfolg war, gibt das Israel die Möglichkeit, einfach wegzugehen.

Unmittelbar nach dem Angriff ermutigte Joe Biden Israel dazu …

Quellen zufolge sagte Präsident Joe Biden dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, dass die USA keinen Gegenangriff gegen den Iran unterstützen würden.

Biden sprach mit Netanyahu in einem nächtlichen Telefonat, nachdem der Iran am Samstag Israel mit Hunderten von Raketen und Drohnen bombardiert hatte, als Reaktion auf einen Drohnenangriff in Syrien, bei dem zwölf Iraner, darunter zwei hochrangige Generäle, getötet wurden.

Ein hochrangiger Beamter des Weißen Hauses sagte gegenüber Axios, Biden habe Netanyahu klar gemacht, dass sich die US-Streitkräfte an keinen weiteren Operationen beteiligen würden. Netanyahu sagte, er verstehe.

Berichten zufolge sagte Biden dem israelischen Premierminister: „Sie haben gewonnen.“ „Nehmen Sie den Sieg“, inmitten der Befürchtungen unter Beamten des Weißen Hauses, dass ein Angriff des Iran zu einem größeren Krieg in der Region führen könnte.

Wenn jemand mehr als 300 Drohnen und Raketen auf US-Städte schicken würde, würde Biden natürlich eine ganz andere Melodie singen.

In diesem Fall würde das US-Militär bereits jeden angreifen, der es wagt, einen solchen Angriff zu starten.

Und es scheint, dass Israel bereit war, den Iran sofort richtig hart anzugreifen, aber das Gespräch mit Biden überzeugte Netanyahu offenbar, einen Angriff vorerst abzublasen …

US-Präsident Joe Biden hat Premierminister Benjamin Netanjahu davon abgehalten, grünes Licht für einen sofortigen Vergeltungsschlag gegen den Iran zu geben, nachdem dieser gestern Abend rund 300 Angriffsdrohnen und Raketen auf Israel abgefeuert hatte, berichtet die New York Times.

Dem Bericht zufolge waren mehrere Mitglieder des israelischen Kriegskabinetts für die Einleitung eines Gegenangriffs gewesen, doch das Fehlen ernsthafter Schäden durch den Iran sowie Netanyahus Gespräch mit Biden führten dazu, dass der Angriff abgesagt wurde.

Das bedeutet nicht, dass es keine israelische Antwort geben wird.

Das israelische Kriegskabinett sollte am Sonntag zusammentreten, und ich bin sicher, dass sie ihre Optionen besprochen haben.

Am Sonntag tagte auch der UN-Sicherheitsrat , von dem allerdings nicht viel erwartet wurde …

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen werde am Sonntag eine Dringlichkeitssitzung wegen des beispiellosen Drohnen- und Raketenangriffs des Iran auf Israel abhalten, sagte der Präsident des Gremiums.

Ein Sprecher von Malta, das diesen Monat die rotierende Präsidentschaft innehat, teilte der Presse am Samstagabend mit, dass der Sicherheitsrat die Sitzung am Sonntag um 16:00 Uhr (23:00 Uhr israelischer Zeit) anstrebe, nachdem Israel den Rat aufgefordert hatte, den Angriff des Iran zu verurteilen und das Korps der Islamischen Revolutionsgarde als terroristische Organisation einzustufen.

Die reichen westlichen Länder sind mit dem, was Iran getan hat, nicht einverstanden, wollen aber unbedingt verhindern, dass in der Region ein großer Krieg ausbricht.

Insbesondere Joe Biden weiß, dass ein großer Krieg im Nahen Osten seine Chancen im November sehr beeinträchtigen würde.

Daher wird ein enormer Druck auf Israel ausgeübt, sich zurückzuziehen.

Und der Iran hat bereits gewarnt, dass er Israel erneut mit noch größerer Kraft treffen wird, wenn Israel iranisches Territorium angreift …

Teheran hat gewarnt, dass es erneut mit größerer Kraft zuschlagen wird, wenn Israel oder die USA für den iranischen Angriff auf Israel, bei dem am Samstagabend mehr als 300 Drohnen und Raketen zum Einsatz kamen, Vergeltung üben.

Die Luftangriffe, der erste direkte Angriff des Landes auf den israelischen Staat, brachten einen jahrelangen Schattenkrieg ans Licht und drohten, die Region in einen größeren Flächenbrand zu verwickeln, da Israel erklärte, es erwäge eine Reaktion.

Wenn Raketen hin- und herfliegen, könnten die Ereignisse schnell außer Kontrolle geraten.

Aber Israel hat immer daran geglaubt, bei einem Angriff mit Gewalt zu reagieren.

Und ich glaube, dass es irgendwann eine Antwort geben wird.

Einige fordern einen Angriff Israels auf das iranische Atomprogramm.

Wenn es jemals eine einmalige Gelegenheit dazu gäbe, wäre es jetzt.

Wir müssen einfach abwarten und sehen, was passiert.

Auch wenn es ungewiss ist, ob Israel den Iran direkt angreifen wird oder nicht, führte die IDF am Sonntag „Vergeltungsschläge“ im Südlibanon durch …

In einer Reihe von Vergeltungsschlägen hat Israel seine Angriffe auf den Südlibanon intensiviert und über Nacht und in den frühen Morgenstunden mehrere Gebiete ins Visier genommen.

Die eskalierende Gewalt hat Bedenken hinsichtlich eines größeren Konflikts in der Region geweckt.

In einem Fall wurde ein Gebäude, das eine „bedeutende Waffenproduktionsstätte“ war , vollständig zerstört…

Eine Quelle innerhalb der vom Iran unterstützten libanesischen Hisbollah-Gruppe sagte, Israel habe heute eines seiner Gebäude nahe der syrischen Grenze angegriffen, als die Spannungen zunahmen, nachdem der Iran Israel direkt angegriffen hatte.

Die Quelle teilte der Nachrichtenagentur AFP mit: „Der israelische Angriff zielte auf ein Gebiet … in der Nähe von Baalbek und auf ein zweistöckiges Gebäude der Hisbollah“, und fügte hinzu, dass keine Opfer gemeldet worden seien.

Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur National News Agency berichtete außerdem, dass „ein feindlicher Luftangriff ein Gebäude“ im Dorf Nabi Sheet gezielt und „zerstört“ habe.

Die IDF bestätigte später den Angriff auf die „bedeutende Waffenproduktionsstätte“ in der Gegend von Nabi Sheet.

Israel schlägt also bereits zurück.

Aber ein direkter Angriff auf den Iran wäre ein äußerst mutiger Schritt.

zerohedge.com schreibt:

„Man gewinnt keine Kriege, indem man nur die Angriffe des Feindes abfängt“

Ein Gesprächsthema nach dem iranischen Raketenangriff auf Israel am Wochenende war, dass das erfolgreiche Abfangen der meisten Raketen durch Israel und seine Verbündeten ein Sieg sei.

Ein kompetenter Beobachter widersprach dieser Einschätzung, der ehemalige israelische Premierminister Naftali Bennett. Dieser Name kommt den Lesern von Zero Hedge vielleicht bekannt vor: Bennett versuchte, ein Ende des Ukraine-Krieges kurz nach dessen Beginn herbeizuführen, und behauptete später , der Westen habe ein Friedensabkommen sabotiert, das Russland und die Ukraine unterzeichnen wollten. Bennett ging am Sonntag zu X, um seine Ansichten zum Israel-Iran-Konflikt mitzuteilen.

