Wer dominiert in der Welt der Online Spiele?

Teile die Wahrheit!

Immer mehr Spieler tauchen in die Online Glücksspielwelt ein, anstatt ein stationäres Casino zu besuchen. Einer der vielen Gründe für die Beliebtheit des Glücksspiels per Internet ist, dass eine riesige Auswahl herrscht.

Schon allein wegen der Platzgründe kann kein örtlicher Betrieb mehrere tausend Automaten- oder hunderte von Tischspielen zur Verfügung stellen. Zudem kann in Online Casinos zu jeder Tages- und Nachtzeit ein Glücksspiel nach Belieben genutzt werden, da Plätze an virtuellen Tischen oder Spielautomaten nicht durch andere Gäste belegt werden.

Ein weiterer Aspekt, der die Online-Glücksspielwelt attraktiv macht, ist die Vielfalt der Zahlungsmethoden. So ermöglicht beispielsweise ein online casinos in österreich eine sichere und anonyme Transaktion, was für viele Spieler ein wichtiger Faktor ist.

Aber welche der Glücksspiele finden am meisten Ansturm? Gibt es einige Spiele, die besonders hohe Gewinnchancen oder höchsten Unterhaltungswert bieten?

Die bunte Auswahl an Spielautomaten bedient sämtliche Interessen

Eine Vielzahl an Software-Herstellern schafft mit seiner Erfahrung, Kreativität und Kenntnis eine Reihe an Slots, die sämtlichen Geschmäckern entsprechen. Verschiedene Thematiken sorgen dafür, dass sich Spieler in unterschiedliche Welten begeben können, wo sie nach Schätzen Ausschau halten.

Das weltweit beliebteste Automatenspiel „Book of Dead“ vom Hersteller Play´n Go wurde derart hochwertig und kreativ gestaltet, dass sich Gäste während des Glücksspiels wie im alten Ägypten fühlen und gemeinsam mit dem Forscher nach dem sagenhaften Buch suchen.

Spieler, die anstatt nach unterhaltungsvollen Kulisse nach hohen Gewinnchancen suchen, finden ebenfalls Gefallen am Automatenspiel. Einige Slots wie „Mega Joker“ vom Software-Anbieter Netent bieten einen besonders hohen RTP-Wert, welcher in Prozentsatz zeigt, wieviel Gelder der Einsätze anhand von Gewinnen ausgezahlt werden.

Einige Online Casinos nehmen immer wieder Neuerscheinungen auf, um Gästen große Abwechslung zu bieten und auf dem neuesten Stand der Technologie zu bleiben.

Online Blackjack bietet für jeden Kartenspieler passende Angebote

Dass im stationären Betrieb meistgespielte Kartenspiel sorgt mit seinen vielen Variationen auch im Internet für großen Ansturm. Anfänger finden sich durch die einfachen Regeln des klassischen Blackjack-Spiels schnell zurecht und daher rasch Gefallen an dem Glücksspiel mit Echtgeld-Gewinnchance.

Erfahrene Kartenspieler suchen nach Blackjack-Varianten, die durch etwas abgewandelte Regeln für höhere Gewinnchancen oder größeren Nervenkitzel sorgen könnten.

Vor allem im Bereich Live-Spiele finden Gäste in mehreren Online Casinos eine reichliche Auswahl an Blackjack-Angeboten. Durch den Einsatz von Echtzeit-Streaming werden Spieler von realen Croupiers bedient, die sich in hochwertigen Studios an einem Tisch befinden und das Kartenspiel moderieren.

Online Roulette Angebote werden immer beliebter

Die Wurzeln des weltweit bekannten Glücksspiels gehen bis ins 17.Jahrhundert zurück. Seitdem werden immer wieder spannende Geschichten über Roulette erzählt, was dafür sorgt, dass das Interesse zu keiner Zeit nachließ. Beispielsweise schaffte es der Gauner Charles Wells im Jahr 1873, das Casino Monte Carlo um einen Betrag von rund 500.000 Dollar zu erleichtern, indem er ganz ohne Betrug in Roulette Einsatz platzierte.

300x250

Mittlerweile sind Online Casinos eine große Konkurrenz für stationäre Glücksspielbetriebe, da sie eine große Palette an Roulette-Spielen zur Verfügung stellen, die durch den Einsatz modernster Technologie für jede Menge Spaß sorgen.

Ganz ohne Gedränge an Spieltischen lässt sich per Smartphone oder Desktop-Gerät ein Einsatz in Roulette platzieren. Spieler können dabei frei wählen, ob ein virtueller oder ein Live-Tisch mit echten Croupiers genutzt wird, um das Glück auf die Probe zu stellen.

Besonders beliebt sind Roulette-Spiele, die über niedrige Limits herrschen, wodurch auch Gäste mit kleinem Budget die große Unterhaltung des Glücksspiels genießen dürfen. Außerdem werden neben den Tischen mit europäischen, amerikanischen und französischen Regeln auch Roulette-Angebote wie „XXXtreme Lightning Roulette Live“ von Evolution gerne genutzt, da sie mit außergewöhnlichen Features für Abwechslung sorgen.

Jackpot-Spiele sind auch bei Spielern mit kleinem Budget beliebt

In einigen Online Casinos wird eine extra Rubrik mit Jackpot-Spieler präsentiert. In der Kategorie befinden sich Glücksspiele, in denen sich neben den gewöhnlichen Gewinnchancen eine weitere Chance befindet, um per Zufall einen großen Preis zu gewinnen.

300x250 boxone

Jackpots sind entweder progressiv oder nicht progressiv, was bedeutet, dass sie im Wert durch Spielereinsätze steigen können oder nicht. Der Slot „Mega Moolah“ von Microgaming hat es durch seinen progressiven Jackpot bereits des Öfteren in die Schlagzeilen geschafft, indem er rekordverdächtige Preise ausgeschüttet hat.

Quellen: PublicDomain am 03.04.2024