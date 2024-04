Wie die Welt des Kults laut Experten im Jahr 2050 aussehen wird: Wir werden Kontakt mit einer außerirdischen Rasse aufgenommen haben und ein Leben nach dem Tod könnte möglich sein, indem wir das Bewusstsein auf einen Computer hochladen:

Futuristen der 1990er Jahre sagten voraus, dass wir zu diesem Zeitpunkt unter Wasser leben oder fliegende Autos fahren würden – doch jetzt warnen Experten vor einer viel beängstigenderen Zukunft.

DailyMail.com sprach mit Tech-Gurus, die vorhersagten, wie die Welt im Jahr 2050 aussehen wird – und einige befürchten, dass die KI die Menschen versklavt hat oder der Klimawandel weite Teile der Welt unbewohnbar gemacht hat.

Andere Vorhersagen beinhalten den Kontakt mit Außerirdischen – aber ob das eine schlechte Sache ist, bleibt unbekannt.

Es ist jedoch nicht alles Untergang und Finsternis, denn die Technologie soll das Leben nach dem Tod ermöglicht haben.

Im Moment konzentrieren sich die Menschen darauf, dass KI möglicherweise zu Arbeitsplatzverlusten führt – aber die Realität könnte noch viel schlimmer sein.

Das sagt George Stakhov, Chief Strategy Officer der globalen Werbeagentur DDB EMEA, die ein KI-Tool namens „The Uncreative Agency“ entwickelt hat.

Stakhov sagte: „Menschen neigen dazu, die Auswirkungen neuer Technologien kurzfristig zu überschätzen und diese Auswirkungen auf lange Sicht zu unterschätzen.“ Dies ist als Amaras Gesetz bekannt.

„Im Moment befinden wir uns auf dem Höhepunkt des KI-Hypes und die Menschen geraten in Panik, dass GPT-4 in den nächsten Jahren Arbeitsplätze im Büro vernichten wird.“ Das scheint übertrieben zu sein. (Der Illuminati-Plan für den Dritten Weltkrieg und eine Neue Weltordnung)

Aber bis 2050 wird KI die Welt „grundlegend“ verändert haben, warnt Stakhov.(Wann ist genug genug? Hat Elon Musk gerade die nächste Illuminati-Karte ins Spiel gebracht?)

Er sagte: „Es gibt eine dunkle KI-Zukunft, in der diejenigen, die die KI kontrollieren, enorme Macht erlangen werden, während 99 Prozent der Bevölkerung entrechtet werden.“

Die britische Zeitung DailyMai.com schreibt weiter:

„Die Alternative ist ein helles KI-Szenario, in dem jeder von KI durch bessere Gesundheitsversorgung, schnelleren Transport und weniger Umweltverschmutzung profitiert.

Die Maschinen werden wirklich die meiste Arbeit erledigen und ein Grundlohn wird üblich werden, der uns die Freiheit gibt, mehr Freizeit zu genießen und uns als Menschen zu verwirklichen.“

Dies erfordert einen drastischen Wandel in der Gesellschaft und in unserem Bildungsansatz.

„Die Realität wird wahrscheinlich irgendwo zwischen der dunklen und der hellen KI-Zukunft liegen.“

Menschen werden Chips in ihren Körper implantieren

Bis 2050 werden Menschen üblicherweise Chips in ihren Körper implantieren und sich selbst „verbessern“, sagt Heather Delaney, Gründerin von Gallium Ventures, einem Technologie-PR- und Kommunikationsberatungsunternehmen in London.

Die Chips überwachen die Zustände im Körper und ermöglichen es den Menschen, mit ihrer Gesundheit in Kontakt zu bleiben.

Delaney hat bereits einen ganz einfachen Chip in ihre Hand implantiert, der es ihr ermöglicht, Türen zu öffnen.

Sie sagte: „Mit Blick auf das Jahr 2050 erwarte ich ein Wachstum in einer Reihe von Technologiebereichen, darunter Biohacking, eine Do-it-yourself-Form der menschlichen Verbesserung oder Augmentation, bei der Menschen versuchen, Aspekte ihrer Biologie, ihre Gesundheit, Leistung oder ihr Wohlbefinden zu verändern, um sich zu verbessern.

„Ich bin bereits Teil dieser Community, da mir ein Chip in die Hand implantiert wurde, der es mir ermöglicht, Türen zu öffnen und Menschen mit der Website meines Unternehmens, den sozialen Medien und einigen Beispielen zu verlinken.“

Delaney glaubt, dass Biohacking in Zukunft weit verbreitet sein wird – und es den Menschen ermöglichen wird, ihre Gesundheit zu verbessern.

Sie sagt: „Durch den Einsatz von Biohacking sollten wir an einem Punkt angelangt sein, an dem Benutzer besser verstehen können, wie ihr Körper auf Gesundheits- und Fitnessprogramme reagiert und wie sich Medikamente auf den Körper auswirken, einschließlich der Frage, ob eingenommene Medikamente in den Blutkreislauf und in die Magenwände gelangen.“

Dank KI könnten Menschen nach dem Tod „weiterleben“.

In Zukunft könnten verstorbene Verwandte nicht wirklich tot sein, sagt Dr. Ajaz Ali, Leiter der Abteilung Wirtschaft und Informatik an der Ravensbourne University.

Leistungsstarke KI wird Menschen mithilfe von Motion-Capture-Tools und Aufzeichnungen „einfangen“ und sie in einen „digitalen Zwilling“ ihrer selbst verwandeln, der nach dem Tod „weiterleben“ kann.

Dr. Ali sagte: „Durch die Verknüpfung von KI mit digitalen Technologien und Motion-Capture-Tools werden unser Bewusstsein, unser Wissen und unsere Erfahrungen auf unsere digitalen Zwillinge übertragen.“

„Mithilfe von NLP-basierten Tools, die weitaus fortschrittlicher sein werden als ChatGPT und Bard, können Menschen in Echtzeit mit diesen digitalen Zwillingen interagieren und von ihrem Wissen und ihren Ideen profitieren.“

„Angehörige könnten weiterhin mit ihren Verwandten interagieren, die bereits verstorben sind, aber in Form eines digitalen Zwillings existieren.“

Bis 2050 könnten wir alle verschiedene Fernsehsendungen und Filme sehen – personalisiert auf unsere eigenen Wünsche und erstellt von KI, sagt Matt Littler, Gründer und CEO von ARK Immersive – einem VR-Produktionshaus und Technologie-Startup mit Sitz in Liverpool.

Auch längst verstorbene Filmstars werden dank KI-Technologie auf der Leinwand bleiben, glaubt LIttler – so dass die Menschen bis ins hohe Alter weiterhin die Stars ihrer Kindheit beobachten können.

Littler sagte: „Fernsehen und Film werden anfangen, KI zu nutzen – denken Sie an ChatGPT – es ist möglich, dass wir durch die Extrapolation unserer sozialen Feeds – wenn wir uns die Dinge ansehen, die wir mögen und mit denen wir uns beschäftigen, unsere Verweilzeiten und unseren Suchverlauf – das tun werden.“ Bald werden maßgeschneiderte Medien, Shows und Inhalte bereitgestellt, die nur für uns bestimmt sind.

„Dies wird für den Endbenutzer in AI erstellt; Ganze Fernsehsendungen, Charaktere und Handlungsstränge, die mit KI erstellt wurden, Schauspieler, die wir gerne spielen, Rollen, die uns gefallen, mit Enden, die Anklang finden.

„Es wird auch kein kleiner Maßstab sein, denn ohne Budgetbeschränkungen kann KI von großen Träumen träumen und so große und epische Objekte wie etwa Marvel schaffen.“

Der Zukunftsforscher und ehemalige Google-Ingenieur Ray Kurzweil – der behauptet, bei Vorhersagen eine Erfolgsquote von 86 Prozent zu haben – sagt, dass Mensch und Maschine bis 2025 verschmelzen werden.

In einem Ereignis, das er als „Singularität“ bezeichnet, sagt Kurzweil voraus, dass ein Roboter im Jahr 2029 den Turing-Test bestehen wird und dass Menschen bis 2045 ihre Gehirne mit Maschinen verbinden werden.

Kurzweil sagte: „2029 ist das von mir vorhergesagte konsistente Datum, an dem eine KI einen gültigen Turing-Test bestehen und damit das menschliche Intelligenzniveau erreichen wird.“

„Ich habe das Datum 2045 für die ‚Singularität‘ festgelegt, an dem wir unsere effektive Intelligenz durch die Verschmelzung mit der von uns geschaffenen Intelligenz milliardenfach vervielfachen werden.

Brillen, die wie normale Korrekturbrillen aussehen und jede Frage beantworten können, sagt Alexander Nick, Direktor von Future Labs beim EdTech-Unternehmen GoStudent.

Innerhalb des nächsten Jahrzehnts werden Brillen auf den Markt kommen, die wie normale Korrektionsbrillen aussehen (sie werden zunächst von Korrektionsbrillenträgern übernommen).

Diese werden auf dem Bildschirm Ratschläge wie E-Mail-Benachrichtigungen und Wegbeschreibungen liefern, werden sich jedoch schnell weiterentwickeln.

Nick sagt: „Die Art und Weise, wie wir mit Computern kommunizieren, wird sich weiterentwickeln. Bedenken Sie, dass die Benutzer ursprünglich Lochkarten verwenden mussten, um ihre Aufgaben zu erledigen. Dann die Tastatur, Mäuse und schließlich die Spracheingabe.

Die nächste Stufe wird Vision sein, das heißt, Computern das Sehen zu ermöglichen, wird zu einem Mainstream der Eingabe werden und es den Menschen ermöglichen, menschenähnliche Fragen zu einem visuellen Bild zu stellen und auf etwas hinzuweisen, bei dem sie Hilfe benötigen.

Sie machen beispielsweise ein Foto und fragen: „Was ist kaputt und wie kann ich es reparieren?“, „Wie viele dieser Gemüsesorten muss ich essen, um genügend Nährstoffe und Vitamine zu erhalten?“, „Ist diese Ananas reif?“ , „Was ist das?“, „Ist dieser Aufwand steuerlich absetzbar?“

Der Außerirdische jagende Astronom Seth Shostak vom SETI-Projekt (Search for Extraterrestrial Intelligence) wettete in einem Ted Talk aus dem Jahr 2012 mit seinen Astronomenkollegen um eine Tasse Kaffee, dass wir innerhalb von zwei Dutzend Jahren Außerirdische finden würden.

Das bedeutet, dass wir bis 2036 mit Außerirdischen in Kontakt kommen könnten (und Shostak bedeutet intelligentes Leben und nicht Mikroben oder ähnliches).

Seitdem hat Schostak seine Vorhersage verdoppelt und erklärt, dass neuere Messungen darauf hindeuten, dass es Milliarden erdähnlicher Welten geben könnte.

Das heißt, wenn die Erde der einzige Ort ist, an dem es Leben gibt, ist sie wie ein Gewinner in einer Lotterie, bei der die Chancen eine Milliarde zu eins stehen, sagt Shostak.

Schostak sagt: „Das könnte das stärkste Argument für Leben im Weltraum sein. Denn wenn es keine gibt, dann ist das, was hier auf der Erde passiert ist, etwas wirklich Außergewöhnliches. Obwohl die Daten dies nicht ausschließen, wirkt es doch ein wenig egozentrisch.“

Steigende Luftfeuchtigkeit und Hitze werden laut NASA zu Hitzewellen führen, in denen es für Menschen in Gebieten wie Südasien, dem Persischen Golf und dem Roten Meer fast unmöglich ist, im Freien zu überleben.

Bis 2070 wird dies auch in Gebieten Brasiliens und Chinas der Fall sein.

„Feuchtkugeltemperaturen“ beziehen sich auf Bedingungen, bei denen Temperatur UND Luftfeuchtigkeit hoch sind, was das Überleben im Freien erschwert.

Bei niedriger Luftfeuchtigkeit kann der Mensch Temperaturen von bis zu 50 °C überstehen, bei hoher Luftfeuchtigkeit kann der Mensch jedoch nicht überleben, da es keine Möglichkeit gibt, sich durch Schwitzen abzukühlen.

Selbst extrem starke und fitte Menschen sterben innerhalb weniger Stunden.

Die KI-Lords werden die Daten der Welt kontrollieren und den Rest von uns zu ihren Leibeigenen machen.

…

Quellen: PublicDomain/davidicke.com am 29.04.2024