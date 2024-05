Abartiges Hollywood: Mit „Poor Things“ stimmt etwas furchtbar nicht

Teile die Wahrheit!

„Poor Things“ gewann zahlreiche Oscars und wurde von den Massenmedien allgemein gelobt. Allerdings ignorieren all diese Kritiker absichtlich die Tatsache, dass der Film ein Kind im Körper einer Frau zeigt, das Sex mit älteren Männern hat. Und dann wird es schlimmer. Hier ist ein Blick auf diesen bizarren Film und seine zugrunde liegenden Botschaften. (Hollywood pervers: Oppenheimers 7 Oscar-Awards und John Cenas „Nackt“-Ritual am 70. Tag des Jahres)

Das Mindeste, was man sagen kann, ist, dass die Massenmedien „Poor Things“ liebten . Fast jeder Nachrichtenartikel schwärmte davon, während Preisverleihungen alle ihre Trophäen darauf warfen, darunter zahlreiche Oscars.

Ja, sie möchten wirklich, dass wir den Film sehen und lieben. Noch wichtiger ist, dass sie möchten, dass wir die Botschaften und die zugrunde liegende Philosophie „aufsaugen“.

Dafür gibt es natürlich einen Grund: „Poor Things“ vermittelt auf zugegebenermaßen kreative Weise die verdrehte Weltanschauung, die uns die Elite vermitteln will. Und dazu gehört auch die Sexualisierung von Kindern.

Oberflächlich betrachtet weist „Poor Things“ alle Merkmale eines großartigen Films auf. Die Garderobe, die Bühnenbilder und die Darbietungen sind alle erstklassig. Auf einer tieferen Ebene stimmt jedoch etwas mit diesem Film nicht. Es löst bei vielen das Bauchgefühl aus, dass sie etwas … Falsches beobachten.

In gewisser Weise möchte der Film, dass wir uns so fühlen. Die Musik ist schrill, atonal und dissonant und erzeugt eine beunruhigende Atmosphäre. Einige Szenen scheinen maßgeschneidert zu sein und sind herausfordernd anzusehen und schwer zu ertragen.

Während der Film auf dem gleichnamigen Roman von Alasdair Gray aus dem Jahr 1992 basierte, wurden die meisten politischen Kommentare und literarischen Nuancen des Buches entfernt, um sich hauptsächlich auf eine einzige Sache zu konzentrieren: Emma Stone, die sich wie ein Kind benimmt und Sex mit älteren Männern hat.

In vielerlei Hinsicht erinnert Emma Stones Auftritt an Ana de Armas in Blonde . Es schienen zahlreiche Szenen speziell dafür geschrieben worden zu sein, Ana de Armas in Situationen zu versetzen, in denen sie nackt und sexuell erniedrigt ist. Während es in dem Film um Marilyn Monroe ging, ging es auch um Ana de Armas selbst, die als eine Art Hollywood-„Initiationsritus“ an erniedrigenden, fast pornografischen Szenen teilnahm. Weiterhin wurde de Armas mit einer Oscar-Nominierung als Beste Hauptdarstellerin belohnt.

Wie wir bald sehen werden, durchlief Emma Stone in Poor Things einen ähnlichen Prozess . Sie ist oft völlig nackt und in nahezu pornografische (oft erniedrigende) Szenen verwickelt, an denen zahlreiche Männer beteiligt sind. Darüber hinaus wurde sie 2024 mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin belohnt.

Ironischerweise soll der Film „feministisch“ sein. Obwohl es von einem Mann geschrieben wurde, von einem Mann inszeniert wurde und auf einem Buch basiert, das von einem Mann geschrieben wurde.

Aber das spielt keine Rolle, denn durch die Symbolik geht die Kernbotschaft weit über den Feminismus hinaus. Es geht darum, alles, was rein, gut und natürlich ist, zu verzerren und das genaue Gegenteil zu akzeptieren. Hier ist ein Blick auf Poor Things.

Gottlose Schöpfung

„Poor Things“ beginnt mit seinem lustigsten Gag, der völlig unbeabsichtigt ist.

Ach nein! Keine Tabakdarstellungen! Angesichts der schrecklichen Szenen, die uns bevorstehen, ist ein Typ, der eine altmodische Pfeife raucht, unsere geringste Sorge. Diese „Warnung“ spiegelt treffend wider, dass die Massenmedien immer Wege finden, sich über die falschen Dinge Sorgen zu machen, während sie das offensichtliche Böse, das uns direkt anstarrt, völlig ignorieren.

Unmittelbar nach dieser Warnung vor *keuchenden* Tabakdarstellungen sehen wir eine Frau, die Selbstmord begeht. Ich mache keine Witze.

Die Frau war schwanger und ihr Körper wurde von einem fremden Mann geborgen, den jeder Gott nennt.

Der Charakter, der als Gott bezeichnet wird, liegt der Tatsache zugrunde, dass er der „Schöpfer“ von Bella (und anderen Dingen) ist. Auch er führt, ähnlich wie Josef Mengele, gerne Experimente an Menschen durch.

Obwohl ihn jeder Gott nennt, deutet ein subtiler Dialog zu Beginn des Films darauf hin, was hier tatsächlich passiert. Während er mit seinem Schüler Max spricht, fragt Godwin:

– Sind Sie ein religiöser Mann? – Ich glaube an Gott. – Ich oder die Gottheit?

Dann kreuzt eine Frau ihren Weg und nachdem sie Gottes deformiertes Gesicht betrachtet hat, sagt sie:

„Des Teufels Werk“.

Godwin ist nicht Gott. Er spielt Gott und steht als solcher tatsächlich im Gegensatz zum wahren Gott. Wie wir sehen werden, geht es in seinem gesamten Werk darum, die natürliche Ordnung der Dinge zu korrumpieren und Abscheulichkeiten für die „Wissenschaft“ zu erschaffen.

Aber Godwins wichtigstes Experiment ist Bella Baxter.

Zu Beginn des Films kann Bella kaum sprechen oder laufen und irgendwann pinkelt sie sich selbst an. Sie hat das geistige Alter eines Kleinkindes. Aber das hindert Männer nicht daran, sie zu begehren.

Zu diesem Zeitpunkt konzentriert sich der Film hartnäckig auf Bellas Sexualität, einschließlich Szenen, in denen sie masturbiert.

In Ordnung. Halten wir kurz inne und fragen uns: Ist das Pädophilie? Hat der Film ein Schlupfloch gefunden, um die Sexualität von Kindern in einem Mainstream-Film darzustellen, indem er sie von einer erwachsenen Frau nachspielen ließ?

Ja, Bella hat den Körper einer Frau, ist aber geistig ein Baby. Ist Pädophilie nicht moralisch verwerflich, weil Kinder unschuldig sind und diese Gedanken nicht verarbeiten können?

Bevor wir diese wichtigen Fragen beantworten können, nimmt Duncan Bella mit auf ein „Abenteuer“ in Lissabon, wo wir sie beim Sex in allen möglichen Stellungen sehen.

In diesen Szenen wirkt Bella etwas stimmiger. Sie hat das geistige Alter von vielleicht 8 Jahren und nennt Sex „rasendes Springen“. Während Medienkritiker diesen Begriff „liebenswert“ fanden, deutet er vor allem darauf hin, dass ein Kind Sex mit dem 56-jährigen Schauspieler Mark Ruffalo hat.

Während Duncan zunächst Spaß hatte, wurde es schnell schräg. Bellas unreifer Geist und ihre promiskuitive Veranlagung führten dazu, dass sie mit einem anderen Mann intim war. Dies führte dazu, dass Duncan verbittert, eifersüchtig und kontrollierend wurde. Währenddessen versteht Bella nicht einmal, was passiert, aber sie weiß, dass sie die Anziehungskraft auf ihn verliert.

In gewisser Weise betrogen Bella alle Männer, die Gefühle für sie entwickeln und sie fesseln wollen. An diesem Punkt erkennen wir, dass eine feministische Erzählung entsteht und Bellas Entwicklung als das Erwachsenwerden einer modernen Frau interpretiert werden kann. Genauer gesagt, die Vision der Elite davon, was eine moderne Frau sein sollte.

Eine Hure und ein Sozialist

Um Bella besser kontrollieren zu können, nimmt Duncan sie mit auf eine Kreuzfahrt, bei der ihre Bewegungen auf ein Boot beschränkt sind. Allerdings kann er ihre Gedanken nicht kontrollieren. Während Bellas Geist reifer wird, sieht man sie oft beim Lesen eines Buches – ein Bild, das ihren Wunsch symbolisiert, die Welt kennenzulernen. Sie führt auch gerne philosophische Diskussionen mit Menschen, denen sie begegnet. Duncan gefällt das nicht.

Bellas neue Freunde zeigen ihr auch eine Seite der Welt, die sie noch nie zuvor gesehen hat.

Die „Szene der armen Leute“ oben ist ziemlich seltsam. Im Grunde ist es so, wie sich ein von der Realität losgelöster Hollywood-Mensch „arme Menschen“ vorstellen würde. In dieser Tableauaufnahme von weit oben liegen hilflose Menschen in einem Slum, während eine Person einen Haufen toter Babys übereinander stapelt. Dieser Film mag keine Kinder.

Dieses Elend (von oben) mitzuerleben, macht Bella traurig und sie möchte nun die Welt verändern. Wie wir bald sehen werden, wird die Antwort auf ihre Suche … Sozialismus sein. Natürlich schauen wir uns einen Hollywood-Film an.

Unterdessen sind Bella und Duncan in Paris mittellos. Bella findet jedoch schnell eine Anstellung: Prostituierte in einem Bordell. Tatsächlich hatte die Frau des Bordells das perfekte Argument, um Bella davon zu überzeugen, für sie zu arbeiten:

„Wenn Sie Geld brauchen, ist es der kürzeste Weg.“

Wenn man bedenkt, dass die Konzepte Loyalität und Moral Bella nichts angehen, ergibt dieses logische Argument für sie vollkommen Sinn. Duncan ist anderer Meinung.

Andererseits sagt die Frau des Bordells, dass Bella „eine Frau ist, die ihren Weg in die Freiheit plant“.

Im feministischen Kontext des Films wird die Tatsache, dass Bella zur Prostituierten wird, als eine ermächtigende Maßnahme betrachtet, die im Widerspruch zu Duncans patriarchaler Kontrolle steht. Für Bella ist es auch eine Möglichkeit, sich selbst und die Welt zu entdecken.

Die Frau des Bordells überzeugt Bella auch davon, dass die erniedrigenden Dinge, die sie für ihre Kunden tun muss, Teil des „Erlebnisses“ sind.

„Wir müssen arbeiten. Wir müssen Geld verdienen. Aber darüber hinaus müssen wir alles erleben. Nicht nur das Gute, sondern auch Erniedrigung, Entsetzen und Traurigkeit. Das macht uns ganz, Bella. Es macht uns zu vermögenden Menschen, nicht zu flatterhaften, unberührten Kindern. Wenn wir die Welt kennen, gehört die Welt uns. Jetzt geh und fick jemanden.“

Dieses Zitat fasst die Kernbotschaft des Films zusammen und es gibt viel zu enthüllen.

Erstens: Was ist falsch an „unberührten Kindern“? Sie sollen unberührt bleiben. Dieser Film mag keine Kinder.

Zweitens spiegelt dieses Zitat die dualistische Weltanschauung der okkulten Elite wider, in der man glaubt, dass das Böse, das Böse und das Schreckliche den gleichen Wert haben wie das Reine, das Gute und das Göttliche. Durch die Vereinigung der beiden wird eine Person „erleuchtet“.

Schließlich glaubt die Madame wahrscheinlich nicht einmal an das, was sie sagt. Sie möchte, dass Bella erniedrigende Dinge tut, damit sie von ihr profitieren kann – genauso wie die Elite möchte, dass wir an ihre Indoktrination glauben, damit sie von uns profitieren kann.

Der Film sorgt dafür, dass wir sehen, wie Bella auf jede erdenkliche Weise erniedrigt wird. Gleichzeitig beobachten die Zuschauer, wie auch die Schauspielerin Emma Stone erniedrigt wird. Das Beharren des Films auf der Darstellung von Sexszenen mit der Schauspielerin nimmt eine rituelle Dimension an, in der sie durch Demütigung initiiert wird.

Bellas Freundin ist Sozialistin. Sie sagt Bella, dass ein Sozialist „jemand ist, der die Welt zum Besseren verändern will“. Worauf Bella sofort antwortet:

„Dann bin ich das auch.“

Die unverhohlene Werbung für eine bestimmte politische Strömung durch den Film ist seltsam, aber nicht überraschend. Poor Things ist nicht nur Unterhaltung; es ist kreative Indoktrination.

Falls Sie es nicht bemerkt haben: Die Elite hat hart daran gearbeitet, eine sozialistische Weltregierung zu schaffen. Sie möchten, dass wir das Wort „sozialistisch“ mit „die Welt zum Besseren verändern“ assoziieren. Hätte der Film irgendeine andere politische Strömung gefördert, wäre der Film gemieden worden.

Bella spiegelt also wider, was die Elite von Frauen erwartet. Ihre Handlungen führen jedoch dazu, dass Duncan völlig den Verstand verliert.

Während Bella die Schöpfung eines Mannes ist, der Gott genannt wird, sieht Duncan in ihr das genaue Gegenteil:

„Er hat einen Dämon auf freiem Fuß in die Welt geschickt. Der Teufel, eingehüllt in einen verführerischen Körper, der sich nicht sättigen lässt, und einen Geist, der die Menschen Stich für Stich auseinanderreißt wie eine blutige und verbrannte Stoffpuppe, die aus dem Arsch eines Elefanten geschissen wurde.“

Während der „Dämon“ auf freiem Fuß ist, stirbt ihr Schöpfer.

Gott ist tot

Als Bella erfährt, dass Gott an Krebs stirbt, verlässt sie Paris und reist zurück nach London. Die Tatsache, dass Gott im Film stirbt, ist symbolisch, da in der Philosophie der Elite Männer Götter sind.

In London trifft Bella wieder auf Max, mit dem sie vor ihrer Abreise verlobt war.

Auch hier wird ihre Tätigkeit als Prostituierte als eine feministische Machtbewegung dargestellt, die dem Wunsch der Männer, Frauen zu besitzen, zuwiderläuft. Max sagt, er sei damit einverstanden, weil es „ihr Körper“ sei.

Nach Gottes Tod übernimmt Bella die Rolle der verrückten Wissenschaftlerin. In der letzten Szene endet alles perfekt gemäß der Vision der Elite für die Menschheit.

Das Ende.

Abschließend

Es gibt einen Grund, warum Meinungsmacher der Massenmedien „ Poor Things“ feiern : Es spiegelt die Kultur und Denkweise wider, die die Elite den Massen aufzwingen möchte.

Es ist repräsentativ für eine Gesellschaft, die sich immer weiter von allem Reinen und Natürlichen entfernt, um die Kranken, die Verdorbenen und, ja, die Gottlosen zu umarmen.

Vom verzerrten Gesicht Gottes über die herumlaufenden hybriden Tiermonstrositäten bis hin zu Bella, die unbeholfen mit dem Gehirn eines Säuglings läuft – alles, was wir sehen, steht in völligem Widerspruch zur natürlichen Ordnung der Dinge.

Aber diese Verzerrung ist nicht nur ästhetischer Natur. Der Film ist auch besessen von verdrehten Konzepten wie der Sexualisierung von Kindern und der „Ermächtigung“ von Frauen durch sexuelle Erniedrigung.

In diesem Film spielt ein Kind, das die Welt entdeckt, nicht in der Natur; Es spielt mit dem Penis eines Toten und sticht ihm dabei in die Augen. Natürlich müssen nicht alle Filme fröhliche, hübsche Dinge darstellen.

Die Kernbotschaft von Poor Things ist jedoch , dass diese verstörenden Dinge in einer aufgeklärten Gesellschaft gut und wünschenswert sind.

Zumindest hat der Film etwas richtig gemacht: Er warnte uns vor „Tabakdarstellungen“.

…

