Brutales Video: P. Diddy verprügelt Freundin – Dokumentarfilm über Diddys mutmaßliche sexuelle Übergriffe (Video)

Zwei Tage später lief Cassie mit blauen Flecken über den roten Teppich …

Jetzt kann die ganze Welt sehen, was dieser Mann wirklich von Frauen hält: In einem verstörenden Video zerrt P. Diddy (bürgerlich: Sean Combs, 54) seine damalige Freundin durch einen Hotelflur in Los Angeles. Es sind brutale Szenen, die kaum auszuhalten sind.

P. Diddy war einst der erfolgreichste Rapper der Welt. Jetzt steht er wegen Missbrauchs und Menschenhandel im Rampenlicht. Erst im März stürmten Einsatzkräfte die Anwesen des Superstars.

Der US-Sender CNN veröffentlichte am Freitag ein Video mit erschütternden Überwachungsbildern vom 5. März 2016. Darin soll der Superstar eine Frau schubsen, treten und über den Boden zerren.

Sein Opfer: Ex-Freundin Cassandra Ventura (37), eine unter dem Künstlernamen Cassie bekannte R&B-Sängerin. Sie reichte im November Zivilklage gegen den US-Rapper ein. (P Diddy Insider: „Ekelerregende“ Kindersexvideos mit Hollywood-Eliten und -Politikern an FBI übergeben (Video))

Diddy soll sie ausgebeutet haben

P. Diddy, der sich immer mal anders nennt (Puff Daddy, Puffy, Diddy, Swag, Love, Brother Love …), habe sie unter anderem zu Sex mit anderen Männern gezwungen, während er sich selbst befriedigt und sie gefilmt habe, hieß es.(VIP-Elite gerät in Panik, das die Privatjet-Protokolle von Sean „Diddy“ Combs enthüllt werden)

Der Rapper soll sie auch immer wieder geschlagen und getreten und schließlich 2018 vergewaltigt haben, als sie sich von ihm habe trennen wollen. Ventura fordert Schmerzensgeld und Schadenersatz in unbekannter Höhe. Er bestreitet die Vorwürfe.

Die jetzt aufgetauchten Aufnahmen zeigen hingegen einen Ausschnitt aus der Hölle, die sein Opfer mehr als ein Jahrzehnt erlebt haben will.

Der schreckliche Vorfall im Luxus-Hotel

Bei dem Vorfall im InterContinental Hotel in Los Angeles hat Combs nur ein Handtuch um seine Taille gewickelt. Er packt sie am Nacken und wirft sie zu Boden. Während der Rapper das Handtuch mit einer Hand zuhält, tritt er sie!

Ventura steht langsam auf, scheint ein Haustelefon an der Flurwand abzunehmen, doch der Missbrauch nimmt kein Ende: Diddy kommt zurück und schubst sie erneut. Sekunden später setzt er sich auf einen Stuhl, nimmt einen Gegenstand vom Tisch und wirft ihn nach Cassie.

„Das erschütternde Video hat das beunruhigende und räuberische Verhalten von Mr. Combs nur weiter bestätigt“, sagte Douglas H. Wigdor, Anwalt der Ex-Freundin, als Reaktion auf das Video.

Warum das Video erst jetzt auftauchte? Sie behauptet, er habe dem Hotel 50 000 US-Dollar gezahlt, damit das Material nicht an die Öffentlichkeit gelangt …

Wie schlimm muss dieser Auftritt für Cassie gewesen sein

Nur zwei Tage nach der brutalen Hotel-Attacke – am 7. März 2016 – gingen Cassie und Diddy schon wieder Hand in Hand zu einer Filmpremiere. Ihr Gesichtsausdruck sagt alles. Und ihr Körper spricht Bände.

Cassie ist nach der brutalen Attacke mit blauen Flecken übersät. Am Oberschenkel rechts. An beiden Schienbeinen. Die Kleiderwahl – ein Hilferuf, den niemand erhört hat?

Am selben Abend trug sie auch ein ärmelloses Kleid. Auf ihrer Schulter sind Verfärbungen zu sehen, blaue Flecken. Wie schlimm muss dieser Auftritt für sie gewesen sein?

Rapper-Kollege 50 Cent äußert sich

Das Prügel-Video lässt die ganze Welt schaudern. Für viele seiner ehemaligen Kollegen und Weggefährten kommt es weniger überraschend.

Wohl auch deshalb ist Rapper-Kollege 50 Cent eher zu sarkastischen Tönen gestimmt. „Jetzt bin ich mir sicher, dass Puffy es nicht getan hat, er ist unschuldig, das beweist nichts“, sagt 50 Cent auf der Plattform X und fügt an: „Das werden seine Anwälte sagen, Gott helfe uns allen.“

Reue für seine Taten? Fehlanzeige! Seine Entschuldigung, die er am Wochenende auf Instagram postete, wirkt egozentrisch. ER nimmt die Opferrolle ein!

Noch im Dezember 2023 hatte er auf Instagram behauptet: „Ich habe keines der schrecklichen Dinge getan, die mir vorgeworfen werden.“

Doch spätestens seit der Veröffentlichung des Hotelvideos, auf dem seine Prügel-Attacke mehr als deutlich zu sehen ist, glaubt ihm DAS keiner mehr.

Cassies Anwältin Meredith Firetog sagte gegenüber CBS: „Dass er sich erst dann ‚entschuldigte‘, als seine wiederholten Leugnungen als falsch erwiesen wurden, zeigt seine erbärmliche Verzweiflung und niemand wird sich von seinen unaufrichtigen Worten täuschen lassen.“

Auch Stars kritiseren Diddys „Entschuldigung“

Sängerin Aubrey O’Day (40) schreibt auf X: „Offensichtlich war er nicht angewidert genug von sich selbst, als er ein Statement veröffentlichte, in dem er [Cassie] eine Lügnerin nannte und alles abstritt. Er hat sich ihr gegenüber nie entschuldigt.“

Rapper 50 Cent (48) reagierte ebenfalls auf den kurzen Clip von Diddy: „Das wird nicht funktionieren, wer berät ihn gerade? Ich kann nur mit dem Kopf schütteln. Schlechter Zug.“

Diddy habe sich laut eigener Aussage mittlerweile in Therapie begeben, um Hilfe zu bekommen. Rechtlich wird sein brutaler Ausraster aber wohl keine Folgen haben, denn: Der Vorfall fand 2016 statt und ist damit verjährt.

Bereits im Dezember 2023 berichtete die New York Post:

50 Cent kündigt Dokumentarfilm über Diddys mutmaßliche sexuelle Übergriffe zugunsten der Opfer an

50 Cent behauptet, dass der Erlös aus seinem kommenden Dokumentarfilm über Sean „Diddy“ Combs Opfern von sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen zugute kommen wird, da immer mehr mutmaßliche Opfer Anschuldigungen gegen den „Bad Boy 4 Life“-Rapper vorbringen .

Ein Vertreter von 50 Cent, dessen richtiger Name Curtis Jackson ist, und G-Unit Film and TV sagten am Mittwoch gegenüber The Post: „Ich kann bestätigen, dass die unbenannte ‚Diddy‘-Dokumentation bei G-Unit Film and Television mit Curtis in der Entwicklung ist.

Jackson, der als ausführender Produzent fungiert, wird den Erlös aus diesem Dokumentarfilm, den G-Unit Film & Television erhält, an Opfer sexueller Übergriffe und Vergewaltigungen richten.“

Der „In Da Club“-Rapper kündigte das Projekt auch auf Instagram mit einem kurzen Blick auf ein Interview mit dem Bad-Boy-Künstler Mark Curry an, der behauptete, Diddy hätte auf seinen Partys mit Spikes versehene Flaschen für Frauen zum Trinken vorgesehen.

„Nach einer Weile sind dann alle Mädchen im Club und öffnen ihre Münder wie kleine Vögel“, sagte Curry und ahmte dabei die Frauen nach, die zusammengesunken in ihren Sitzen sitzen.

Er fuhr fort: „Er ist [vermutlich Diddy], der herumläuft und ihnen nur Pillen in den Mund steckt. Pop, Pille, Pille, Pille, und dann war das die Party.“

Die Post hat die Vertreter von Diddy um einen Kommentar gebeten.

Der „Last Night“-Mogul wurde am Mittwoch von seiner vierten Klage wegen sexueller Übergriffe getroffen , in der er und andere beschuldigt wurden, vor zwei Jahrzehnten in seinem New Yorker Aufnahmestudio ein 17-jähriges Mädchen gruppenweise vergewaltigt zu haben.

Dieser jüngste Prozess erfolgte, nachdem er und seine langjährige Ex-Freundin, die Sängerin Cassie, einen Fall beigelegt hatten , in dem sie ihn beschuldigte, sie während ihrer Beziehung über zehn Jahre lang vergewaltigt und geschlagen zu haben .

50 Cent hat Diddy in einem inzwischen gelöschten Instagram-Post verprügelt, weil er den Fall geklärt hat.

„LOL 😆 Er hat das Geld ganz schnell bezahlt, das hätte er tun sollen, bevor die Haie 🦈 das Blut im Wasser sahen 🩸 und hier gibt es 5, 4, 3, 2, 1 von jeder Frau, die er in die Hand nimmt“, der „ „In Da Club“, schrieb der Rapper am Samstag in einem inzwischen gelöschten Instagram-Post.

„GENUG IST GENUG“, ging Diddy in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung auf alle jüngsten Vorwürfe gegen ihn ein.

„In den letzten Wochen habe ich schweigend dagesessen und zugesehen, wie Menschen versuchten, meinen Charakter zu ermorden, meinen Ruf und mein Erbe zu zerstören“, heißt es in der Erklärung. „Gegen mich wurden von Personen, die auf einen schnellen Zahltag aus sind, widerliche Anschuldigungen erhoben.“

„Um es ganz klar zu sagen: Ich habe nichts von den schrecklichen Dingen getan, die mir vorgeworfen werden. Ich werde für meinen Namen, meine Familie und für die Wahrheit kämpfen“, heißt es in der Erklärung abschließend.

Jetzt wissen wir das P. Diddy ein Lügner ist.

…

