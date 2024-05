Das Finale der Eurovision 2024 war im Grunde ein dämonisches Ritual

Eurovision ist ein riesiges Fernsehereignis, das seit 1956 jährlich stattfindet. Im Laufe der Jahre hat der Wettbewerb einige der meistverkauften Singles der Welt herausgebracht und zahlreiche Künstler zu globalen Superstars gemacht.

Natürlich musste die Weltelite diesen übertriebenen Musikwettbewerb in ein Ventil der Indoktrination verwandeln. Und sie konnten dabei nicht subtil sein; Das Ganze musste eine plumpe Verkörperung von Sodom und Gomorra werden. Ich wünschte, ich würde übertreiben oder übermäßig dramatisch sein, aber wie wir sehen werden, stelle ich nur Tatsachen dar.

Die allmähliche Verlagerung des Eurovision Song Contest in Richtung völligen Elite-Wahnsinns wurde im Finale 2019 deutlich. Abgesehen von der immer stärkeren Befürwortung von Entartung gipfelte das Finale in einer äußerst rituellen Darbietung Madonnas, die offenbar das Kommen von COVID-19 vorhergesagt hatte.

Seitdem legt Eurovision Wert darauf, seine Zuschauer mit Elite-Müll anzugreifen. Im Jahr 2021 beispielsweise war Zyperns Liedbeitrag mit dem Titel „ El Diablo“ so offensichtlich satanisch , dass das Lied in seinem Heimatland Proteste auslöste.

Allerdings war die Ausgabe 2024 des Wettbewerbs bei der Agenda-Werbung besonders herausragend. Tatsächlich verwandelte die übergreifende Erzählung des Finales die Show in ein absolutes Mega-Ritual.

Allerdings konzentrierten sich die Massenmedien wie üblich auf alles außer den eigentlichen Inhalten der Konkurrenz und stellten sicher, dass die Menschen das Böse ignorierten, das ihnen direkt in die Augen starrte. (EUROVISION: Der Westen zwischen Sexismus und Satanismus – ein Zwitterwesen gewinnt (Videos))

Tatsächlich konzentrierte sich der Großteil der Medienberichterstattung über die Eurovision 2024 auf die umstrittene Teilnahme Israels am Wettbewerb. Dazu trug auch nicht bei, dass das Lied von Eden Golan – ursprünglich mit dem Titel „October Rain“ betitelt – eine Anspielung auf die Hamas-Angriffe vom 7. Oktober war.

Während des Finales wurde jede Erwähnung Israels mit besonders lauten Buhrufen (und einigen Jubelrufen) beantwortet, während die Gastgeber unbeholfen versuchten, die spürbare Spannung im Publikum zu ignorieren. Am Ende belegte der israelische Kandidat trotz der Proteste und Kontroversen den zweiten Platz bei den Volksabstimmungen. Da das Lied eher unauffällig war, kann man davon ausgehen, dass die meisten dieser Stimmen tatsächlich Israel – das Land – unterstützten.

Abgesehen davon führte die ganze Aufmerksamkeit, die einem Teilnehmer zuteil wurde, der zufällig aus Israel stammte, dazu, dass die Medien wieder einmal völlig ignorierten, worum es beim Eurovision Song Contest 2024 wirklich ging: Eine Hommage an den Satanismus und die allgemeine Entartung.(Die Klage gegen Diddy wegen Vergewaltigung und Sexhandel wurde an einem Tag beigelegt: Was sagt das über die Musikindustrie aus?)

Schauen wir uns die tatsächliche Konkurrenz an.

Sodomvision 2024

Nicht anders als bei früheren Ausgaben der Show verärgerten die expliziten Auftritte von Eurovision 2024 – kombiniert mit der unvermeidlichen Geschlechterverwischung – die Menschen, die immer noch erwarteten, dass die Show einigermaßen familienfreundlich sein würde.

Julia Hartley-Brewer kritisiert „offensichtlich sexuelle“ Auftritte beim Eurovision Song Contest. „Es ist kein fröhlicher, lustiger Gesangswettbewerb für die ganze Familie mehr. Jetzt ist es im Grunde sadomasochistischer, schwuler Porno auf Steroiden.“

Hier sind einige Beispiele der „musikalischen“ Darbietungen während des Finales.

Bei dem Auftritt in Spanien zeigten zwei männliche Tänzer in Stringkorsetts und hochhackigen Stiefeln dem Publikum ihren Hintern hin und her.

Während der Abstimmung schwenken die Kandidaten normalerweise die Flagge ihres Landes. In einigen Fällen (wie etwa in Spanien) wird die LGBT-Flagge jedoch deutlicher gezeigt. Angesichts der Tatsache, dass die Elite nationale Identitäten auslöschen und durch eine globale „Kultur“ ersetzen möchte, ist dies sinnvoll.

Es scheint, als hätten alle diese Leistung gehasst. Tatsächlich erhielt es von den Zuschauern genau NULL Punkte. Nicht wegen „Homophobie“. Sondern weil es eklig und ekelhaft war und möglicherweise eine neue Form von sexuell übertragbaren Krankheiten hervorbrachte.

Auch die Vertreter Finnlands legten Wert darauf, diesen Musikwettbewerb in eine Perversion zu verwandeln.

Obwohl die Aufführung „humorvoll“ sein sollte, fühlte es sich vor allem so an, als ob ein perverser Kerl Spaß daran hätte, sich den jungen Zuschauern der Show zu zeigen.

Da der Wettbewerb in Schweden stattfand, war das Finale eine Hommage an ABBA – die mythische schwedische Gruppe, die vor genau 50 Jahren den Eurovision Song Contest gewann. Ist ABBA zu diesem Anlass aufgetreten? Natürlich nicht. Dieser Typ hat es getan.

Während diese Verderbtheit die ganze Show über andauerte, fand parallel dazu eine weitere Elite-Besessenheit statt: ein dämonisches Ritual. Übertreibe ich? Nein.

Das Ritual

Während viele Eurovision-Auftritte düster waren und dämonische Schwingungen ausstrahlten, stellte Irlands Teilnahme am Wettbewerb ein tatsächlich dämonisches Ritual dar.

Bambie Thugs Auftritt beim Eurovision-Finale war nichts weniger als ein dämonisches Ritual.

Dann beschwört Bambie Thug einen Dämon auf die Bühne.

Der Sänger erhebt den Dämon aus den Tiefen der Hölle im Zentrum des Ritualkreises.

Die Hexe und der Dämon teilen romantische Momente. Währenddessen sitzen Familien in ihren Wohnzimmern und fragen sich, ob sie sich immer noch einen Musikwettbewerb ansehen.

Auf Bambies Stirn befindet sich ein Triskel, ein altes keltisches Symbol mit einer tiefgreifenden okkulten Bedeutung. In diesem Fall wurde das Triskel so stilisiert, dass es wie 666 aussieht. Zufall?

Das Zentrum des Kreises verwandelt sich in ein Dodekagramm, einen zwölfzackigen Stern, der mit den zwölf Tierkreiszeichen, den zwölf Stämmen Israels und anderen okkulten Bedeutungen verbunden ist.

Der letzte Teil des Liedes besteht aus Bambie, die laut schreit, während sie ihre Hexenkräfte einsetzt, um den Dämon auf dem Boden zucken zu lassen.

Dann wurden die Zuschauer mit satanischerer Symbolik verwöhnt.

Eurovision 2024 fand in Schweden statt, wo Runensteine ​​Teil der Geschichte des Landes sind. An diesem gefälschten Runenstein ist jedoch etwas absichtlich ungenau: Er weist unten ein markantes umgekehrtes Kreuz auf. Nach meinen Recherchen gibt es keine Runen in Form eines umgekehrten Kreuzes. Dieser ganze Abschnitt war nur ein Vorwand, um Millionen von Zuschauern satanische Symbolik zu zeigen.

Wie um alles oben Gesagte zu bestätigen, endete der Wettbewerb auf symbolischste Weise.

Kröne die Hexe

Nemos Lied „ The Code “ ist eine „Ode an die Reise des Sängers hin zur Annahme einer nichtgeschlechtlichen Identität“. Natürlich musste der Siegersong eine Elite-freundliche Botschaft haben.

Als Nemo als Gewinner bekannt gegeben wurde, wurde es sehr symbolisch.

Nach seinem Sieg „krönte“ Bambie Thug Nemo mit ihrer satanischen Dornenkrone.

Kurz gesagt, das gesamte Finale war geplant, rituell und äußerst symbolisch.

Merkwürdige Tatsache: Der Pokal zerbrach und Nemo verletzte sich kurz nach dem Wettkampf.

Quellen: PublicDomain/vigilantcitizen.com am 21.05.2024