Das satanische Porträt von König Charles löst Fassungslosigkeit aus: „Sieht aus, als wäre er in der Hölle“ (Videos)

König Karl III. enthüllte am Dienstag das erste offizielle gemalte Porträt von sich selbst seit seiner Krönung vor etwas mehr als einem Jahr – ein Ölgemälde, das das Biest symbolisiert, sich in der Hölle befindet und den Monarchfalter über seiner rechten Schulter trägt. Natürlich ist das Gemälde 8 Fuß 6 Zoll mal 6 Fuß 6 Zoll groß, wie in „666“, der Zahl des Tieres. Von Joachim Bartoll

Außerdem wurde Karl III. am 14. November geboren und das Porträt wurde am 14. Mai enthüllt, genau sechs Monate nach und vor seinem Geburtstag an diesem Tag. Sie lieben einfach ihre kleinen satanischen Sechser.

Und wenn Sie das Porträt spiegeln und die Kopien nebeneinander einfügen, können Sie das verborgene Biest im Gemälde sehen. Solch eine Handwerkskunst…

Im antiken Griechenland war der Schmetterling ein Symbol der Psyche und ein frühes Konzept der Psychologie und Gedankenkontrolle. In der Popkultur wird es als Symbol traumabasierter Gedankenkontrolle verwendet, um Sexsklaven für die Medien-, Film-, Musik- und Pornoindustrie zu erschaffen.

Die Monarch-Programmierung wurde durch das CIA-Gedankenkontrollprojekt MK Ultra entwickelt, das von den Elitefamilien Saxe-Coburgs, Disney, Hearst und Kennedy geleitet und finanziert wurde.

Wie Sie vielleicht wissen, waren die Sachsen-Coburger eine deutsche Dynastie, die aus der Welfen-/Guelfenfraktion und dem Haus Wettin hervorging, das Sachsen und Thüringen regierte. (Die satanischen Verbindungen der königlichen Familie enthüllt (Videos))

Als sie ab Beginn des 20. Jahrhunderts auswanderten und den größten Teil Europas beherrschten, änderten sie ihren Namen in Windsor, um ihre deutsche Abstammung zu verbergen.

Mit anderen Worten: Es ist sehr passend, dass Monarch Charles III. aus dem Hause Windsor einen Monarchfalter in seinem Porträt hat.

Die Enthüllung am 14. Mai fand genau 182 Tage nach dem Geburtstag Karls III. am 14. November statt, und Windsor (Sachsen-Coburgs) ist eine der „Elitefamilien“ und Teil des Saturnkults, der die schwarze Sonne, ihren Sonnengott Saturn, verehrt , auch bekannt als das umgekehrte Licht, wie in Luzifer.(Enthüllung! Die königliche Familie wird beschuldigt, die größte Sexhandelsoperation der Welt betrieben zu haben)

Hommage an Saturn = 182

Und denken Sie daran, als Teil seines Drehbuchs, das durch die Zahlen diktiert wurde, wurde bei König Charles zuvor Krebs diagnostiziert .

Krebs diagnostiziert = 182

Wie bereits erwähnt, war der 14. Mai genau 6 Monate nach Charles Geburtstag und 6 Monate vor seinem bevorstehenden Geburtstag, was uns Doppelsechsen beschert, wie 66 , eine wichtige Saturn-/satanische Zahl in der Gematria.

Saturnanbetung = 66

Zahl des Tieres = 66 (die Maße des Gemäldes entsprechen ebenfalls 666)

Der Maler sagte, der „Monarchfalter“ stelle die „Verwandlung“ Karls zum König dar.

Transformation = 66

Karl III. = 66

Wie oben, also unten = 66

Natürlich sind 182 Tage, also sechs Monate nach seinem Geburtstag, dasselbe wie 26 Wochen – eine Zahl, die die Rituale der britischen Königsfamilien verbindet, darunter auch die von Charles‘ Mutter, der Königin.

Wie Sie sich vielleicht erinnern, starb die Königin am 8. September, genau zwei Monate und sechs Tage vor Charles, dem 14. November, also am 26. November .

Das Biest = 26

König = 26

Königin = 26

Krebs = 26

Krone = 26

Apropos „Das Biest“: Einer ihrer Kandidaten für die Rolle des Antichristen ist Barack Obama , der am 4. August 1961 geboren wurde. Diese Enthüllung erfolgte zwei Monate und 22 Tage vor Obamas Geburtstag, also im Jahr 222 .

Du musst wiedergeboren werden = 222 (der Monarchfalter, die Wiedergeburt, die Transformation)

Britische Königsfamilie = 222

Und wiederum passt es zu ihren satanischen Verhaltensweisen und Ritualen.

Wie oben, so unten = 222

Ordnung aus dem Chaos = 222

Zahl des Tieres = 222

Antichristliches System = 222, 222

Armageddon = 222, 222

Tier = 222

Es war auch eine Zeitspanne von 285 Tagen nach Obamas Geburtstag. Und einige Medien kommentierten das Gemälde mit „Sieht aus, als wäre er in der Hölle“, was ein weiteres Wortspiel über das satanische Thema und Ritual darstellt.

Sieht aus, als wäre er in der Hölle = 285

Natürlich ist dieser Satz doppelt codiert und passt perfekt zum Drehbuch.

Sieht aus, als wäre er in der Hölle = 201

Monarchfalter = 201

Saturnanbetung = 201

Die Weltmächte = 201

Der Freimaurerorden = 201

Sieht aus, als wäre er in der Hölle = 201, 84, 1206

Der Jesuitenorden = 201, 84, 1206

Natürlich wurde das Porträt in den Medien auch als „rotes Porträt“ bezeichnet, das in allen wichtigen Chiffren nahezu vollständig mit dem Jesuitenorden übereinstimmt.

Ein unglaublich seltenes Spiel. Sehr viel codiert.

Rotes Porträt = 144, 153, 72, 63, 72, 137, 138, 57, 172, 529, 538, 918, 864, 40

Jesuitenorden = 144, 153, 72, 63, 72, 137, 138, 57, 172 , 529, 538, 918, 864, 40

Der freimaurerische Maler Jonathan Yeo wurde am 18. Dezember 1970 geboren und die Präsentation seines Gemäldes am 14. Mai erfolgte 148 Tage nach seinem Geburtstag.

Satanisches Ritual = 148

Morgenstern = 148 (wie im falschen Licht, wie in Luzifer, dem Antichristen)

Die Freimaurer = 148

Oder man könnte sagen, dass es an seinem 149. Tag in seinem jetzigen Alter geschah . Und dieses Ritual knüpft an ihr Drehbuch zu Obama und der Offenbarung an.

Antichrist = 149

Morgenstern = 149

Tiersystem = 149

Offenbarung = 149

Es war ebenfalls 7 Monate und 4 Tage nach seinem Geburtstag, wie im Jahr 74 .

Luzifer = 74

Der König = 74

Freimaurer = 74

Und Königin Camillas Kommentar zu Jonathan Yeo war: „Ja, Sie haben ihn.“

Ja, du hast ihn = 74

House of Windsor = 74

Der 14. Mai war auch der 135. Tag des Jahres, und der Monarchfalter auf dem Porträt symbolisiert „Metamorphose und Wiedergeburt“. Außerdem heißt Charles mit vollem Namen Charles Philip Arthur George.

Charles Philip Arthur George = 135

Metamorphose und Wiedergeburt = 135

Und ein weiterer Kommentar zum 135. Tag des Jahres lautete: „Es ist ein lebendiges Gemälde.“

Beachten Sie, dass sie „it is“ statt „it’s“ geschrieben haben, um die richtigen Gematria-Zahlen für das Ritual zu erhalten.

Es ist ein lebendiges Gemälde = 135

Charles Philip Arthur George = 135

Metamorphose und Wiedergeburt = 135

Außerdem war der 14. Mai der Tag, an dem das Jahr noch 231 Tage übrig blieb, und bei dem Ritual ging es teilweise um den Monarchen und den Monarchfalter.

Monarchfalter = 231

Obwohl dieses Enthüllungsritual noch viel mehr beinhaltet, ist meine Zeit für heute Morgen abgelaufen. Wie wir sehen können, war es streng rituell und die Nachstellung des Buches der Offenbarung mit Barack Obama als Antichrist ist immer noch im Spiel.

Weitere Kommentare und Anmerkungen im Internet:

Das Gemälde des Künstlers Jonathan Yeo war bereits 2020 in Auftrag gegeben worden – eigentlich anlässlich des 50. Jubiläums von Charles‘ Mitgliedschaft in der Draper’s Company, einer jahrhundertealten Vereinigung von Kaufleuten, die sich inzwischen wohltätigen Zwecken widmet.

Das Gemälde zeigt den 75-jährigen Monarchen in der Uniform der Welsh Guards und mit Orden behängt, die Hände auf einen Degen gestützt. Mit Ausnahme des Gesichts und der Hände wirkt das gesamte Bild wie von einem hellroten Schleier verhüllt. Über der rechten Schulter des Monarchen schwebt ein Schmetterling – den der Künstler auf Vorschlag des Königs hinzufügte. Charles habe damit auf sein Engagement für den Umweltschutz hinweisen wollen, hieß es in einer Meldung der britischen Nachrichtenagentur PA.

The first official painted portrait of King Charles III since his coronation has been unveiled at Buckingham Palace. pic.twitter.com/XLBMg1WxgE — Historic Vids (@historyinmemes) May 15, 2024

Einige Briten reagierten sofort begeistert, während andere auf der Plattform X spöttische Kommentare abgaben: „Er sieht aus wie der Satan aus der Hölle“ oder „Es wirkt, als würde er in Blut baden.“ Andere Nutzer meinten, der König erschiene wie ein Schurke auf dem Gemälde. Sie bezeichneten es als „Das schlechteste königliche Porträt“.

Das Porträt soll vom 16. Mai bis zum 14. Juni in der Philip Mould Gallery in London ausgestellt werden. Ende August soll es dann in der Draper’s Hall eine dauerhafte Heimat finden.

If you mirror the image of King Charles‘ portrait notice the figure in the middle Hidden in plain sight pic.twitter.com/GscljFzvV7 — Vision4theBlind (@Vision4theBlind) May 15, 2024

Adrenochrome bath — 𝐍𝐨𝐫𝐦 𝐂𝐫𝐮𝐢𝐬𝐞 𝕏 (@normposter) May 14, 2024

Das feurige Thema könnte passend sein. Zur Erinnerung: Charles hat zuvor damit geprahlt, dass er ein Nachkomme von Vlad dem Pfähler ist, dem blutrünstigen rumänischen Kriegsherrn, der Berichten zufolge Bram Stokers Dracula-Figur inspiriert hat.

People are already enhancing King Charles latest royal portrait & finding all sorts…. You have to laugh at this point. pic.twitter.com/8OD4jvQnpB — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) May 14, 2024

„Königsporträt von König Charles, das im Schloss aufgehängt werden soll. Was ist das für ein Durcheinander? Sieht aus, als hätten seine Enkel dabei geholfen, es mit Buntstiften auszumalen. Viele seltsame versteckte Dinge darin. Ein Auge. Sieht aus wie eine Frau, die links davon schreit. Wahrscheinlich.“ „Kate. Charles in der Hölle? Seltsam“, reagierte ein anderer Benutzer.

„Sieht ein bisschen rot und gruselig aus. Ich glaube, sogar König Charles hatte Angst. Was haltet ihr davon“, schrieb ein anderer Benutzer auf X.

„König Karl III. enthüllt sein erstes offizielles gemaltes Porträt seit seiner Krönung. Die Farbe Rot wird mit Satan in Verbindung gebracht, der Monarchfalter symbolisiert Gedankenkontrolle und schwarze Augen in einem Traum symbolisieren ein dämonisches Wesen. Wenn sie Ihnen sagen, wer sie sind, glauben Sie ihnen“, schrieb ein X-Benutzer.

Weiterer Netzfund:

In Blut gebadet. Wussten Sie, dass König Charles ein direkter Nachkomme von Vlad dem Pfähler war? Ich bin mir sicher, dass Sie wahrscheinlich alle das Porträt von König Charles gesehen haben, aber da ich viele verschiedene Freunde habe, die die Dinge anders sehen.

Siehst du es? Sie werden überrascht sein, dass das Bild der Baphomets (Satans) auch auf dem ersten angeblichen Foto der Erde aus blauem Marmor aus dem Weltraum zu finden ist.

Ich habe es auch in vielen anderen NASA-Bildern gefunden. Als ich es in diesem Porträt sah, war ich überhaupt nicht überrascht. Wenn du es weißt, weißt du es.

Ich dachte mir, hmmmn, und dann sah ich gerade heute den Beitrag von jemandem, der auf dem Kopf stand, gespiegelt, dann scrollte ich und sah jemanden, der doppelt gespiegelt war, was so ziemlich den gesamten Baphomet-Bildkörper darstellte, und alles, was ich dachte: „Wow.“

Quellen: PublicDomain/bartoll.se/ am 16.05.2024