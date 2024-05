Die Kluft zwischen Arm und Reich ist größer denn je und die Frustration nimmt ein sehr gefährliches Ausmaß an

Teile die Wahrheit!

Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Sie nie vorankommen, egal wie sehr Sie es versuchen? Wenn ja, sind Sie definitiv nicht allein. Die Kluft zwischen den Superreichen und dem Rest von uns war noch nie so groß, und mit jedem Tag wird mehr Reichtum an die Spitze der Pyramide transferiert. Von Michael Snyder

Leider hat sich unsere Wirtschaft zu einem hochgradig zentralisierten System entwickelt, das darauf ausgelegt ist, denjenigen, die keine vermögensbildenden Vermögenswerte besitzen, Reichtum zu entziehen und ihn denjenigen zu transferieren, die vermögensbildende Vermögenswerte besitzen.

Traurigerweise wurden sogar die meisten unserer Häuser und die meisten unserer Fahrzeuge von der Elite in vermögensbildende Vermögenswerte umgewandelt. Jeden Monat, wenn Sie Ihre Hypotheken- und Fahrzeugraten bezahlen, machen Sie die Reichen noch reicher.

Das gesamte System ist darauf ausgelegt, Sie tief in die Schulden zu treiben und Sie diese Schulden bis zu Ihrem Tod abbezahlen zu lassen.

Wie wir in den letzten Jahren gesehen haben, werden die Verantwortlichen des Systems alles tun, was nötig ist, um den Reichtum der Elite zu schützen.

Die Federal Reserve hat Billionen Dollar in das System gepumpt, um den Wert von Finanzanlagen zu stützen, und es hat funktioniert.

Derzeit pendelt der Dow Jones Industrial Average bei etwa 40.000 und diejenigen, die Aktien besitzen, leben im Luxussegment.

Aber wem gehören die meisten Aktien?

Den Daten der US-Notenbank zufolge besitzen die reichsten 10 Prozent aller Amerikaner rekordverdächtige 93 Prozent aller Aktien …

Den reichsten Amerikanern gehörten noch nie so viele Anteile am Aktienmarkt, wobei die obersten 10 % nach Angaben der Federal Reserve mittlerweile einen Rekordanteil von 93 % der US-Aktien besitzen.

Auf der anderen Seite besitzen die ärmsten 50 Prozent aller Amerikaner nur 1 Prozent aller Aktien …

Dennoch ist der Aktienbesitz tendenziell eher nach oben gerichtet: Im Vergleich dazu besaßen die unteren 50 % der Amerikaner im dritten Quartal nur 1 % aller Aktien und Investmentfondsanteile, wie Daten der Zentralbank zeigen.

Natürlich sind Aktien nur eine Form von Reichtum.

Zählt man allerdings alle anderen Vermögensformen hinzu, so besitzen die untersten 50 Prozent der US-Bevölkerung immer noch lediglich 2,6 Prozent des gesamten Vermögens.

Dutzende Millionen Amerikaner haben das Vertrauen in das System verloren und werden immer unruhiger. Unsere Politiker versuchen, sie mit Almosen ruhig zu halten.

Mittlerweile erhalten satte 42 Millionen Amerikaner jeden Monat Lebensmittelmarkenvorteile, und ein Großteil dieses Geldes wird für Junkfood ausgegeben …

Eine alarmierende Studie hat ans Licht gebracht, dass 42 Millionen Lebensmittelmarkenempfänger ihre Sozialhilfe für hochverarbeitetes Junkfood ausgeben.

Laut einer neuen Studie sind Coca-Cola, Sprite und andere Erfrischungsgetränke die am häufigsten gekauften Artikel über das 135 Milliarden US-Dollar pro Jahr teure Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).

Süßigkeiten, Kartoffelchips, Tiefkühlpizza, Eiscreme, Kekse und andere hochverarbeitete Lebensmittel dominieren die Top 20 der Artikel, heißt es in einem Bericht des Economic Policy Innovation Center (EPIC).

Viele der Empfänger staatlicher Unterstützung sind tatsächlich berufstätig.

Doch die Lebenshaltungskosten sind so hoch geworden, dass sich selbst die Angestellten einiger der größten amerikanischen Unternehmen das Nötigste nicht leisten können …

Fünf Jahre nachdem Amazon.com Inc. die Löhne auf 15 US-Dollar pro Stunde erhöht hat, gibt die Hälfte der von Forschern befragten Lagerarbeiter an, dass sie Schwierigkeiten haben, sich genug Essen oder eine Wohnung zu leisten.

Im Rahmen der am Mittwoch vom Center for Urban Economic Development der University of Illinois in Chicago veröffentlichten landesweiten Studie wurden US-Arbeitnehmer zu ihrer wirtschaftlichen Lage befragt. Unter anderem wurden sie gefragt, ob sie Mahlzeiten ausgelassen, Hunger gelitten oder sich Sorgen gemacht hätten, ob sie ihre Miete oder Hypothekenzahlungen leisten könnten.

53 Prozent der Befragten gaben an, in den letzten drei Monaten eine oder mehrere Formen von Nahrungsmittelunsicherheit erlebt zu haben, und 48 Prozent waren in einer oder mehreren Formen von Wohnungsunsicherheit betroffen. Arbeitnehmer, die nach einem Arbeitsunfall unbezahlten Urlaub genommen hatten, berichteten laut den Forschern häufiger von Problemen beim Bezahlen ihrer Rechnungen.

Heute leben etwa 40 Prozent der gesamten US-Bevölkerung entweder in Armut oder gelten als „Working Poor“.

Um den gleichen Lebensstandard wie im Januar 2021 aufrechtzuerhalten, kostet es die durchschnittliche amerikanische Familie jetzt 12.000 US-Dollar mehr pro Jahr .

Wenn Ihr Einkommen seit Januar 2021 nicht um 12.000 $ pro Jahr gestiegen ist, fallen Sie zurück.

Und jetzt, da sich die Wirtschaftslage in erschreckendem Tempo zu verschlechtern beginnt , werden die Amerikaner immer pessimistischer, was die weitere Entwicklung der Wirtschaft angeht …

Nach einem Anflug von Optimismus sind die Amerikaner hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage wieder etwas trüber gestimmt.

Laut einem genau beobachteten Index der University of Michigan befindet sich die Verbraucherstimmung, ein Maß für die wirtschaftliche Wahrnehmung der Amerikaner, auf einem Sechsmonatstief. Die Kennzahl verzeichnete den stärksten Rückgang seit 2021, was den anhaltenden Inflationsdruck auf die Haushaltsbudgets widerspiegelt und Befürchtungen schürt, dass sich steigende Preise, Arbeitslosigkeit und Zinssätze in den kommenden Monaten verschlimmern könnten.

Dieser Pessimismus verändert das Ausgabeverhalten der Verbraucher. McDonald’s, Home Depot, Under Armour und Starbucks meldeten allesamt kürzlich enttäuschende Ergebnisse, da die Menschen weniger Fast Food, weniger Küchenrenovierungen, weniger Turnschuhe und weniger Latte Macchiato am Nachmittag kaufen.

Die Frustration über die Wirtschaft wird hier in den Vereinigten Staaten in den nächsten Jahren ein großes Thema sein.

Natürlich hat die ganze Welt mit einem System zu kämpfen, das viel zu viele Menschen zurücklässt.

Laut Oxfam ist der Großteil der Weltbevölkerung seit der Jahrtausendwende ärmer geworden …

Der neue Bericht von Oxfam, Inequality Inc., untersucht die Ungleichheit zwischen den Superreichen und dem Rest der Gesellschaft. Seit 2020 sind fünf Milliarden Menschen ärmer geworden, während die fünf reichsten Männer der Welt ihr Vermögen mehr als verdoppelt haben – mit einer Rate von 14 Millionen Dollar pro Stunde.

Genau wie in den Vereinigten Staaten hat die Kluft zwischen Arm und Reich weltweit ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht.

Seit 2020 sind Milliardäre laut Oxfam „um 3,3 Billionen Dollar reicher“ geworden …

Hunderte Millionen Menschen haben Mühe, ihre Lebenshaltungskosten zu bestreiten; gleichzeitig sind Milliardäre heute 3,3 Billionen Dollar reicher als im Jahr 2020. Das ist kein Zufall. Bei unserer Analyse der größten Konzerne der Welt stellten wir fest, dass bei 7 von 10 von ihnen ein Milliardär der Geschäftsführer oder Hauptaktionär ist.

Ein solches System ist nicht nachhaltig.

Wenn der Großteil der Weltbevölkerung immer ärmer wird und ein winziger Teil der Weltbevölkerung sagenhaft reich wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bis das gesamte System zusammenbricht.

Hunderte Millionen Menschen sind zutiefst wütend und frustriert, und während der Zeit des großen Chaos, in die wir eintreten, wird es in den Großstädten überall auf der Welt zu sozialen Unruhen kommen.

Heute wird die Welt von extrem mächtigen Regierungen, extrem mächtigen Banken und extrem mächtigen Konzernen dominiert.

Der kleine Mann ist völlig am Boden zerstört, aber es wird nicht mehr lange dauern, bis das zutiefst korrupte System, das die Superreichen geschaffen haben, plötzlich direkt vor ihren Augen implodiert.

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 23.05.2024