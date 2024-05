Die Symbiose der Lebenswegzahlen mit der Astrologie

Teile die Wahrheit!

Die Spiritualität bietet eine Vielzahl von Lehren, Werkzeugen und Techniken, die uns helfen können, die Geheimnisse des Universums und unseres eigenen Lebens zu verstehen.

Zwei solcher Instrumente sind die Lebenswegzahlen und die Astrologie. Zwischen diesen beiden Praktiken gibt es eine faszinierende Verbindung – eine Symbiose, die tief in die Grundlagen unseres Daseins eindringt.

Der bekannte Star-Hellseher, Astrologe und Lebensberater Emanuell Charis widmet sich in diesem Artikel diesem hochinteressanten Thema.

Was sind Lebenswegzahlen?

»Die insgesamt neun Lebenswegzahlen, auch ›Schicksalszahlen‹ genannt, sind ein integraler Bestandteil der Numerologie«, erläutert Emanuell Charis die Grundlagen.

»Sie werden aus dem Geburtsdatum einer Person abgeleitet und spiegeln wichtige Eigenschaften und Lebensmuster des jeweiligen Menschen wider. Jede Zahl von 1 bis 9 hat eine einzigartige Bedeutung und Energie, die unser Wesen beeinflusst.«

Wie können uns diese Zahlen auf unserem Lebensweg helfen?

Die Lebenswegzahlen helfen uns, uns selbst besser zu verstehen und unsere Lebensziele zu erkennen. »Indem wir unsere individuelle Lebenswegzahl analysieren und in ihrer vollen Bedeutung begreifen, können wir unsere Stärken und Schwächen besser einschätzen und an unseren persönlichen Herausforderungen wachsen«, erklärt Charis.

In der Astrologie können diese Zahlen als zusätzlicher Aspekt der Interpretation von Sternbildern und Horoskopen dienen. Zum Beispiel könnte ein Widder mit der Lebenswegzahl 1 besonders durchsetzungsfähig und fokussiert sein, während ein Fische-Geborener mit der Lebenswegzahl 7 eine tiefe spirituelle Neigung haben kann. (Chinesische Horoskop: Der Mai im Jahr des Drachen)

Die Berechnung der persönlichen Lebenswegzahl

»Addieren Sie einfach den Tag, den Monat und das Jahr Ihrer Geburt und ziehen Sie aus dem Ergebnis die Quersumme, bis eine einzige Ziffer übrigbleibt«, erklärt Charis die Vorgehensweise und verdeutlicht diese anhand eines Beispiels: Für einen am 15. Juni 1985 geborenen Menschen wäre die Berechnung 1 + 5 + 6 + 1 + 9 + 8 + 5 = 35, anschließend: 3 + 5 = 8. Die Lebenswegzahl dieser Person wäre demnach die 8.

Die Bedeutung der neun Lebenswegzahlen

Selbstverständlich kommt jeder Lebenswegzahl eine besondere, individuelle Bedeutung zu. Emanuell Charis gibt hier einen entsprechenden Überblick:

Lebenswegzahl 1: Führung und Unabhängigkeit

Menschen mit der Lebenswegzahl 1 sind oft unabhängig, kreativ und entschlossen. Sie haben ein starkes Durchsetzungsvermögen und streben nach Erfolg. Diese Zahl symbolisiert Führung, Pioniergeist und den Anfang eines neuen Lebenszyklus.

Lebenswegzahl 2: Kooperation und Harmonie

Die Lebenswegzahl 2 steht für Kooperation, Diplomatie und Partnerschaft. Wer die 2 als Zahl hat, ist einfühlsam, geduldig und ausgeglichen. Er sucht nach Harmonie und schafft liebevolle Beziehungen. Diese Zahl symbolisiert Zusammenarbeit und die Notwendigkeit, mit anderen in Einklang zu leben.

Lebenswegzahl 3: Kreativität und Ausdruck

Die 3 repräsentiert als Lebenswegzahl Kreativität, Kommunikation und Ausdruck. Menschen mit dieser Zahl sind zumeist optimistisch, begeisterungsfähig und vielseitig talentiert. Sie haben eine lebendige Fantasie und sind in der Lage, ihre Gedanken und Ideen effektiv auszudrücken. Diese Zahl steht daher für kreative Energie und Freude am Leben.

Lebenswegzahl 4: Stabilität und Organisation

Als Lebenswegzahl steht die 4 für Stabilität, Organisation und Sicherheit. ›Vierer-Menschen‹ sind praktisch, zuverlässig und fleißig. Sie sind gut darin, Struktur in ihr Leben zu bringen und haben eine starke Arbeitsmoral. Die 4 symbolisiert Stabilität und die Bedeutung von festen Grundlagen.

Lebenswegzahl 5: Freiheit und Abenteuer

Die Lebenswegzahl 5 repräsentiert Freiheit, Abenteuerlust und Vielseitigkeit. Wer diese Zahl für den eigenen Lebensweg hat, ist neugierig, anpassungsfähig und liebt Veränderungen.

Diese Menschen suchen nach neuen Erfahrungen und Herausforderungen und sie verfügen über einen lebhaften Geist. Diese Zahl bringt Freiheit und den Drang nach Selbstentfaltung zum Ausdruck.

Lebenswegzahl 6: Liebe und Fürsorge

Die 6 steht für Liebe, Fürsorglichkeit und Harmonie. Deshalb sind Menschen mit dieser Zahl äußerst liebevoll, verantwortungsbewusst und familienorientiert. Sie haben eine starke Bindung zu ihrer Familie und ihrer Gemeinschaft und setzen sich für das Wohl anderer ein. Die 6 symbolisiert Liebe und die Bedeutung von zwischenmenschlichen Beziehungen.

Lebenswegzahl 7: Spiritualität und Tiefe

Lebenswegzahl 7 repräsentiert Spiritualität, Weisheit und Tiefe. Menschen mit dieser Zahl sind oft introspektiv, intuitiv und philosophisch. Sie suchen nach spiritueller Erkenntnis und haben ein tiefes Verständnis für das Leben und das Universum. Diese Zahl steht für spirituelles Wachstum und die Suche nach innerer Weisheit.

Lebenswegzahl 8: Erfolg und Leistung

Erfolg, Macht und materieller Wohlstand werden durch die 8 repräsentiert. Ein Mensch mit dieser Lebenswegzahl ist ehrgeizig, zielorientiert und hat eine starke Führungspersönlichkeit. Er strebt nach Erfolg und ist gut darin, seine Ziele zu erreichen. Die 8 symbolisiert Erfolg und die Belohnungen für harte Arbeit.

Lebenswegzahl 9: Vollendung und Weisheit

Die 9 steht für Vollendung, Weisheit und Altruismus. Menschen mit dieser Zahl haben eine tiefe spirituelle Natur, sind mitfühlend und idealistisch. Sie streben nach spiritueller Vollkommenheit und sind oft im Rahmen von humanitären Aktivitäten engagiert. Eine 9 symbolisiert Vollendung sowie die Bereitschaft, der Welt zu dienen.

Die Verbindung mit der Astrologie

»Die Verbindung zwischen den Lebenswegzahlen und der Astrologie liegt in der Tatsache begründet, dass das Universum eine harmonische Einheit bildet«, legt Emanuell Charis dar.

»Unsere Geburtsdaten und Sternenkonstellationen sind nicht zufällig, sondern sie sind miteinander verknüpft und beeinflussen unser Leben auf subtile Weise.«

Stellt man eine Verbindung zwischen den Lebenswegzahlen und der Astrologie her, kann man ein klareres Verständnis über das Leben und die Persönlichkeit eines Menschen erlangen, wie Charis weiter ausführt:

Planeten und Lebenswegzahlen

Jeder Planet in der Astrologie hat bestimmte Eigenschaften und damit Einflüsse auf die Persönlichkeit eines Menschen. Zum Beispiel steht die Sonne für Vitalität, Selbstausdruck und Individualität.

Die Lebenswegzahlen können mit den Planeten in Verbindung gebracht werden, um zusätzliche Einblicke in die Persönlichkeit zu gewinnen. Zum Beispiel wird die Lebenswegzahl 1 oft mit der Sonne assoziiert, was auf Führungsfähigkeiten und Unabhängigkeit hinweisen kann.

Häuser und Lebenswegzahlen

Die zwölf Häuser in einem Geburtshoroskop repräsentieren verschiedene Lebensbereiche wie Familie, Karriere, Liebe usw. Die Lebenswegzahlen können in diesem Kontext verwendet werden, um ein besseres und klareres Verständnis für die Herausforderungen und Chancen in verschiedenen Lebensbereichen zu bekommen.

Beispielsweise kann eine Person mit der Lebenswegzahl 4 Schwierigkeiten in Bezug auf Stabilität und Sicherheit haben und sich darauf konzentrieren müssen, eine solide Grundlage in ihrem Leben zu schaffen.

Sternzeichen und Lebenswegzahlen

Jedes Sternzeichen hat, wie mittlerweile bekannt ist, bestimmte Eigenschaften und Merkmale, die die Persönlichkeit eines Menschen beeinflussen. Daher können die Lebenswegzahlen verwendet werden, um spezifische Eigenschaften und Herausforderungen zu verstärken, die mit einem bestimmten Sternzeichen verbunden sind.

So könnte ein sensibler Krebs mit der Lebenswegzahl 2 besonders intensiv auf zwischenmenschliche Beziehungen und Harmonie achten müssen.

Transite und Lebenswegzahlen

Transite sind Bewegungen der Planeten, die unsere gegenwärtigen Erfahrungen beeinflussen können. Während bestimmte Transite auftreten, können bestimmte Lebenswegzahlen stärker betroffen sein, was zu Veränderungen oder Herausforderungen in verschiedenen Lebensbereichen führen kann.

Fazit

»In der Tat sind Lebenswegzahlen und Astrologie zwei mächtige Werkzeuge, die uns helfen können, uns selbst und das Universum um uns herum zu verstehen«, resümiert Emanuell Charis.

»Die Verbindung dieser beiden Instrumente ermöglicht eine tiefere Analyse der Persönlichkeit, indem sie zusätzliche Nuancen und Einblicke in die individuelle Reise eines Menschen liefert.«

Im Klartext: Durch das Zusammenführen dieser beiden Systeme können wir ein umfassenderes Bild von uns selbst und unserem Lebensweg gewinnen, was zu persönlichem Wachstum und spiritueller Entwicklung führen kann.

»Wenn wir uns dieser Weisheit öffnen, können uns die Astrologie und die Lebenswegzahlen auf unserem Lebensweg leiten und uns helfen, ein erfülltes Leben zu führen, das im perfekten Einklang mit unserem inneren Wesen steht«, so Charis abschließend.

Quellen: PublicDomain/emanuellcharis.de am 11.05.2024