Hollywood-Schauspieler und Wikipedia-Mitbegründer: Die pädophile Elite „versucht, den Teufel zu normalisieren“ (Videos)

Der Hollywood-Schauspieler Tyrese Gibson hat die Pädophilen, die das Hollywood-System kontrollieren, aufgedeckt und behauptet, dass Studiomanager Satan anbeten und ihre Absicht darin bestehe, Kinder zu korrumpieren und das Böse zu normalisieren.

Bei einem Auftritt in der Radiosendung „Big Boy’s Neighborhood“ enthüllte der „Too Fast Too Furious“-Star, dass die pädophile Elite „versucht, den Teufel zu normalisieren“, und zwar über Zeichen und Symbole in den Medien.

„Sie versuchen, den Teufel zu normalisieren. Sie versuchen zu bevölkern … Der Teufel ist auf der Hauptbühne bei Preisverleihungen und in jedem Video und in allen Zeichen und Symbolen …“

„Ich sagte: ‚Weißt du was? Wir müssen aufhören, unsere Beziehung zu Jesus wie den kleinen Kumpel zu behandeln, mit dem man abends vor dem Schlafengehen spricht, und nicht lauter über die Dinge sprechen, die Gott uns bedeutet, und über all die Dinge, die Gott uns durchgemacht hat“, sagte er Gibson.

„Ja. Sie tun ihr Bestes, um für den Teufel zu werben, und das geht mir auf die Nerven, denn früher waren Teufelsanbeter sehr geheimnisvoll“, fügte er hinzu.

Zum Abschluss der Diskussion ließ Gibson die Gospelsängerin Kim Burrell mit einem Gebet abschließen.

Gibson ist der neueste Hollywood-Veteran, der Pädophilie in der Branche anprangert.

Nach Angaben des Erwachsenenstars Jenna Jameson wird die Welt von elitären Pädophilen kontrolliert, die „Kinder für den Sport opfern und foltern“ , und Hollywood schweigt zum Sexhandel mit Kindern, weil „ sie nicht nur daran teilnehmen, sondern auch die ganz Großen decken“ .

The reason why Hollywood has been so incredibly silent on child sex trafficking is not only do they partake, they are covering for the big league hitters. The ones that hide in the shadows under the cover of a crown.

If you think Epstein is somehow unique, you’re sadly mistaken… there are MANY Epstein’s, that make him look like an amateur. Child hunting games, sacrifice, torture of children as young as 2. The elite.

Die ehemaligen Kinderstars Corey Feldman und Elijah Wood haben sich mutig zu der in Hollywood grassierenden „Pädophilie-Epidemie“ geäußert, während die Branche weiterhin versucht, Pädophilie zu normalisieren, indem sie Kinderschänder in ihren Reihen feiert und verteidigt. (Die Hollywood-Version der satanischen Anbetung: Babys sind ihre Premiummarke für hochwertiges Kaviar-Kokain-Diamantsteak)

Diese Stars sind bei weitem nicht die einzigen Insider, die die Verbrechen des globalen Elite-Pädophilennetzwerks aufdecken.

Pädophilie ist in der „ High Society “ auf der ganzen Welt tief verwurzelt und es gibt „Beweise“, dass elitäre Pädophile aus geistesgestörtem Vergnügen mit Kindern Sexhandel betreiben, sagt Wikipedia-Mitbegründer Larry Sanger, der die Welt aufgefordert hat, sich der „ schrecklichen Realität “ bewusst zu werden .“(Hollywood-Pädos: Whistleblower tot – sollen „schreckliche“ Verbrechen der satanischen Kabale vertuscht werden? (Video))

Das Phänomen der Elite-Pädophilie sei systematisch und tief verwurzelt, so Larry Sanger , der warnte: „ Viele der Schönen Menschen wissen vom Sexhandel mit Kindern durch Eliten “, bevor er hinzufügte: „ Einige beteiligen sich daran, und … die Medien und Gerichte vertuschen es.“

Mel Gibson was warning us the entire time. pic.twitter.com/Gs8mk4i11Z

Sangers tiefer Einblick in die verdorbene Welt der Elite-Kindervergewaltiger und ihrer Unterstützer geht weiter unten weiter, mit Anweisungen, wie Sie Ihre Freunde über die Geißel aufklären können:

„Beginnen Sie mit Jeffrey Epstein. Zu seinem Freundeskreis zählen einige der berühmtesten Persönlichkeiten der Welt. Leute wie Bill Clinton, Bill Gates, Prinz Andrew und sogar Donald Trump. Schlagen Sie im Flugbuch von „Lolita Express“ und in seinem schwarzen Buch nach. Wirklich ein beeindruckender sozialer Kreis.

„Er wurde (zweimal) verhaftet, weil er ein Pädophiler war, der viele Teenager-Mädchen missbrauchte. Er hatte eine Insel in der Karibik, auf der dies geschah, und die allen glaubwürdigen Berichten zufolge von vielen seiner berühmten Freunde besucht wurde.

Es gibt gerichtliche Beweise dafür, dass Epsteins Freunde die von ihm gesammelten Teenager-Mädchen sexuell missbraucht haben, die bereits im Alter von 12 Jahren im Grunde genommen Sexsklaven waren.

Aber ich kratze hier nur an der Oberfläche. Es gibt haarsträubende Behauptungen über einen „Tempel“ auf seiner Insel und Riten, die auf dem Hügel darunter durchgeführt wurden. Man muss das nicht glauben, um von Epsteins Kreis schockiert zu sein. Doch die okkulten Zusammenhänge tauchen immer wieder auf, was beunruhigend ist.

Das haben Sie gehört und (wenn Sie wie die meisten Menschen sind) wahrscheinlich schon vergessen. Aber wir sind noch nicht einmal annähernd fertig. Wussten Sie, dass ABC News diese Geschichte im Jahr 2016 hatte und sie vertuschte? Sie taten. Auch das weiß jeder, aber nur wenige reden darüber.

„Wussten Sie, dass es letztes Jahr 2008 auf andere Weise vertuscht wurde, als Epstein lediglich zu einer Ohrfeige verurteilt wurde? Warum um alles n der Welt, im Namen von allem, was heilig ist? Weil er so mächtig ist und mächtige Freunde hat, die es zu beschützen gilt“, sagte er.

„Richtig. Denk darüber nach. Es ist hart. Mehr von der Geschichte kam letzten Sommer heraus. Aber niemand sonst wurde inhaftiert, nicht einmal Epsteins Hauptkomplizenin, Ghislaine Maxwell, deren Aufenthaltsort unbekannt ist. Nur wenige in den skandalgeplagten Medien scheinen sich besonders darum zu kümmern. Das ist seltsam, nicht wahr?

Wir Menschen würden viel mehr über die Verdächtigen und Vorwürfe erfahren, wenn mehr Gerichtsdokumente entsiegelt würden. Aber eine große Anzahl von Epstein-Falldokumenten wurde versiegelt. Das Gerichtssystem schützt die Schuldigen – erneut, wie bereits im Jahr 2008. Wie sich herausstellt, tun sie das häufig.

Jetzt denken Sie nach. Hierfür sind keine Beweise erforderlich, es erfordert ein wenig mutiges Denken. Wie muss unsere geliebte und angesehene Welt berühmter, reicher und mächtiger Menschen aussehen, wenn Epsteins Freunde (diese Leute!) jugendliche Sexsklaven verletzen – und die Gerichte sie schützen*?

Es hört sich sicher so an, als wüssten (a) viele der schönen Menschen vom Kinderhandel durch die Eliten, (b) einige beteiligen sich daran und (c) die Medien und Gerichte vertuschen ihn.

Aber…systematisch? Tun sie das wirklich? Sicherlich“, sagt er weiter.

1/ Thread:

Child sex trafficking—by elites—is a horrible reality.

Below, I outline the case for this claim. Please share with friends so they can wake up.

Favor? After each tweet, please post the most persuasive online evidence you know of.

> There is proof of all this. <

👇

— Larry Sanger (@lsanger) March 30, 2020