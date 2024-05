Dramatische Wende: Transformation geht rasend schnell voran (Video)

Teile die Wahrheit!

Die ersten sechs Monate des Jahres sind rum. Zeit, Bilanz zu ziehen. Viele Prognosen haben sich bereits zum Teil bewahrheitet. Wie geht es weiter?

Gemeinsam mit Matthias Langwasser vom Regenbogenkreis wirft Krisenrat-Gründer Peter Denk in diesem Video einen Blick auf die zweite Jahreshälfte, was uns aus Sicht der geistigen Welt erwarten könnte. Von Frank Schwede

Das mit dem Bilanz ziehen ist bekanntlich so eine Sache. Jeder sieht die Dinge anders. Was für die einen große Erfolge sind, ringt anderen noch nicht einmal ein müdes Lächeln ab.

Wenn Krisenrat-Gründer Peter Denk auf die erste Jahreshälfte zurückblickt, sieht er seine persönlichen Prognosen und die der geistigen Welt bestätigt. Denk:

„Es war zu Beginn des Jahres die Rede, dass es zu großen Enthüllungen kommt. Das waren die RKI-Protokolle. Außerdem wurde aus der geistigen Welt die Befürchtung geäußert, dass die Rede- und Meinungsfreiheit 2024 massiv eingeschränkt werden wird. Das ist in Frankreich und Kanada durch bestimmte Gesetze bereits geschehen.“

In Deutschland könnte schon bald das sogenannte Demokratie-Fördergesetz für weitere massive Einschnitte sorgen. Die Gesetze sollen sicherstellen, dass keine, oder zumindest weniger Falschinformationen über das Internet in Umlauf gebracht werden. Denk

„Zu Beginn des Jahres ließ auch das WEF verlauten, gegen sogenannte Falschinformationen, was ja nichts anderes als die Wahrheit ist, verstärkt vorzugehen. Das ist ein Zeichen von Panik.“

Im kommenden halben Jahr könnte sich nach Einschätzung von Peter Denk die Situation noch einmal deutlich verschärfen, was möglicherweise im Herbst dazu führen wird, dass die Bürger richtig sauer werden und auf Straße gehen. (Die Kulissen wackeln und das alte System fällt (Video))

Denk:

„Das zeigt, dass es die alte Welt, an der noch immer viele Menschen festhalten, nicht mehr gibt. Aus diversen Quellen heißt es außerdem, dass es bis Ende des Jahres Preiserhöhungen von bis zu 1000 Prozent geben wird, also das Zehnfache von dem, was Lebensmittel aktuell kosten.

Allein schon beim Fünffachen ist selbst für den Mittelstand das Ende der Fahnenstange erreicht. Dass heißt, viele Menschen werden sich das Leben bald nicht mehr leisten können. Dann werden sich natürlich viele Menschen die Frage stellen, wie kann denn so etwas passieren.“(Die Dreiecke, Leylinien und Kraftorte der Erde in Aufruhr (Video))

Rüttelbrett für die Menschen

Aufgrund diverser körperlicher und psychischer Erkrankungen ist der Krankenstand in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern schon eine ganze Weile sehr hoch.

Das mag verschiedene Gründe haben. Zum einen gehen viele Erkrankungen und Todesfälle auf das Konto der sogenannten Corona-Impfung, zum anderen sorgen die Sonnenstürme bei vielen Menschen für Unbehagen und körperliche und psychische Leiden.

Denk geht deshalb davon aus, dass die Krankschreibungen auch in der zweiten Jahreshälfte weiter steigen werden, was den Druck auf das System noch zusätzlich erhöhen wird. Denk:

„Das hat auch etwas damit zu tun, das die Menschen in den kommenden Wochen und Monaten aufgrund neuer energetischer Wellen noch mehr Energie von der Sonne abbekommen werden.

Egon Fischer spricht von einem Rüttelbrett für die Menschen, die werden im Sommer richtig durchgeschüttelt. Teilweise körperlich, vor allem aber psychisch. Das wir auf sehr viele Menschen massive Auswirkungen haben.

Aus diesem Grund werden viele Menschen ihr altes Leben nicht länger halten können und nicht länger den Kopf in den Sand stecken können. Die Hauptveränderung passiert in diesem Jahr bei den Menschen selbst.“

Denk vermutet, dass ab 2027 sich die alte und die neue Welt voneinander trennen werden. Noch laufen sie parallel, doch irgendwann in rund drei Jahren wird es nur noch eine Welt geben – und diejenigen, die per tu das alte nicht loslassen können, werden in einem alten dystrophen System hängen bleiben, so Denk

„Die dunkle Welt wird nicht mehr lange existieren, sondern sich auflösen. Unklar ist noch, wie das passieren wird, ob durch einen Kataklysmus oder einen Atomkrieg. In der neuen Welt wird es keine großen Katastrophen geben, weil viele Menschen die Möglichkeit erhalten sollen, in ihrem Körper die neue Welt zu betreten.

Der bislang übliche Weg ist, dass sie sterben und in einem neuen Körper in eine neue Welt geboren werden. Bei diesem einmaligen Experiment sollen die Menschen nun erstmals die Möglichkeit erhalten, in ihrem jetzigen Körper in die neue Welt zu gehen. Das ist der Grund, warum in vielen Teilen der Welt keine großen Katastrophen mit vielen Todesopfern geschehen.“

Auf die Frage, wie es in der Ukraine weitergehen wird, sieht Peter Denk, dass der Ukrainekrieg nicht in einen großen europäischen Krieg eskalieren wird, sondern auf regionaler Ebene beschränkt bleiben wird. Denk:

„Die Ukraine kann den Krieg nicht mehr gewinnen. Nachdem der Krieg im Nahen Osten gescheitert ist, wird jetzt der Ukrainekrieg wieder angeheizt. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Russland ein Zeichen setzt wird und möglicherweise mit Hyperschallraketen militärische Ziele im Westen angreift.

Diese Wahrscheinlichkeit liegt aber bei gerade mal 35 Prozent. Aber aufgrund der Tatsache, dass die französische Fremdenlegion in der Ukraine kämpft, ist die Wahrscheinlichkeit wieder etwas angestiegen.“

Zerfall der NATO

Denk sieht für die kommende Jahreshälfte viele Veränderungen auf der politische Bühne in Europa. So berichtet er, dass die geistige Welt vorhersagt, dass Frankreichs Präsident Emanuel Macron vom eigenen Volk aus dem Elysée Palast geworfen wird.

Und er vermutet, dass schon in absehbarer Zeit die NATO zerfallen wird und dass sich gleichzeitig die USA aus Deutschland zurückziehen werden, wie das auch nach Auflösung der Sowjetunion Ende der 1980er Jahre der Fall war, als die Sowjetunion die Gebiete der ehemaligen DDR verlassen hat.

Denk:

„Das gesamte westliche System wird zerfallen. Russland braucht gar nichts anderes tun, als zuzuschauen, wie das System langsam zerfällt. Russland weiß, dass der Westen im Begriff ist unterzugehen. Deshalb wird sich Russland auch nicht auf einen großen Krieg mit dem Westen einlassen.

Russland braucht den Krieg in der Ukraine nicht. Russland weiß aber, dass der Westen den Krieg in der Ukraine braucht. Mittlerweile ist auch die Bevölkerung in Russland nicht mehr mit den Machenschaften des Westens einverstanden. Die Geduld der Russen schwindet, – der Unmut richtete sich aber nicht gegen die westliche Bevölkerung selbst, sondern gegen die Politik.

Aber die Botschaft der Russen geht an die westliche Bevölkerung, um dass die Menschen endlich begreifen, was für ein gefährliches Spiel die westliche Politik mit ihnen spielt. Leider aber schlucken noch zu viele Menschen die westliche Kriegspropaganda gegen Russland. Auch in Deutschland.“

Aus der geistigen Welt kommt die Information, dass die Veränderungen in kleinen Portionen sukzessive kommen werden und nicht wie, noch vor ein paar Jahren behauptet, mit einem großen Paukenschlag.

Die ersten großen sichtbaren Veränderungen wird es aber voraussichtlich erst ab dem kommenden Jahr geben. Denk

„Der Veränderungsprozess geschieht langsam. Das System fängt zwar an zusammenzubrechen, ist aber vom finalen Sturz noch weit entfernt.“

Das dadurch entstehende Chaos kann im schlimmsten Fall sogar zu Lieferengpässen in der Lebensmittelversorgung führen, sodass die Regale in den Supermärkten für ein paar Tage oder sogar Wochen leer bleiben könnten. Deshalb rät Peter Denk zur Krisenvorsorge. Denk:

„Wenn mal der Supermarkt für ein paar Tage nicht öffnet, ist es wichtig, genug Reserven daheim zu haben. Viele Menschen sitzen aber leider im Sessel und tun nichts. Auch wenn man noch so viel Gottvertrauen hat, muss man etwas tun, um für den Notfall gewappnet zu sein.“

Abschließend verrät Peter Denk, was jetzt jeder für sich tun kann, um den Übergang in die neue Welt mit Bravour zu meistern. Denk:

„Vor allem geerdet sein. Und es ist wichtig, das alte loszulassen. Was wir hier erleben, ist einmalig im Universum. So etwas hat es noch nie zuvor gegeben.“

In dreißig Jahren, vermutet der Krisenrat-Gründer, könnte der stufenweise Übergang in die neue Welt abgeschlossen sein. Eine Welt, die mit der heutigen keinerlei Gemeinsamkeiten mehr haben wird.

Über eine Tatsache ist sich Denk schon jetzt im Klaren: Es wird sehr viele Menschen geben, die diese neue Welt noch miterleben werden. .

Video:

Werden wir Ende 2024 unsere Welt noch wiedererkennen?

In meinem neuesten Interview spreche ich mit Peter Denk über seine brisanten Prophezeiungen für die zweite Hälfte des Jahres.

Wir diskutieren gigantische politische Verschiebungen und den Einfluss globaler Machtstrukturen auf die Freiheiten des Einzelnen. So prognostiziert Peter massive wirtschaftliche Umwälzungen, während immer mehr brisante Informationen in die Öffentlichkeit kommen.

Wir besprechen auch die zunehmende Schwingungserhöhung auf der Erde, die den Aufwachprozess noch weiter vorantreiben wird.

Lass dir dieses aufschlussreiche Gespräch nicht entgehen, um in diesem besonderen Jahr gut aufgestellt zu sein.

…

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 30.05.2024