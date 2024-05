Eindrücke aus der geistigen Welt: Der Selbstzerstörungsprozess der USA und die Auswirkungen

Teile die Wahrheit!

Guten Tag,

wie angekündigt werde ich eine Reihe von Beiträgen veröffentlichen, in denen ich die energetischen Hintergründe des energetischen Abgangs der USA behandle und auf Vorhersagen eingehe, die insbesondere Deutschland, den deutschsprachigen Raum und Europa betreffen. Von Egon Fischer

Die Beitragsserie wird also eine ganze Menge von Beiträgen umfassen. Um jedoch die Vorhersagen und die Entwicklung von Staaten, Ländern und Regionen zu verstehen, muss man gewisse energetische Grundlagen kennen.

In diesem Beitrag werde ich am Beispiel der USA einige energetische Grundlagen erklären. Ich werde darstellen, worum und wie sich die USA aus energetischer Sicht so entwickelten, wie sie jetzt energetisch sind, und warum deshalb die USA in der Zukunft energetisch zerfallen werden. (Eindrücke aus der geistigen Welt: Es wird keinen 3. Weltkrieg geben und der deutschsprachige Raum scheint aus energetischer Sicht irgendwie besonders beschützt zu werden)

Weiters werde ich kurz anhand einer Vision aus 2014, in der ein wichtiges zerstörerisches Ereignis für Deutschland angekündigt wurde, die Interpretationsprobleme aufzeigen, die häufig mit Visionen verbundenen sind.

In früheren Beiträgen habe ich meine Vision aus 2014 geschildert, in der das Totemtier der USA (ein Weißkopfseeadler) federnlos und krank auf einem Felsen saß und dass in der Vision drohte, dass der Weißkopfseeadler vom Felsen zu fällt. Schon damals war aus energetischer Sicht leicht zu erkennen, dass der USA der Absturz drohte. In diesem Beitrag schreibe ich auch darüber, wie sich das energetische Feld der USA weiterentwickelt hat.

Morphische Felder – Energie- und Informationsfelder

Um erklären zu können, warum bereits 2014 energetisch klar erkennbar war, dass die USA in großer Gefahr sind, muss ich weiter ausholen und etwas genauer auf das Phänomen der morphischen Felder eingehen. (Medium: „Wir haben eine neue energetische Basislinie!“ (Video))

Im Wikipedia steht zum morphischen Feld:

Als morphisches Feld (engl. „morphic field“), ursprünglich auch als morphogenetisches Feld, bezeichnet der britische Biologe Rupert Sheldrake ein hypothetisches Feld, das als „formbildende Verursachung“ für die Entwicklung von Strukturen sowohl in der Biologie, Physik, Chemie, aber auch in der Gesellschaft verantwortlich sein soll.

Wenn man sich mit der geistigen und energetischen Welt beschäftigt, stößt man zwangsläufig auf Energie- und Informationsfelder und diese haben sehr viele Eigenschaften, die auch morphische Felder haben. Die Gemeinsamkeiten sind so weitreichend, dass man fast sagen könnte, Energie- und Informationsfelder sind morphische Felder und umgekehrt.

Im Detail gibt es aus meiner Sicht einige Unterschiede, auf einige werde ich in diesem Beitrag eingehen. Wenn ich also im Weiteren von „Energie- und Informationsfelder“ schreibe, so meine ich Phänomene, die fast alle Eigenschaften wie morphische Felder haben und dazu noch ein paar weitere Eigenschaften.

Wie Rupert Sheldrake, der Entdecker der morphischen Felder, feststellte, gibt es das Phänomen der morphischen Felder nicht nur in der Natur, sondern auch im „menschlichen“ Bereich. Seine Hypothese ist, dass die ganze Menschheit auch ein morphisches Feld hat, das sogenannte morphogenetische Feld der Menschheit.

Dieses Feld wird aber in vielen Veröffentlichungen meist nur als morphogenetisches Feld und nicht als „morphogenetische Feld der Menschheit“ bezeichnet, obwohl es unendlich viele morphogenetische Felder gibt. Im weiteren werden ich morphogenetisches Feld und morphisches Feld als Synonyme verwenden.

Meine Beobachtungen und Erkenntnisse legen nahe, dass morphogenetische Felder bzw. Energie- und Informationsfelder eine noch viel größere Bedeutung haben, als bisher erkannt wurde.

Was den Menschen betrifft, so „besteht“ bzw. hat die inkarnierte Form eines Menschen einige solcher Felder. Die wichtigsten morphogenetischen Felder bzw. Energie- und Informationsfelder, aus denen ein inkarnierter Mensch „besteht“, sind aus meiner Sicht:

Das morphische Feld des physischen Körpers (das wiederum aus zahlreichen energetischen Felder besteht)

Das morphische Feld der Psyche.

Das morphische Feld der Psyche besteht wiederum aus mehreren morphischen Feldern, nämlich aus dem mentalen Feld und dem emotionalen Feld.

Das psychische Feld beinhaltet ein weiteres sehr wichtiges Feld: Das Ego.

Aus meiner Erfahrung und Wahrnehmung ist das Ego nur ein sehr spezielles, individuelles Energie- und Informationsfeld.

Aus geistiger und energetischer Sicht ergibt sich für mich folgendes Bild: Der Mensch ist ein geistiges Wesen. Wenn er als Mensch auf der Erde inkarniert, verbindet er sich mit einem physischen Körper (der aus zahlreichen energetischen Feldern besteht) und zugleich mit mehreren weiteren energetischen Feldern, die in esoterischen und spirituellen Quellen üblicherweise als „Energiekörper“ bezeichnet werden.

Das Ego selbst ist aus energetischer Sicht auch nur ein energetisches Feld. Wenn der Mensch „stirbt“ (also die Inkarnation beendet ist), lösen sich all diese Felder auf und übrig bleibt das geistige Wesen.

Morphische Felder sind Energie- und Informationsfelder. Nun haben nicht nur natürliche Wesen (wie beispielsweise die Pflanzen, die Tiere und die Menschen) ein Energie- und Informationsfeld, sondern auch jeder Staat, jede Region, jede Organisation, jedes Unternehmen, jedes System (egal ob Wirtschafts-, Bildungs-, Gesundheitssystem, politisches System, usw.) sogar jede Stadt und jedes Dorf bis zu den einzelnen Gebäuden. Man kann also sagen, zu jedem Ding gibt es in der energetischen Welt ein Energie- und Informationsfeld.

Wenn man die Entwicklung der Menschheit, von Staaten und Organisationen sowie die Entwicklung eines individuellen Menschen verstehen will, muss man aus meiner Sicht auch die Entwicklung der betreffenden morphischen Felder und die Wirkungen der morphischen Felder aufeinander betrachten.

Wenn wir beispielsweise das morphische Feld (das Energie- und Informationsfeld) eines Staates betrachten, so ändert sich dieses Feld im Laufe der Zeit. Nun stellt sich die Frage, wie und warum ändert sich das Feld.

Weil die Menschen des Landes und andere Menschen (und auch sonstige geistige Wesen) auf das morphische Feld des Landes einwirken. Natürlich gibt es zwischen den verschiedenen Energie- und Informationsfelder der Länder auch Wechselwirkungen.

Da zum Verständnis von energetische Vorgängen und Prozessen die Eigenschaften von morphischen Feldern sehr wichtig sind, gehe ich näher auf morphische Felder ein.

Auf der Webseite von Rupert Sheldrake werden mehrere Seiten (S. 354-373) von Rupert Sheldrakes Buch „Der siebte Sinn der Tiere. Scherz Verlag 1999“ veröffentlicht.

Dort kann man unter anderem lesen:

Morphische Felder sind, genauso wie die bereits anerkannten Felder der Physik, Einflussgebiete in der Raum-Zeit ,… Sie wirken probabilistisch. …

Morphische Felder führen die von ihnen beeinflussten Systeme zu charakteristischen Zielen oder Endpunkten hin.



Ganz gleich, wie sich dieser Ursprung erklären läßt – sobald ein neues Feld, ein neues Organisationsmuster entstanden ist, wird dieses morphische Feld durch Wiederholung stärker. … Felder entwickeln sich in der Zeit und bilden die Basis für Gewohnheiten. Aus dieser Sicht ist die Natur prinzipiell gewohnheitsmäßig. Selbst die so genannten «Naturgesetze» sind vielleicht eher so etwas wie Gewohnheiten.

Dann werden einige ganz wichtige Eigenschaften von morphischen Felder (und auch von den von mir verwendeten Begriff Energie-und Informationsfeldern) genannt:

Sie sind probabilistisch.

Sie führen zu charakteristischen Zielen oder Endpunkten (Attraktoren) hin.

Morphische Felder werden durch Wiederholung stärker.

Probabilistisch heißt, dass auch Wahrscheinlichkeiten eine wichtige Rolle spielen.

Im Text werden auch drei Hauptmerkmale von morphischen Felder angegeben:

Erstens: Morphogenetische Felder sind eine neue Art von Feld, die bislang von der Physik nicht anerkannt wird.



Zweitens: Sie nehmen Gestalt an, entwickeln sich wie Organismen. Sie haben eine Geschichte und enthalten ein immanentes Gedächtnis aufgrund des Prozesses, den ich morphische Resonanz nenne.



Drittens: Sie sind Teil einer größeren Familie von Feldern, den so genannten morphischen Feldern.

Also nach Sheldrake entwickeln sich morphische Felder wie Organismen, sie haben eine Geschichte und ein Gedächtnis, sie sind Teil von einer Familie von Feldern und sie streben probabilistisch einem charakteristischen Endzustand zu.

Wie ich erwähnte, hat jedes „materielle“ Ding auch auf der energetische Ebene ein entsprechendes Energie- und Informationsfeld. Sheldrakes morphische Felder stellen im Wesentlichen und extrem vereinfacht ausgedrückt eine Art „Blaupause“ (einen Konstruktionsplan) für „Dinge“ (von Kristallen, Pflanzen, Tieren bis hin zum inkarnierten Menschen) dar, wobei sich diese Blaupausen entwickeln und verändern.

Die Energie- und Informationsfelder von Dingen (wie z.B. Staaten, Organisationen …) beinhalten auch Energiequalitäten. Energie- und Informationsfelder können hell oder dunkel sein, sie können also Licht- und Liebe-Energie oder auch die Eigenschaft von Empathie usw. beinhalten, sie können aber auch sehr destruktive und „böse“ Energien aufweisen, wie beispielsweise Aggression, Machtgier, usw.

Einer der Unterschiede zwischen „morphischen Feldern“ und den von mir verwendeten Begriff „Energie- und Informationsfelder“ ist, dass die „Energie- und Informationsfelder“ auch energetische Qualitäten beinhalten und diese Energien zur Resonanz-, Anziehungs- und Abstoßungsphänomenen führen.

Im letzten Beitrag habe ich erwähnt, dass aus geistiger Sicht im Wassermann-Zeitalter das Bewusstsein der Menschen, der freier Wille, die Selbstbestimmung, die Selbstermächtigung und ein harmonisches Zusammenleben der Menschen zentrale Ziele sind.

Das sind aber nicht nur Epochen-Ziele, diese Ziele sind Inhalt eines umfassenden, sehr großen und mächtigen Energie- und Informationsfeldes, dem Energie- und Informationsfeld des Wassermannszeitalters.

Somit haben wir ein extrem mächtiges Energie- und Informationsfeld des Wassermann-Zeitalters und dann sehr viele “untergeordnete” und viel schwächere Energie- und Informationsfelder. Unter diesen Energie- und Informationsfeldern gibt es auch das Energie- und Informationsfeld der USA, von Europa und von jedem Staat.

Wie wir aus der Geopolitik wissen, sind die Beziehungen zwischen den Staaten sehr unterschiedlich. Die USA ist ein Hegemon, dass heißt, er ist ein weltbeherrschender Staat, der sich durch den amerikanischen Exzeptionalismus auszeichnet.

Im Wikipedia findet man zum amerikanischen Exzeptionalismus folgende Beschreibung:

Der Amerikanische Exzeptionalismus (englisch American Exceptionalism) ist eine nationalistische Ideologie, die auf dem Postulat basiert, dass die Vereinigten Staaten von Amerika eine Sonderstellung gegenüber allen anderen Nationen einnehmen.



Der Exzeptionalismus leitete sich her von der Vorstellung amerikanischer Beispielhaftigkeit, die die anderen Nationen lehren werde, wie der naturrechtlich verstandene Anspruch auf nationale Souveränität mit dem aufklärerischen Universalismus in einem mustergültigen Beispiel freier Selbstregierung in eins falle.

Es sei die Mission der USA, dieses Beispiel auf der Erde zu verbreiten.

Noam Chomsky weist darauf hin, dass bereits 1630 John Winthrop in seiner Predigt Model of Christian Charity die den Evangelien entlehnte Formulierung „Stadt auf dem Hügel“ verwandte, als er die Zukunft einer neuen, „von Gott bestimmten“ Nation entwarf….

Über die Doktrin des Manifest Destiny („offensichtliche Bestimmung“) des 19. Jahrhunderts habe sich das Sendungsbewusstsein für Christentum, Demokratie und Menschenrechte nach amerikanischer Prägung entwickelt, das der Rechtfertigung eines skrupellosen Imperialismus diene.



Francis Fukuyama spricht dem Anspruch der USA, allen anderen mit Machtmitteln den richtigen Weg zu weisen, einerseits die Legitimität als Glaube an eine Berufung ab, bejaht jedoch die Effektivität dieser Praxis. Nach Noam Chomsky war das amerikanische Sendungsbewusstsein von Anfang an, also schon bei der Eroberung des nordamerikanischen Kontinents, nichts als eine Ideologie, um den skrupellosen und brutalen Imperialismus zu bemänteln und zu rechtfertigen.



Der deutsche Kognitionswissenschaftler Rainer Mausfeld erklärt jede exzeptionalistische Ideologie zu einer moralischen und intellektuellen Pathologie, da sie eine Rechtfertigung dafür biete, völkerrechtliche Normen zu missachten.

Ich habe bereits erwähnt, dass jedes Energie- und Informationsfeld auch “Energiequalitäten” beinhaltet. Das Energie- und Informationsfelds der USA beinhaltet auch alle “Energiequalitäten”, die mit der Hegemonie und dem “amerikanischen Exzeptionalismus” verbunden sind. Viele Energiequalitäten des USA-Energiefeldes passen so garnicht zum Energiefeld der Wassermann-Epoche.

Außerdem gibt es natürlicherweise Konflikte mit anderen Staaten, die nicht von den USA dominiert werden wollen und versuchen, ihren eigenen Weg zu gehen. Das spiegelt sich in der energetischen Welt wider.

Energetisch ergibt sich in der energetischen Welt also grob folgende Situation:

Im letzten Beitrag habe ich meine Vision aus 2014 beschrieben, in der das USA-Totemtier (einWeißkopfseeadler) federnlos und krank auf einem Felsen saß und vom Felsen zu fallen drohte.

Schon damals war aus energetischer Sicht leicht zu erkennen, dass der USA der Absturz und der Verlust der Hegemonie-Stellung drohte. Im Jahr 2023 kam von der geistigen Welt mehrmals die Info:

Die USA haben eine rote Linie überschritten. Anfang 2024 habe ich gesehen, dass sich das energetische Feld der USA bereits in zwei Felder geteilt hat. Die letzten Vorhersagen aus der geistigen Welt sind nun völlig anders und ziemlich dramatisch. Eine dieser Vorhersagen lautete:

„Die Würfel für die USA sind gefallen. Sie haben endgültig die letzte friedliche Option verworfen. Von nun an ist nur mehr die Frage, wieviele Tote es in den USA geben wird.“

Und auf meine Frage, ob es noch irgendeine Möglichkeit, dass destruktive Energiefeld über den USA aufzulösen, kam die Antwort:

”Nur durch ein Wunder. Aber das Zerstörungsausmaß könnte noch drastisch reduziert werden. Aber dazu müssten viele US Eliten und sehr viele Bewohner der USA sehr schnell ihre Gesinnung ändern, was aus heutiger Sicht sehr unwahrscheinlich ist.”

Was ist seit 2014 in den USA und mit dem energetischen Feld der USA passiert? Diese Fragen versuche ich im zweiten Beitragsteil zu beantworten.

An dieser Stelle möchte ich mich von den „freien“ Leserinnen und Lesern sowie den Abonnenten des kostenfreien Blogs verabschieden. Den zweiten Teil, in dem ich einige energetischen Grundlagen und Hintergründe schildere, kann man nur lesen, wenn man den kostenpflichtigen Blog „Nur hellsichtig – nicht irr“ abonniert hat.

Ich wünsche allen bis zum nächsten Beitrag alles Gute.

Beste Grüße

Egon Fischer alias eFisch

Quellen: PublicDomain/efisch.substack.com am 07.05.2024