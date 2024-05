Erwecke Deine multidimensionale Seele: Botschaften aus der 9. Dimension

Teile die Wahrheit!

»Ihr alle seid stets von Engeln begleitet, die speziell euch zugeteilt sind und mit euch zusammenarbeiten.« – Neue Botschaften von Zachary, dem Sprecher von 88 liebevollen Geistwesen aus der 9. Dimension

Was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Welche Verbindung hat die Seele zu unserem Körper? Was sind Vorahnungen wirklich und was bewirken Worte energetisch? Wie unterscheiden sich der niedere, mittlere und höhere Geist? Wie kommunizieren nicht- körperliche Wesen mit uns und welche Verbindung hat die Menschheit zum Sirius? Was geschieht beim Channeling? Wie empfangen wir mediale Botschaften für andere? Und was hat es mit den Exit Points auf sich, den Ausstiegspunkten in unserem Leben?

Mehr Licht denn je kommt auf die Erde und bringt uns Heilung von den Verletzungen einer herausfordernden Zeit. Universelle Informationen treffen ein, die uns aus unserer Dichte erheben.

Wir lernen, die empfangenen Energien auszubalancieren und hilfreich zu kommunizieren, während wir die Energie anderer fühlen. Das Herz hat das Sagen – es ist Führer, innere Sonne und Kraftquelle. Und es bildet uns zu multidimensionalen Wesen aus, die in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig existieren.

Pavlina Klemm, SPIEGEL-Bestsellerautorin der Buchreihe Lichtbotschaften von den Plejaden: »Beim Lesen öffnen sich Dimensionen zu den Wesen des Lichts und zur menschlichen, lichtvollen Essenz. Die Worte sind voller Klarheit und erfüllt von der Intelligenz der lichtvollen Energien.«

Lee Harris, geboren in England, ist als Medium und Heiler weltweit anerkannt. Seine geerdeten und sehr praktischen Lehren unterstützen bewusste, intuitive und empfindsame Menschen dabei, ihre Fähigkeiten zu entfalten. Durch Social Media erreicht er jeden Monat Hunderttausende. Sein erstes Buch, Energie spricht, wurde auf Anhieb ein Bestseller. Er lebt heute in Südkalifornien.

WEISHEIT FÜR EINE NEUE WELT: Bereits seit der Jahrtausendwende channelt Lee Harris eine Gruppe von 88 Geistwesen aus der 9. Dimension, die sich nach ihrem Sprecher Zachary den Namen Z gegeben hat. Ihre kraftvollen Botschaften haben seitdem unzähligen Menschen auf der ganzen Welt geholfen. Jetzt werden die neuesten Channelings im Gespräch mit Dianna Edwards präsentiert, was eine wunderbar zugängliche Art und Weise bildet, die übermittelte Weisheit aufzunehmen.

PAVLINA KLEMM sagt über den Autor: »Lee Harris ist wirklich eines der wichtigsten Medien der Neuen Zeit.«

»Ihr existiert alle in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig. Genießt daher so intensiv wie möglich die Erfahrung, jetzt lebendig zu sein. Sagt den Leuten das, von dem ihr glaubt, dass ihr es ihnen sagen sollt. Zeigt ihnen das, von dem ihr glaubt, dass es ihnen gezeigt werden sollte. Lebt auf eine Art und Weise, die euch möglichst viel Erleuchtung schenkt.« – Zachary, Sprecher von 88 Geistführern aus der 9. Dimension.

Leseprobe aus dem neuen Buch von Lee Harris „Erwecke Deine multidimensionale Seele: Botschaften aus der 9. Dimension“:

DIANNA: Ich möchte jetzt mit euch darüber sprechen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Ihr habt einmal gesagt, dass ihr die dritte Dimension lieber bezeichnen würdet als »das planetare Gitternetz, das die Menschheit erdet und verankert«. Gibt es noch andere Planeten, die planetarische Gitter haben, mit denen die dortige Menschheit verankert wird?

300x250

DIE Z: Ja, wobei es allerdings derzeit auf anderen Planeten keine Menschen gibt. Es gab andere Planeten, die menschliches Leben trugen, aber jetzt gibt es auf ihnen kein Leben mehr. In kommenden Jahren wird es wieder Planeten geben, auf denen solches Leben existiert. Das hängt aber alles stark davon ab, wie sich die Dinge in den nächsten dreihundert bis fünfhundert Jahren auf der Erde entwickeln.

Die Menschheit durchläuft gerade ihre ganz eigenen Veränderungen, und dadurch wird sich auch das Gitternetz verändern, in dem die Menschheit, drücken wir es einmal so aus: platziert wurde. Dieses Netz ermöglicht das Überleben der Spezies.

Was die Evolution der Menschheit angeht, stellt sich die Frage, wie die neue menschliche Seele beschaffen sein wird und wie der Frequenzwandel die Bewusstseinsebenen auf dem Planeten verändert. Es ist ja so, dass das Bewusstsein auf der Erde im Gleichklang mit dem Bewusstsein im Universum aufsteigt. Der Grund dafür, dass die Menschen gegenwärtig aufsteigen, ist dieser universale Aufstieg. Doch die Menschen sind starke Sender.

Abzuwarten ist, was geschehen wird, wenn die besondere Gruppe von Menschen, die gegenwärtig auf dem Planeten inkarniert ist, höhere Frequenzen aussendet. Das wird sich in zehn bis fünfzig Jahren zeigen. Wie wirkt sich eine wachsende Zahl erwachter Menschen frequenzmäßig nicht nur auf den Planeten aus, sondern auch auf das energetische Gitternetz, von dem die Menschen seit so langer Zeit ein Teil sind und das sie speisen und miterschaffen?

300x250 boxone

Ja, dieses Gitternetz ist es, das euch alle sozusagen an Ort und Stelle hält. Aber ihr habt euch alle zu einer Zeit inkarniert, für die immer schon erwartet wurde, dass dieses energetische Gitternetz beginnt, sich zu öffnen, also lockerer und weniger dicht zu werden.

DIANNA: Nun, mir ist bewusst, dass die Schwerkraft uns hier Halt gibt. Wie trägt das Gitternetz denn noch zu unserem Überleben bei?

DIE Z: Energetisch ist dieses Gitternetz mit dem Sauerstoff vergleichbar. Ganz ähnlich wie Menschen zum Überleben Sauerstoff benötigen (jedenfalls die Menschen in ihrer gegenwärtigen physischen Gestalt), atmet ihr energetisch durch das Gitternetz. In diesem Sinne dient es euch eher, als dass es euch festhält. Uns ist bewusst, dass es für euch notwendig ist, dieses Netz zu anderen Zeiten durchaus in einem anderen Licht zu sehen.

Es muss aber noch ein anderer Aspekt dieses Gitternetzes angesprochen werden. Vor einigen Jahrtausenden wurde das Netz in einer Weise negativ verändert, dass die Energien des höheren Bewusstseins seitdem darin nicht mehr gut gedeihen können. Das geschah durch eine Gruppe, die damals auf die Erde kam und entschied, das Gitternetz zu verändern, um die Menschheit zu versklaven (bei diesem Wort müssen wir vorsichtig sein, aber anders können wir das, was diese Gruppe tat, nicht benennen).

Wir wissen, wie dramatisch das klingt und dass es einigen von euch Angst machen kann, aber wir wollen damit sagen, dass diese Gruppe die Menschheit niederhalten wollte, um zu verhindern, dass die Menschen ihr wahres Potenzial entfalten.

Dies geschah als Teil von etwas, das ihr einen »Galaktischen Krieg« nennen würdet. Diese Art von Kriegsführung findet die ganze Zeit über statt. Die Erde ist regelrecht vom Krieg besessen, aber entstanden ist Krieg nicht auf der Erde. Die Kriegsenergie wurde auf die Erde gebracht und dazu benutzt, bestimmte niedere Schwingungen in der Menschheit zu verankern und die Menschen vom Geist der Erde abzutrennen.

Denn, darauf haben wir im Laufe der Jahre immer wieder hingewiesen, eine der mächtigsten Kräfte, die es auf eurer Erde gibt, ist unsichtbar. Sie ist nicht unsichtbar, weil sie zum Reich des Geistes gehört, sondern weil sie tief in der Erde selbst vergraben ist.

DIANNA: Könnt ihr uns vielleicht erklären, was das für eine Kraft ist?

DIE Z: Ja und nein. Wir können Andeutungen machen, aber wir haben nicht die Freiheit, euch das ganze Bild zu enthüllen, nicht weil wir euch täuschen oder etwas vor euch verbergen wollen; es gibt bestimmte universale Gesetze, die uns erlauben, euch Schritt für Schritt Wissen zu vermitteln, damit ihr im für euch richtigen Tempo euren Weg finden könnt.

Zu viel zu schnell würde eure Entwicklung stören und damit den Entwicklungsschwung, der sich gegenwärtig in sehr guter Weise auf der Erde entfaltet, zunichte machen. Als ein Volk beginnt ihr gerade ein freies Bewusstsein zu entwickeln, auch wenn uns bewusst ist, dass vielen von euch derzeit das genaue Gegenteil zu schaffen macht: etwas, das ganz und gar nicht nach Freiheit des Bewusstseins aussieht.

Viel von dieser Agenda (dem Bestreben, die Freiheit der Menschen noch mehr einzuschränken) kommt aus der gleichen Energiequelle, die vor mehreren tausend Jahren das Gitternetz dichter machte als ursprünglich vorgesehen. Wir wollen das einmal folgendermaßen beschreiben: Im Inneren der Erde gibt es tatsächlich physische Kristalle und auch energetische Kristalle, die Schwingungen ausstrahlen. Viele dieser Kristalle wurden erst in den letzten Jahrzehnten »aktiviert«, was ein sehr kurzer Zeitraum ist. Sie heizen die Erde von innen auf und erhöhen die Frequenzen.

Diese Kristalle beginnen jetzt, mit ihrer Hitze die übermäßige Dichte des Gitternetzes zu durchbrechen und aufzulösen, die eurem Planeten damals vor Jahrtausenden aufgezwungen wurde. Euch erwartet in den kommenden Jahrzehnten eine Zeit der Unruhe und des Durcheinanders. Das liegt daran, dass ihr eine Phase eurer Geschichte auflöst, in der ihr manipuliert wurdet. Euch wurde eine Energiestruktur aufgezwungen, die euer Wachstum behinderte und euch davon abhielt, fruchtbar mit den elementaren und energetischen Kräften zusammenzuarbeiten, die im Inneren eures Planeten existieren.

Obwohl also viele von euch gerne hinauf in den Himmel schauen, um spirituelle Energie zu tanken, bitten wir euch, auch nach unten zu schauen. Denn die Erde ist voll von physischen Kristallen und energetischen Kristallen. Damit meinen wir Kristalle, die sich fortbewegen können. Und sie emittieren höhere Energien. Zum Beispiel gibt es in der Erde bestimmte Schlüsselkristalle, die vor Jahrtausenden dort positioniert wurden und immer schon dazu gedacht waren, an der Evolution nicht nur der Menschheit, sondern der gesamten Erde mitzuwirken.

Wir möchten es so ausdrücken: Wenn derzeit Wesen, die auf anderen Planeten leben, auf die Erde schauen, nehmen sie von der Menschheit nicht viel wahr. Sie mögen einen vagen Eindruck von der Menschheit empfangen, aber was sie vor allem wahrnehmen, ist die Erde selbst. Wenn ihr auch gegenwärtig alle zur Energie der Erde beitragt, nehmen sie doch hauptsächlich wahr, was der Planet selbst emittiert und wie er pulsiert. (…)

PRESSESTIMMEN ZUM NEUEN BUCH

– Devi Brown, Veranstalterin, Podcasterin, Autorin und Chief Impact Officer von Chopra Global: »Lee Harris führt mit göttlicher Liebe und tief verkörperter Weisheit. Indem er seine tiefgreifenden Gaben und Visionen mit uns teilt, gibt er uns allen die Erlaubnis, uns weiter zu entfalten und die herausfordernde Erfahrung des Menschseins mit Anmut, Kraft und einer inneren Harmonie zu leben, die die Welt verändern kann.«

– Deva Premal, Grammy-nominierte Sängerin einer Vielzahl von Bestselleralben: »Danke an Lee und danke an seine wunderbaren Führer, dass sie sich die Zeit und die Energie genommen haben, um für uns alle dieses Angebot zu erschaffen. Ich habe das Buch gerade auf einer zufälligen Seite aufgeschlagen, und die Botschaft, die ich erhielt, war genau die Antwort auf eine Frage, die ich mit mir herumgetragen habe. Normalerweise können wir die kosmischen Antworten auf unsere menschlichen Fragen nicht ganz verinnerlichen, aber hin und wieder geht die Antwort direkt in uns hinein und verwandelt uns für immer. Dieses Buch hat die Kraft, genau das zu tun.«

– SARK, Bestsellerautorin von Succulent Wild Woman, Künstlerin und Rednerin: »Lee Harris’ Buchreihe ›Gespräche mit den Z‹ ist ein faszinierender Dialog, der eine reichhaltige neue Perspektive auf die zugrundeliegenden Energien, die in unserer Welt wirken und spielen, die Bedeutung unserer Beziehungen und die Reise unserer Seelen hier auf der Erde bietet. Dieses erhellende und erkenntnisreiche Buch wird Sie auf wunderbare Weise daran erinnern, wie kostbar dieses Leben ist und wie groß wir alle sind!«

– Paul Samuel Dolman, Autor und Gastgeber des Podcasts What Matters Most: »Lee Harris hat wieder einmal ein zeitgemäßes Meisterwerk geschaffen, das uns in unseren Bemühungen um Gedeihen, Transzendenz und Transformation unterstützt. Dieses Buch ist so einfach zu lesen und zu genießen. Ich freue mich schon auf das nächste Buch.«

Quellen: PublicDomain/Amra Verlag am 03.05.2024